Новый бизнес: какие отчеты и когда сдавать

Обязанность сдачи отчетности в контролирующие органы наступает практически сразу после регистрации ИП или организации. Разберем, какие отчеты сдают новые компании и предприниматели в ИФНС, Росстат и Социальный фонд.

Виды отчетности новых организаций и ИП

Перечень отчетности, сдаваемой только что открывшимся бизнесом, зависит от нескольких факторов: наличия сотрудников, применяемой системы налогообложения и организационно-правовой формы (компания или ИП). Условно всю отчетность можно разделить на 4 большие группы:

Налоговая отчетность.

Бухгалтерская отчетность.

Отчетность за сотрудников.

Статистическая отчетность.

Разберем более подробно каждую из указанных групп.

Налоговая отчетность

Виды налоговых деклараций, которые организации и ИП сдают в ИФНС, зависит от того, какой режим налогообложения применяет бизнес.

Общая система налогообложения (ОСНО)

ОСНО — самый сложный режим и по объему налоговой нагрузки, и по количеству сдаваемых отчетов. Организации сдают на ОСНО три декларации, а ИП — две. Отчетность ИП и ООО на ОСНО, открытых в октябре 2023 года для удобства покажем в таблицах.

Таблица 1. Отчетность организации на ОСНО, открытой в 4 квартале 2023 года

Налог Срок сдачи Форма документа НДС за 4 квартал До 25 января 2024 года Отчетность сдается ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. от 12.12.2022) Налог на прибыль за 2023 год — до 25 марта* * Если компания платит авансы ежеквартально. За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев отчетность сдается до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. за октябрь — до 27 ноября** ** Если организация платит авансы ежемесячно по фактической прибыли. Отчетность по фактической прибыли сдается до 25 числа каждого месяца за период с начала года до отчетного месяца включительно. То есть в марте 2024 года компания должна будет сдать декларацию за период с января по февраль утв. приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. от 17.08.2022) Налог на имущество За 2023 год — до 25 марта 2024 года утв. приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ (в ред. от 12.07.2023)

Таблица 2. Отчетность ИП на ОСНО, зарегистрировавшегося в 4 квартале 2023 года

Налог Срок сдачи Форма документа НДС за 4 квартал До 25 января 2024 года Отчетность сдается ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. от 12.12.2022) НДФЛ за 2023 год — до 30 апреля 2024 года Декларация 3-НДФЛ сдается только по итогам года, промежуточной отчетности нет утв. приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (в ред. от 29.09.2022) Налог на имущество ИП отчетность по налогу на имущество не сдают. Сумму налога к уплате им рассчитывает ИФНС

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Обратите внимание, что отчетность по НДС сдается только в электронной форме. Декларация на бумаге не будет принята налоговым органом, а компания или ИП может быть привлечена к ответственности по ст. 119 НК, за нарушение срока представления отчетности.

Если организация или ИП после регистрации не вели деятельности, у них отсутствовал объект налогообложения и по счету не происходило никакого движения денежных средств, можно сдать вместо отчетности по налогу на прибыль и НДС — единую упрощенную декларацию (ЕУД). Она сдается на бумаге, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Форма ЕУД утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

УСН — один из специальных режимов налогообложения. Отчетность сдается только одна — налоговая декларация по УСН. Срок сдачи зависит от того, кто отчитывается:

Организация — до 25 марта 2024 года (за 2023 год).

ИП — до 25 апреля 2024 года.

Кроме этого, упрощенцы должны вести учет доходов и расходов в специальной книге — КУДиР. Ее форма утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н.

Учет расходов в КУДиР ведут только упрощенцы, выбравшие объект «доходы минус расходы». Те, кто работает на объекте «доходы», в качестве расходов учитывают только уплаченные страховые взносы за себя (ИП) и за работников.

На автоматизированной УСН (АУСН) декларация не сдается: данные о полученных ИП или ООО доходах и расходах налоговая получает от банка, ККТ и из личного кабинета упрощенца.

Единый сельхозналог (ЕСХН)

ЕСХН — специальный режим налогообложения, на котором работают сельскохозяйственные товаропроизводители. Отчетность здесь состоит из двух деклараций:

по ЕСХН — ежегодная.

