Астрал
Логотип Астрал
Астрал
Первичные документы

Штурманская расписка: особенности документа и требования к составлению

Перевозка грузов водным транспортом — один из старейших и наиболее экономически эффективных способов транспортировки товаров на большие дистанции. Для исполнения договоров и обеспечения безопасности морских и речных перевозок требуется оформление ряда различных сопроводительных документов, включая штурманскую расписку.
24 4
Штурманская расписка: особенности документа и требования к составлению
Иллюстрация: Астрал

Что это за документ

Штурманская расписка подтверждает факт принятия груза на борт. Она выдается грузовым помощником капитана после завершения погрузки. Этот погрузочный ордер является временным документом и возвращается фрахтователю после окончания использования.

Штурманская расписка подтверждает договор на перевозку груза и ответственность за его сохранность, а также позволяет передавать груз третьим сторонам.

Кроме того, данный документ фактически является требованием к фрахтователю о выдаче следующей расписки. Он выдается грузоотправителю перед коносаментом и подтверждается грузовым помощником. Расписка содержит подробную информацию о грузе, включая повреждения, если потребуется привести доказательства в случае претензий.

Штурманская расписка не является товарораспорядительным документом, и ее возврат не обязателен. Но в некоторых случаях это может быть полезным.

Если груз не поврежден, то в ордере указывается информация о его принятии. В обратном случае необходимо уведомить судовладельца и отправить фотографии повреждений. Если при первой отгрузке был выдан «чистый» ордер, но при следующей обнаружились повреждения, необходимо составить письмо-протест. К письму также необходимо приложить фотографии повреждений товара, и затем отправить все агенту, перевозчику, владельцу судна. 

После этого следует запросить «чистые» штурманские ордеры, чтобы внести изменения, и следовать полученным инструкциям. Если инструкций нет или возникают другие сложности, действуйте по обстоятельствам.

В каких случаях необходима штурманская расписка

В соответствии с законодательством, отправитель должен подготовить данный документ и передать его перевозчику для подписания. Расписка должна быть подписана отправителем, содержать все необходимые сведения о товаре и быть предоставлена перевозчику до погрузки.

Несмотря на то что штурманская расписка является временным документом, она может служить важным вспомогательным инструментом при ознакомлении с условиями договора и выполнении обязательств по перевозке.

Она фиксирует момент получения, количество, состояние груза и может использоваться для разрешения споров и вызова экспертов в случае необходимости.

Таким образом, составление штурманской расписки при отправке товаров на судне является обязательным требованием.

Законодательная база

Статья 142 КТМ предусматривает обязанность перевозчика выдать грузоотправителю коносамент на принятый к перевозке груз. Согласно статье 144, в коносаменте должны содержаться следующие данные: 

  • информация, предусмотренная штурманской распиской; 

  • данные о погрузчике;

  • порт погрузки;

  • дата выдачи коносамента;

  • количество оригиналов коносамента. 

Если в штурманской расписке есть какие-либо замечания или оговорки, все они должны быть перенесены в коносамент без изменений.

Если в расписке нет замечаний, выдается «чистый» коносамент, который подтверждает, что груз был принят в хорошем состоянии.

Требования к составлению штурманской расписки

Для данного документа предусмотрены обязательные реквизиты.

Штурманская расписка должна содержать: название, код, порядковый номер, дату составления, название и адрес отправителя и получателя, описание и количество груза, марки и знаки, тип упаковки, места отправления и назначения, стоимость товара, письменное разрешение ТЭК, должность составителя, подпись и расшифровку. 

Дополнительно могут быть указаны любые документы, связанные с грузом.

Оговорки в штурманской расписке

Оговорки представляют собой заявления, которые перевозчик может внести после заключения договора перевозки. Он также имеет право снять оговорку без согласия другой стороны.

Закон не определяет конкретный перечень оговорок, но они классифицируются на основе практики. Оговорки могут касаться качества, количества и внешнего вида товара.

Статьи 432 и 785 ГК, а также статьи 115 и 144 КТМ предусматривают возможность включения определённых оговорок в договор. Этот термин близок к понятию «условия», однако имеет свои отличия. На практике часто возникают ситуации, когда одна сторона признаёт существование определённых обязательств, но просит внести уточнения в текст договора. Другими словами, «оговорки» можно рассматривать как возражения.

ЧаВо

Что делать, если в штурманской расписке ошибки?

Если вы обнаружили ошибку, немедленно сообщите об этом. Любые внесенные изменения должны быть подтверждены подписью.

Сколько экземпляров нужно составить?

Два. Один вручают экспедитору грузоотправителя, а другой остается на судне.

На какой документ меняется штурманская расписка?

Штурманская расписка меняют на коносамент сразу после того, как судно покидает порт.

