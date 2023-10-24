ГИС ЭПД: всё о Реестре операторов

В этой статье мы тщательно изучим:
Что представляет собой ГИС ЭПД.
Какую миссию выполняют операторы данной системы.
Их главные функции и значимость в области логистики.
Необходимые условия для операторов ЭПД.
Значимость Реестра операторов ИС, под контролем Минтранса.
ГИС ЭПД: что это такое и кто такие операторы данной системы
Перед тем как обсуждать роль операторов в системе, необходимо разобраться, что представляет собой ГИС ЭПД.
Государственная информационная система электронных перевозочных документов — это комплексная структура электронных ресурсов и ПО, предназначенных для облегчения и автоматизации процессов в логистике.
ГИС ЭПД отвечает за электронную регистрацию, обмен, сохранность и трекинг информации, связанной с грузами, транспортными средствами, маршрутами и участниками грузоперевозок (согласно постановлению Правительства №931).
Особенностью системы является высокий уровень защиты и надёжности, который обеспечивает сохранность и приватность информации. Благодаря ГИС ЭПД процесс ведения логистических операций значительно упрощается, уменьшается количество бумажной работы и сокращаются административные издержки в секторе грузоперевозок.
Более подробно о том, какие именно документы относятся к ЭПД, можно ознакомиться в нашей статье.
Оператор ГИС ЭПД — это ЮЛ, которое зарегистрировано в Реестре Минтранса и имеют право на взаимодействие с данной системой.
Они играют ключевую роль в обеспечении функционирования системы и осуществлении электронного документооборота в сфере грузоперевозок.
Минтранс выделяет следующие организации в качестве операторов.
Скачать реестр можно в формате .xlsx.
Что же касается статуса подключения к ГИС ЭПД, ведомство на своём официальном сайте вывесил следующую информацию:
Наименование Оператора
Статус подключения к ГИС ЭПД
АО «Калуга Астрал»
Подключён
ООО «Э-КОМ»
Подключён
ООО «Такском»
Подключён
ООО «Эдисофт»
Подключён
АО «ПФ «СКБ Контур»
Подключён
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»
Подключён
ООО «Компания «Тензор»
Подключён
ООО "Эвотор ОФД"
В процессе
АО «Инфотекс Интернет Траст»
В процессе
Четыре функции операторов ГИС ЭПД
Осуществление процессов по передаче товаросопроводительных документов, маршрутных листов, карт водителей и других сведений, связанных с перевозкой грузов.
Сохранение указанных документов в правильном виде.
Проведение проверок и контроля за точностью представляемой информации.
Гарантирование надёжности и безопасности передачи данных через систему.
Необходимо подчеркнуть, что оператором ГИС ЭПД может быть как государственное учреждение, так и частная компания, отвечающая определённым критериям.
На 2023 год компания «Калуга Астрал» является одной из первых компаний, внесённых в Реестр операторов информационной системы электронных перевозочных документов (решение Министерства транспорта № ДБ-Д 14-29/21100).
Операторы ГИС ЭПД: основные требования
Согласно ч. 4 ст. 18.1 № 259-ФЗ и приказу Минтранса № 200, операторы должны соответствовать определённым правилам:
Иметь специальную лицензию или разрешения на проведение деятельности в области ЭПД.
Гарантировать надёжность системы для работы со всеми данными.
Обеспечивать конфиденциальность и защиту информации.
Предоставлять доступ к ЭПД для всех заинтересованных лиц (владельцев товаров, перевозчиков, грузополучателей и т.д.).
Иметь хорошую репутацию – гарантировать целостность и неизменность документов.
Быстро передавать ЭПД между различными участниками логистической цепи (перевозчики, таможня, контрольные органы и т.д.).
Иметь и использовать специальные ПО, например, систему подтверждения доставки и получения электронных перевозочных документов.
Соответствовать стандартам и правилам, установленным государственными органами или международными организациями в области электронных перевозочных документов.
Документально подтверждать проведения операций с ЭПД.
Отправляйте электронные перевозочные документы в сервисах от ГК «Астрал».
Решение «1С-ЭПД» работает во всех популярных конфигурациях 1С. Обновите вашу учётную систему и начните обмениваться ЭПД с вашими контрагентами. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также обмен неформализованными документами.
«Платформа ЭПД» — интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для бесшовной работы с цифровыми документами. Оно позволяет обмениваться ЭПД между участниками перевозки и передавать их в ГИС, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.
Как работают грузоотправители, операторы ГИС ЭПД и грузополучатели
В системе учёта грузоотправитель подготавливает ЭТрН, ставит на ней квалифицированную электронную подпись и отправляет информацию через оператора ЭДО в ГИС ЭПД.
Её получает перевозчик и грузополучатель. Отметка о приёме товара у водителя производится посредством мобильного приложения. Затем информация от водителя доходит до представителя перевозчика, который также подписывает ЭТрН с помощью КЭП.
После передачи груза получатель оформляет подтверждение с использованием КЭП, а водитель подтверждает передачу в своём мобильном приложении. Конечной точкой является подписанный титул менеджером транспортной компании.
Более наглядно мы представили весь логистический процесс в картинке.
Реестр операторов ИС ЭПД
Государственная информационная система электронных перевозочных документов была разработана в России с целью упорядочивания и контроля электронного документооборота в логистике.
Реестр содержит информацию об операторах, которые производят обработку и передачу электронных перевозочных документов и которые должны быть зарегистрированы в РОИС и соответствовать установленным критериям и нормам работы.
Реестр обеспечивает возможность мониторинга и контроля деятельности оператора ЭПД. Помимо этого он гарантирует безопасность и надёжность практики электронного документооборота в области транспорта.
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