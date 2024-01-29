Перевозка грузов водным транспортом — один из старейших и наиболее экономически эффективных способов транспортировки товаров на большие дистанции. Для исполнения договоров и обеспечения безопасности морских и речных перевозок требуется оформление ряда различных сопроводительных документов, включая штурманскую расписку.

Что это за документ

Штурманская расписка подтверждает факт принятия груза на борт. Она выдается грузовым помощником капитана после завершения погрузки. Этот погрузочный ордер является временным документом и возвращается фрахтователю после окончания использования.

Штурманская расписка подтверждает договор на перевозку груза и ответственность за его сохранность, а также позволяет передавать груз третьим сторонам.

Кроме того, данный документ фактически является требованием к фрахтователю о выдаче следующей расписки. Он выдается грузоотправителю перед коносаментом и подтверждается грузовым помощником. Расписка содержит подробную информацию о грузе, включая повреждения, если потребуется привести доказательства в случае претензий.

Штурманская расписка не является товарораспорядительным документом, и ее возврат не обязателен. Но в некоторых случаях это может быть полезным.

Если груз не поврежден, то в ордере указывается информация о его принятии. В обратном случае необходимо уведомить судовладельца и отправить фотографии повреждений. Если при первой отгрузке был выдан «чистый» ордер, но при следующей обнаружились повреждения, необходимо составить письмо-протест. К письму также необходимо приложить фотографии повреждений товара, и затем отправить все агенту, перевозчику, владельцу судна.

После этого следует запросить «чистые» штурманские ордеры, чтобы внести изменения, и следовать полученным инструкциям. Если инструкций нет или возникают другие сложности, действуйте по обстоятельствам.

В каких случаях необходима штурманская расписка

В соответствии с законодательством, отправитель должен подготовить данный документ и передать его перевозчику для подписания. Расписка должна быть подписана отправителем, содержать все необходимые сведения о товаре и быть предоставлена перевозчику до погрузки.

Несмотря на то что штурманская расписка является временным документом, она может служить важным вспомогательным инструментом при ознакомлении с условиями договора и выполнении обязательств по перевозке.

Она фиксирует момент получения, количество, состояние груза и может использоваться для разрешения споров и вызова экспертов в случае необходимости.

Таким образом, составление штурманской расписки при отправке товаров на судне является обязательным требованием.

Законодательная база

Статья 142 КТМ предусматривает обязанность перевозчика выдать грузоотправителю коносамент на принятый к перевозке груз. Согласно статье 144, в коносаменте должны содержаться следующие данные:

информация, предусмотренная штурманской распиской;

данные о погрузчике;

порт погрузки;

дата выдачи коносамента;

количество оригиналов коносамента.

Если в штурманской расписке есть какие-либо замечания или оговорки, все они должны быть перенесены в коносамент без изменений.

Если в расписке нет замечаний, выдается «чистый» коносамент, который подтверждает, что груз был принят в хорошем состоянии.

Требования к составлению штурманской расписки

Для данного документа предусмотрены обязательные реквизиты.

Штурманская расписка должна содержать: название, код, порядковый номер, дату составления, название и адрес отправителя и получателя, описание и количество груза, марки и знаки, тип упаковки, места отправления и назначения, стоимость товара, письменное разрешение ТЭК, должность составителя, подпись и расшифровку.

Дополнительно могут быть указаны любые документы, связанные с грузом.

Оговорки в штурманской расписке

Оговорки представляют собой заявления, которые перевозчик может внести после заключения договора перевозки. Он также имеет право снять оговорку без согласия другой стороны.

Закон не определяет конкретный перечень оговорок, но они классифицируются на основе практики. Оговорки могут касаться качества, количества и внешнего вида товара.

Статьи 432 и 785 ГК, а также статьи 115 и 144 КТМ предусматривают возможность включения определённых оговорок в договор. Этот термин близок к понятию «условия», однако имеет свои отличия. На практике часто возникают ситуации, когда одна сторона признаёт существование определённых обязательств, но просит внести уточнения в текст договора. Другими словами, «оговорки» можно рассматривать как возражения.

ЧаВо

Что делать, если в штурманской расписке ошибки?

Если вы обнаружили ошибку, немедленно сообщите об этом. Любые внесенные изменения должны быть подтверждены подписью.

Сколько экземпляров нужно составить?

Два. Один вручают экспедитору грузоотправителя, а другой остается на судне.

На какой документ меняется штурманская расписка?

Штурманская расписка меняют на коносамент сразу после того, как судно покидает порт.

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