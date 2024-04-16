«Калуга Астрал» сохраняет статус действующего оператора ЭДО

ФНС сообщает о включении АО «Калуга Астрал» в Реестр операторов электронного документооборота.
Решение принято на заседании Комиссии ФНС по регулированию деятельности операторов электронного документооборота от 9 апреля 2024 года № 936-022.
АО «Калуга Астрал» успешно прошло проверку на соответствие требованиям к операторам электронного документооборота, утверждённым приказом ФНС от 8 июня 2021 года № ЕД-7-26/546@.
Компания с 2012 года предоставляет услуги по обмену документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
В качестве оператора ЭДО «Калуга Астрал» сохранит полномочия по:
обмену счетами-фактурами, в том числе корректировочными, при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с пунктом 1.2 ст. 169 НК.
представлению налоговых деклараций (расчетов) в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 ст. 80 НК.
Срок действия статуса оператора электронного документооборота для АО «Калуга Астрал» продлен до 9 апреля 2026 года.
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