Логотип Астрал
Астрал
Электронные подписи

Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России

Один из самых значимых вопросов при переходе к электронному документообороту во многих трансграничных задачах — взаимное признание иностранной электронной подписи (ВПИЭП). Рассказываем подробнее о том, как подтверждают действительность иностранной ЭП.
18 7
Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как сделать ЭДО между странами юридически значимым

Если нет отработанного механизма признания подписей между государствами–партнерами, это создает значительный барьер для перехода к безбумажному трансграничному ЭДО. Поэтому это одна из приоритетных задач для государства, которая решается на площадках ЕАЭС, СНГ и др.

Что в этом направлении уже сделано?

При встрече двух глав государств, которые говорят на разных языках, привлекают двух переводчиков — то есть третьих лиц. Так же и в случае с документооборотом: когда компании из разных стран подписывают электронные документы с помощью ЭП, необходимо привлекать третью сторону — она называется доверенная третья сторона (ДТС). Это особенно важно, если контрагенты согласно внутреннему законодательству используют собственную криптографию.

Поэтому, чтобы ЭДО между бизнес-партнерами из разных стран с разной криптографией был юридически значимым, нужно привлекать ДТС. Функция ДТС — проверка ЭП в электронных документах для обеспечения доверия при обмене данными и документами.

В законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ закреплено определение ДТС. Аналогичный термин есть в законодательствах об ЭП стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также Узбекистана.

Кроме того, 63-ФЗ вводит понятие аккредитации ДТС. Однако поскольку пока нет сертифицированных программно-аппаратных комплексов ДТС, требования к которым устанавливает приказ ФСБ от 4.12.2020 № 556, то и аккредитованных ДТС тоже в нашей стране пока нет. 

Кроме ДТС, подтвердить иностранную ЭП может аккредитованный УЦ (ч. 3 и 4 ст. 7 63-ФЗ). Важно, чтобы у УЦ была технологическая возможность подтвердить иностранную ЭП согласно международным и национальным стандартами. В таком случае итог проверки будет принят в качестве юридически значимого результата и коммерческими организациями, и органами власти.

Итак, подведем итог. Иностранные электронные подписи должны в общем случае:

  • Соответствовать требованиям международных договоров с РФ.

  • Если нет международного договора — их тоже можно подтвердить, но на основании соглашения между участниками ЭДО.

ЭП считаются действительными при условии подтверждения аккредитованной доверенной третьей стороной или аккредитованным удостоверяющим центром соответствия их требованиям договора или соглашения. 

«Астрал» — аккредитованный Минкомсвязью Удостоверяющий Центр. Здесь можно заказать электронную подпись любого вида.

Взаимное признание ЭП для участия организаций в госзакупках

27 ноября 2023 года Президентом подписан закон № 552-ФЗ, который устанавливает взаимное признание ЭП для участия организаций в госзакупках. При этом неважно, в каком именно государстве выпущена цифровая подпись. Главное, чтобы сертификат был изготовлен в соответствии с законодательством одного из членов ЕАЭС.

Что это даст в перспективе? 

  • развитие трансграничной торговли;

  • повышение эффективности ведения бизнеса в ЕАЭС;

  • упрощение процедур оказания межгосударственных услуг в электронном виде;

  • единые правила в евразийских закупках, а также цифровизацию закупочного процесса;

  • уменьшение административных расходов.

Немногим раньше Коллегия ЕЭК обозначила 14 областей международных B2G-взаимодействий, в которых использование общих электронных подписей нужно внедрить в первую очередь. Помимо торговли, это трудовая миграция, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, энергетическая политика, закупки, таможенное регулирование, санитарные меры и др.

Коммуникации между бизнесом и государством обозначают также аббревиатурой — B2G, то есть «Business-to-Government». Ярким примером такой работы являются электронные госзакупки, продажа товаров и услуг госорганам и бюджетным учреждениям — пошив формы для армии, обеспечение питания в школах и детских садах, поставка оборудования для поликлиник, оснащение библиотек, музеев, театров и т.д.

