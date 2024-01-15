Астрал
Логотип Астрал
Астрал

Договор транспортной перевозки

Договор транспортной перевозки груза обеспечивает доставку товара от отправителя к получателю. В таком соглашении указаны права и обязанности сторон, участвующих в сделке. Рассмотрим существенные условия этого договора.
24 7
Договор транспортной перевозки
Иллюстрация: Астрал

Зачем нужен договор транспортной перевозки

В договоре транспортной перевозки зафиксированы все детали, касающиеся доставки груза. Обычно такой документ подписывают только две стороны: поставщик товара и транспортная компания. Согласно статье 758 ГК, в этом контракте зафиксированы основные обязанности поставщика и перевозчика: 

  • перевозчик обязан доставить товар в указанное место назначения и передать его грузополучателю;

  • отправитель груза должен оплатить услуги транспортной компании.

Таким образом, данный документ защищает интересы всех участников сделки: покупатель получит товар, отправитель груза может быть уверен в доставке его продукта по адресу, а перевозчику гарантированно придёт плата за оказанные услуги.

Понятие договора перевозки и общие условия его оформления описаны в статье 8 устава автомобильного транспорта и главе II правил перевозок грузов автотранспортом.

Договор транспортной перевозки и договор экспедиции: различия

Для транспортировки грузов используются разные типы контрактов. Рассмотрим основные различия между ними.

  • Договор транспортной экспедиции. В рамках этого контракта экспедитор предоставляет полный набор услуг: погрузку и выгрузку товара, подбор транспорта и перевозчика, сопровождение груза на таможне, контроль за состоянием товара. Поэтому контракт транспортной экспедиции включает больше условий и обязательств, чем договор перевозки. Общая информация о данном контракте содержится в статье 801 ГК.

  • Договор предоставления транспортных услуг или договор транспортного обслуживания. В отличие от договора транспортной перевозки этот вид соглашения может быть заключён на длительный срок. В таком случае отправитель товара может пользоваться транспортом перевозчика для каждой доставки товара, не оформляя дополнительных документов.

Кроме того, в договоре перевозки указывают характеристики товара и информацию о маршруте доставки, в то время как для договора предоставления услуг эти пункты не обязательны. Также отличаются сроки исковой давности: для договора перевозки он составляет один год, а для соглашения о предоставлении транспортных услуг — три года.

  • Договор фрахтования. Этот документ необходим в том случае, если перевозчик не использует свой транспорт, а арендует авто у третьего лица. Договор фрахтования подписывают перевозчик (фрахтователь) и владелец авто (фрахтовщик). Этот документ фиксирует только условия аренды транспортного средства, поэтому отправитель и получатель груза не включены в эту сделку.

Форма договора транспортной перевозки

Законодательство не определило единую форму такого контракта. Однако общие принципы оформления этого документа даны в уставе автомобильного транспорта. Заключение договора подтверждается составлением транспортной накладной. Оба этих документа можно подготовить в бумажном или электронном виде.

Составить договор перевозки для ИП или юрлица и отправить его контрагентам можно с помощью решений для электронного документооборота от «Астрал». Сервис Астрал Докс подойдёт бухгалтерам, которые хотят работать с документами и в 1С, и без привязки к учётной системе. Продукт Астрал.ЭДО понравится предпринимателям, которые не используют 1С, но тоже хотят подписывать контракты в один клик и не дублировать их на бумаге. Для заполнения электронной транспортной накладной рекомендуем подключить модуль 1С-ЭПД.

Существенные условия договора транспортной перевозки груза

Предмет договора

Согласно статье 785 ГК, предметом договора транспортной перевозки является доставка товара до пункта назначения и последующая выдача груза покупателю. Этот момент может быть описан в договоре по-разному, часто используется формулировка «доставка груза».

В этом же разделе следует указать:

  • наименование, вес и прочие характеристики товара;

  • количество мест, которое займёт груз;

  • сведения о получателе товара;

  • информацию о пути следования;

  • прочую информацию, необходимую для доставки.

При желании эти условия можно описать не в договоре, а в заказе (заявке) для перевозчика. В этом случае в контракте необходимо указать, что все дополнительные сведения будут перечислены в заказе.

Права и обязанности участников

В договоре на перевозку грузов необходимо чётко описать права и обязанности грузоотправителя и перевозчика. В частности, нужно установить, кто будет нести ответственность за погрузку и разгрузку, а также за упаковку товара.

