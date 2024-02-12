Как работать с МЧД при сдаче годовой отчетности в 2024

В начале 2024 бухгалтерам предстоит сдать годовую отчетность. Многие будут использовать для этого машиночитаемую доверенность впервые. Рассказываем, как правильно оформить электронные документы, чтобы ФНС, СФР и Росстат приняли их с первого раза.

Годовая отчетность в 2024 году: состав и сроки

За прошедший 2023 год организациям и предпринимателям необходимо отчитаться в ФНС, Росстат, СФР (Социальный фонд, образованный после слияния ПФР и ФСС).

Напомним перечень документов и сроки сдачи.

Наименование отчета Форма Срок сдачи в контролирующий орган Требуется ли МЧД и ЭП физлица Отчетность в ФНС Расчет по страховым взносам (РСВ) электронная форма, если количество работников (в т.ч. по ГПХ) > 10 человек; электронная или бумажная на выбор, если работников менее 10. до 25 января 2024 года ✔ при электронной подаче Декларация по УСН — для плательщиков упрощенного налога в электронном виде или на бумаге для ИП — до 25 апреля 2024 года; для организаций — до 25 марта 2024 ✔ при электронной подаче Декларация по налогу на прибыль только в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила > 100 человек до 25 марта 2024 года ✔ при электронной подаче Декларация по НДС только электронная форма за IV квартал 2023 года — до 25 января 2024 года ✔ Декларация по налогу на имущество только в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила > 100 человек до 26 февраля 2024 года ✔ при электронной подаче Расчет 6-НДФЛ электронная форма, если количество работников (в т.ч. по ГПХ) > 10 человек за IV квартал 2023 года — до 26 февраля 2024 года ✔ при электронной подаче Расчет 3-НДФЛ — для ИП на ОСНО и физлиц в электронном виде или на бумаге до 2 мая 2024 года ✔ при электронной подаче Годовая бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. только в электронном виде (ст. 2 п. 4 закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ). до 01 апреля 2024 года ✔ Отчетность в СФР ЕФС-1 электронная форма (п. 2 ст. 8 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ), если количество работников (в т.ч. по ГПХ) > 10 человек до 25 января 2024 года ✔ при электронной подаче Подтверждение основного вида деятельности электронная форма или на бумаге до 15 апреля 2024 года ✔ при электронной подаче

Для того чтобы выяснить, какие именно формы отчетов и в какие сроки необходимо предоставить в Росстат, воспользуйтесь специальным сервисом на сайте службы статистики. Достаточно ввести ИНН, ОКПО или ОГРН в строку поиска и получить актуальную информацию на 2024 год.

С 2022 года служба статистики принимает все отчеты только в электронной форме.

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Для сдачи каких отчетов нужна МЧД

Если компания уже перешла на работу по новым сертификатам физлица, для подачи электронной отчетности в госорганы обязательно наличие МЧД.

В соответствии с новыми требованиями документы принимают: ФНС, Росстат, Социальный фонд, а также система маркировки «Честный ЗНАК» и ЕГАИС РАР.

Напомним, что внедрение МЧД завершится окончательно 1 сентября 2024 года. До этого момента разрешено использовать прежние сертификаты, выданные на юрлицо (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ).

Единого формата МЧД для взаимодействия с различными службами и фондами на сегодняшний день не существует. Каждый контролирующий орган вправе утвердить собственный образец. При этом общие стандарты закреплены в приказах Минцифры от 18.08.2021 № 857 и от 18.08.2021 № 858:

формат файла — XML;

документ должен иметь установленное законодательством содержание;

МЧД должна быть заверена УКЭП руководителя;

полномочия доверенного лица нужно прописать в соответствии классификатором ЕСНСИ.

Если какое-то ведомство не утвердило свой формат, разрешено для отправки отчетности использовать бланк 003, разработанный Минцифры и размещенный на ЕПГУ.

МЧД для отправки отчетов в ФНС

Для сдачи в налоговую инспекцию РСВ, декларации по НДС, отчетности УСН, годового бухгалтерского баланса, 6-НДФЛ и других документов используйте формат МЧД, который утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@. МЧД, которая закреплена этим законом, еще именуется в самом ФНС как B2G доверенность версия 5.01.

После создания и регистрации электронная доверенность на сотрудника будет по умолчанию действовать во всех налоговых инспекциях, где субъект-доверитель состоит на учете. МЧД можно прикладывать при отправке налоговой и бухгалтерской отчетности.

МЧД для Социального фонда

СФР принимает отчетность (ЕФС-1, АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3) с приложением машиночитаемой доверенности по форме, которая утверждена приказом СФР от 11.10.2023 № 2016.

Данный бланк МЧД носит название «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» (УПУП).

МЧД для сдачи отчетности в Росстат

Служба статистики собственный формат МЧД пока не утвердила, но ведомство присоединилось к эксперименту через блокчейн-платформу ФНС.

Это значит, что организации и ИП могут при сдаче отчетов в 2024 году не беспокоиться о дополнительном подтверждении полномочий. Росстат сам проверит, имеется ли в базе налоговиков машиночитаемая доверенность на конкретного сотрудника. Если такой файл найдется, отчетность автоматически будет принята.

Один из наиболее удобных способов представления электронной отчетности в контролирующие органы из программы «1С:Предприятие» — сервис 1С-Отчетность. С помощью него можно взаимодействовать со всеми службами и ведомствами: ФНС, СФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ЦБ и ФТС. Автоматическая проверка исключает ошибки в форме и содержании документов. До 31 марта 2024 действует уникальное предложение: оплачивайте 12 месяцев тарифа и получайте лицензию на 18 месяцев!

Как оформить МЧД для сдачи налоговой отчетности: пошаговая инструкция

Покажем на примере интерфейса 1С-Отчетность от Астрал, как создать электронную доверенность на бухгалтера для отправки годовых отчетов в ФНС.

Шаг 1. Пройдите по маршруту:

Основное меню → Вкладка «ЭДО» → строка «Машиночитаемые доверенности» в выпадающем списке.

В системе «Бухгалтерия Предприятия 3.0» будет следующая схема:

«Отчеты» → «Уведомления, сообщения и заявления» → «Создать» → «МЧД» → «Машиночитаемая доверенность (ФНС)»:

Шаг 2. Заполните форму доверенности и выберите полномочия, которыми хотите наделить сотрудника.

Шаг 3. Выберите тип доверенности.

Нужно указать — B2G. Он используется для представления интересов перед органами исполнительной власти, то есть сдачи отчетности.

Шаг 4. Подпишите МЧД квалифицированной электронной подписью руководителя компании.

Шаг 5. Загрузите в 1С два файла: МЧД в формате XML и подпись руководителя в формате SGN, BIN, P7S, SIGN или SIG.

Действуйте по схеме: вкладка «Уведомления» → кнопка «Загрузить» → пункт «Машиночитаемая доверенность (ФНС)».

Далее для загрузки файла нажмите «Выбрать файл»:

После загрузки сохраните изменения нажатием кнопки «ОК». Для отправки МЧД нажмите кнопку «Отправить».

Итак, все готово! При подаче годовой отчетности через 1С-Отчетность не забудьте приложить файл электронной доверенности к пакету подписанных документов.

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