Именно в этих направлениях в ближайшее время будет работать политика «снятия барьеров». Что касается конкретно закупок на территории ЕАЭС: есть задача предоставить бизнесменам всех стран-участниц национальный режим. Это значит: каждое государство обязано обеспечить союзникам условия не менее благоприятные, чем для своих поставщиков товаров и услуг.

Астрал.Подпись — программный продукт компании Астрал. Быстрое оформление электронной подписи физлица для участия в торгах на федеральных и коммерческих ЭТП, а также для работы на государственных порталах. Заявка на выпуск сертификата по двум документам: паспорт и СНИЛС будущего владельца ключа.

Общие правила применения иностранных электронных подписей на территории РФ

Какой же порядок взаимодействия с предпринимателями других стран, не входящих в состав ЕАЭС?

По общему правилу, если между РФ и иностранным государством нет международного договора о взаимном признании и подтверждении электронной подписи, то эта подпись на территории нашей страны расценивается как простаянеквалифицированная. В большинстве случаев для гражданско-правового оборота, например, заключения сделок, оформления первички, она годится (ст. 7 закона № 63-ФЗ, письмо ФНС от 21.10.2022 № ЕА-3-26/11606@).

Но участвовать в электронных государственных закупках с простой ЭП невозможно. Поэтому, чтобы обойти закон, нерезиденты часто открывают на территории России представительства и дочерние компании.

Но здесь есть нюанс. Госдума приняла поправки к 44-ФЗ, которые позволят иностранным поставщикам (в том числе, из стран ЕАЭС) обмениваться документами с российскими госзаказчиками без использования Единой информационной системы в сфере закупок.

Норма предусматривает, что иностранные поставщики, которые не имеют квалифицированного сертификата от аккредитованного УЦ, смогут временно обмениваться с заказчиками документами без использования ЕИС

Речь идет о составлении, подписании и направлении документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, соглашения об изменении условий контракта, соглашения о расторжении контракта и т.п.

Иностранный гражданин (директор фирмы, сотрудник, ИП) вправе получить российскую электронную подпись в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минцифры (ст. 18 закона № 63-ФЗ). Одним из уполномоченных лиц, работающих, в том числе с нерезидентами, является УЦ ГК «Астрал».

Такая подпись позволит иностранцу в полном объеме совершать сделки, вести электронный документооборот, принимать участие в торгах и управлять деньгами на банковских счетах.

Быстрое получение ЭП

Астрал Подпись — оформите подпись физлица для участия в торгах на федеральных и коммерческих ЭТП и для работы на государственных порталах

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KDPGE

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Экономика России

    Центробанк начнет ограничивать сделки участников финансового рынка

    В случае угрозы стабильности финансового рынка ЦБ имеет право на полгода ограничить или запретить финансовые операции, а также от центрального контрагента могут потребовать изменить порядок расчетов.

    3
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно уплатить НДФЛ с аванса полученного в декабре?

    Добрый день! К нам срок аванса был 25 числа и всегда платили НДФЛ в следующем месяце. Теперь надо оплатить НДФЛ с аванса в декабре. Платим этот год ещё платежами 02, мне в назначении платежа период писать декабрь или январь? И когда я в январе оставшуюся сумму НДФЛ с зарплаты оплачу и подам уведомление, все нормально ляжет?

    8

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Отчетность

    Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года

    Заканчивается 2023 год, а значит — скоро сдаваться. Расскажем, какую отчетность должны подать организации по итогам 2023 года, перед какими контролирующими органами нужно отчитаться и какие дедлайны.

    Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года
    30
    Валютные операции

    Совфед усилил контроль за валютными операциями бизнеса

    Компании, которые входят в международную группу с иностранными организациями, должны с 1 июля 2024 года уведомлять ФНС об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках.

