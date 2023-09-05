Зарплатные налоги в 2023 году

В 2023 году порядок начисления зарплатных налогов значительно изменился. Теперь работодатели должны уплачивать налоги и взносы с помощью Единого налогового счёта (ЕНС) и сдавать отчётность о выплатах в другие сроки. Разберёмся в том, какие налоги нужно удерживать с зарплаты в 2023 году.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) выплачивается из дохода работника компании. Работодатель удерживает сумму налога каждый раз, когда начисляет сотруднику зарплату или вознаграждение по договору ГПХ.

С 2023 года уплачивать НДФЛ нужно при переводе и основной части зарплаты, и аванса. Кроме того, налог на доходы физлиц удерживают с премий, отпускных и пособий по временной нетрудоспособности.

Как рассчитать. Ставка НДФЛ зависит от размера оклада сотрудника и его налогового резидентства:

для резидентов РФ с доходом менее 5 млн рублей в год — 13% от суммы дохода;

для резидентов РФ с доходом более 5 млн рублей в год — 15%;

для налоговых резидентов других стран — 30%.

При этом некоторые иностранцы также могут платить НДФЛ в размере 13% от суммы дохода. Это разрешено резидентам Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана и всем нерезидентам, которые зарегистрировали в России ИП на патенте. В случае если доход этих работников составит более 5 млн рублей в год, им потребуется заплатить НДФЛ в размере 15%.

Когда платить. В 2023 году изменился расчётный период для НДФЛ. Теперь зарплатный налог рассчитывают с 23 числа предыдущего месяца по 22 число настоящего месяца. Для двух месяцев сроки установлены отдельно:

январь: расчётный период с 1 по 22 число;

декабрь: расчётный период с 23 по 31 число.

До 25 числа каждого месяца работодатель должен подать в налоговую уведомление о размере удержанного налога. 28 числа ФНС спишет сумму НДФЛ с Единого налогового счёта (ЕНС) компании. Если работодатель заранее не отправит в налоговую службу уведомление, инспекторы не смогут определить сумму налога к уплате и начислят пени.

Налоговые вычеты. Сотрудники компании имеют право получить налоговый вычет — вернуть часть НДФЛ, которую работодатель удержал с их зарплаты. Такая возможность есть только у налоговых резидентов России. Самые распространённые виды налоговых вычетов: вычеты на детей сотрудника, имущественные вычеты при покупке жилья или выплате ипотеки, социальные вычеты на лечение или обучение сотрудника или его близких родственников.

Если работник подал заявление о получении налогового вычета, работодателю нужно отнять размер вычета от оклада сотрудника и рассчитывать НДФЛ исходя из этого остатка.

Страховые взносы

В 2023 году правительство упразднило ПФР и ФСС. Теперь обязанности двух фондов выполняет объединённый Социальный фонд России (СФР). Порядок уплаты части страховых взносов также изменился. Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС) и отчисления по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ) в 2023 году нужно платить единой суммой через ЕНС.

В отличие от НДФЛ, страховые взносы не удерживают непосредственно из зарплаты работника. Взносы в СФР работодатель платит из своих накоплений. Застрахованными теперь считаются не только сотрудники компании, но и подрядчики на ГПХ, за исключением самозанятых.

Как рассчитать. С 2023 года для взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ действует единая ставка. Тариф зависит от дохода работодателя и сферы деятельности компании. При расчёте нужно ориентироваться на единую предельную базу в размере 1 917 000 рублей. Пока доход сотрудника за текущий год не превысил эту сумму, работодателю нужно платить взносы по тарифу 30%. Когда сотрудник перейдёт этот порог, ставка снизится до 15,1%.

Полный перечень льготных тарифов дан в статье 427 НК. Приведём некоторые из них:

Основной тариф взносов Льготные тарифы Для IT-компаний и производителей электроники Для малого и среднего бизнеса и общепита Доход сотрудника менее 1,917 млн рублей 30% 7,6% 30% с части зарплаты, которая меньше МРОТ, 15% — с суммы превышения МРОТ Доход сотрудника более 1,917 млн рублей 15,1% 0% 15,1% с зарплаты меньше МРОТ, 15% — с суммы превышения МРОТ

Когда платить. Так же, как и в случае с налогом на зарплату, до 25 числа каждого месяца работодатель должен подавать уведомление о суммах рассчитанных взносов. 28 числа каждого месяца налоговая будет списывать выплаты с ЕНС.

Взносы на травматизм

В 2023 году взносы на травматизм не входят в состав Единого налогового платежа. В отличие от других страховых взносов, выплаты на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний нужно перечислять по старой схеме. Взносы на травматизм начисляются с доходов всех сотрудников компании, включая нерезидентов. За подрядчиков на ГПХ уплачивать взносы нужно только в том случае, если это указано в договоре.

Как рассчитать. В 2023 году для взносов на травматизм сохранились прежние тарифы. Ставка может составлять от 0,2% до 8,5%. Её размер зависит от класса риска, к которому относится страхователь. Чтобы определить свой тариф и рассчитать взносы на травматизм, нужно:

Уточнить основной код деятельности компании по ОКВЭД. С помощью этого кода определить свой класс профессионального риска. Классы перечислены в приказе Минтруда № 851н. Узнать тариф для своего класса риска. Тарифы указаны в законе № 179-ФЗ.

Помните, что компании и ИП должны каждый год подтверждать своё право платить взносы на травматизм по выбранному тарифу. Для этого до 15 апреля необходимо подать в СФР справку и заявление о подтверждении основного вида деятельности.

Когда платить. Как и ранее, взносы на травматизм нужно переводить каждый месяц до 15 числа.

Как рассчитать налог на зарплату: пример

Допустим, Иванов работает продавцом в магазине, который принадлежит индивидуальному предпринимателю Петровой. Оклад Иванова по трудовому договору составляет 30 тысяч рублей. У Иванова есть пятилетняя дочь, и он каждый месяц получает налоговый вычет в размере 1,4 тысячи рублей.

Налоговая база для расчёта НДФЛ составит: 30 000 - 1 400 = 28 600.

Размер НДФЛ (ставка 13%): 28 600 х 0,13 = 3 718.

На руки Иванов получит: 28 600 - 3 718 + 1 400 = 26 282.

Доход Иванова за год не превысит единую предельную базу. Поэтому взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ рассчитываются по основному тарифу со ставкой 30%: 30 000 х 0,3 = 9 000.

Допустим, что ИП Петрова платит взносы на травматизм по минимальной ставке 0,2%. Размер взносов за месяц составит: 30 000 х 0,002 = 60.

Легко заполнить и вовремя сдать отчётность по зарплатным налогам помогут решения от «Калуга Астрал». Модуль 1С-Отчётность подойдёт бухгалтерам, которые собираются работать с отчётами прямо в «1С». Если вы не используете «1С» или хотите заполнять документы в другом сервисе, вам понравится программа Астрал Отчёт 4.5. Если вы привыкли работать с отчётностью сразу на нескольких устройствах, попробуйте онлайн-сервис Астрал Отчёт 5.0, благодаря которому можно безопасно хранить документы в облаке и получать доступ к ним с любого ПК.

Астрал Отчет 5.0 — сдача отчетности онлайн Отправляйте отчетность в контролирующие органы без привязки к рабочему месту Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: