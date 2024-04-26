₽ Заказать рекламу
Астрал
Отчетность в СФР

Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период

СФР с 11 марта 2024 года начал принимать отчеты от страхователей в электронном виде с машиночитаемыми доверенностями — МЧД СФР. Теперь документы больше не получится сдать на сайте фонда с помощью скан-копий бумажных доверенностей. Разбираемся, что поменялось для страхователей и как сейчас представлять отчеты в СФР.
Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда нужна МЧД СФР

Соцфонд поменял порядок получения данных и отчетов в электронном формате от предпринимателей и юрлиц. С 11 марта этого года больше нельзя загрузить на сайт фонда доверенности, которые оформлены не в виде МЧД — например, не подойдут скан-копии документов на бумаге. 

Поэтому те юрлица и предприниматели, которые передают документы в Соцфонд не через генерального директора или самого ИП, должны выпустить МЧД СФР на сотрудника, который подает сведения.

МЧД в этом случае — внутренний формат доверенности от Соцфонда. Универсальный формат 003 СФР не принимает. 

В том числе и из-за позиции СФР в сообществе звучат предложения исключить из закона 63-ФЗ возможность для органов власти не принимать универсальную доверенность. Но пока все это остается в рамках предложений.

Требование использовать МЧД появилось из-за изменений в законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». А именно, вступила в действие новая редакция ст. 17.5, в соответствии с которой подтвердить полномочия физического лица при предоставлении документов можно только с помощью машиночитаемой доверенности. Хотя полностью новая законодательная норма вступит в силу 1 сентября 2024 года (ст. 3 закона от 04.08.2023 № 457-ФЗ), СФР уже придерживается новых правил.

Теперь предоставлять документы в электронной форме на основе составленных после 11 марта бумажных доверенностей не получится, так как фонд их не примет.

Если доверенность была выпущена до этой даты, ее можно применять, чтобы предоставить данные в сервисе «Электронный листок нетрудоспособности» — но только до 1 мая 2024 года, а для других сервисов — до 1 июля 2024 года или до момента, когда у доверенности закончится срок действия, если это произойдет ранее этих дат. 

МЧД СФР создают в соответствии с новым форматом, который установил Соцфонд в приказе от 11.10.2023 № 2016. Этот приказ действует с 7 января 2024 года. 

Кто может не использовать МЧД СФР

Использовать МЧД СФР должны не все страхователи. Некоторые организации не обязаны оформлять электронные доверенности в новом формате. Это те юрлица и предприниматели, которые не сдают в СФР документы в электронном виде или сдают эти документы сами, а не с помощью уполномоченных сотрудников.

Руководители юрлиц и индивидуальные предприниматели вправе действовать от лица бизнеса без доверенности, поэтому МЧД им не нужна.

Следует отметить, что возможность отправлять отчеты в Соцфонд на бумаге есть только у тех организаций, где числится не больше 10 человек. Соответственно, если такие компании подают отчеты в бумажном виде и насчет больничных выплат взаимодействуют с СФР через руководителя, то МЧД им не требуется.

Подведем итог. Применять МЧД СФР в обязательном порядке не нужно компаниям:

  • представляющим отчеты и другие юридически значимые сообщения в СФР через генеральных директоров и ИП;

  • которые не обязаны подавать отчеты в электронном виде.

Остальные страхователи в этом году должны начать применять МЧД СФР. Сейчас действует переходный период: во время него доверенности на взаимодействие с Соцфондом, которые оформили раньше, продолжают действовать.

Передавать МЧД в СФР можно с помощью специальных сервисов. Например, такая возможность есть в 1С-Отчетность от «Астрала». Сформированную МЧД подписывает директор организации или ИП квалифицированной электронной подписью.

Попробовать бесплатно

Сколько длится переходный период

Закон определяет переходный период для компаний, которые отправляют отчеты и сообщения в СФР через сотрудников или специалистов на аутсорсинге, действующих на основе сертификатов ЭП самих организаций.

Сертификаты подписи включают ФИО своего владельца — сотрудника, название организации, от которой действует владелец ЭП. Работник может подписать документ для СФР такой ЭП и предоставлять МЧД ему не понадобится.

Раньше отменить это правило хотели с 1 сентября 2023 года, но в итоге продлили до 31 августа 2024 года. До этой даты работники организаций могут передавать информацию и отчеты в СФР с помощью сертификата ЭП юрлица без сопровождения подписи электронной доверенностью. При этом сертификат должен быть выпущен до 31 августа 2023 года удостоверяющим центром, который получил аккредитацию после 1 июля 2020 года. С 1 сентября 2024 года организации должны будут начатьприменять МЧД по новым правилам.

Также временно продолжают действовать бумажные доверенности на предоставление электронных отчетов и данных в Соцфонд, которые оформили до 11 марта этого года. В сервисе «Электронный листок нетрудоспособности» предоставлять данные на основе бумажных доверенностей можно до 1 мая 2024 года, а для остальных сервисов и отчетности эта возможность продлена до 1 июля 2024. 

После этой даты вместо бумажных доверенностей необходимо будет формировать МЧД СФР.

