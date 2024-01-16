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Первичные документы

Что такое дорожная ведомость и для чего она оформляется

Чтобы грузы не потерялись или не повредились при перевозке железнодорожным или речным транспортом, они сопровождается специальным документом первичного учёта. Он называется дорожная ведомость (ДВ) и используется в каждой отправке товаров или грузов и для каждого их приёма для дальнейшей перевозки.
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Что такое дорожная ведомость и для чего она оформляется
Иллюстрация: Астрал

Что такое дорожная ведомость

Дорожная ведомость сопровождает грузы и является частью транспортного документа для железнодорожной или речной перевозки.

Этот документ подтверждает, что грузы были приняты перевозчиком, и он несёт ответственность за их сохранность на протяжении всего пути до момента передачи получателю.

В состав транспортной накладной входят следующие документы:

  • оригинал расписки о перевозке;

  • сама дорожная ведомость;

  • корешок, который является частью расписки о перевозке;

  • квитанция о приёме груза, подтверждающая получение груза.

Расписка о перевозке на железной дороге оформляется в нескольких экземплярах. Каждый из участников перевозки получает свой экземпляр. Две заполненные ведомости остаются в организации, осуществляющей отправку груза для контроля и отчётности. Также один экземпляр получает и организация, которая ожидает прибытия груза. Бланк ДВ оформляется не только на грузы, которые являются собственностью юридических лиц. Он необходим и при перевозке имущества физических лиц.

Основная цель ДВ — учет грузов, перевозимых дорогами, а также объём, доходность грузоперевозок, соблюдение сроков доставки.

Составляется документ как в бумажном виде, так и в качестве электронной ведомости. Если ДВ выдана на бумажном бланке, то ее экземпляры перевозятся вместе с транспортируемым грузом до самой выдачи посылки принимающей стороне.

При оформлении электронной дорожной ведомости грузоотправителю выдается электронная квитанция, подписанная ЭЦП компании-перевозчика. В ответ на нее грузоотправитель отправляет перевозчику электронный корешок, также подписанный электронной цифровой подписью. Он сохраняется в пункте отправки ценностей.

Кем оформляется дорожная ведомость

Документ выписывается компанией-грузоперевозчиком в момент оформления транспортировки до начала погрузки ТМЦ. В него вписываются различные сведения об условиях перевозки, например, номера вагонов, их грузоподъёмность, количество осей, скорость движения. Эти данные дополняют сведения о компании-грузоперевозчике, станциях отправления и назначения. Вносится в текст документа и информация об отправителе и получателе.

Для заполнения дорожной ведомости указывается перечень перевозимых грузов, то есть его наименование, количество мест, итоговую массу, объявленную ценность. Все данные, вписанные в бланк ДВ, проверяются и подписываются перевозчиком.

Правила заполнения ДВ по форме ГУ-29-О утверждены приказом Министерства путей сообщения от 18.06.2003 № 39 (документ утратил силу или отменен — прим. ред.).

Бланк дорожной ведомости согласно с ним может быть оформлен на бумаге или создан в электронном виде с помощью специальных сервисов.

Специалисты «Астрал Софт» разработали сервисы «Астрал Докс» и «Астрал.ЭДО». Они позволяют получать и отправлять электронные документы и решать все вопросы документооборота легко и быстро.

Что такое досылочная дорожная ведомость

Досылочная дорожная ведомость — еще один документ, который сопровождает грузы и в качестве части транспортной железнодорожной или речной накладной, в случаях, когда груз для отправки делится на несколько частей. Этот бланк оформляется на досылаемую часть. 

Досылочная дорожная ведомость используется для отслеживания перемещения груза после отправки его по одному маршруту, если ему потребуется дополнительная доставка на другую точку. Он содержит информацию о грузе, отправителе, получателе, пункте отправления и пункте назначения.

Досылочная дорожная ведомость позволяет контролировать маршрут следования груза и обеспечивает связь между различными транспортными компаниями, если груз пересылается несколькими транспортными средствами. Для заполнения этого документа необходимо указать:

  • сроки доставки;

  • данные о вагонах (если перевозка осуществляется железнодорожным сообщением), скорости и других условиях, о которых говорилось ранее;

  • список грузов, количество мест, итоговую массу;

  • сведения об основном грузе, к которому досылается часть, сопровождаемая этим бланком;

  • информацию об отправителе и получателе.

Так же, как и в случае с основной, досылочная дорожная ведомость может быть заполнена грузоперевозчиком в бумажном или электронном виде. Отличие ее от основной в том, что в ней не только указывается номер дорожной ведомости, но и ставится отметка «досылочная».

Документ заполняется 2 раза: при выдаче грузов, когда часть, которая сопровождается им, приезжает к основной отправке, а также в случае, когда основные сопроводительные документы не пришли на станцию прибытия.

Форма дорожной ведомости

В зависимости от условий отправки грузов для заполнения ДВ используются разные формы ГУ-29-О (комплекта документов грузоперевозки). Для перевозки грузов контейнерами на особых условиях применяется форма ГУ-29-Ф. Для отправки грузов группами вагонов — ГУ-29-б. Если расчет производится через управление дороги, то ГУ-29-бр. Для перевозки грузов с централизованным расчётом используется форма ГУ-29ц.

Они отличаются текстом типографского оттиска на документе, в котором может быть написано «Централизованный расчет» или «Расчет через управление дороги». В остальном документ одинаков для всех форм.

Кроме сведений об отправителе, грузополучателе, наименования грузов, кратких характеристик условий перевозки (скорость, количество мест, масса, грузоподъёмность вагонов и т.д.), форма ДВ содержит календарные штемпеля. В этой части документа отмечаются все переходы по пути следования, которые делает груз в процессе транспортировки.

Заполненный документ идет вместе с перевозимым грузом, а квитанция дорожной ведомости хранится в пункте отправления и затем передается в информационно-вычислительный центр дороги для статистики грузоперевозок.

Чтобы быстро оформить этот документ на бумажном бланке, можно загрузить готовый образец дорожной ведомости.

Для отправки электронных перевозочных документов транспортной компании создан сервис «Астрал Софт» «1С-ЭПД». Он проводит обмен электронными документами через Государственную информационную систему ЭПД.

Заключение

Дорожная ведомость — одна из гарантий сохранности груза, а также инструмент ведения транспортной статистики и учёта перевозимых ТМЦ.

Она может быть оформлена и отправлена вместе с грузом в бумажном или электронном виде. Содержит сведения о грузе, маршруте следования, условиях транспортировки и используется для защиты груза и статистики объёма и качества перевозок.

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