Грузовой манифест содержит информацию обо всех грузах, которые транспортная компания перевозит во время отдельного рейса. Этот документ требуется как для доставки товара за рубеж, так и для перевозки продукции внутри страны. Рассмотрим, как заполнить грузовой манифест.

Назначение грузового манифеста

Грузовой манифест — это один из документов, сопровождающих товар в пути. Если поставщик экспортирует свои товары за границу, манифест потребуется на таможне. Этот документ подтверждает законность вывоза товара из одной страны и ввоза в другую.

Грузовой манифест оформляют при погрузке товара. Для международных перевозок бухгалтер должен подготовить как минимум пять экземпляров документа: для перевозчика, для таможенных служб в пунктах отправления и прибытия, а также для персонала портов отправления и назначения.

Обычно манифест заполняют на языке страны отправления и переводят на английский язык. Таможенные органы могут требовать перевод документа на язык страны назначения, поэтому рекомендуется подготовить перевод манифеста заранее.

Какие данные содержит грузовой манифест

Форма грузового манифеста зависит от нескольких условий:

типа перевозки: внутренняя или международная;

требований страны назначения при международной перевозке;

способа перевозки: воздушный, железнодорожный, морской, автомобильный.

В любой манифест нужно включить несколько разделов.

Реквизиты документа. В шапке документа следует указать его название («грузовой манифест/cargo manifest»), номер и дату составления.

Данные сторон. Если отправителем, получателем или перевозчиком является юридическое лицо, необходимо указать его полное наименование. Для индивидуального предпринимателя должны быть указаны фамилия, имя и, при наличии, отчество.

Описание груза. В манифест грузоперевозок должны быть включены наименования всех товаров, принятых для перевозки. Необходимо указать вес брутто, количество занятых мест и номер контейнера для каждой товарной группы. Также нужно вписать номер товарной накладной.

Данные о транспорте. Эту информацию можно представить в сокращённой форме: достаточно указать номер транспортного средства.

Сведения о маршруте. Нужно вписать номер и дату рейса, данные портов отправления и прибытия, а также адрес места назначения. Если в ходе одного рейса перевозчик проходит через несколько таможенных пунктов отправления или прибытия, необходимо указать информацию о каждом из них.

Подписи ответственных лиц и печати в грузовом манифесте должны быть отчётливыми, иначе документ могут признать недействительным.

Грузовой манифест для водного транспорта

В морском грузовом манифесте перечисляют все товары, которые перевозит судно во время рейса. Во время погрузки поставщик получает от перевозчика коносамент — расписку, подтверждающую принятие груза к перевозке. Данные из коносамента необходимо перенести в грузовой манифест.

В морском манифесте должны быть указаны дополнительные сведения, такие как полные имя и фамилия капитана судна, номера коносаментов и данные о фрахте (ставка, окончательная стоимость доставки, сумма предоплаты). Перед началом рейса капитан судна должен удостовериться в том, что в коносаментах и манифесте содержится правильная информация. После капитан подписывает манифест.

Грузовой манифест для авиаперевозки

Грузовой манифест для воздушной перевозки также называют почтово-грузовой ведомостью. Этот документ создаётся перевозчиком при приёме товаров и сопутствующих им документов от отправителя.

Обычно перевозчик должен подготовить три оригинала манифеста и несколько дубликатов:

оригиналы для отправителя груза, грузополучателя и самого перевозчика;

копии для аэропорта назначения, агента, первого и второго перевозчиков (при необходимости).

Грузовой манифест помогает экономить время на сортировке товаров в промежуточных аэропортах. В отличие от накладной, манифест включает только основную информацию о перевозимых товарах.

В авиационном грузовом манифесте должны содержаться следующие данные:

тип и номер самолёта, его принадлежность;

номер рейса;

дата и время вылета;

коды аэропортов отправления и назначения;

коды промежуточных аэропортов;

номера грузовых накладных;

количество, вес и номера контейнеров;

общий вес груза.

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