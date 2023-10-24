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ГИС ЭПД: всё о Реестре операторов

Реестр операторов Государственной информационной системы электронных грузовых документов играет ключевую роль в управлении и обеспечении работы логистических процессов.
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ГИС ЭПД: всё о Реестре операторов
Иллюстрация: Астрал

В этой статье мы тщательно изучим: 

  • Что представляет собой ГИС ЭПД.

  • Какую миссию выполняют операторы данной системы.

  • Их главные функции и значимость в области логистики.

  • Необходимые условия для операторов ЭПД.

Значимость Реестра операторов ИС, под контролем Минтранса.

ГИС ЭПД: что это такое и кто такие операторы данной системы

Перед тем как обсуждать роль операторов в системе, необходимо разобраться, что представляет собой ГИС ЭПД.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов — это комплексная структура электронных ресурсов и ПО, предназначенных для облегчения и автоматизации процессов в логистике.

ГИС ЭПД отвечает за электронную регистрацию, обмен, сохранность и трекинг информации, связанной с грузами, транспортными средствами, маршрутами и участниками грузоперевозок (согласно постановлению Правительства №931).

Особенностью системы является высокий уровень защиты и надёжности, который обеспечивает сохранность и приватность информации. Благодаря ГИС ЭПД процесс ведения логистических операций значительно упрощается, уменьшается количество бумажной работы и сокращаются административные издержки в секторе грузоперевозок.

Более подробно о том, какие именно документы относятся к ЭПД, можно ознакомиться в нашей статье.

Оператор ГИС ЭПДэто ЮЛ, которое зарегистрировано в Реестре Минтранса и имеют право на взаимодействие с данной системой. 

Они играют ключевую роль в обеспечении функционирования системы и осуществлении электронного документооборота в сфере грузоперевозок. 

Минтранс выделяет следующие организации в качестве операторов.

Скачать реестр можно в формате .xlsx.

Что же касается статуса подключения к ГИС ЭПД, ведомство на своём официальном сайте вывесил следующую информацию:

Наименование Оператора 

Статус подключения к ГИС ЭПД

АО «Калуга Астрал»

Подключён

ООО «Э-КОМ»

Подключён

ООО «Такском»

Подключён

ООО «Эдисофт»

Подключён

АО «ПФ «СКБ Контур»

Подключён

ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»

Подключён

ООО «Компания «Тензор»

Подключён

ООО "Эвотор ОФД"

В процессе

АО «Инфотекс Интернет Траст»

В процессе

Четыре функции операторов ГИС ЭПД

  1. Осуществление процессов по передаче товаросопроводительных документов, маршрутных листов, карт водителей и других сведений, связанных с перевозкой грузов.

  2. Сохранение указанных документов в правильном виде.

  3. Проведение проверок и контроля за точностью представляемой информации.

  4. Гарантирование надёжности и безопасности передачи данных через систему.

Необходимо подчеркнуть, что оператором ГИС ЭПД может быть как государственное учреждение, так и частная компания, отвечающая определённым критериям.

На 2023 год компания «Калуга Астрал» является одной из первых компаний, внесённых в Реестр операторов информационной системы электронных перевозочных документов (решение Министерства транспорта № ДБ-Д 14-29/21100).

Операторы ГИС ЭПД: основные требования

Согласно ч. 4 ст. 18.1 № 259-ФЗ и приказу Минтранса № 200, операторы должны соответствовать определённым правилам:

  1. Иметь специальную лицензию или разрешения на проведение деятельности в области ЭПД.

  2. Гарантировать надёжность системы для работы со всеми данными.

  3. Обеспечивать конфиденциальность и защиту информации.

  4. Предоставлять доступ к ЭПД для всех заинтересованных лиц (владельцев товаров, перевозчиков, грузополучателей и т.д.).

  5. Иметь хорошую репутацию – гарантировать целостность и неизменность документов.

  6. Быстро передавать ЭПД между различными участниками логистической цепи (перевозчики, таможня, контрольные органы и т.д.).

  7. Иметь и использовать специальные ПО, например, систему подтверждения доставки и получения электронных перевозочных документов.

  8. Соответствовать стандартам и правилам, установленным государственными органами или международными организациями в области электронных перевозочных документов.

  9. Документально подтверждать проведения операций с ЭПД.

Отправляйте электронные перевозочные документы в сервисах от ГК «Астрал».

Решение «1С-ЭПД» работает во всех популярных конфигурациях 1С. Обновите вашу учётную систему и начните обмениваться ЭПД с вашими контрагентами. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также обмен неформализованными документами.

«Платформа ЭПД» — интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для бесшовной работы с цифровыми документами. Оно позволяет обмениваться ЭПД между участниками перевозки и передавать их в ГИС, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.

Как работают грузоотправители, операторы ГИС ЭПД и грузополучатели

В системе учёта грузоотправитель подготавливает ЭТрН, ставит на ней квалифицированную электронную подпись и отправляет информацию через оператора ЭДО в ГИС ЭПД. 

Её получает перевозчик и грузополучатель. Отметка о приёме товара у водителя производится посредством мобильного приложения. Затем информация от водителя доходит до представителя перевозчика, который также подписывает ЭТрН с помощью КЭП. 

После передачи груза получатель оформляет подтверждение с использованием КЭП, а водитель подтверждает передачу в своём мобильном приложении. Конечной точкой является подписанный титул менеджером транспортной компании. 

Более наглядно мы представили весь логистический процесс в картинке.

Реестр операторов ИС ЭПД

Государственная информационная система электронных перевозочных документов была разработана в России с целью упорядочивания и контроля электронного документооборота в логистике. 

Реестр содержит информацию об операторах, которые производят обработку и передачу электронных перевозочных документов и которые должны быть зарегистрированы в РОИС и соответствовать установленным критериям и нормам работы.

Реестр обеспечивает возможность мониторинга и контроля деятельности оператора ЭПД. Помимо этого он гарантирует безопасность и надёжность практики электронного документооборота в области транспорта.

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Комментарии

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