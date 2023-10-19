Как подобрать полномочия для МЧД

В федеральном классификаторе полномочий МЧД, который ведет Минцифры, на сегодняшний день уже более 1700 пунктов. Рассказываем, как сориентироваться в этом огромном перечне и выбрать нужные коды для своих сотрудников.

Полномочия доверенного лица — обязательный пункт документа

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — цифровая форма доверенности, которая наделяет полномочиями физлицо подписывать личной ЭП электронные документы от имени организации. Выдавать МЧД начали с марта 2022 года, но окончательно переход на новую схему работы завершится к 1 сентября 2024 года.

Что должна содержать каждая машиночитаемая доверенность:

название и номер;

сведения о доверителе;

сведения о представителе — паспортные данные, СНИЛС, ИНН;

дату совершения и срок действия доверенности;

перечень полномочий с кодами (OID) по Классификатору полномочий или просто текстовое описание, если код (идентификатор) не присвоен;

УКЭП доверителя.

Что такое онлайн-классификатор полномочий

Минцифры начало формировать классификатор полномочий для МЧД еще в марте 2022 года на основании приказа от 18.08.2021 № 856. Во многом классификатор создавали благодаря запросам предпринимателей и организаций.

Сейчас список находится на портале ЕСНСИ и продолжает пополняться, доступ к нему получают все желающие через Госуслуги. Классификатор содержит всевозможные виды полномочий, которые используются для МЧД.

Примеры полномочий, которые утвердил классификатор:

«Подписывать документы, используемые при постановке на учет и снятии с учета и сообщении сведений, установленных НК РФ».

«Представлять интересы налогоплательщика в отношениях с налоговыми органами (полные полномочия)».

«Получение информации о ходе и результатах исполнительного производства».

Каждое полномочие из классификатора имеет:

свой уникальный идентификационный номер (CODE);

наименование (NAME);

дату включения в справочник (STARTED).

Перечень позволяет определить нужные полномочия доверенного лица и корректно указать их в МЧД. Информационная система благодаря единым кодам автоматически и без ошибок идентифицирует, есть ли у подписанта права, и фиксирует, что электронный документ оформили правильно.

Почему подбирать полномочия по Классификатору ЕСНСИ все еще сложно

Казалось бы, Минцифры работает над перечнем полномочий для МЧД с 2022 года и уже максимально позаботилось об удобстве пользователей. Однако на деле, когда вы впервые попадаете в федеральный классификатор, разобраться в нем довольно сложно.

В чем проблема:

На сегодняшний день в классификаторе 171 страница, на каждой из которых размещается по 10 карточек.

Для того чтобы просмотреть код, наименование и полную расшифровку полномочия, нужно «проваливаться» в блок . Это неудобно.

В карточке тоже сложно сразу сориентироваться. Информация в ней выглядит, как некий шифр.

Пример:

CODE:1_FNS02

MNEMONIC:FNS002

NAME:Представлять налоговую декларацию, другую отчетность

DESCRIPTION:Представлять налоговую декларацию, другую отчетность

GROUP:650bac58-36a7-49fe-84e4-b8aa1099a7a5

NSI_ID:ФНС

STARTED:15.05.2022

REVOKED:

EXP:

PWR_VIS:PUB

PWR_READ:["P", "OA", "OB", "OL"]

PWR_ISS:["P", "OA", "OB", "OL"]

CXT:

LEGAL_RELATIONS:

LAW_DETAILS:

autokey:POWER_PWR_CLASS_MCHD_FNS_FNS002

Навигация по классификатору интуитивно не совсем понятна . Потребуется время, чтобы разобраться и найти нужный раздел и блок.

Некоторые формулировки полномочий сложно воспринимать.

Например, «NAME: Направлять оператору информационной системы, оператору обмена цифровых финансовых активов, номинальному держателю заявки, уведомления, запросы, письма, требования и любые иные документы в отношении выпуска, обращения, распоряжения цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, цифровой валюты».

Такие описания явно составляли профессионалы, но представителю малого бизнеса будет сложно понять, что именно имел в виду законодатель.

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Астрал.Доверенность упрощает задачу

В свежих обновлениях Астрал.Доверенность появилась дополнительная функция — выбор полномочий из Справочника при создании электронных доверенностей. С ее помощью можно быстро и удобно изготовить МЧД для работы в системах, которые требуют указать коды из федерального классификатора (ЕГАИС, ФНС и др.).

Чтобы добавить в доверенность «справочные» полномочия:

используйте поиск по коду или наименованию;

выберите нужное полномочие из категорий.

Важно: Возможность указать полномочия вручную у пользователей остается. Но обратите внимание, что в одной МЧД могут присутствовать либо «справочные» пункты, либо обычные текстовые.

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