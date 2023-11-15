Как Роспотребнадзор проверяет бизнес

За работой предпринимателя наблюдают несколько ведомств: налоговая служба, трудовая инспекция, МЧС, Роспотребнадзор. В 2023 году плановые проверки бизнеса почти не проводятся. Однако ведомства активно используют другие способы контроля за компаниями. Например, Роспотребнадзор установил новые индикаторы риска для маркированной продукции. Разберёмся в том, как работать по новым правилам.

Что проверяет Роспотребнадзор

Чем занимается Роспотребнадзор? Перечень полномочий службы дан в постановлении Правительства № 322 от 30 июня 2004 года.

Сотрудники ведомства обязаны контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и защищать права потребителей.

Придя в магазин или салон, инспекторы Роспотребнадзора проверят:

в каких условиях предприниматель хранит и продаёт товар или оказывает услуги клиентам;

как происходит уборка помещений;

есть ли признаки того, что в магазине или на складе живут грызуны;

имеет ли компания необходимые сертификаты и лицензии;

есть ли на продукции, подлежащей обязательной маркировке, коды DataMatrix;

соответствует ли реклама услуг и информация на ценниках товаров действительности;

какие документы размещены в уголке потребителя;

какие замечания оставил Роспотребнадзор во время предыдущей проверки и выполнила ли компания эти требования.

Какие проверки проводит Роспотребнадзор в 2023 году

Плановые проверки

В 2023 году продолжает действовать мораторий на плановые проверки предпринимателей. Согласно постановлению Правительства № 336, Роспотребнадзор имеет право прийти с плановым визитом для контроля за соблюдением СанПиН, только если деятельность компании относится к категории чрезвычайно высокого риска. Таким образом, под плановую проверку могут попасть:

общеобразовательные учреждения (включая дошкольные);

детские лагеря и другие места для детского отдыха;

общепиты, в которых обслуживают детей;

родильные дома и перинатальные центры;

организации, которые оказывают социальные услуги и обеспечивают проживание: например, приюты для сирот, дома престарелых, санатории;

компании, которые занимаются водоподготовкой и водоснабжением.

Внеплановые проверки

Роспотребнадзор может устроить внеплановую проверку любой компании, если узнает, что:

действия предпринимателя могут причинить или уже причинили вред жизни и здоровью граждан;

на предприятии сработал индикатор риска нарушения обязательных требований;

во время предыдущей проверки компания получила предписание об устранении нарушений, но не отчиталась о его выполнении.

В этих случаях Роспотребнадзору нужно заранее согласовать проверку с прокуратурой.

Зачем нужны индикаторы риска для маркированной продукции

Что такое индикаторы риска нарушения обязательных требований

Индикатор риска нарушения указывает на то, что организация может нарушать закон. Если сотрудники компании нарушают это условие, Роспотребнадзор получает сигнал о том, что организация может не соблюдать законодательство. После этого инспекторы проводят проверку компании.

Роспотребнадзор установил индикаторы риска для маркированных товаров только в 2023 году. Выявление индикаторов риска помогает усилить контроль за оборотом продукции, которая подлежит обязательной маркировке.

Какие индикаторы риска нарушения ввёл Роспотребнадзор

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований дан в приложении к приказу Роспотребнадзора № 635. В нём указано 34 признака возможного нарушения закона.

Большинство из этих индикаторов риска нарушения связано с маркированной продукцией. Все сигналы поступают в Роспотребнадзор через систему «Честный ЗНАК».

