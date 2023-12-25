Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России

Один из самых значимых вопросов при переходе к электронному документообороту во многих трансграничных задачах — взаимное признание иностранной электронной подписи (ВПИЭП). Рассказываем подробнее о том, как подтверждают действительность иностранной ЭП.

Как сделать ЭДО между странами юридически значимым

Если нет отработанного механизма признания подписей между государствами–партнерами, это создает значительный барьер для перехода к безбумажному трансграничному ЭДО. Поэтому это одна из приоритетных задач для государства, которая решается на площадках ЕАЭС, СНГ и др.

Что в этом направлении уже сделано?

При встрече двух глав государств, которые говорят на разных языках, привлекают двух переводчиков — то есть третьих лиц. Так же и в случае с документооборотом: когда компании из разных стран подписывают электронные документы с помощью ЭП, необходимо привлекать третью сторону — она называется доверенная третья сторона (ДТС). Это особенно важно, если контрагенты согласно внутреннему законодательству используют собственную криптографию.

Поэтому, чтобы ЭДО между бизнес-партнерами из разных стран с разной криптографией был юридически значимым, нужно привлекать ДТС. Функция ДТС — проверка ЭП в электронных документах для обеспечения доверия при обмене данными и документами.

В законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ закреплено определение ДТС. Аналогичный термин есть в законодательствах об ЭП стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также Узбекистана.

Кроме того, 63-ФЗ вводит понятие аккредитации ДТС. Однако поскольку пока нет сертифицированных программно-аппаратных комплексов ДТС, требования к которым устанавливает приказ ФСБ от 4.12.2020 № 556, то и аккредитованных ДТС тоже в нашей стране пока нет.

Кроме ДТС, подтвердить иностранную ЭП может аккредитованный УЦ (ч. 3 и 4 ст. 7 63-ФЗ). Важно, чтобы у УЦ была технологическая возможность подтвердить иностранную ЭП согласно международным и национальным стандартами. В таком случае итог проверки будет принят в качестве юридически значимого результата и коммерческими организациями, и органами власти.

Итак, подведем итог. Иностранные электронные подписи должны в общем случае:

Соответствовать требованиям международных договоров с РФ.

Если нет международного договора — их тоже можно подтвердить, но на основании соглашения между участниками ЭДО.

ЭП считаются действительными при условии подтверждения аккредитованной доверенной третьей стороной или аккредитованным удостоверяющим центром соответствия их требованиям договора или соглашения.

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Взаимное признание ЭП для участия организаций в госзакупках

27 ноября 2023 года Президентом подписан закон № 552-ФЗ, который устанавливает взаимное признание ЭП для участия организаций в госзакупках. При этом неважно, в каком именно государстве выпущена цифровая подпись. Главное, чтобы сертификат был изготовлен в соответствии с законодательством одного из членов ЕАЭС.

Что это даст в перспективе?

развитие трансграничной торговли;

повышение эффективности ведения бизнеса в ЕАЭС;

упрощение процедур оказания межгосударственных услуг в электронном виде;

единые правила в евразийских закупках, а также цифровизацию закупочного процесса;

уменьшение административных расходов.

Немногим раньше Коллегия ЕЭК обозначила 14 областей международных B2G-взаимодействий, в которых использование общих электронных подписей нужно внедрить в первую очередь. Помимо торговли, это трудовая миграция, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, энергетическая политика, закупки, таможенное регулирование, санитарные меры и др.

Коммуникации между бизнесом и государством обозначают также аббревиатурой — B2G, то есть «Business-to-Government». Ярким примером такой работы являются электронные госзакупки, продажа товаров и услуг госорганам и бюджетным учреждениям — пошив формы для армии, обеспечение питания в школах и детских садах, поставка оборудования для поликлиник, оснащение библиотек, музеев, театров и т.д.

Именно в этих направлениях в ближайшее время будет работать политика «снятия барьеров». Что касается конкретно закупок на территории ЕАЭС: есть задача предоставить бизнесменам всех стран-участниц национальный режим. Это значит: каждое государство обязано обеспечить союзникам условия не менее благоприятные, чем для своих поставщиков товаров и услуг.

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Общие правила применения иностранных электронных подписей на территории РФ

Какой же порядок взаимодействия с предпринимателями других стран, не входящих в состав ЕАЭС?

По общему правилу, если между РФ и иностранным государством нет международного договора о взаимном признании и подтверждении электронной подписи, то эта подпись на территории нашей страны расценивается как простаянеквалифицированная. В большинстве случаев для гражданско-правового оборота, например, заключения сделок, оформления первички, она годится (ст. 7 закона № 63-ФЗ, письмо ФНС от 21.10.2022 № ЕА-3-26/11606@).

Но участвовать в электронных государственных закупках с простой ЭП невозможно. Поэтому, чтобы обойти закон, нерезиденты часто открывают на территории России представительства и дочерние компании.

Но здесь есть нюанс. Госдума приняла поправки к 44-ФЗ, которые позволят иностранным поставщикам (в том числе, из стран ЕАЭС) обмениваться документами с российскими госзаказчиками без использования Единой информационной системы в сфере закупок.

Норма предусматривает, что иностранные поставщики, которые не имеют квалифицированного сертификата от аккредитованного УЦ, смогут временно обмениваться с заказчиками документами без использования ЕИС.

Речь идет о составлении, подписании и направлении документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, соглашения об изменении условий контракта, соглашения о расторжении контракта и т.п.

Иностранный гражданин (директор фирмы, сотрудник, ИП) вправе получить российскую электронную подпись в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минцифры (ст. 18 закона № 63-ФЗ). Одним из уполномоченных лиц, работающих, в том числе с нерезидентами, является УЦ ГК «Астрал».

Такая подпись позволит иностранцу в полном объеме совершать сделки, вести электронный документооборот, принимать участие в торгах и управлять деньгами на банковских счетах.

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