QR-код для водителя: как предъявить ЭПД при проверке на дороге

Какие ЭПД могут сопровождать груз

Перед началом внедрения ЭДО в логистике были разработаны три вида перевозочных документов в электронном формате: электронная транспортная накладная ЭТрН, электронный заказ-наряд, а также электронная сопроводительная ведомость.

Формы указанных электронных документов, утверждённые приложениями № 4, 6 и 9 Правил грузоперевозок, являются обязательными для применения в бумажном документообороте и ЭДО.

1 марта 2023 года вступили в силу приказы ФНС , которыми утверждены формы, правила заполнения и XML-форматы электронного договора фрахтования, электронного путевого листа, электронного заказа и заявки:

Применять новые форматы ЭПД можно с 11 марта 2023 года. Это пока необязательно, но если контрагенты обмениваются перечисленными документами в электронном неформализованном виде, то они должны перейти на утверждённые форматы ЭПД.

Например, два контрагента когда-то договорились обмениваться заказ-нарядами в электронном виде. Для того чтобы предоставить эти документы проверяющим органам они обязаны были дублировать их в бумажном виде. Теперь, когда заказ-наряд есть в формализованном виде в ГИС ЭПД, контрагенты обязаны обмениваться ими через ИС ЭПД либо оформлять только на бумаге. Если документы будут оформлены в электронном виде, но не по формату, у ФНС и других проверяющих органов возникнут вопросы.

Водителю не обязательно самому подписывать титулы ЭПД. Он может связаться с уполномоченным диспетчером, который подпишет титул документа с помощью УКЭП от имени организации.

Как водителю предъявить электронные документы на груз

С 1 сентября 2022 года инспекторы могут проверять грузосопроводительные документы в электронном виде.

Вместо бумажного перевозочного документа, водитель предъявляет на своём телефоне QR-код, в котором зашифрованы сведения о грузоотправителе, перевозчике, грузополучателе, адресе погрузки и выгрузки, а также информацию о грузе, транспортном средстве и водителе. Инспектор ДПС считывает этот код с помощью служебного планшета.

Как водителю получить QR-код

Получить QR-код водитель может в телеграм-боте «Калуга Астрал».

Как это сделать:

Авторизоваться в Telegram bot.

В меню необходимо выбрать команду /get_documents – получить список документов. После этого на экране выводится пронумерованный список адресов всех активных перевозок.

При нажатии на нужную цифру выйдет QR-код, соответствующий этой перевозке.

Какие сложности могут возникнуть с QR-кодом

У водителя нет телефона или интернета, телефон разрядился или разбился экран

У проверяющих органов есть прямой доступ в ГИС ЭПД. Поэтому при оформлении накладной или другого документа, который есть в электронном формализованном виде и который проходит через ГИС ЭПД, проблемы с интернетом или телефоном у водителя не помешают им проверить ЭПД.

Если у водителя на руках нет никаких документов, то проверяющий может сам на посту запросить по радиосвязи информацию из ГИС ЭПД по номеру автомобиля. Кроме того, можно заранее сохранить файл с QR-кодом на телефоне и предъявить его. Инспектор сможет считать его с помощью рабочего планшета, даже если нет интернета.

Изображение QR-кода анимированное, поэтому скриншота недостаточно. В ИС, где оформляются ЭПД, есть возможность отправить файл с QR-кодом, например, на электронную почту. Водитель должен сохранить файл на устройство и убедиться, что он доступен без интернета.

У водителя много электронных транспортных накладных

Если водитель везёт несколько накладных, он в них не запутается: при нажатии команды /get_documents – получить список документов выводится весь список активных перевозок, пронумерованных по адресам.

У водителя нет телеграма

QR-код можно сформировать в 1С. После отправки перевозчиком своей части ЭТрН о подтверждении погрузки груза (Т2), в программе формируется QR-код для отправки водителю и предоставления инспектору ГИБДД. Его можно отправить по электронной почте, сохранить на рабочий стол и передать любым удобным способом.

ГК «Астрал» предлагает удобные решения, которые позволяют не только передавать перевозочные документы по ЭДО, но и вести сопутствующий документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.

Решение «1С-ЭПД» работает во всех популярных конфигурациях 1С. Обновите вашу учётную систему и начните обмениваться ЭПД с вашими контрагентами. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также обмен неформализованными документами.

«Платформа ЭПД» – интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для бесшовной работы с электронными документами. Оно позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать их в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.

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