Срок сдачи – до 25 марта следующего года. Открывшиеся в 2023 году организации и ИП должны будут первый раз сдать отчетность до 25.03.2024. Срок единый и для компаний и для предпринимателей.

по НДС — ежеквартальная.

С 1 января 2019 года организации и ИП на ЕСХН признаются плательщиками НДС. Начиная с этой даты все, кто применяет ЕСХН, обязаны платить налог и сдавать отчетность по НДС. Организации и ИП, созданные в 4 квартале 2023 года, обязаны будут первый раз отчитаться по этому налогу только в 2024 году — за 4 квартал 2023 года (до 25 января 2024 года).

Компании и ИП на ЕСХН могут получить освобождение от НДС при соблюдении условий, указанных в ст. 145 НК.

ИП на ЕСХН также должны вести КУДиР. Ее форма утверждена приказом Минфина от 11.12.2006 № 169н.

Патентная система налогообложения (ПСН)

ПСН — специальный режим налогообложения, который могут применять только ИП. Отчетность по налогам при таком режиме не сдается. Но нужно вести учет полученных доходов по каждому патенту в специальной книге — КУД (книга учета дохода). Ее форма утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н.

С 2024 года формы КУДиР и КУД будут обновлены. Связано это с изменениями в порядке уменьшения патента и авансов по УСН на фиксированные страховые взносы ИП.

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Бухгалтерская отчетность

Вести бухгалтерский учет и сдавать соответствующую отчетность обязаны только организации.

Индивидуальные предприниматели, при условии ведения учета доходов и расходов в специальной книге (КУДиР), бухучет могут не вести.

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2023 год – не позднее 1 апреля 2024 года. Состоит она из следующих документов:

Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах.

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчет об изменении капитала.

Отчет о движении денежных средств.

Отчет о целевом использовании средств (только для НКО)

Для малого бизнеса предусмотрены послабления: они могут сдавать бухгалтерскую отчетность только в составе баланса и отчета о финансовых результатах. Форма бухотчетности утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

ИП, ведущие КУДиР, должны представлять ее в налоговые органы только по специальному запросу, например, при проведении камеральной или выездной проверки.

Порядок ведения КУДиР (КУД) и ее форма, зависят от того, на какой системе налогообложения находится предприниматель: ОСНО, УСН, ЕСХН или ПСН.

Таблица № 3. Формы КУДиР для ИП на ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН

С помощью сервиса 1С-Отчетность отчеты в контролирующие органы можно отправить прямо из программы 1С. Сервис уже встроен в учетную программу, вам остается только сформировать декларацию и нажать кнопку «Отправить». Никакого дополнительного ПО и лишних выгрузок. Подключиться к сервису

Статистическая отчетность

Помимо налоговой и бухгалтерской отчетности, новые организации обязаны периодически подавать отчеты в органы статистики. Перечень конкретных видов документов, которые нужно сдать организации или ИП, можно узнать на сайте Росстат в разделе «Респондентам» — «Индивидуальный перечень форм по ИНН / ОГРН (ОГРНИП) / ОКПО». Введя ИНН или ОГРН, бизнесмен получит информацию о том, нужно ли ему отчитываться в текущем году и если да, то будет указать перечень форм, которые нужно сдать.

Отчетность за сотрудников

Организации и ИП, имеющие сотрудников, должны отчитываться практически сразу после своего открытия. ИП, не имеющие работников, отчетность никуда не сдают.

Отчеты за нанятый персонал сдаются в два контролирующих органа: ИФНС и СФР.

СФР — Социальный фонд России. Он пришел на смену ПФР и ФСС, взяв на себя их полномочия с 01.01.2023. Вся отчетность за сотрудников, которую раньше сдавали в ПФР и ФСС теперь сдается в СФР. Также с 2023 года существенно изменился и состав отчетности.

Вместо отчетов СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС в СФР теперь подается один отчет — ЕФС-1. Он состоит из нескольких листов, которые сдаются отдельно и в разные сроки. Перечень страниц и сроки их направления в СФР зависят от того, по какому основанию направляется отчет.

Таблица № 4. Отчетность новых организаций и ИП за сотрудников

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