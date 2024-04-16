«Калуга Астрал» сохраняет статус действующего оператора ЭДО

СЭД для малого и среднего бизнеса — лишние траты или выгодное вложение? Разрушаем 4 мифа о системах электронного документооборота для МСБ

Одни предприниматели считают, что документы «в цифре» — показатель масштабности компании. Другие до сих пор верят в то, что электронный документооборот усложняет работу их сотрудникам. И только некоторые знают, что с помощью СЭД можно сэкономить сотни тысяч рублей и человеко-часов. В этой статье развенчиваем популярные мифы о внутреннем электронном документообороте для малого и среднего бизнеса.