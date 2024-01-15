Астрал
Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Заполнение сопроводительной ведомости

Для перевозки товаров нужно оформить комплект документов: договор между контрагентами, товарную и транспортную накладные, путевой лист. Сопроводительная ведомость требуется не всегда, но в некоторых случаях её заполнение является обязательным. Этот документ можно оформить в бумажном виде или в цифровом формате.
35 10
Заполнение сопроводительной ведомости
Иллюстрация: Астрал

Зачем нужна сопроводительная ведомость

Сопроводительная ведомость требуется при транспортировке товаров в специальном контейнере. Данный документ обязателен, если при погрузке и выгрузке необходимо снимать контейнер с транспортного средства.

Ведомость подтверждает выполнение обязательств обеими сторонами: поставщик загрузил продукцию в пустой контейнер и передал его перевозчику, а покупатель получил контейнер от перевозчика и разгрузил тару. Если обязанности были распределены другим образом, это должно быть зафиксировано в договоре.

О деталях использования контейнера для транспортировки товаров можно узнать из статьи 11 Устава автомобильного транспорта и раздела III Правил перевозки грузов автомобильным транспортом.

Кто отвечает за заполнение сопроводительной ведомости

Согласно постановлению № 2200, за составление сопроводительной ведомости отвечает перевозчик. При этом ведомость заполняется совместно всеми участниками процесса: перевозчиком, отправителем и получателем. Каждый из них вносит информацию на определённом этапе перевозки. 

Перевозчик должен подготовить три экземпляра документа. Каждый участник сделки получает по экземпляру.

Как заполнить сопроводительную ведомость

Правительство утвердило формат электронной сопроводительной ведомости, но использование бумажного документа всё ещё допускается. Перевозчики могут самостоятельно решать, каким будет документооборот: бумажным или электронным.

С 1 марта 2022 года в России введён в обращение новый бланк сопроводительной ведомости. Его можно найти в приложении № 9 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом.

Скачать бланкможно на этой странице.

Новая форма сопроводительной ведомости включает в себя несколько разделов. В ней требуется указать:

  • дату создания, номер ведомости по внутренней системе нумерации и номер экземпляра (от 1 до 3);

  • ф. и. о. контрагентов-ИП или название и адрес контрагентов-юрлиц;

  • тип товара, количество мест для груза, вес и размеры груза;

  • номер, вес и грузоподъёмность контейнера;

  • ориентировочные даты погрузки и разгрузки;

  • санитарные и таможенные нормы и условия хранения груза;

  • адрес погрузки и выгрузки;

  • сведения о перевозчике, данные водителя и информацию о путевых листах;

  • тип, марку и регистрационный номер транспортного средства.

В ведомости должны расписаться все контрагенты: грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.

Порядок заполнения ведомости выглядит так:

  1. До отправки груза перевозчик вносит в сопроводительную ведомость всю основную информацию: заполняет шапку и все разделы формы, кроме раздела 5. При этом в разделе 4 нужно указать ориентировочное время загрузки и выгрузки контейнера. В разделах 6 и 7 перевозчик указывает только адреса погрузки и выгрузки.

  2. Грузоотправитель заполняет свою часть формы тогда, когда передаёт контейнер перевозчику. Отправитель должен внести данные в раздел 6 и, при необходимости, в раздел 5.

  3. Грузополучатель дополняет ведомость при получении контейнера с грузом. Получатель вносит информацию о прибытии автомобиля и состоянии контейнера в раздел 7.

Образец заполненной ведомости можно скачать на этой странице. Обратите внимание: эти разделы должны быть заполнены, когда ведомость находится у водителя во время перевозки груза.

Как оформить сопроводительную ведомость

В 2022 году налоговая разработала и утвердила формат электронной сопроводительной ведомости. Описание формата можно найти в приказе ФНС № ЕД-7-26/1065@

Для заполнения и отправки электронных перевозочных документов используют специальные сервисы от аккредитованных операторов ГИС ЭПД. Для примера рассмотрим использование модуля 1С-ЭПД от оператора «Калуга Астрал».

Передача пустого контейнера

1. Перевозчик оформляет документ и выбирает вид операции «Передача пустого контейнера». Ему нужно вписать в ведомость данные грузоотправителя, перевозчика, водителя и грузополучателя, добавить информацию о грузе, контейнере, транспортном средстве и сопроводительных документах.

2. Грузоотправитель вписывает в ведомость дату и время принятия пустого контейнера и добавляет информацию о состоянии тары.

