Как налоговая проверяет ККТ в 2023 году: рынки и ярмарки

Применение онлайн-касс обязательно практически для всех бизнесов. Есть небольшой перечень сфер, которым все еще можно не устанавливать онлайн-кассы.

Если говорить о торговле на рынке или ярмарке, то в список исключений входят:

торговля молоком, квасом или безалкогольными напитками на розлив;

торговля мороженым;

распространение газет или журналов;

ремонт обуви;

изготовление ключей;

торговля овощами и фруктами вразвал;

продажа изделий народных промыслов.

Вышеперечисленные категории могут торговать без кассового аппарата. Остальным – ККТ обязательна!

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Как проводятся проверки в 2023 году

На 2023 год продлен мораторий на проведение внеплановых проверок со стороны ФНС. Но это не значит, что нарушения не будут замечены, и их можно совершать. Сотрудники налоговой службы все также проводят профилактические мероприятия и выездные обследования, которые направлены на соблюдение законодательства по применению ККТ.

К профилактическим мероприятиям относятся:

Обобщение правоприменительной практики – ежегодный отчет публикуется на сайте ФНС. В нем рассматриваются наиболее частые вопросы и ошибки с комментариями госорганов. Информирование через специальные стенды в отделениях налоговой, сайт ФНС и личный кабинет налогоплательщика. Предостережение может быть вынесено при обнаружении первичного нарушения или при возможном скором наступлении нарушения. Например, если не завершена регистрация кассы или подходит к окончанию срок действия фискального накопителя. Консультирование. Если возникает вопрос по работе ККТ, то в ФНС всегда можно обратиться по телефону, задать вопрос на сайте или прийти на прием в территориальное отделение. Профилактический визит. Каждый предприниматель может запросить профилактический визит. Например, эта функция особенно полезна перед плановой проверкой – на плановые проверки ФНС мораторий не распространен. Во время такого визита не назначаются штрафы. Зато бизнес может своевременно устранить все нарушения и быть готовым к плановой проверке.

Проверки ККТ на рынках и ярмарках в 2023 году

Согласно письму ФНС № Д-5-20/5@ от 18.01.2023 года установлены такие мероприятия по выявлению нарушений требований применения онлайн-касс.

Инвентаризация торговых территорий

В ходе такого выездного обследования без взаимодействия оценивается соблюдение требований применения ККТ. Но контрольную закупку проводить нельзя, даже если выявлены нарушения требований к работе с онлайн-кассами.

Выездное обследование одного или нескольких объектов должно быть завершено в течение одного дня. Если инспекторы не успели полностью провести обследование, то предоставляется протокол осмотра, а потом формируется новое задание с другим сроком.

Наблюдение

Выполняется контроль соблюдения правил по работе с онлайн-кассами и проводится анализ расчетов с применением ККТ. Если выявлено нарушение или признаки возможного наступления нарушения, то налоговый инспектор выносит решение:

об объявлении предостережения;

о выездном обследовании без взаимодействия.

Профилактические мероприятия

Если в процессе проведения выездного обследования или наблюдения выявлены нарушения правил по работе с онлайн-кассами, то проводятся профилактические мероприятия:

Профилактический визит – это профилактическая беседа, которая проводится в торговой точке или по видео-связи. Налогоплательщика информируют о необходимости применения онлайн-кассы, регистрации или перерегистрации ККТ.

О предстоящем профилактическом визите налогоплательщика уведомляют за пять рабочих дней любым доступным способом. Он может отказаться от такого визита, для этого направляется уведомление в ИФНС за три рабочих дня.

Объявление предостережений – эта мера применяется, если в ходе наблюдения выявляются нарушения правил по работе с онлайн-кассами.

Сведения о проведении таких мероприятий включают в реестр контрольных мероприятий (ЕРКНМ).

Контрольные мероприятия

Налоговая инспекция по истечении десяти рабочих дней после указанных выше профилактических мероприятий составляет перечень недобросовестных налогоплательщиков, то есть формируют своеобразный «черный» список тех, кто нарушает законодательство о применении ККТ.

Чтобы попасть в «черный» список, налогоплательщик должен соответствовать трем критериям одновременно:

Бизнес не применяет ККТ или нет зарегистрированной кассы на точке. Ранее уже было получено предупреждение, штраф или предостережение о нарушении правил по работе с онлайн-кассами. Не начали применять кассу или не закончили процедуру регистрации кассы, а срок исправления нарушения уже истек.

В отношении предпринимателя, который попал в «черный» список, проведут выездное обследование. И если выявят нарушение требований применения ККТ, то последует контрольная закупка без согласования с прокуратурой.

Как обезопасить свой бизнес от проверок

В этом случае может быть единственная рекомендация – соблюдать полностью законодательство по применению ККТ. Перед стартом работы обязательно убедитесь, что:

Ваша онлайн-касса соответствует законодательству и есть в реестре ФНС.

Проверить можно на сайте ФНС по ККТ.

Ваша сфера бизнеса входит в список исключений, если не планируете применять онлайн-кассу.

Регистрация онлайн-кассы в налоговой завершена – получена карточка регистрации, до этого момента кассой пользоваться нельзя.

В процессе работы отслеживайте, чтобы все данные по чекам передавались в ФНС. Проверить чек можно в личном кабинете вашего оператора ОФД.

Не менее важно следить за сроком действия фискального накопителя и кода активации ОФД и своевременно продлевать их.

«Астрал.ОФД» – удобная проверка чеков, отправленных в ФНС, и отображение статуса чека после проверки в налоговой. Отслеживайте правильность данных и будьте спокойны за соблюдение законодательства.

Какие штрафы грозят за нарушение правил работы с ККТ

Тем, кто не применяет ККТ, может быть назначен штраф:

для ИП – от 25 до 50% суммы расчета без онлайн-кассы, но не менее 10 000 рублей;

для юридических лиц – от 75 до 100% от суммы, проведенной по онлайн-кассе, но не менее 30 000 рублей.

Штрафы описаны в ч. 2 ст. 14.5 КоАП.

Несмотря на то, что обязательные проверки временно приостановлены, работа ФНС по соблюдению правил применения ККТ ведется. Если инспекторы при выездном обследовании предпринимателей, которые торгуют на рынках и ярмарках, обнаружат нарушения, то далее может последовать контрольная закупка и штрафы.

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