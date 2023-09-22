Ошибки ФЛК: когда чек попадет в жесткий карантин, как исправить

Что такое форматно-логический контроль
ФЛК проверяет, соответствуют ли поля чеков и БСО требованиям налоговой для этого типа документа и версии ФФД. Процедуру контроля и интерпретацию кодов ответа от инспекции регламентирует Протокол информационного обмена между техническими средствами ОФД и информационной системой ФНС для соответствующего ФФД.
ФЛК проверяет, чтобы в фискальных документах:
были заполнены обязательные реквизиты;
значения реквизита соответствовали ожидаемому типу данных и допустимым значениям;
выполнялись логические правила;
отсутствовали незадекларированные теги и недопустимые повторы.
Что такое жесткий карантин
Если при проверке в чеке найдена ошибка, система откажет в приеме или поместит его в карантин. Фискальному документу, содержащему серьезные ошибки, может быть сразу присвоен статус «Отказ в приеме».
При неправильных регистрационных данных, отсутствии обязательных тегов, неправильном указании НДС или суммы товаров чек получит статус «Принят в жесткий карантин». Список ошибок ФЛК, приводящих к попаданию в жесткий карантин, представлен в таблице. Он действует для кассовых чеков и чеков коррекции, БСО и БСО коррекции.
Код
Сообщение пользователю
Описание проверки
400
Недопустимые параметры запроса
405
ККТ без передачи ФД в адрес ОФД
Проверка наличия пары по методу get_kkt_info
409
Параметры запроса не соответствуют ФД
417
Длина бинарного представления не соответствует требованиям
Проверка длины RawData
419
Нечитаемое бинарное представление
Проверка читаемости RawData
420
Отсутствует обязательный тег
Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа
421
Нарушен формат обязательного тега
Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа
422
Значение вне разрешенного диапазона
Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа
423
Присутствуют незадекларированные теги
424
Тег имеет недопустимые повторения
Проверка повторяемости тега в ФД
502
Время на кассе отстает от текущего более чем на 1 год
Время формирования документа (тег 1012) ранее, чем время получения в ППФД (receiveDate) минус 1 год
503
Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки (24 часа)
Время формирования документа dateTime (тег 1012) позже, чем время получения в ППФД (receiveDate) плюс 24 часа
505
Неправильно заполнены теги НДС
Чек содержит не менее одного из следующих реквизитов: nds18 (тег 1102) сумма НДС чека по ставке 20%, nds10 (тег 1103) сумма НДС чека по ставке 10%, nds0 (тег 1104) сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%, ndsNo (тег 1105) сумма расчета по чеку без НДС, nds18180 (тег 1106) сумма НДС чека по ставке 20/120, nds10110 (тег 1107) сумма НДС чека по ставке 10/110
506
Неправильно заполнен НДС на товар
Общая сумма НДС по соответствующим ставкам не должна превышать 5-кратного значения суммы чека с учетом скидок
507
Общая сумма товара указана неправильно
Сумма значений реквизитов «сумма по чеку наличными» (тег 1031), «сумма по чеку безналичными» (тег 1081), «сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)» (тег 1215), «сумма по чеку постоплатой (в кредит)» (тег 1216) и «сумма по чеку встречным предоставлением» (тег 1217) должна быть равна значению реквизита «сумма расчета, указанного в чеке» (тег 1020)
510
Не указан ИНН поставщика
Если в предмете расчета есть непустой «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), равный одному из значений равный 1,2,4,8,16,32 или 64, то должен быть «ИНН поставщика» (тег 1226) в этом же предмете расчета
511
Не указан ИНН поставщика
Если в чеке есть непустой «признак агента» (1057), равный одному из значений 1,2,4,8,16,32 или 64, то должен быть «ИНН поставщика» (1226) в каждом предмете расчета
533
Неправильно указано количество предмета расчета
При включении реквизита «дробное количество маркированного товара» (тег 1291) в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), реквизит «количество предмета расчета» (тег 1023) должен принимать значение, равное «1»
Почему важно отследить статус чека и как это сделать
ОФД отслеживают проходящие через них документы и собирают сведения от ФНС, чтобы проинформировать предпринимателя об ошибках.
В Личном кабинете «Астрал.ОФД» можно в любое время проверить статус чека в ФНС и узнать, почему документ отклонили. С помощью сервиса компания оперативно исправит чеки и наладит работу ККТ.
Чеки, которые налоговая не учитывает из-за ошибок, становятся причиной расхождения с налоговой отчетностью компании. В таких случаях ФНС обычно проводит камеральную проверку декларации, но может запросить пояснения о причине несоответствий, проверить расчетные счета организации и в итоге доначислить налоги или провести выездную проверку.
Что делать с чеком, попавшим в жесткий карантин
Если владелец ККТ не завершил ее регистрацию или перерегистрацию, ПО кассы устарело или на сайте ФНС указаны неверные реквизиты организации, чек попадет в карантин.
Чтобы избежать ошибок:
Проверьте информацию о ККТ: в разделе «Учет ККТ» личного кабинета налогоплательщика уточните реквизиты по нужной кассе.
Закончите регистрацию или перерегистрацию ККТ. После покупки кассу нужно обязательно поставить на учет, а при замене фискального накопителя требуется перерегистрация. После окончания процедуры статус «Принят в карантин» будет снят, а чек попадет в налоговую.
Обратитесь в сервисный центр и установите актуальную прошивку кассы.
При обнаружении ошибки в чеке сообщите об этом в налоговую. Это можно сделать путем отправки чека коррекции. При применении ФФД 1.05 нужно указать признак расчета «расход», при ФФД 1.1, 1.2 — «возврат прихода». Не лишним будет приложить к чеку пояснения — что, когда и как было нарушено, и ссылку именно на тот фискальный документ, которым нарушение было исправлено.
Зарегистрируйте кассу в ФНС с помощью сервиса Астрал.ОФД. В личном кабинете ОФД вы сможете отправлять копии электронных чеков по электронной почте или в смс, фильтровать фискальные документы, следить за наполняемостью фискального накопителя. Если вы работаете с маркированными товарами, сервис отправит данные в «Честный ЗНАК».
Быстрая отправка чеков в ФНС и систему маркировки
Личный кабинет с широкими возможностями аналитики
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8K6NRn
Комментарии