Транспорт

Перевозчик должен обеспечить транспорт, который подойдёт для перевозки товара конкретного типа. Например, скоропортящиеся продукты должны перевозиться в грузовике с рефрижератором, скот — в кузове с вентиляцией и перегородками, опасные вещества — в специальных цистернах. Чтобы избежать разногласий, рекомендуем заранее прописать в договоре условия перевозки груза.

Срок доставки

Срок доставки определяется на основании технических возможностей транспорта и дистанции между пунктом отправления и пунктом назначения. Это особенно важно при международных перевозках.

Если общий срок доставки в договоре не указан, то перевозчик следует нормам устава автомобильного транспорта. Согласно этим правилам, на перевозку в пределах города и области даётся десять дней, на междугороднюю доставку — тридцать дней.

Цена услуги

Перед заключением договора перевозчик должен представить грузоотправителю свой прайс-лист. На основании прейскуранта подсчитывается стоимость услуги. В договоре важно указать не только стоимость услуг, но и способ оплаты, а также сроки и порядок перечисления денежных средств.

Прочие существенные условия договора перевозки

В договоре также следует указать:

  • наименования и реквизиты сопроводительных документов;

  • виды ответственности перевозчика и грузоотправителя;

  • способы урегулирования споров, возникающих между сторонами;

  • объявленную стоимость товара;

  • срок и порядок подачи автомобиля;

  • условия приёмки работы;

  • порядок признания товара утраченным.

Ответственность сторон по договору перевозки

Ответственность поставщика и перевозчика — одно из существенных условий сделки, которое также подробно описывают в договоре транспортной перевозки. Рассмотрим эту часть документа подробнее.

Ответственность грузоотправителя

В соответствии с уставом автомобильного транспорта грузоотправители могут быть оштрафованы за:

  • непредъявление товара, который указан в контракте: штраф в размере 20% от суммы платы за перевозку;

  • неправильную информацию о товаре в транспортной накладной: штраф в размере 20% от суммы провозной платы;

  • опоздание к погрузке, которое повлекло простой транспорта: штраф в размере 5% от суммы платы за городскую или пригородную доставку, в размере 1% от суммы платы за междугороднюю доставку. Штраф начисляется за каждый час опоздания.

Контракт может также предусматривать другие суммы штрафов.

Ответственность перевозчика

Перевозчик несёт ответственность за:

  • невывоз товара: штраф в размере 20% от суммы провозной платы;

  • опоздание на место погрузки: штраф в размере 5% от суммы платы за городскую или пригородную доставку, в размере 1% от суммы платы за междугороднюю доставку. Штраф начисляется за каждый час опоздания;

  • опоздание на место разгрузки: штраф в размере 9% от суммы провозной платы. Штраф начисляется за каждый день опоздания;

  • порчу товара: штраф в размере суммы, на которую понизилась стоимость продукции;

  • утрату груза: штраф в размере объявленной ценности товара.

Что должен проверить получатель груза при его приёмке

Получатель товара не подписывает договор транспортной перевозки. Однако он участвует в оформлении других необходимых документов: товарной и транспортной накладная, сопроводительной ведомости. Получатель подтверждает приёмку груза и ставит отметку об этом в документах.

При получении товара покупатель должен убедиться в том, что:

  • все документы на товар оформлены корректно;

  • товар не был повреждён в процессе доставки;

  • упаковка товара не повреждена;

  • пломбы и этикетки на своих местах;

  • товар промаркирован в соответствии с требованиями.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KM7Lh

Начать дискуссию

Налоги, взносы, пошлины

Егоров: идея сделать комфортные личные кабинеты для уплаты налогов сработала

Руководитель ФНС считает, что людям хочется платить налоги, когда для этого есть удобные и понятные сервисы.

5
Логотип Астрал
Астрал

Договор транспортной перевозки

Договор транспортной перевозки груза обеспечивает доставку товара от отправителя к получателю. В таком соглашении указаны права и обязанности сторон, участвующих в сделке. Рассмотрим существенные условия этого договора.

Договор транспортной перевозки
24
Зарплата

Роструд рассказал, когда работник имеет право на аванс

Трудинспекторы сообщили, работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально отработанному времени.