Товарная группа Условие, при котором сработает индикатор риска Табачная и никотинсодержащая продукция и устройства для её потребления Компания продаёт товары с кодами маркировки, которых нет в «Честном ЗНАКе». В течение месяца доля таких продаж превысила 25% от среднего объёма продаж за месяц Организация хранит остатки товара, которые находятся в обороте больше 15 месяцев. Эти остатки составляют более 25% от общего объёма табачной и никотинсодержащей продукции, которая хранится в магазине Компания продаёт изделия в объёме, который не превышает 50% от среднего объёма продаж табака в других магазинах этого муниципального образования Упакованная питьевая вода Магазин продаёт продукцию с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота. Объём таких продаж за месяц превысил 150% от среднего объёма продаж за месяц Компания продаёт товары с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа». Объём таких продаж за месяц превысил 150% от среднего объёма продаж за месяц Предприниматель продаёт товары, не введённые в оборот. Объём продаж превысил 75% от среднего объёма продаж за месяц Молочная продукция Организация продаёт товары с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота. Объём таких продаж за месяц превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Компания продаёт продукцию с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа». Объём таких продаж за месяц превысил средний объём продаж за месяц Магазин продаёт продукцию, не введённую в оборот. Объём продаж превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Компания продаёт просроченную продукцию. Объём продаж превысил 5% от среднего объёма продаж за месяц Товары лёгкой промышленности Компания продаёт продукцию с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота. Объём таких продаж за месяц превысил 50% от среднего объёма продаж за месяц Организация продаёт изделия с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа». Объём таких продаж за месяц превысил 75% от среднего объёма продаж за месяц Магазин хранит остатки продукции, которые находятся в обороте больше 24 месяцев. Эти остатки составляют более 25% от общего объёма одежды, которая хранится на складе компании Предприниматель продаёт товары, не введённые в оборот. Объём продаж превысил 50% от среднего объёма продаж за месяц Обувь Магазин продаёт изделия с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота. Объём таких продаж за месяц превысил средний объём продаж за месяц Организация продаёт продукцию с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа». Объём таких продаж за месяц превысил 75% от среднего объёма продаж за месяц Предприниматель хранит остатки продукции, которые находятся в обороте больше 24 месяцев. Эти остатки составляют более 25% от общего объёма обуви, которая хранится на складе компании Компания продаёт товары, не введённые в оборот. Объём продаж превысил 50% от среднего объёма продаж за месяц Парфюмерия Компания продаёт продукцию с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота. Объём таких продаж за месяц превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Магазин продаёт товары с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа». Объём таких продаж за месяц превысил 50% от среднего объёма продаж за месяц Организация хранит остатки продукции, которые находятся в обороте больше 24 месяцев. Эти остатки составляют более 25% от общего объёма парфюмерии, которая хранится на складе компании Компания продаёт товары, не введённые в оборот. Объём продаж превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Фототехника Магазин продаёт товары с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота Компания продаёт продукцию с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа» Предприниматель продаёт товары, не введённые в оборот. Объём продаж превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Шины Организация продаёт изделия с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота. Объём продаж превысил 50% от среднего объёма продаж за месяц Компания продаёт продукцию с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа». Объём продаж превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Организация хранит остатки продукции, которые находятся в обороте больше 24 месяцев. Эти остатки составляют более 25% от общего объёма шин, которые хранятся на складе компании Предприниматель продаёт изделия, не введённые в оборот. Объём продаж превысил 25% от среднего объёма продаж за месяц Компания продаёт шины, которые не соответствуют требованиям регламента ТР ТС 018/2011 Меховые изделия Магазин продаёт товары с кодами маркировки, которые уже были выведены из оборота Предприниматель продаёт продукцию с кодами маркировки, которых нет в базе «Честного ЗНАКа» Компания продаёт изделия, не введённые в оборот

В перечне также есть один индикатор риска нарушения, который не касается передачи данных в «Честный ЗНАК». Если Роспотребнадзор получит сообщение о том, что компания незаконно использует чужой товарный знак или другие средства индивидуализации, инспекторы начнут проверку организации.

Чтобы не привлечь внимание Роспотребнадзора, компания должна вовремя маркировать продукцию и вводить её в оборот. Справиться с этим поможет комплекс решений «Астрал.Маркировка». Наши специалисты объяснят, как подключиться к системе маркировки и настроить отправку данных в базу «Честного ЗНАКа».

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