Как подобрать полномочия для МЧД

Полномочия доверенного лица — обязательный пункт документа
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — цифровая форма доверенности, которая наделяет полномочиями физлицо подписывать личной ЭП электронные документы от имени организации. Выдавать МЧД начали с марта 2022 года, но окончательно переход на новую схему работы завершится к 1 сентября 2024 года.
Что должна содержать каждая машиночитаемая доверенность:
название и номер;
сведения о доверителе;
сведения о представителе — паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
дату совершения и срок действия доверенности;
перечень полномочий с кодами (OID) по Классификатору полномочий или просто текстовое описание, если код (идентификатор) не присвоен;
УКЭП доверителя.
Что такое онлайн-классификатор полномочий
Минцифры начало формировать классификатор полномочий для МЧД еще в марте 2022 года на основании приказа от 18.08.2021 № 856. Во многом классификатор создавали благодаря запросам предпринимателей и организаций.
Сейчас список находится на портале ЕСНСИ и продолжает пополняться, доступ к нему получают все желающие через Госуслуги. Классификатор содержит всевозможные виды полномочий, которые используются для МЧД.
Примеры полномочий, которые утвердил классификатор:
«Подписывать документы, используемые при постановке на учет и снятии с учета и сообщении сведений, установленных НК РФ».
«Представлять интересы налогоплательщика в отношениях с налоговыми органами (полные полномочия)».
«Получение информации о ходе и результатах исполнительного производства».
Каждое полномочие из классификатора имеет:
свой уникальный идентификационный номер (CODE);
наименование (NAME);
дату включения в справочник (STARTED).
Перечень позволяет определить нужные полномочия доверенного лица и корректно указать их в МЧД. Информационная система благодаря единым кодам автоматически и без ошибок идентифицирует, есть ли у подписанта права, и фиксирует, что электронный документ оформили правильно.
Почему подбирать полномочия по Классификатору ЕСНСИ все еще сложно
Казалось бы, Минцифры работает над перечнем полномочий для МЧД с 2022 года и уже максимально позаботилось об удобстве пользователей. Однако на деле, когда вы впервые попадаете в федеральный классификатор, разобраться в нем довольно сложно.
В чем проблема:
На сегодняшний день в классификаторе 171 страница, на каждой из которых размещается по 10 карточек.
Для того чтобы просмотреть код, наименование и полную расшифровку полномочия, нужно «проваливаться» в блок. Это неудобно.
В карточке тоже сложно сразу сориентироваться. Информация в ней выглядит, как некий шифр.
Пример:
CODE:1_FNS02
MNEMONIC:FNS002
NAME:Представлять налоговую декларацию, другую отчетность
DESCRIPTION:Представлять налоговую декларацию, другую отчетность
GROUP:650bac58-36a7-49fe-84e4-b8aa1099a7a5
NSI_ID:ФНС
STARTED:15.05.2022
REVOKED:
EXP:
PWR_VIS:PUB
PWR_READ:["P", "OA", "OB", "OL"]
PWR_ISS:["P", "OA", "OB", "OL"]
CXT:
LEGAL_RELATIONS:
LAW_DETAILS:
autokey:POWER_PWR_CLASS_MCHD_FNS_FNS002
Навигация по классификатору интуитивно не совсем понятна. Потребуется время, чтобы разобраться и найти нужный раздел и блок.
Некоторые формулировки полномочий сложно воспринимать.
Например, «NAME: Направлять оператору информационной системы, оператору обмена цифровых финансовых активов, номинальному держателю заявки, уведомления, запросы, письма, требования и любые иные документы в отношении выпуска, обращения, распоряжения цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, цифровой валюты».
Такие описания явно составляли профессионалы, но представителю малого бизнеса будет сложно понять, что именно имел в виду законодатель.
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Астрал.Доверенность упрощает задачу
В свежих обновлениях Астрал.Доверенность появилась дополнительная функция — выбор полномочий из Справочника при создании электронных доверенностей. С ее помощью можно быстро и удобно изготовить МЧД для работы в системах, которые требуют указать коды из федерального классификатора (ЕГАИС, ФНС и др.).
Чтобы добавить в доверенность «справочные» полномочия:
используйте поиск по коду или наименованию;
выберите нужное полномочие из категорий.
Важно: Возможность указать полномочия вручную у пользователей остается. Но обратите внимание, что в одной МЧД могут присутствовать либо «справочные» пункты, либо обычные текстовые.
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