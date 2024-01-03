Компенсация дистанционным работникам за использование личного имущества. Налоговые последствия

Сотрудники на удаленке могут использовать инструменты, которые предоставил им работодатель. Но большинство «дистанционщиков» используют для труда собственные ПК, периферию, ПО, антивирусы и прочее. Как это оформлять, при каких условиях оплачивать и каковы налоговые последствия?

Необходимые условия

Работодатель должен компенсировать «удаленщику» использование его личного или арендованного ПК, ПО, периферии и прочего, а также сопутствующие расходы — мобильную связь, интернет и затраты на электричество. Для этого нужно, чтобы выполнялись условия:

Рабочий инструмент, который принадлежит «удаленщику», используется с согласия работодателя в письменной форме. Все, за что платится компенсация, сотрудник использует именно для реализации трудовой функции, которая закрепляется в трудовом договоре.

Обо всем необходимо договориться «на берегу» и определить, каков будет размер компенсации.

Сумма компенсации

Этот показатель, также как порядок и сроки пропишите в документах компании:

Специальном локальном акте (ЛНА). Как правило, составляется отдельное положение, которое включает перечень лиц, получающих компенсации, их размер и порядок выплаты, конкретное оборудование и прочее.

Трудовом договоре или допсоглашении к нему.

Коллективном договоре.

Теперь рассмотрим особенности выплат при различных видах компенсации.

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При фиксированной ежемесячной компенсации

Этот вариант актуален при гибридном графике, когда сотрудник некоторое время работает на «удаленке», а какое-то — в офисе. Можно установить фиксированную сумму компенсации, которая будет выплачиваться ежемесячно. Методика расчета закрепляется в ЛНА.

Пример. В ЛНА установлена компенсация в размере 45 руб. за рабочий день. В декабре 2023 года 21 рабочий день. «Удаленщику», который не пропускал рабочие дни, выплачивается 945 руб. (45 руб. х 21 день). Если, например, он брал отгул на 4 дня, то нужно выплатить 765 руб. ((21 день. - 4 дня.) х 45 руб.).

Оплата амортизации (ежемесячная)

Выплата амортизации производится в том же порядке, в каком начисляется амортизация по основным средствам (ОС). Для этого нужно:

Определить амортизационную группу имущества. Определить компенсацию с учетом срока полезного использования (СПИ).

Пример. Стороны договорились и закрепили документально, что «удаленщик» получает компенсацию за амортизацию своего ноутбука, который использует для выполнения трудовой функции. Цена ноутбука, подтвержденная товарным чеком, — 80 000 руб. СПИ — 2 года, вторая амортизационная группа. Ежемесячная амортизация – 3 333 руб. (80 000 руб. : 24 мес. (12 мес. х 2)). В декабре 2023 года 21 рабочий день, которые «закрыты» полностью. Выплате подлежит 2 257 руб. ((3 333 руб. : 31 день) х 21 день).

Связь и электричество

Главное, о чем нужно помнить: оправданной будет лишь компенсация фактических расходов, то есть оплаченных «удаленщиком». Поэтому документы, которые подтверждают затраты на связь и электричество, должны быть обязательно.

Если компенсация выплачивается в фиксированном размере, нужно точно определить, сколько дней сотрудник работал удаленно.

Если расходы компенсируются по фактическим затратам, у сотрудника нужно запросить документы, которые подтверждают оплату. Чтобы рассчитать сумму компенсации, разделите подтвержденные затраты на общее количество дней в месяце и умножьте на количество фактически отработанных дней.

Пример. В декабре 2023 года работник предоставил документ об оплате услуг интернет-провайдера в размере 1 300 руб. В декабре 2023 года – 21 рабочий день. Два дня работник взял за свой счет. К выплате причитается компенсация в 796 руб. ((1 300 руб. : 31 день) х 19 дней).

Налоги и взносы

Компенсационные выплаты включаются в состав доходов сотрудника. Однако они не облагаются НДФЛ и страховыми взносами если:

ПК, ПО и прочее оборудование используется «удаленщиком» с согласия и ведома работодателя. Затраты документально подтверждены и экономически обоснованы. В качестве документов нужны бумаги, которые подтверждают право собственности, и квитанции об оплате услуг.

С 1 января 2024 года установлен лимит расходов на компенсацию в размере 35 руб. за рабочий день. То есть в этих пределах работодателю не нужно будет облагать НДФЛ и взносами компенсационные выплаты без документального подтверждения за использование личного (или арендованного) имущества.

Что касается налога на прибыль, то с 31 августа 2023 года работодатели, которые выплачивают фиксированную компенсацию «удаленщикам» согласно условиям коллективного, трудового договоров, допсоглашения или ЛНА, вправе учесть ее в «прибыльных» расходах без подтверждающих документов, но не более 35 руб. в день.

При этом, если вы платите компенсацию исходя из фактических затрат, то вам по-прежнему нужны подтверждающие документы, чтобы учесть затраты в полном объеме.

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