Почта России переходит на электронные путевые листы

Почта России начала в тестовом режиме использовать электронные путевые листы. Это позволит повысить прозрачность и скорость грузоперевозок и значительно сократить объемы бумажного документооборота.

Почта реализует пилотный проект в сотрудничестве с Минтрансом, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ГК «Астрал».

В настоящее время электронные путевые листы использует одно автотранспортное предприятие (АТП) Почты в Москве. Компания планирует запустить проект на 90 крупнейших АТП в 2024 году.

В процессе тестирования компания проверит алгоритмы работы с привлеченным медперсоналом, новые машиночитаемые доверенности (МЧД) и другие инновационные технологии.

У Почты один из крупнейших автопарков в стране — более 15 000 машин. Средний ежемесячный километраж, который проходит транспорт Почты России по почтовым маршрутам, составляет 39 380 580 км в месяц.

В 2023 году сотрудники Почты выписали 2 925 287 путевых листов. Внедрение ЭПЛ —необходимый шаг в сфере автомобильной логистики, который позволит значительно сократить расходы на бизнес-процессы, пересылку, печать и хранение документов.

Путевой лист служит не только для контроля за передвижением автомобилей, но и является основанием для начисления заработной платы водителям, списания горюче-смазочных материалов.

«Цифровые технологии помогают отладить внутренние процессы, сократить расходы и сроки выполнения задач. Электронный путевой лист дает еще и возможность полного контроля передвижения транспорта, ведь для нас крайне важна скорость и качество доставки грузов», — сообщил заместитель Генерального директора Почты России Игорь Тушаковский.

«Сегодня на электронные перевозочные документы переходит все больше крупных компаний. Это действительно позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более быстрыми и удобными внутри компании, и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Уверена, что примеру Почты России последуют другие компании транспортно-логистического комплекса, а значит процесс перевода документооборота на грузовом и пассажирском транспорте в электронный вид ускорится. Успех Почты России на этом направлении будет способствовать распространению в России культуры работы с электронными документами», — сообщила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

«Запуск государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) открыл новую веху в цифровизации транспортной отрасли. Этот серьезный и продиктованный временем шаг не только сократит расходы компаниям, но и в масштабах страны позволит рынку перевозок выйти на новый уровень, стать более качественным, надежным и прозрачным. Перед нами стоит серьезная задача в помощи организациям внедрить электронные перевозочные документы. Мы рады сотрудничать с Почтой России в таком значимом проекте как масштабирование использования электронных путевых листов на все их автотранспортные предприятия», — отметила директор департамента цифровой логистики ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Анастасия Карандашева.

«Отличительной особенностью нашего решения является возможность использования ЭПД в типовых конфигурациях программных продуктов «1С». Это позволяет широкому кругу пользователей приобрести лицензию и быстро начать использовать нужный функционал. От лица ГК «Астрал» благодарим правление АО «Почта России» за оказанное доверие и выражаем готовность масштабировать практику применения электронных путевых листов на все транспортные подразделения компании», — рассказал директор направления электронных перевозочных документов ГК «Астрал» Антон Шевченко.

Справочно

В соответствии с законом при осуществлении автомобильных перевозок допускается наравне с бумажным вариантом использовать электронные перевозочные документы. С 2022 года участники грузоперевозок могут использовать ЭПД (электронные перевозочные документы) и подключаться к сервисам операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). В свою очередь операторы передают данные в государственную информационную систему обмена электронными перевозочными документами (ГИС ЭПД).

ГИС ЭПД — федеральная государственная информационная система, обеспечивающая получение электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, от операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), обработку, хранение таких документов и сведений, содержащихся в них, представление таких документов и сведений, содержащихся в них, органам государственной власти.

Через систему можно оформлять электронные: транспортные накладные, заказы-наряды, сопроводительные ведомости, путевые листы, заказы (заявки), договоры фрахтования. Оператором ГИС ЭПД является Минтранс. Разработчиком ГИС ЭПД выступило подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

АО «Почта России» —крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 54 млн километров.

С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи.

Почта России — один из самых крупных работодателей страны. Численность почтовых работников составляет 280 000 человек.

Ежегодно Почта России принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. Почта доставила 238 млн электронных заказных писем.

Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объём транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

ГК «Астрал»— Ведущая IT-компания на федеральном рынке. 30-летний опыт в разработке и внедрении прогрессивного программного обеспечения для различных форм бизнеса. Более 1,5 миллионов клиентов в сфере B2B, более 8500 партнеров в каждом регионе страны. Аккредитованный Минтрансом оператор ГИС ЭПД, первый из девяти операторов, который прошёл все сценарии тестирования ЭПД. Оператор сервиса 1С-ЭПД.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KXKUU