    19
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН

    Разберемся, кому можно работать на маркетплейсе, какие есть ограничения, как считать налоги.

    Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН
    1
    1,8 тыс.
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Нотариат

    Нотариусы тоже плачут, но не платят. Интересная история

    Да, нотариуса можно обязать возместить убытки. Например, если он не проверил личность продающего, не установил, что квартиру продает не продавец, а жулик, и в последствии, покупатель теряет такое жилье.

    10
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

    В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

    Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
    2
    8,8 тыс.

    Записи вебинаров

    708
    Новые видео от экспертов каждый день
    Инвестиции

    Греф: акционерам «Сбера» нужно ждать рекордных дивидендов

    За 11 месяцев Сбербанк заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли, на выплаты инвесторам направят 50%.

    36
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая

    ❗️Досрочная выплата зарплаты является нарушением трудового законодательства

    Выплата заработной платы раньше срока, установленного в трудовом договоре, является нарушением трудового законодательства. Такое мнение высказал Роструд.

    1
    44
    Логотип Клерк
    Клерк

    Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании

    Откуда взялся кассовый разрыв? При каком доходе компания будет работать в «ноль»? Почему нет денег при высоком чеке? Со всеми этими вопросами руководство приходит в бухгалтерию.

    Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании
    3
    222
    Логотип ChatGPT
    ChatGPT
    Интернет и IT

    Бесплатные и общедоступные нейросети: «Без смс и регистрации», и даже без VPN

    Привет всем! Решил с вами поделиться своим мнением о двух чат-ботах, которые я на днях протестил. Поговорим о Phind и OpenChat.

    Бесплатные и общедоступные нейросети: «Без смс и регистрации», и даже без VPN
    25
    Логотип Астрал
    Астрал
    Электронные подписи

    Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России

    Один из самых значимых вопросов при переходе к электронному документообороту во многих трансграничных задачах — взаимное признание иностранной электронной подписи (ВПИЭП). Рассказываем подробнее о том, как подтверждают действительность иностранной ЭП.

    Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России
    18
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете. 26 декабря в 11:00 мск!

    В последние дни уходящего года бухгалтеру надо сделать много важных дел. На что обратить внимание и что не забыть расскажем на вебинаре.

    21
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно оформить заявление на уменьшение патента?

    Добрый день! Отправила заявление на уменьшение патента. Пришло уведомление, что есть ошибки. Дойти в налоговую не могу, дозвониться тем более…

    15
    Отчетность в СФР

    Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще

    В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 есть графа 6 «Код выполняемой функции». Там, в том числе, указывают код ОКЗ. Сейчас он нужен для 7 кадровых мероприятий. Будет – для восьми.

    5
    117
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как перенести базу 1С в облако: инструкция

    Рассказываем, как и зачем компании переносят базу 1С в облако, как правильно загрузить базу данных в облако и какой облачный сервер выбрать. Даем инструкцию по переносу данных, с помощью которой можно избежать типичных ошибок.

    Как перенести базу 1С в облако: инструкция
    28
    Логотип LRurist
    LRurist
    Потребительское кредитование

    Изменится порядок погашения платежей по потребительским кредитам

    Подписан закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика.

    23
    Государственные ведомства

    Роскомнадзор сможет без прокуратуры проверять утечки данных

    Ведомству дадут право контролировать ситуацию с утечками персональных данных без оглядки на мораторий.

    2
    59
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Ведение бизнеса

    Как управлять бизнесом на удаленке

    Работа руководителя связана со множеством встреч, переговоров и командировок. Разбираемся, какие шаги нужно предпринять, чтобы не потерять контроль над бизнесом, если предстоят длительные поездки. 

    Как управлять бизнесом на удаленке
    26
    Логотип vakod
    vakod
    Ведение бизнеса

    Понятие и состав оборотного капитала. Общие сведения

    Стратегия и тактика финансового управления компаниями, предупреждения и предотвращения финансовых затруднений

    23