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Расчеты с работниками

Компенсация дистанционным работникам за использование личного имущества. Налоговые последствия

Сотрудники на удаленке могут использовать инструменты, которые предоставил им работодатель. Но большинство «дистанционщиков» используют для труда собственные ПК, периферию, ПО, антивирусы и прочее. Как это оформлять, при каких условиях оплачивать и каковы налоговые последствия?
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Компенсация дистанционным работникам за использование личного имущества. Налоговые последствия
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Необходимые условия

Работодатель должен компенсировать «удаленщику» использование его личного или арендованного ПК, ПО, периферии и прочего, а также сопутствующие расходы — мобильную связь, интернет и затраты на электричество. Для этого нужно, чтобы выполнялись условия:

  1. Рабочий инструмент, который принадлежит «удаленщику», используется с согласия работодателя в письменной форме.

  2. Все, за что платится компенсация, сотрудник использует именно для реализации трудовой функции, которая закрепляется в трудовом договоре.

Обо всем необходимо договориться «на берегу» и определить, каков будет размер компенсации.

Сумма компенсации

Этот показатель, также как порядок и сроки пропишите в документах компании:

  • Специальном локальном акте (ЛНА). Как правило, составляется отдельное положение, которое включает перечень лиц, получающих компенсации, их размер и порядок выплаты, конкретное оборудование и прочее. 

  • Трудовом договоре или допсоглашении к нему.

  • Коллективном договоре.

Теперь рассмотрим особенности выплат при различных видах компенсации.

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При фиксированной ежемесячной компенсации

Этот вариант актуален при гибридном графике, когда сотрудник некоторое время работает на «удаленке», а какое-то — в офисе. Можно установить фиксированную сумму компенсации, которая будет выплачиваться ежемесячно. Методика расчета закрепляется в ЛНА. 

Пример.

В ЛНА установлена компенсация в размере 45 руб. за рабочий день. 

В декабре 2023 года 21 рабочий день. 

«Удаленщику», который не пропускал рабочие дни, выплачивается 945 руб. (45 руб. х 21 день). 

Если, например, он брал отгул на 4 дня, то нужно выплатить 765 руб. ((21 день. - 4 дня.) х 45 руб.).

Оплата амортизации (ежемесячная)

Выплата амортизации производится в том же порядке, в каком начисляется амортизация по основным средствам (ОС). Для этого нужно: 

  1. Определить амортизационную группу имущества.

  2. Определить компенсацию с учетом срока полезного использования (СПИ).

Пример.

Стороны договорились и закрепили документально, что «удаленщик» получает компенсацию за амортизацию своего ноутбука, который использует для выполнения трудовой функции. 

Цена ноутбука, подтвержденная товарным чеком, — 80 000 руб. 

СПИ — 2 года, вторая амортизационная группа. 

Ежемесячная амортизация – 3 333 руб. (80 000 руб. : 24 мес. (12 мес. х 2)). 

В декабре 2023 года 21 рабочий день, которые «закрыты» полностью. 

Выплате подлежит 2 257 руб. ((3 333 руб. : 31 день) х 21 день).

Связь и электричество

Главное, о чем нужно помнить: оправданной будет лишь компенсация фактических расходов, то есть оплаченных «удаленщиком». Поэтому документы, которые подтверждают затраты на связь и электричество, должны быть обязательно. 

Если компенсация выплачивается в фиксированном размере, нужно точно определить, сколько дней сотрудник работал удаленно. 

Если расходы компенсируются по фактическим затратам, у сотрудника нужно запросить документы, которые подтверждают оплату.  Чтобы рассчитать сумму компенсации, разделите подтвержденные затраты на общее количество дней в месяце и умножьте на количество фактически отработанных дней.

Пример.

В декабре 2023 года работник предоставил документ об оплате услуг интернет-провайдера в размере 1 300 руб. 

В декабре 2023 года – 21 рабочий день. 

Два дня работник взял за свой счет. 

К выплате причитается компенсация в 796 руб. ((1 300 руб. : 31 день) х 19 дней).

Налоги и взносы

Компенсационные выплаты включаются в состав доходов сотрудника. Однако они не облагаются НДФЛ и страховыми взносами если: 

  1. ПК, ПО и прочее оборудование используется «удаленщиком» с согласия и ведома работодателя.

  2. Затраты документально подтверждены и экономически обоснованы. В качестве документов нужны бумаги, которые подтверждают право собственности, и квитанции об оплате услуг.

С 1 января 2024 года установлен лимит расходов на компенсацию в размере 35 руб. за рабочий день. То есть в этих пределах работодателю не нужно будет облагать НДФЛ и взносами компенсационные выплаты без документального подтверждения за использование личного (или арендованного) имущества.

Что касается налога на прибыль, то с 31 августа 2023 года работодатели, которые выплачивают фиксированную компенсацию «удаленщикам» согласно условиям коллективного, трудового договоров, допсоглашения или ЛНА, вправе учесть ее в «прибыльных» расходах без подтверждающих документов, но не более 35 руб. в день.

При этом, если вы платите компенсацию исходя из фактических затрат, то вам по-прежнему нужны подтверждающие документы, чтобы учесть затраты в полном объеме.  

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