В 2024 году ожидается отраслевой императив, который предусматривает обязательную электронную форму перевозочных документов и подключение участников грузовых перевозок к ГИС ЭПД (Государственная информационная система электронных перевозочных документов). Для оформления электронных перевозочных документов рекомендуется использовать сервис 1C-ЭПД. Если вы уже используете 1C в своей работе, вам не понадобится дополнительное программное обеспечение. Получите подробную информацию о продукте, оставив заявку на нашем веб-сайте.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KaFUs

Начать дискуссию

Логотип QIWI Business
QIWI Business
Лицензирование

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 

Ломозаготовитель принимает у населения и организаций бывшие изделия из металлов и сплавов и далее перепродаёт их заводам. Чтобы заниматься такой деятельностью, нужна лицензия. Кроме специальной лицензии на лом, есть ещё лицензия на отходы. Разбираемся, какая из них нужна ломозаготовительной компании.

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 
7
Налоги, взносы, пошлины

ФНС изменила форму сведений о разрешении на добычу водных биоресурсов

С 26 февраля 2024 года сведения о полученном разрешении на добычу водных ресурсов нужно подавать по новой форме.

11
Логотип Клерк
Клерк
Финансовый анализ

О чем говорит коэффициент маневренности капитала и почему за этим показателем нужно следить

Коэффициент демонстрирует то, насколько фирма независима от стороннего капитала и может инвестировать достаточное количество средств в собственное развитие. Рассказываем, как рассчитать коэффициент по балансу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Отчетность в СФР

При переводе с неполного дня на полный надо сдавать ЕФС-1

В 2024 году действуют новые коды для подраздела 1.1 формы ЕФС-1, в том числе, – для неполного дня и неполной недели («НЕПД» и «НЕПН»). Если день был сначала неполный, потом стал полный, это надо отразить в ЕФС-1.

59
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как уволить сотрудника, отсутствующего на работе целый год?

Добрый день! Как уволить сотрудника, который уже год не ходит на работу?

10
16
Имущественный вычет

Налоговый вычет за продажу жилья может вырасти до 2 млн рублей

Депутаты предлагают увеличить размер налогового вычета при продаже жилья с 1 до 2 млн рублей. Правительство против, иначе регионам не будет хватать денег.

42
НДФЛ

Новый расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года: что нужно учесть

Узнайте все главные изменения в налоговом законодательстве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

120

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
Инвестиции

«Сбер» открыл 11 800 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Инвесторы начали открывать ИИС-3 сроком на пять лет. Они смогут получать вычет в размере 13% от суммы пополнения счета и не платить НДФЛ при продаже активов по истечении минимального срока владения.

40
МИР

С 20 февраля в Мьянме начнут принимать карты «Мир»

Туристы и инвесторы смогут проводить расчеты в Мьянме с помощью платежной системы «Мир».

25
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться

В соответствии с ТК, работодатель обязан возместить сотруднику расходы, связанные с деловой поездкой, в том числе затраты на проезд к месту командировки и обратно.

Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться
153
Логотип proffnalog
proffnalog

Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. По данным следствия, услуги по «бумажному» НДС распространялись телеграм-ботами. Ущерб от работы площадки оценивается в 9 млрд руб.

44
Отчетность в СФР

❗ На дистанционщика, работающего на полставки, в ЕФС-1 не надо указывать код ДИСТ

С 2024 года при приеме дистанционных работников в ЕФС-1 в графе 6 подраздела 1.1 надо указывать код ДИСТ. Но это надо делать не всегда.

3
106
Уклонение от уплаты налогов

Силовики нашли продавцов «бумажного» НДС в Telegram

Налоговых консультантов подозревают в продаже «бумажных» НДС через мессенджер Telegram. Размер ущерба составил 9 млрд рублей. Офисы и жилье предпринимателей обыскивают.

125
Социальный вычет

Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение обучение фитнес можно получить как по декларации 3-НДФЛ, так и через работодателя. Чтобы оформить его через работодателя, нужно подать в ФНС заявление. Форма заявления будет новая.

43
Логотип it-otdel-org
it-otdel-org

Как настроить 1С УТ, чтобы пользователи видели только свои документы и справочники

Из это статьи вы узнаете как настроить в программе 1С права на основе технологии, которая заложена в библиотеке стандартных подсистем.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
1
36
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сталкивался ли кто-то с обязательным профилактическим визитом от ФНС?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с обязательным профилактическим визитом от ФНС?

4
34
Логотип nlukina
nlukina
Трудовое право

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать

Частые перекуры — боль руководителей. Эффективность работы из-за постоянной беготни на улицу снижается — темпы замедляются, сотрудники пропускают важные звонки на рабочий телефон или в чатах. Расскажем, можно ли запретить перекуры и как контролировать время, которое сотрудники тратят на такие перерывы. Ловите формулировки, которые не демотивируют персонал.

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать
38
236
Отчетность в СФР

🔥 При пролонгации трудового договора надо сдавать корректировочный отчет ЕФС-1

Теперь в форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо указывать код для срочного и бессрочного трудового договора. Если срок договора меняется, СФР предлагает не сдавать новый отчет с новым кодом, а исправлять старый отчет.

3
161
Транспортный налог

Когда сдавать уведомление на транспортный налог

На транспортный налог надо сдавать уведомления по ЕНП не только на авансы, но и на годовой налог.

197
2-НДФЛ

Когда сведения о ваших доходах за 2023 год появятся в личном кабинете

В ФНС поступают жалобы от налогоплательщиков о том, что в личном кабинете нет данных о доходах за 2023 год.

355