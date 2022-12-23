Как самозанятому участвовать в госзакупках

Одним из способов продвижения продукции самозанятыми является участие в закупках на электронных торговых площадках (ЭТП). В статье подробно расскажем о том, как самозанятые могут участвовать в закупках.

В каких закупках могут участвовать самозанятые

Самозанятый может участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и коммерческих торгах по 223-ФЗ. Правила участия в закупках по 223-ФЗ регулируются Законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ и ч. 15 ст. 8 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Условия такие же, как для малого и среднего бизнеса.

При участии в закупках по 44-ФЗ самозанятые ИП имеют право участвовать в торгах, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП/СОНО). Для этого они должны состоять в специальном едином реестре. Участвующим в закупках самозанятым запрещено осуществлять перепродажу товаров.

Приоритетные права для участия в закупках

При участии в закупках по Закону № 44-ФЗ самозанятые ИП имеют такие же преференции, как и представители малого предпринимательства (СМП). При этом самозанятые-физические лица участвуют в закупках на общих основаниях.

Государственный заказчик планирует приобретение товаров и услуг на год вперёд. Согласно ст. 30 44-ФЗ, 25 процентов от запланированного объёма он обязан закупать у представителей малого бизнеса. Если данное условие не будет выполнено, его оштрафуют. Так как Самозанятые ИП в госзакупках приравниваются к СМП, они имеют такие же преимущества. Также плательщик НПД экономит собственный бюджет. Например, ему не требуется покупать или брать в аренду онлайн-кассу или платить страховые взносы.

Различия между малым, средним бизнесом и самозанятыми

Чтобы самозанятому получить преимущества в госзакупках, требуется определить критерии, по которым его отнесут к СМП. Формы бизнеса различаются объёмом выручки и количеством штатных работников. Ниже в таблице разница субъектов, согласно 209-ФЗ и постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 265.

Представителям среднего бизнеса не доступны преференции, которые предусмотрены для самозанятых и субъектов малого предпринимательства.

Важно! Если заказчик установил требование по обеспечению заявки, то для участия в закупке потребуется спецсчёт или оформление независимой гарантии. Если у участника закупки (в том числе физлица) открыт банковский счёт в банке, включённом в распоряжение Правительства от 13.07.2018 № 1451-р, то такой имеющийся счёт может быть наделён статусом специального счёта для участия в торгах путём заключения дополнительного соглашения между участником закупки и банком (см. письмо Минфина России от 31.08.2018 № 24-00-09/62461).

Как участвовать в госзакупках: инструкция

Рассмотрим пошагово, как самозанятому участвовать в госзакупках.

Шаг 1. Изучение рынка

В первую очередь самозанятому необходимо учитывать свои возможности. Посмотреть затраты поставщиков на аналогичных закупках и закрытых сделках. Изучить документацию заказчика, сравнить рыночные цены и конкурентов, сверить бюджет и оценить свои шансы. Успешное участие в торгах зависит от соответствия участника закупки и его продукции необходимым требованиям.

Шаг 2. Получение электронной подписи

Чтобы самозанятому участвовать в госзакупках, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Такая подпись имеет такую же юридическую силу, как и её рукописный аналог. Подпись подтверждает личность участника закупок.

УКЭП необходима на всех этапах проведения торгов:

регистрация в ЕИС и на ЭТП;

подача заявки на участие;

подпись документации;

заключение контракта;

заверение акта выполненных работ или услуг.

Для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ рекомендуем электронную подпись 1С-ЭТП от «Калуга Астрал». С ней самозанятый может принимать участие в торгах, работать на государственных порталах и вести электронный документооборот.

Шаг 3. Регистрация в ЕИС

ЕИС — это единая информационная система в сфере закупок. В ней размещается актуальная информация о торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ: обучающие видеоролики, обновления в законодательстве, новости, планы-графики, сведения об участниках и заказчиках, протоколы контролирующих органов и прочее. Регистрация в ЕИС является обязательным условием для участия в госзакупках. Создание личного кабинета осуществляется на сайте zakupki.gov.ru. Не позднее следующего рабочего дня после регистрации в ЕИС участник закупки автоматически получит аккредитацию на электронных площадках, и информация о нём будет включена в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

Следует обратить внимание, что до интеграции с реестром ни на одну федеральную электронную площадку зайти не получится. Поэтому советуем зарегистрироваться в ЕИС за одну или две недели до начала закупки.

