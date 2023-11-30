Автоматизация бизнес-процессов с Астрал.ЭДО: кейс ИП Ежков Александр Александрович

Встретились с индивидуальным предпринимателем Александром Ежковым, занимающимся консультированием по финансовому, налоговому, управленческому учёту и автоматизации бизнес-процессов, и поговорили об опыте внедрения ЭДО.

Александр поделился, как решил подключить Астрал.ЭДО в 2020 году и какие выгоды сделал впоследствии.

Выгоды применения Астрал.ЭДО

Считайте сами :) Когда документооборот вёл на бумаге, необходимо было приобрести принтер, картриджи, бумагу, конверты, распечатать (на своём принтере либо заказать печать), подписать каждый лист, поставить печать, отправить почтой, арендовать а/я.

Когда начал путешествовать по разным городам, помимо расходов на подготовку документов, много времени уходило на поиск — где распечатать и откуда отправить.

В Москве особенно ощутимо по расходам, только в деньгах тогда было около 4 000 рублей в год на отправку договоров и актов.

Осознание этого, а в большей степени затрачиваемое время, побудило что-то менять.

Занимаясь автоматизацией бизнес-процессов для клиентов, для себя также постоянно что-то оптимизирую.

Так, отказался от бумаги. Принтер продал, деньги инвестировал. Клиентов перевёл на обмен через ЭДО и сканы. Стоит мне это теперь 1 000 в год 🤝

О выгоде с Астрал.ЭДО своей и клиентов

На момент подключения ЭДО на отправку документов была экономия в деньгах — 1 000 рублей в год вместо 4 000, плюс сейчас больше свободного времени — 5 минут и документы отправлены 👍

Клиентам, оптимизируя бизнес-процессы, сэкономил больше в деньгах, внедрив дополнительно ЭДО. Особенно тем, кто использовал курьеров — чтобы получить деньги, им нужно было быстро доставить оригиналы документов заказчикам. Казалось, что курьер — самый быстрый способ. Когда-то так и было, но сейчас ЭДО это решает за минуты 👌

В конечном счете, суть здесь не столько в деньгах, сколько в высвобождении свободного времени и своего, и клиентов.

Это время можно потратить на более интересные и приятные дела! ;)

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