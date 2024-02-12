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Как работать с МЧД при сдаче годовой отчетности в 2024

В начале 2024 бухгалтерам предстоит сдать годовую отчетность. Многие будут использовать для этого машиночитаемую доверенность впервые. Рассказываем, как правильно оформить электронные документы, чтобы ФНС, СФР и Росстат приняли их с первого раза.
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Как работать с МЧД при сдаче годовой отчетности в 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Годовая отчетность в 2024 году: состав и сроки

За прошедший 2023 год организациям и предпринимателям необходимо отчитаться в ФНС, Росстат, СФР (Социальный фонд, образованный после слияния ПФР и ФСС).

Напомним перечень документов и сроки сдачи.

Наименование отчета

Форма 

Срок сдачи в контролирующий орган

Требуется ли МЧД и ЭП физлица

Отчетность в ФНС

Расчет по страховым взносам (РСВ)

электронная форма, если количество работников (в т.ч. по ГПХ) > 10 человек;

электронная или бумажная на выбор, если работников менее 10.

до 25 января 2024 года

при электронной подаче

Декларация по УСН — для плательщиков упрощенного налога

в электронном виде или на бумаге

для ИП — до 25 апреля 2024 года;

для организаций — до 25 марта 2024

при электронной подаче

Декларация по налогу на прибыль 

только в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила > 100 человек

до 25 марта 2024 года

при электронной подаче

Декларация по НДС

только электронная форма

за IV квартал 2023 года — до 25 января 2024 года

Декларация по налогу на имущество

только в электронном виде, если среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила > 100 человек

до 26 февраля 2024 года

при электронной подаче

Расчет 6-НДФЛ

электронная форма, если количество работников (в т.ч. по ГПХ) > 10 человек

за IV квартал 2023 года — 

до 26 февраля 2024 года

при электронной подаче

Расчет 3-НДФЛ — для ИП на ОСНО и физлиц

в электронном виде или на бумаге

до 2 мая 2024 года 

при электронной подаче

Годовая бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним.

только в электронном виде (ст. 2 п. 4 закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ).

до 01 апреля 2024 года

Отчетность в СФР

ЕФС-1

электронная форма (п. 2 ст. 8 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ), если количество работников (в т.ч. по ГПХ) > 10 человек

до 25 января 2024 года

при электронной подаче

Подтверждение основного вида деятельности

электронная форма или на бумаге

до 15 апреля 2024 года

при электронной подаче

Для того чтобы выяснить, какие именно формы отчетов и в какие сроки необходимо предоставить в Росстат, воспользуйтесь специальным сервисом на сайте службы статистики. Достаточно ввести ИНН, ОКПО или ОГРН в строку поиска и получить актуальную информацию на 2024 год.

С 2022 года служба статистики принимает все отчеты только в электронной форме.

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Для сдачи каких отчетов нужна МЧД

Если компания уже перешла на работу по новым сертификатам физлица, для подачи электронной отчетности в госорганы обязательно наличие МЧД.

В соответствии с новыми требованиями документы принимают: ФНС, Росстат, Социальный фонд, а также система маркировки «Честный ЗНАК» и ЕГАИС РАР.

Напомним, что внедрение МЧД завершится окончательно 1 сентября 2024 года. До этого момента разрешено использовать прежние сертификаты, выданные на юрлицо (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ). 

Единого формата МЧД для взаимодействия с различными службами и фондами на сегодняшний день не существует. Каждый контролирующий орган вправе утвердить собственный образец. При этом общие стандарты закреплены в приказах Минцифры от 18.08.2021 № 857 и от 18.08.2021 № 858

  • формат файла — XML;

  • документ должен иметь установленное законодательством содержание; 

  • МЧД должна быть заверена УКЭП руководителя;

  • полномочия доверенного лица нужно прописать в соответствии классификатором ЕСНСИ.

Если какое-то ведомство не утвердило свой формат, разрешено для отправки отчетности использовать бланк 003, разработанный Минцифры и размещенный на ЕПГУ

МЧД для отправки отчетов в ФНС

Для сдачи в налоговую инспекцию РСВ, декларации по НДС, отчетности УСН, годового бухгалтерского баланса, 6-НДФЛ и других документов используйте формат МЧД, который утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@. МЧД, которая закреплена этим законом, еще именуется в самом ФНС как B2G доверенность версия 5.01. 

После создания и регистрации электронная доверенность на сотрудника будет по умолчанию действовать во всех налоговых инспекциях, где субъект-доверитель состоит на учете. МЧД можно прикладывать при отправке налоговой и бухгалтерской отчетности.

МЧД для Социального фонда

СФР принимает отчетность (ЕФС-1, АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3) с приложением машиночитаемой доверенности по форме, которая утверждена приказом СФР от 11.10.2023 № 2016

Данный бланк МЧД носит название «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» (УПУП). 

МЧД для сдачи отчетности в Росстат 

Служба статистики собственный формат МЧД пока не утвердила, но ведомство присоединилось к эксперименту через блокчейн-платформу ФНС

Это значит, что организации и ИП могут при сдаче отчетов в 2024 году не беспокоиться о дополнительном подтверждении полномочий. Росстат сам проверит, имеется ли в базе налоговиков машиночитаемая доверенность на конкретного сотрудника. Если такой файл найдется, отчетность автоматически будет принята.

Один из наиболее удобных способов представления электронной отчетности в контролирующие органы из программы «1С:Предприятие» — сервис 1С-Отчетность

С помощью него можно взаимодействовать со всеми службами и ведомствами: ФНС, СФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ЦБ и ФТС. Автоматическая проверка исключает ошибки в форме и содержании документов. 

До 31 марта 2024 действует уникальное предложение: оплачивайте 12 месяцев тарифа и получайте лицензию на 18 месяцев!

Как оформить МЧД для сдачи налоговой отчетности: пошаговая инструкция

Покажем на примере интерфейса 1С-Отчетность от Астрал, как создать электронную доверенность на бухгалтера для отправки годовых отчетов в ФНС.

  • Шаг 1.  Пройдите по маршруту:

Основное меню → Вкладка «ЭДО» → строка «Машиночитаемые доверенности» в выпадающем списке.

В системе «Бухгалтерия Предприятия 3.0» будет следующая схема:

«Отчеты» → «Уведомления, сообщения и заявления» → «Создать» → «МЧД» → «Машиночитаемая доверенность (ФНС)»:

  • Шаг 2. Заполните форму доверенности и выберите полномочия, которыми хотите наделить сотрудника. 

  • Шаг 3. Выберите тип доверенности. 

Нужно указать — B2G. Он используется для представления интересов перед органами исполнительной власти, то есть сдачи отчетности.

  • Шаг 4. Подпишите МЧД квалифицированной электронной подписью руководителя компании. 

  • Шаг 5. Загрузите в 1С два файла: МЧД в формате XML и подпись руководителя в формате SGN, BIN, P7S, SIGN или SIG. 

Действуйте по схеме: вкладка «Уведомления» → кнопка «Загрузить» → пункт «Машиночитаемая доверенность (ФНС)».

Далее для загрузки файла нажмите «Выбрать файл»:

После загрузки сохраните изменения нажатием кнопки «ОК». Для отправки МЧД нажмите кнопку «Отправить».

Итак, все готово! При подаче годовой отчетности через 1С-Отчетность не забудьте приложить файл электронной доверенности к пакету подписанных документов.

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