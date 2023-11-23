Маркировка в HoReCa: подготовка к новым условиям

В отрасли HoReCa маркировка станет обязательной к концу 2023 года. Предприятиям, работающим в этом сегменте, нужно настроить электронный документооборот (ЭДО) и подключиться к системе «Честный ЗНАК», чтобы передавать ей информацию о маркированных товарах. Разберёмся, как будет выглядеть работа предприятий HoReCa c 1 декабря 2023 года.

Кого затронут нововведения

HoReCa — это аббревиатура, образованная от слов Hotel, Restaurant и Cafe или Catering. К этому сектору относятся:

гостиницы, отели, гостевые дома;

рестораны, кафе, бары, кофейни, кондитерские и другие заведения общепита;

компании, осуществляющие доставку еды;

предприятия, предоставляющие услуги по организации питания на выездных банкетах.

Новые требования по маркировке товаров также затронут столовые в государственных учреждениях: в детских садах, школах, университетах, судах. Все предприятия, закупающие маркированные товары, должны изменить свои рабочие процессы.

Какие товары из сектора HoReCa подлежат маркировке

Основные маркированные товары в HoReCa — продукты питания. В 2023 году подлежат маркировке:

упакованная вода;

молочные продукты (молоко, творог, кефир, йогурт, сыр, масло, мороженое);

безалкогольные напитки (соки, компоты, морсы, квасы, все виды подслащённой воды);

пиво и слабоалкогольные напитки.

Обычно предприятия HoReCa приобретают эту продукцию у поставщиков, которые сами маркируют товары и вводят их в оборот через систему «Честный ЗНАК». Гостиницам и ресторанам достаточно передать информацию о списании товара в «Честный ЗНАК». Делать это могут и поставщики.

Изменения при работе с маркировкой в HoReCa

Начиная с 1 декабря 2023 года HoReCa и государственные учреждения будут работать с маркированной продукцией по новым правилам. Компаниям потребуется изменить приёмку и списание молочной продукции и упакованной воды.

Приёмка товаров

С 1 декабря HoReCa и государственные учреждения должны самостоятельно подтверждать приём товара. Для этого потребуется заключить договор с оператором электронного документооборота (ЭДО) и зарегистрироваться на сайте системы «Честный ЗНАК».

Схема приёма товаров с маркировкой теперь выглядит так:

Поставщик продукции создаёт универсальный передаточный документ (УПД) с кодами маркировки. УПД — это аналог накладной, который используют при продаже товаров с маркировкой. Поставщик отправляет предприятию хорека УПД через оператора ЭДО и передаёт товар. HoReCa получает продукцию и УПД и сравнивает коды маркировки на товарах с теми кодами, которые указаны в документе. Если коды совпадают, хорека в сервисе ЭДО подписывает УПД. После этого товар считается принятым. Оператор ЭДО отправляет информацию об обороте маркированных товаров в «Честный ЗНАК».

Приобретение маркированных товаров для самостоятельного использования

HoReCa и государственные учреждения могут покупать маркированную продукцию для личных нужд, а не для реализации. Например, работники ресторанов и столовых используют воду и молочную продукцию с маркировкой в приготовлении блюд. С 1 декабря HoReCa самостоятельно выводит эти товары из оборота.

В течение трёх рабочих дней после использования воды или молочной продукции сотрудникам заведения нужно зайти в Личный кабинет компании на платформе «Честный ЗНАК» и вручную вывести продукцию из оборота.

Если на момент сделки поставщик и покупатель уверены в том, что HoReCa не будет продавать маркированную продукцию на кассе, вывести товары из оборота можно через ЭДО. В универсальный передаточный документ потребуется включить дополнительное поле «СвВыбытияМАРК» с одним из двух значений:

значение «1»: «покупка товаров юрлицами и ИП в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией»;

значение «3»: «использование товаров для производственных целей, не связанных с их последующей реализацией».

Добавить это поле в УПД может как продавец, так и покупатель. Когда контрагенты подпишут документ, коды маркировки будут выведены из оборота автоматически.

