Договор транспортной перевозки груза обеспечивает доставку товара от отправителя к получателю. В таком соглашении указаны права и обязанности сторон, участвующих в сделке. Рассмотрим существенные условия этого договора.

Зачем нужен договор транспортной перевозки

В договоре транспортной перевозки зафиксированы все детали, касающиеся доставки груза. Обычно такой документ подписывают только две стороны: поставщик товара и транспортная компания. Согласно статье 758 ГК, в этом контракте зафиксированы основные обязанности поставщика и перевозчика:

перевозчик обязан доставить товар в указанное место назначения и передать его грузополучателю;

отправитель груза должен оплатить услуги транспортной компании.

Таким образом, данный документ защищает интересы всех участников сделки: покупатель получит товар, отправитель груза может быть уверен в доставке его продукта по адресу, а перевозчику гарантированно придёт плата за оказанные услуги.

Понятие договора перевозки и общие условия его оформления описаны в статье 8 устава автомобильного транспорта и главе II правил перевозок грузов автотранспортом.

Договор транспортной перевозки и договор экспедиции: различия

Для транспортировки грузов используются разные типы контрактов. Рассмотрим основные различия между ними.

Договор транспортной экспедиции. В рамках этого контракта экспедитор предоставляет полный набор услуг: погрузку и выгрузку товара, подбор транспорта и перевозчика, сопровождение груза на таможне, контроль за состоянием товара. Поэтому контракт транспортной экспедиции включает больше условий и обязательств, чем договор перевозки. Общая информация о данном контракте содержится в статье 801 ГК.

Договор предоставления транспортных услуг или договор транспортного обслуживания. В отличие от договора транспортной перевозки этот вид соглашения может быть заключён на длительный срок. В таком случае отправитель товара может пользоваться транспортом перевозчика для каждой доставки товара, не оформляя дополнительных документов.

Кроме того, в договоре перевозки указывают характеристики товара и информацию о маршруте доставки, в то время как для договора предоставления услуг эти пункты не обязательны. Также отличаются сроки исковой давности: для договора перевозки он составляет один год, а для соглашения о предоставлении транспортных услуг — три года.

Договор фрахтования. Этот документ необходим в том случае, если перевозчик не использует свой транспорт, а арендует авто у третьего лица. Договор фрахтования подписывают перевозчик (фрахтователь) и владелец авто (фрахтовщик). Этот документ фиксирует только условия аренды транспортного средства, поэтому отправитель и получатель груза не включены в эту сделку.

Форма договора транспортной перевозки

Законодательство не определило единую форму такого контракта. Однако общие принципы оформления этого документа даны в уставе автомобильного транспорта. Заключение договора подтверждается составлением транспортной накладной. Оба этих документа можно подготовить в бумажном или электронном виде.

Составить договор перевозки для ИП или юрлица и отправить его контрагентам можно с помощью решений для электронного документооборота от «Астрал». Сервис Астрал Докс подойдёт бухгалтерам, которые хотят работать с документами и в 1С, и без привязки к учётной системе. Продукт Астрал.ЭДО понравится предпринимателям, которые не используют 1С, но тоже хотят подписывать контракты в один клик и не дублировать их на бумаге. Для заполнения электронной транспортной накладной рекомендуем подключить модуль 1С-ЭПД.

Существенные условия договора транспортной перевозки груза

Предмет договора

Согласно статье 785 ГК, предметом договора транспортной перевозки является доставка товара до пункта назначения и последующая выдача груза покупателю. Этот момент может быть описан в договоре по-разному, часто используется формулировка «доставка груза».

В этом же разделе следует указать:

наименование, вес и прочие характеристики товара;

количество мест, которое займёт груз;

сведения о получателе товара;

информацию о пути следования;

прочую информацию, необходимую для доставки.

При желании эти условия можно описать не в договоре, а в заказе (заявке) для перевозчика. В этом случае в контракте необходимо указать, что все дополнительные сведения будут перечислены в заказе.

Права и обязанности участников

В договоре на перевозку грузов необходимо чётко описать права и обязанности грузоотправителя и перевозчика. В частности, нужно установить, кто будет нести ответственность за погрузку и разгрузку, а также за упаковку товара.

Транспорт

Перевозчик должен обеспечить транспорт, который подойдёт для перевозки товара конкретного типа. Например, скоропортящиеся продукты должны перевозиться в грузовике с рефрижератором, скот — в кузове с вентиляцией и перегородками, опасные вещества — в специальных цистернах. Чтобы избежать разногласий, рекомендуем заранее прописать в договоре условия перевозки груза.

Срок доставки

Срок доставки определяется на основании технических возможностей транспорта и дистанции между пунктом отправления и пунктом назначения. Это особенно важно при международных перевозках.

Если общий срок доставки в договоре не указан, то перевозчик следует нормам устава автомобильного транспорта. Согласно этим правилам, на перевозку в пределах города и области даётся десять дней, на междугороднюю доставку — тридцать дней.

Цена услуги

Перед заключением договора перевозчик должен представить грузоотправителю свой прайс-лист. На основании прейскуранта подсчитывается стоимость услуги. В договоре важно указать не только стоимость услуг, но и способ оплаты, а также сроки и порядок перечисления денежных средств.

Прочие существенные условия договора перевозки

В договоре также следует указать:

наименования и реквизиты сопроводительных документов;

виды ответственности перевозчика и грузоотправителя;

способы урегулирования споров, возникающих между сторонами;

объявленную стоимость товара;

срок и порядок подачи автомобиля;

условия приёмки работы;

порядок признания товара утраченным.

Ответственность сторон по договору перевозки

Ответственность поставщика и перевозчика — одно из существенных условий сделки, которое также подробно описывают в договоре транспортной перевозки. Рассмотрим эту часть документа подробнее.

Ответственность грузоотправителя

В соответствии с уставом автомобильного транспорта грузоотправители могут быть оштрафованы за:

непредъявление товара, который указан в контракте: штраф в размере 20% от суммы платы за перевозку;

неправильную информацию о товаре в транспортной накладной: штраф в размере 20% от суммы провозной платы;

опоздание к погрузке, которое повлекло простой транспорта: штраф в размере 5% от суммы платы за городскую или пригородную доставку, в размере 1% от суммы платы за междугороднюю доставку. Штраф начисляется за каждый час опоздания.

Контракт может также предусматривать другие суммы штрафов.

Ответственность перевозчика

Перевозчик несёт ответственность за:

невывоз товара: штраф в размере 20% от суммы провозной платы;

опоздание на место погрузки: штраф в размере 5% от суммы платы за городскую или пригородную доставку, в размере 1% от суммы платы за междугороднюю доставку. Штраф начисляется за каждый час опоздания;

опоздание на место разгрузки: штраф в размере 9% от суммы провозной платы. Штраф начисляется за каждый день опоздания;

порчу товара: штраф в размере суммы, на которую понизилась стоимость продукции;

утрату груза: штраф в размере объявленной ценности товара.

Что должен проверить получатель груза при его приёмке

Получатель товара не подписывает договор транспортной перевозки. Однако он участвует в оформлении других необходимых документов: товарной и транспортной накладная, сопроводительной ведомости. Получатель подтверждает приёмку груза и ставит отметку об этом в документах.

При получении товара покупатель должен убедиться в том, что:

все документы на товар оформлены корректно;

товар не был повреждён в процессе доставки;

упаковка товара не повреждена;

пломбы и этикетки на своих местах;

товар промаркирован в соответствии с требованиями.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KM7Lh