Перевозка контейнера с грузом

1. Перевозчик оформляет ведомость с видом операции «Перевозка гружёного контейнера». Он вносит данные участников перевозки и сведения о грузе, таре, автомобиле и сопроводительных документах.

2. Грузоотправитель добавляет в документ указания к перевозке и сдаче контейнера.

3. После погрузки перевозчик вписывает в форму дату и время получения контейнера.

4. После доставки груза грузополучатель добавляет в ведомость дату и время получения контейнера.

Возврат пустого контейнера отправителю

1. Перевозчик оформляет ведомость с видом операции «Возврат пустого контейнера» и вносит в документ данные участников перевозки.

2. Грузополучатель вносит в форму дату и время подачи автомобиля.

3. Перевозчик указывает дату и время приёмки контейнера.

Благодаря модулю 1С-ЭПД вы сможете заполнить электронную сопроводительную ведомость в привычной программе 1С. Если ваша компания пользуется нетиповой конфигурацией 1С или другой учётной системой, её можно настроить для отправки ЭПД с помощью интеграционного решения API ЭПД.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KD32D

Начать дискуссию

УСН

❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!

Если компания приняло решение перейти с УСН, то о своем решении она должна уведомить ИФНС. Срок — сегодня!

7
Курсы валют

Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей

Доллар, евро и китайский юань продолжают снижаться на Московской бирже в понедельник днем.

7
Социальный вычет

Размер социальных вычетов в 2024 году увеличили до 150 тысяч рублей

Социальные вычеты по НДФЛ в увеличенном размере можно получить в 2024 году у работодателя или в 2025 году после подачи декларации.

45
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!

Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите пред-аудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.

177
Логотип Александр42
Александр42
НДФЛ

Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог

В 2024 году отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику

Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог
42
Маркетинг

Минимальная цена сигарет выросла до 129 рублей за пачку

В 2024 году на 10 рублей выросла минимальная розничная стоимость табачной продукции.

22
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Банки

Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов

Отношения с банком стоит выстраивать с учётом сезонности и планов роста предприятия. Так получится подготовиться к моменту, когда будет нужен кредит. Есть несколько этапов, которые помогут предстать перед кредитором в лучшем свете.

Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов
11

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
ФСБУ НМА

Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы

Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.

957
Бесплатно с Больничные

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому

СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.

Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
687
Маркетплейсы

Пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей

Компании предстоит выплатить селлерам стоимость сгоревшего товара, найти новые помещения, а также вернуть покупателям средства за неполученные заказы. Выплаты начнутся с 15 января.

128
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?

Добрый день. ИП зарегистрировался в октябре 2023 и выбрал УСН Д-Р. Мог он теоретически с 1.01.2024 года изменить её на Доходы или действует правило 1 года и поменять можно только со следующего года?

14
Логотип Джей энд Кей Лоерз
Джей энд Кей Лоерз
Выездные налоговые проверки

Уважай меня — я налоговая

В ФНС нужно направлять документы, а не что попало.

Уважай меня — я налоговая
129
Логотип Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Бухгалтерский учет

Куда компании отнести затраты на обучение с последующем трудоустройством? Мнение суда

Организация заключает договоры на обучение с последующим трудоустройством с водителями, куда относить затраты на обучение.

16
Интернет и IT

Стоимость электроники снижается из-за отказа импортеров от расчета в долларах и евро

Импортеры начали экономить на курсовых разницах, что позволяет снизить цену на электронику для покупателей.

86
Логотип СберРешения
СберРешения
Защита персональных данных

Документы по персональным данным

В настоящей статье речь пойдет о следующих документах: согласие на обработку персональных данных, положение об обработке персональных данных, а также ещё несколько документов (здесь оставляем интригу, чтобы вы нашли их в тексте).

Документы по персональным данным
76
Банкротство

В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей

На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.

55
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Аренда

Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой

Бизнес нередко приобретает имущество при помощи лизинга. Однако некоторые варианты его использования налоговики считают незаконными схемами ухода от налогов. Рассказываем, в каких случаях могут возникнуть налоговые риски при лизинге.

Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой
75
Банки

Банки заплатят 0,1% капитала за обман клиентов

Штрафы за навязывание дополнительных услуг и страховок вырастут для кредитных организаций до нескольких миллиардов рублей.

91
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтерские программы

⭐️Добавь в избранное ТОП-3 фишки Excel

Три приема, которые значительно экономят твое время. Забирай в избранное.

62
3-НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме

С 1 января 2024 года стартовала очередная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.

788