Продажа на кассе

У тех предприятий HoReCa, которые реализуют изделия с маркировкой на кассе, схема работы не изменится. Они должны зарегистрироваться на платформе «Честный ЗНАК» и подключить кассу к оператору фискальных данных (ОФД).

Продажа маркированной продукции на кассе происходит так:

Кассир сканирует код маркировки на товаре с помощью 2D-сканера. Онлайн-касса через ОФД отправляет в «Честный ЗНАК» запрос о достоверности кода. «Честный ЗНАК» подтверждает запрос. Кассир формирует чек и выдаёт его покупателю. ОФД отправляет данные из чека в ФНС и «Честный ЗНАК». «Честный ЗНАК» выводит товар из оборота.

Подготовка к обязательной маркировке

Компаниям и индивидуальным предпринимателям из сферы гостеприимства требуется только сканировать коды маркировки при продаже продукции, а не маркировать изделия самостоятельно. Поэтому HoReCa нужно:

Выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). УКЭП необходима для входа в Личный кабинет на сайте «Честного ЗНАКа» и заверки электронных документов. Для записи электронной подписи вам потребуется защищённый носитель. Выбрать и заказать его можно на нашем сайте. Заключить договор с оператором электронного документооборота (ЭДО). Для предприятий HoReCa подойдёт онлайн-сервис Астрал.ЭДО, с помощью которого можно принимать и подписывать УПД с кодами маркировки и отправлять в «Честный ЗНАК» всю информацию о движении маркированной продукции. Зарегистрироваться на сайте системы «Честный ЗНАК». Приобрести оборудование для сканирования кодов маркировки DataMatrix: 2D-сканер или терминал сбора данных.

Тем HoReCa, которые продают маркированные товары на кассе, также нужно установить в онлайн-кассу фискальный накопитель с поддержкой формата фискальных документов 1.2. ФФД 1.2 поддерживают модели «ФН-1.1М» и «ФН-1.2». Кроме того, хорека потребуется заключить договор с оператором фискальных данных и настроить ПО для работы с маркировкой.

Найти оборудование, подходящее для HoReCa, можно в интернет-магазине «Астрал ККТ». При покупке любой модели онлайн-кассы вы сможете оформить услугу технической поддержки. Наши специалисты помогут заменить фискальный накопитель, обновить прошивку кассы и установить необходимые драйверы.

Штрафы за нарушение правил маркировки

Представители отрасли гостеприимства могут быть оштрафованы Роспотребнадзором за некоторые виды нарушений закона об обязательной маркировке.

Нарушение Наказание для должностных лиц Наказание для юридических лиц Отсутствие кода маркировки на товаре Штраф 5–10 тысяч рублей, конфискация товара Для малого бизнеса: штраф 25–150 тысяч рублей, конфискация товара. Для среднего и крупного бизнеса: штраф 50–300 тысяч рублей, конфискация товара Штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до 5 лет за преступления в особо крупных размерах и в случае сговора Покупка, хранение и реализация товаров с поддельными кодами маркировки В случае сговора: штраф до 300 тысяч рублей. Оборот крупной партии товара: лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом до 80 тысяч рублей Отсутствие регистрации в системе «Честный ЗНАК» Штраф 1–10 тысяч рублей или предупреждение Для малого бизнеса: штраф 25–50 тысяч рублей. Для среднего и крупного бизнеса: штраф 50–100 тысяч рублей Розничная продажа продукции без передачи в «Честный ЗНАК» сведений о реализации Штраф 1–10 тысяч рублей или предупреждение Для малого бизнеса: штраф 25–50 тысяч рублей. Для среднего и крупного бизнеса: штраф 50–100 тысяч рублей Нарушение сроков передачи данных в «Честный ЗНАК» Штраф 1–10 тысяч рублей или предупреждение Для малого бизнеса: штраф 25–50 тысяч рублей. Для среднего и крупного бизнеса: штраф 50–100 тысяч рублей

Подготовиться к работе с системой «Честный ЗНАК» помогут специалисты компании «Астрал». Комплексное решение «Астрал.Маркировка» подойдёт всем предприятиям из сегмента HoReCa. Наши сотрудники подберут тариф для подключения к ЭДО, зарегистрируют компанию в системе маркировки и настроят товароучётную систему.

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