48
Подотчет, командировки

Проживание во время командировки: поиск жилья или компенсация

Можно ли заплатить компенсацию вместо поиска жилья работнику в командировке?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
12
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
УСН

Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками

ИП при регистрации часто выбирают упрощенку: по сравнению с основной СНО, меньше отчетности, проще налогообложение. В статье расскажем об нюансах ведения бухгалтерии ИП на УСН со штатом работников.

Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками
25
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как сдавать отчеты по больничному, открытому а 2023 году и закрытом в 2024?

Добрый день, дорогие коллеги! Подскажите, б/л открыт в 2023, закрыт в 2024г. Выплата будет в январе 2024 соответственно. Вопрос: 6-НДФЛ, РСВ, от несчастных ЕФС-1 годовые как сдавать? По телефону сказали в РСВ и ЕФС-1 бл входит, в 6-НДФЛ не входит.

14
НДФЛ

Коды по НДФЛ для уведомления ЕНП в 2024 году, которые пригодятся бухгалтеру

Выписали для вас все коды для НДФЛ, которые понадобятся для отчетов в этом году.

1
108

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип МойСклад
МойСклад
Малый и средний бизнес

Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля

С начала 2024 года произошли серьезные изменения для малого бизнеса: сдавать отчетность, исчислять и уплачивать налоги нужно по новым правилам. Расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. На вебинаре вы узнаете — как избежать штрафов и сэкономить, подготовиться к новой волне маркировки и получить льготы от государства.

Что изменится для малого бизнеса в 2024 году: законодательство и торговля
39
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить подраздел 1.2 отчета ЕФС-1 для мобилизованного?

Здравствуйте! Как заполнить подраздел 1.2 раздела 1 отчета ЕФС-1 на мобилизованного. Какой код ставить?

7
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей

В России зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. В 2023 году родилось всего 1,213 млн детей. Такого низкого показателя не было с 1999 года, и то, тогда родилось 1,215 млн деток. Росстат заявил, что рождаемость будет снижаться и дальше, влоть до 2027 года.

Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей
39
Банки

В 2023 году закрылось три представительства иностранных банков в РФ

Представительство банка Intesa отказалось продлять аккредитацию, тогда как Aareal Bank и AstroBank могли продолжать работу, но решили выйти из реестра ЦБ.

45
Логотип Алексей Марков
Алексей Марков
Обзоры для бухгалтера

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров

Россия на первом месте в Европе, японцы покупают амеров, завоз негров и смертельный ИИ.

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтеров
14
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Чьи данные указывать в приложении 1 к отчету 6-НДФЛ: собственника или представителя?

Добрый день, всем. Будьте добры, подскажите, пожалуйста. У ООО оформлен договор аренды с физлицом. Оплачиваем за физ.лицо ндфл. Договор аренды оформлен не собственником, а с представителем собственника.

13
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Ведение бизнеса

Как принимать управленческие решения без ошибок

Каждый руководитель ежедневно сталкивается с процессом принятия управленческих решений. От некоторых зависит успех и прибыль организации, поэтому важно не ошибиться. Рассказываем, как принимать управленческие решения без ошибок.

Как принимать управленческие решения без ошибок
24
Трудовые отношения

Работодатель не может продлить испытательный срок по своему усмотрению

Продолжительность испытательного срока может быть увеличена, если сотрудник находился на больничном или не выходил на работу по иным причинам.

49
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Отчетность

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
291
Маркировка товаров

С 15 января началась обязательная маркировка пива

Магазины и точки общественного питания будут вести в системе «Честный ЗНАК» учет каждой проданной банки или бутылки пива.

69
Логотип Нетология
Нетология
Кассовые разрывы

Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами

Кассовые разрывы могут привести к нехватке денег для оплаты текущих расходов, таких как заработная плата, аренда, счета за коммунальные услуги, вызвать проблемы с ликвидностью и подорвать способность бизнеса функционировать должным образом. Поэтому компании важно их научиться избегать или хотя бы минимизировать.

Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами
33
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году

Онлайн-кассу и ОФД обязаны применять все предприниматели и юрлица, кроме тех, чья деятельность попадает под исключения из статьи 2 закона № 54-ФЗ. Если вы открываете бизнес и планируете приобрести кассу, подходите к вопросу тщательно. Грамотный выбор ККТ и ОФД поможет вам упростить работу и избежать проблем с контролирующими органами.

Какую кассу и ОФД выбрать бизнесу в 2024 году
45
УСН

Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году

С 2024 года вступают в силу новые правила заполнения книги учета доходов и расходов по УСН.

182