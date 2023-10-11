Обмен ЭТрН от оператора Калуга Астрал теперь доступен в системе «Умная Логистика»

«В системе «Умная Логистика» работают более 40 000 пользователей. Мы как оператор ЭПД стремимся дать пользователю возможность работать с электронными перевозочными документами в той системе, в которой им удобно. Поэтому мы встраиваем свою систему в уже имеющиеся у пользователей. Это позволяет перейти на ЭПД, сохраняя привычные бизнес-процессы», — Антон Шевченко, руководитель направления ЭПД ГК «Астрал»

«Команда Умной Логистики следит за тенденциями рынка логистики и изменений законодательства, заботится о пользователях и безопасности инструментов, поэтому мы одни из первых ПО для транспортной логистики реализовали функционал интегрированный с операторами ЭДО по ЭПД и ЭТрН. Чтобы в режиме одного окна нашим пользователям было удобно, быстро, выгодно и безошибочно создавать, подписывать и производить обмен электронными документами. А также увеличили проектные команды, для создания пилотных групп и внедрения нашим клиентом ЭПД и ЭТрН», — Ольга Бабаева, директор по развитию «Умная Логистика»

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — аналог бумажной транспортной накладной. Это документ, который подтверждает факт перевозки груза на автомобиле.

В 2022 году в Правительстве законодательно закрепили использование ЭТрН. Сейчас работать с электронной транспортной накладной можно на добровольной основе.

ГК «Астрал» — Ведущая IT-компания региона и одна из лидирующих на федеральном рынке. 30 летний опыт в разработке и внедрении прогрессивного программного обеспечения для различных форм бизнеса. Более 1,5 миллионов клиентов в сфере B2B, более 8500 Партнеров в каждом регионе страны. Аккредитованный Минтрансом оператор ИС ЭПД, первый из девяти операторов, который прошёл все сценарии тестирования ЭПД.

«Умная Логистика» — одна из ведущих российских IT-компаний, разработчик профессиональных платформ для автоматизации транспортной логистики, объединенных в экосистему. Пользователи — тысячи компаний, задействованных в FTL-перевозках: грузовладельцы, экспедиторы, перевозчики со своим парком.

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