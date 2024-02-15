Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица

Фиктивные организации создаются с различными целями, но основными мотивами являются финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация незаконно полученных средств и обход законодательства. Все эти действия являются незаконными и влекут за собой уголовную ответственность.

Расскажем, какие нормы регулируют наказание за регистрацию юридического лица через подставных лиц, и что делать, если мошенники открыли ООО на ваше имя.

Что такое «фирма-однодневка»

Фиктивная регистрация юридического лица может быть использована для создания «фирмы-однодневки».

Такие компании создаются без цели ведения реальной предпринимательской деятельности. Они обычно не предоставляют налоговую отчетность и регистрируются по адресам массовой регистрации.

На сайте ФНС можно получить информацию о количестве компаний, зарегистрированных по определенному адресу. Использование «фирм-однодневок» в хозяйственной деятельности является одним из наиболее распространенных методов уклонения от налоговых обязательств.

Для незаконной регистрации юридического лица через подставных лиц преступники ищут людей, которые за деньги предоставят свои паспортные данные и другие документы (СНИЛС, ИНН), чтобы выступить в качестве учредителей и директоров и подать необходимые документы в налоговые органы от своего лица. Часто злоумышленники используют объявления в интернете для этих целей.

Согласно УК, регистрация юридического лица для создания «фирмы-однодневки» или использование документов в этих целях могут привести к уголовной ответственности в соответствии со статьями 173.1 и 173.2.

Статья 173.1 УК

Статья 173.1 УК относится к незаконным действиям в сфере образования юридических лиц. Главным преступлением здесь является регистрация ООО через подставных лиц без их ведома или под видом их данных. Это могут быть управляющие структуры, которые на самом деле не намереваются управлять компанией. Такие действия могут быть способом совершения других преступлений, поэтому преступники несут ответственность перед законом.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей (или на основании заработной платы за период от 7 до 12 месяцев), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, наказанием станет штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов или лишение свободы до пяти лет.

Статья 173.2 УК

Преступления, обозначенные в частях 1 и 2 статьи 173.2 УК, являются преступлениями малой тяжести в соответствии с частью 2 УК.

Срок исковой давности для привлечения к уголовной ответственности за нарушение статьи 173.2 УК составляет 2 года.

Части 1 и 2 статьи 173.2 классифицируют два отдельных состава преступления: предоставление паспорта или доверенности и получение паспорта или использование незаконных данных.

Объект преступления, как и в предыдущей статье, является установленным законом порядком регистрации юридических лиц.

За совершение данных действий предусмотрены такие же наказания, как и за нарушения статьи 173.1.

Что делать, если злоумышленники зарегистрировали ООО на ваше имя

Чтобы избежать проблем, важно стараться не допустить подобной ситуации и минимизировать риски. Однако если такое все же произошло, необходимо следующее:

Обратитесь в полицию, чтобы заявить о мошеннической регистрации компании на ваше имя. Направьте заявление в ФНС о неверных данных в ЕГРЮЛ, используя форму № Р34001. Укажите все известные вам сведения и подробно объясните свою непричастность к компании. Важно, чтобы ФНС признала эти данные недостоверными. Это поможет ускорить рассмотрение вашего заявления. Заручитесь юридической поддержкой. Действуя от вашего лица и представляя ваши интересы в госорганах, юрист поможет защититься от уголовной ответственности. Если у вас есть доступ к информации, свидетельствующую о вашей непричастности, предоставьте ее налоговой. Такая информация может быть в выписках с банковского счета, письмах из налоговой и т.д. Это поможет юристу более эффективно вести ваши дела. Если регистраторы компании использовали вашу электронную подпись при подаче документов в налоговую, свяжитесь с соответствующим удостоверяющим центром и отзовите подпись. Попробуйте найти и просмотреть все документы, связанные с мошеннической компанией. Возможно, в них найдутся подтверждения, которые помогут вам защитить свои интересы.

Помните, что главное — это сохранять спокойствие и действовать как можно скорее для предотвращения возможных негативных последствий от мошеннической регистрации компании.

Как не допустить ошибок при регистрации юрлица

Для того чтобы избежать ошибок при регистрации ООО, необходимо собрать все необходимые документы и правильно заполнить заявку по форме Р11001. Для этого вы можете воспользоваться подробной инструкцией по регистрации, составленной нашими специалистами.

Онлайн-сервис «Регистрация бизнеса» от ГК «Астрал» поможет вам подготовить документы в электронном виде, проверит их перед отправкой и передаст в налоговую. Решение от ФНС вы получите на свою электронную почту.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8Jw2JN