Для регистрации необходимы: установленный криптопровайдер, УКЭП и действующий личный кабинет портала Госуслуги.

Шаг 4. Получение аккредитации

Аккредитация на электронных площадках происходит в автоматическом режиме, осуществляется бесплатно и является бессрочной. Государственные закупки проходят только на одиннадцати электронных торговых площадках. Их перечень утверждён распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р:

ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» АО «Электронные торговые системы» ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» ООО «РТС-тендер» АО «Единая электронная торговая площадка» ОАО «Российский аукционный дом» АО «ТЭК - Торг» ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ ГОЗ); ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»; ООО «ЭТП».

На ЭТП с 9 по 11 размещаются закупки в рамках гособоронзаказа и со сведениями составляющими гостайну.

Шаг 5. Поиск закупки

Поиск проводится в Единой информационной системе в сфере закупок. На сайте можно изучить статистику или просмотреть каталог товаров, работ, услуг, которые нужны государственным и муниципальным организациям. Также существует специальный раздел, где публикуются только закупки для СМП.

Шаг 6. Получение независимой гарантии

Чтобы гарантировать исполнение контракта, банк поручается за исполнителя. В случае невыполнения своих обязательств кредитная организация выплатит заказчику определённую сумму денег.

Независимая гарантия — это специальный документ, в котором и прописываются данные условия. Выдаётся он только в определённых банках. Если закупки проводятся только для СМП, то самозанятый может получить гарантию в фондах содействия кредитования.

Независимую гарантию нужно подать вместе с заявкой на участие. Данное требование актуально при любом конкурентном способе. Если независимая гарантия предоставляется в качестве обеспечения контракта, то её предоставляют до заключения такого контракта.

Шаг 7. Подача заявки

После выбора подходящей госзакупки самозанятому нужно подать заявку. Это делают на той ЭТП, через которую планируется участие в торгах. Также потребуется декларация о принадлежности к СМП по 44-ФЗ и декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ.

«Обратите внимание, что для участия в закупках как по 44-ФЗ так и по 223-ФЗ при подаче заявки на участие в закупке не требуется подтверждать статус самозанятого. Заказчик может самостоятельно проверить статус через приложение “Мой налог”».

Наталья Абрамова, эксперт-практик в области закупок, лектор образовательных курсов, спикер семинаров, конференций по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Шаг 8. Исполнение контракта или составление жалобы

Уведомление о победе в торгах приходит в личный кабинет ЭТП. После этого самозанятому необходимо заключить и исполнить договор в соответствии с указанными в нём условиями.

«Факт исполнения контракта самозанятым лицом подтверждается путём передачи самозанятым заказчику чека из приложения «Мой налог». За нарушение срока и порядка выдачи чека самозанятый несёт ответственность как перед налоговым органом, так и перед заказчиком. Заказчик вправе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 предусмотреть в условиях контракта штраф за неисполнение обязательства, которое не имеет стоимостного выражения. Устанавливается такой штраф дифференцированно в зависимости от цены контракта. К примеру, за непредоставление чека по контракту с ценой не более 3 млн рублей самозанятый может быть оштрафован на 1 000 рублей. Следует отметить, что требование о предоставлении чека не отменяет оформления иных документов о приёмке (в том числе электронного акта) в соответствии с порядком, установленным Законом № 44-ФЗ».

Наталья Абрамова, эксперт-практик в области закупок, лектор образовательных курсов, спикер семинаров, конференций по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Заявку могут и отклонить. В этом случае заказчик должен указать в протоколе закупки причины отказа. Если они будут безосновательными или неправомерными, участник закупки вправе подать жалобу в ФАС. Антимонопольная служба может решить вопрос в сторону самозанятого, и заявку рассмотрят снова.

Участие в коммерческих и государственных закупках требует знаний законодательства и должного времени на подготовку. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугой «Астрал.Торги». В зависимости от выбранного пакета специалисты сервиса помогут выбрать КЭП, подготовить рабочее место и юридические документы, подобрать аукцион, помочь в подборе и аналитике подходящих торгов.