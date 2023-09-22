Ошибки ФЛК: когда чек попадет в жесткий карантин, как исправить

При передаче в налоговую инспекцию кассовые чеки и БСО проходят форматно-логический контроль (ФЛК). Если обнаружится ошибка, документ могут не принять к учету. Это повлечет расхождения с налоговой отчетностью, а впоследствии и проверки ФНС. Чтобы избежать проблем, стоит проверять статусы чеков в личном кабинете ОФД.

Что такое форматно-логический контроль

ФЛК проверяет, соответствуют ли поля чеков и БСО требованиям налоговой для этого типа документа и версии ФФД. Процедуру контроля и интерпретацию кодов ответа от инспекции регламентирует Протокол информационного обмена между техническими средствами ОФД и информационной системой ФНС для соответствующего ФФД.

ФЛК проверяет, чтобы в фискальных документах:

были заполнены обязательные реквизиты;

значения реквизита соответствовали ожидаемому типу данных и допустимым значениям;

выполнялись логические правила;

отсутствовали незадекларированные теги и недопустимые повторы.

Что такое жесткий карантин

Если при проверке в чеке найдена ошибка, система откажет в приеме или поместит его в карантин. Фискальному документу, содержащему серьезные ошибки, может быть сразу присвоен статус «Отказ в приеме».

При неправильных регистрационных данных, отсутствии обязательных тегов, неправильном указании НДС или суммы товаров чек получит статус «Принят в жесткий карантин». Список ошибок ФЛК, приводящих к попаданию в жесткий карантин, представлен в таблице. Он действует для кассовых чеков и чеков коррекции, БСО и БСО коррекции.

Код Сообщение пользователю Описание проверки 400 Недопустимые параметры запроса 405 ККТ без передачи ФД в адрес ОФД Проверка наличия пары по методу get_kkt_info 409 Параметры запроса не соответствуют ФД 417 Длина бинарного представления не соответствует требованиям Проверка длины RawData 419 Нечитаемое бинарное представление Проверка читаемости RawData 420 Отсутствует обязательный тег Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа 421 Нарушен формат обязательного тега Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа 422 Значение вне разрешенного диапазона Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа 423 Присутствуют незадекларированные теги 424 Тег имеет недопустимые повторения Проверка повторяемости тега в ФД 502 Время на кассе отстает от текущего более чем на 1 год Время формирования документа (тег 1012) ранее, чем время получения в ППФД (receiveDate) минус 1 год 503 Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки (24 часа) Время формирования документа dateTime (тег 1012) позже, чем время получения в ППФД (receiveDate) плюс 24 часа 505 Неправильно заполнены теги НДС Чек содержит не менее одного из следующих реквизитов: nds18 (тег 1102) сумма НДС чека по ставке 20%, nds10 (тег 1103) сумма НДС чека по ставке 10%, nds0 (тег 1104) сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%, ndsNo (тег 1105) сумма расчета по чеку без НДС, nds18180 (тег 1106) сумма НДС чека по ставке 20/120, nds10110 (тег 1107) сумма НДС чека по ставке 10/110 506 Неправильно заполнен НДС на товар Общая сумма НДС по соответствующим ставкам не должна превышать 5-кратного значения суммы чека с учетом скидок 507 Общая сумма товара указана неправильно Сумма значений реквизитов «сумма по чеку наличными» (тег 1031), «сумма по чеку безналичными» (тег 1081), «сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса)» (тег 1215), «сумма по чеку постоплатой (в кредит)» (тег 1216) и «сумма по чеку встречным предоставлением» (тег 1217) должна быть равна значению реквизита «сумма расчета, указанного в чеке» (тег 1020) 510 Не указан ИНН поставщика Если в предмете расчета есть непустой «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), равный одному из значений равный 1,2,4,8,16,32 или 64, то должен быть «ИНН поставщика» (тег 1226) в этом же предмете расчета 511 Не указан ИНН поставщика Если в чеке есть непустой «признак агента» (1057), равный одному из значений 1,2,4,8,16,32 или 64, то должен быть «ИНН поставщика» (1226) в каждом предмете расчета 533 Неправильно указано количество предмета расчета При включении реквизита «дробное количество маркированного товара» (тег 1291) в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), реквизит «количество предмета расчета» (тег 1023) должен принимать значение, равное «1»

Почему важно отследить статус чека и как это сделать

ОФД отслеживают проходящие через них документы и собирают сведения от ФНС, чтобы проинформировать предпринимателя об ошибках.

В Личном кабинете «Астрал.ОФД» можно в любое время проверить статус чека в ФНС и узнать, почему документ отклонили. С помощью сервиса компания оперативно исправит чеки и наладит работу ККТ.

Чеки, которые налоговая не учитывает из-за ошибок, становятся причиной расхождения с налоговой отчетностью компании. В таких случаях ФНС обычно проводит камеральную проверку декларации, но может запросить пояснения о причине несоответствий, проверить расчетные счета организации и в итоге доначислить налоги или провести выездную проверку.

Что делать с чеком, попавшим в жесткий карантин

Если владелец ККТ не завершил ее регистрацию или перерегистрацию, ПО кассы устарело или на сайте ФНС указаны неверные реквизиты организации, чек попадет в карантин.

Чтобы избежать ошибок:

Проверьте информацию о ККТ: в разделе «Учет ККТ» личного кабинета налогоплательщика уточните реквизиты по нужной кассе.

Закончите регистрацию или перерегистрацию ККТ. После покупки кассу нужно обязательно поставить на учет, а при замене фискального накопителя требуется перерегистрация. После окончания процедуры статус «Принят в карантин» будет снят, а чек попадет в налоговую.

Обратитесь в сервисный центр и установите актуальную прошивку кассы.

При обнаружении ошибки в чеке сообщите об этом в налоговую. Это можно сделать путем отправки чека коррекции. При применении ФФД 1.05 нужно указать признак расчета «расход», при ФФД 1.1, 1.2 — «возврат прихода». Не лишним будет приложить к чеку пояснения — что, когда и как было нарушено, и ссылку именно на тот фискальный документ, которым нарушение было исправлено.

Зарегистрируйте кассу в ФНС с помощью сервиса Астрал.ОФД. В личном кабинете ОФД вы сможете отправлять копии электронных чеков по электронной почте или в смс, фильтровать фискальные документы, следить за наполняемостью фискального накопителя. Если вы работаете с маркированными товарами, сервис отправит данные в «Честный ЗНАК».

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