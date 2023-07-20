API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

API (Application Programming Interface) или программный интерфейс приложения — это механизм, благодаря которому можно передавать информацию от одного проекта другому. По сути благодаря API вы можете соединить разные интерфейсы программ между собой, тем самым упростив процессы и работу.

Для чего бизнесу использовать API

Одно из главных преимуществ использования технологии API — это упрощение и автоматизация бизнес-процессов. Зачастую компании используют уже готовые решения и платформы для получения, анализа и хранения информации. И когда появляется возможность взаимодействия этих решений между собой, отпадает необходимость внутренней IT-разработки для получения наилучшего результата.

По сути если все программные решения, которые используются в компании, смогут обмениваться данными друг с другом благодаря API, появится возможность создать собственный набор инструментов актуальный для вашего бизнеса и при этом не тратиться на разработку.

Интеграция API также позволяет улучшить клиентский опыт. Довольные клиенты — это основа любого бизнеса.

Благодаря API вы сможете предоставить им индивидуализированное взаимодействие с вашим продуктом, а значит повысить лояльность к компании.

Со стороны же бизнеса применение API интеграций для взаимодействия с клиентами заметно расширяет возможности обслуживания. Обрабатывая большее количество поступающей информации, компания точнее понимает ожидания клиентов, а значит лучше им соответствует.

Повышение эффективности маркетинга и продвижения — еще одно преимущество использования API. Благодаря взаимодействию различных рекламных систем и площадок бизнес может точнее находить свою целевую аудиторию и показывать свои предложения только потенциальным клиентам, не тратя бюджеты впустую. Так стоимость лидов будет снижаться, а вот превратить их в реальных клиентов вашей компании станет намного проще.

Также немаловажный плюс использования API-интерфейсов в бизнесе — более глубокая аналитика. Она достигается за счет обобщения данных, которые скапливаются в разных программах и приложениях.

Получая совокупные данные компания видит как работает в целом, а не только на отдельных участках, а значит может более эффективно оптимизировать процессы.

Может показаться, что API-интеграции приносят пользу только крупному бизнесу. Однако для малого и среднего бизнеса подобные решения также актуальны, и зачастую становятся даже более выгодны.

Позволить себе разработку «с нуля» могут далеко не все компании. А вот собрать необходимые решения и объединить их с помощью API-интерфейсов намного доступнее для бизнеса любого размера.

Рассмотрим на примере, как применение API-интеграций может быть полезно для вашего бизнеса.

API регистрация касс

Применение ККТ обязательно практически для любого бизнеса. Но кассу мало просто приобрести, ее обязательно нужно зарегистрировать в налоговой. Бизнес может делать это самостоятельно или через своего оператора фискальных данных (ОФД).

Астрал ОФД использует свой открытый програмный интерфейс (API), который можно интегрировать с решениями, применяемыми в компании. Этот набор методов позволяет пройти пользователю весь процесс регистрации (постановки на учет) ККТ в ФНС, без посещения ресурсов ФНС. Так вы можете добавить в свой сервис неоспоримое преимущество – дать возможность для пользователя проводить регистрацию и взаимодействие с ФНС через оператора ОФД, экономя время и другие ресурсы.

Какие функции может выполнять API Астрал ОФД:

• Регистрация ККТ в ОФД.

• Формирование заявления на регистрацию и отправку его в ФНС.

• Получение РНМ ККТ.

• Формирование и отправка в ФНС отчета о регистрации.

• Получение карточки регистрации ККТ.

Какие преимущества получает бизнес, интегрируя к себе подобный функционал:

Более точное понимание клиентов, масштаба их бизнеса.

Повышение лояльности клиентов за счет предоставления дополнительных услуг.

Экономию на разработке дополнительных функций для улучшения УТП

Интеграцию с надежным партнером с репутацией.

Астрал ОФД — это надежный оператор фискальных данных, который представляет собой сервис с большим количеством возможностей для анализа и повышения выручки бизнеса. Комплексный вариант «регистрация кассы в ФНС и ОФД» позволяет сразу зарегистрировать кассы в налоговой и поставить на учет у оператора. В личном кабинете можно отслеживать список переданных чеков от ККТ в ФНС и мониторить успешно отправленные чеки в систему маркировки «Честный ЗНАК». Аналитика позволяет определить успешные и проблемные торговые точки, рассчитать для каждой точки средний чек, и провести анализ их прибыльности.

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