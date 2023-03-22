Электронный путевой лист: что изменилось в 2023 году

Что изменилось в законах

Ранее состав обязательных реквизитов и порядок заполнения путевых листов устанавливал приказ Минтранса от 11 сентября 2020 года № 368, который действовал до 28 февраля 2023 года включительно.

С 1 марта 2023 года вступил в силу приказ Минтранса от 28 сентября 2022 года № 390. В нём закреплены обновлённые требования к путевым листам: новый состав сведений и порядок заполнения бумажного или формирования электронного путевого листа. Приказ № 390 будет действовать до 1 марта 2029 года.

Помимо этого, разработаны форма и XML-формат электронного путевого листа. Они утверждены Приказом ФНС от 17 февраля 2023 года № ЕД-7-26/116@.

В каком виде оформлять путевой лист с 2023 года

С 1 марта 2023 года путевой лист можно оформлять в виде электронного документа. Но пока это только право, а не обязанность: путевые листы можно по-прежнему заполнять на бумаге.

Также до 1 марта 2023 года владельцы транспортных средств обязаны были регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов (п. 17 приказа № 368). Этот журнал можно было вести в электронной или бумажной форме.

В приказе № 390 не упоминается обязанность владельцев ТС вести такой журнал, поэтому отказаться от него или продолжать заполнять – решать самой организации или ИП.

Даже если журнал больше не ведётся, его необходимо хранить 5 лет.

Какие сведения указываются в электронном путевом листе

Сведения о собственнике-юрлице

полное наименование (раньше не нужно было полное, но требовалась ОПФ);

адрес в пределах местонахождения;

номер телефона;

ОГРН.

Сведения о собственнике-ИП

ФИО;

адрес регистрации по месту жительства (раньше требовался почтовый адрес);

номер телефона;

ОГРН.

Показания одометра (полные километры пробега)

Раньше их указывали на момент выезда автомобиля с парковки, предназначенной для стоянки по возвращении из рейса и окончании рабочего дня или смены водителя, а также при заезде ТС на парковку по окончании рабочего дня или смены водителя.

Теперь дополнительно указываются показания одометра на момент приёма-сдачи ТС следующему водителю по окончании смены предыдущего водителя (в случае оформления или формирования нескольких путевых листов на одно ТС).

Данные о проведении предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового медицинских осмотров водителя

Теперь в них необходимо указывать наименование медицинской организации, а также серию, номер, дату выдачи и срок окончания действия лицензии на проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров.

Информация о видах перевозки

Установлены следующие варианты формулировок:

коммерческие перевозки;

регулярная перевозка пассажиров и багажа;

перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в том числе по договору аренды транспортного средства с экипажем);

перевозка пассажиров и багажа по заказу;

перевозка пассажиров и багажа легковым такси;

организованная перевозка групп детей автобусами по договору фрахтования;

перевозки для собственных нужд;

передвижение и работа специальных транспортных средств.

Сведения о виде сообщения

Для этого поля установлены значения «городское», «пригородное» или «междугородное».

В таблице мы сравнили реквизиты, которые содержатся в бумажном и электронном путевом листе до и после 1 марта 2023 года.

Реквизит До 1 марта 2023 (приказ 368) После 1 марта 2023 (приказ 390) Наименование и номер Есть Нет Срок действия Есть Есть Собственник транспортного средства Есть Нет Характеристика ТС Есть Есть Водитель Есть Есть Вид перевозки Есть Есть Вид сообщения Нет Есть Лицо, которое оформило путевой лист Нет Есть

Приказ № 390 разрешает оформлять путевой лист более чем на один календарный день. В таком случае в нём нужно обозначить даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого он может быть использован.

Как обмениваться электронными путевыми листами

Электронные путевые листы должны направляться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Обмен электронными путевыми листами между участниками грузоперевозок происходит через уполномоченных операторов ИС ЭПД и никаким иным способом.

Кто подписывает электронный путевой лист

Электронный путевой подписывается участниками грузоперевозки с помощью УКЭП или УНЭП, сертификат ключа проверки которой создан и используется на портале Госуслуг.

Файлы обмена электронного путевого листа предполагают подписи:

лица, заполняющего сведения об организации или ИП, о сроке действия путевого листа, о транспортном средстве, о водителе (водителях), о виде перевозки и виде сообщения;

медработника, проводившего предрейсовый (предсменный, послерейсовый, послесменный) медосмотр водителя (если он проводится);

лица, ответственного за проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства (если проводится);

лица, уполномоченного на заполнение сведений о показаниях одометра (например, водителя, диспетчера, ИП).

В таблице собрали список отметок и лиц, которые заверяют эти отметки своей электронной подписью.

Отметка Кто подписывает О дате и времени выпуска ТС на линию Работник, который отвечает за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспорта. Его назначают решением руководителя. О дате, времени и результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния О дате, времени и показаниях одометра при выезде ТС с парковки и заезде на неё, в том числе при передаче ТС следующему водителю по окончании рабочего дня или смены предыдущего водителя, когда на ТС оформляют несколько путевых листов раздельно на каждого водителя Уполномоченное лицо, назначенное руководителем.

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