Как создать МЧД СФР

Создать МЧД СФР можно тремя основными способами:

  • в программах бухгалтерского и кадрового учета — например, в системе 1С;

  • в сервисах операторов электронного документооборота

  • в АРМ МЧД — это бесплатное программное обеспечение от СФР, которое размещено на сайте Соцфонда.  

С помощью сервиса 1С-Отчетность можно быстро создать МЧД для представителя компании, который будет подавать отчетность и обмениваться документами с СФР. Также сервис позволяет загрузить ранее зарегистрированную МЧД для использования в Социальном фонде. Если сотрудник увольняется или его обязанности переходят другому работнику, МЧД с помощью сервиса можно отозвать.

Сдавайте электронную отчетность в контролирующие органы — ФНС, СФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ЦБ и ФТС — с помощью сервиса 1С-Отчетность. Сервис автоматически обновляется, позволяет одновременно работать нескольким пользователям, отвечать на требования ФНС, обмениваться неформализованными документами, отправлять запросы в налоговую и Соцфонд, выгружать документы для банков.

Сдавайте отчетность быстро и без ошибок

1С-Отчетность — ваш сервис для сдачи отчетности в контролирующие органы

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8Jwh3F

Начать дискуссию

Экономика России

Глава Минфина: в России нужна «донастройка» налогов

Антон Силуанов готов предложить бизнесу идеи по модернизации фискальной системы.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Брокерские компании восстановились после убытка в 2022 году

Известно, что брокеры получили 33,7 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год и стали больше зарабатывать на услугах по размещению ценных бумаг.

Дина1976
Бухгалтеры

Бухгалтеры не знают элементарных вещей!

20 лет я главный бухгалтер. Большую часть из них работала в Хабаровском крае. С проблемой ниже, конечно, сталкивалась, но не сплошь, а вопрос с контрагентом решался быстро и безболезненно.

Бухгалтеры не знают элементарных вещей!
11

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Оксана Донцова
Уведомление по ЕНП

Еще один великолепный МИФ о техподдержке СБИС

Пишу в техподдержку СБИС так мол и так, почему Уведомление не доходит до ФНС?

Еще один великолепный МИФ о техподдержке СБИС
5
Астрал
Отчетность в СФР

Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период

СФР с 11 марта 2024 года начал принимать отчеты от страхователей в электронном виде с машиночитаемыми доверенностями — МЧД СФР. Теперь документы больше не получится сдать на сайте фонда с помощью скан-копий бумажных доверенностей. Разбираемся, что поменялось для страхователей и как сейчас представлять отчеты в СФР.

Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на май 2024 года.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
BIZNESINALOGI
Индивидуальный предприниматель

Уменьшение патента на взносы, если у ИП несколько патентов

Не самая справедливая тема, а что делать. Вы знаете (я надеюсь) что патент можно уменьшать на фиксированные взносы ИП, а еще на взносы с зарплаты работников. И правила очень похожи на уменьшение упрощенки на взносы, но, как говорится, есть нюанс.

Уменьшение патента на взносы, если у ИП несколько патентов
1
Законопроекты

💳 МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу банковских карт незнакомцам. Адвокат: это не способствует снижению количества преступлений

Ведомство уже подготовило законопроект, который позволит отправлять за решетку тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги.

Projecto.pro
Ведение бизнеса

Корпоративная социальная ответственность. Что это такое

Любой бизнес не может существовать в изоляции от общества, так как является его полноценным участником. Это относится как к крупным корпорациям, так и к малым или средним предприятиям.

Корпоративная социальная ответственность. Что это такое
Корада

Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С

Разберем, где компания, которая собирается внедрить 1С, может найти исполнителя, и на что обращать внимание при выборе.

Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С
Декларация по УСН

Сдать декларацию по УСН можно через личный кабинет ИП: как

Быстро и бесплатно сдать декларацию по УСН могут ИП, у которых есть квалифицированная электронная подпись.

🐟 Давно пора было, тут есть очевидные проблемы: реакция на введение маркировки икры

С 1 апреля и до 1 мая производители и импортеры икры должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК» и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки об обороте и выводу из него этой продукции.

3

Разборы законов

1 266
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

ЦБ сможет устанавливать реквизиты распоряжения клиента в национальной платежной системе

Регулятор установит формы распоряжений, по которым клиенты смогут получать денежные переводы по картам «Мир» и через СБП.

Бухгалтеры

🎉 Новый сервис «Клерк.Консультации»: задайте вопрос эксперту и получите ответ в течение нескольких часов

Если вы столкнулись со сложной ситуацией на работе и нужен срочный совет, то обратитесь к экспертам «Клерка». В течение нескольких часов вы получите подробный ответ с рекомендациями. Выберете пакет консультаций и получите доступ к базе проведенных консультаций — более 20 тыс. ответов экспертов на разные вопросы в вашем распоряжении.

ФСБУ

Правила ФСБУ могут влиять на расходы по УСН

Налоговый учет на бухгалтерский не влияет, а бухучет на налоговый может. Поэтому ряд расходов на упрощенке зависит от того, как их учли в бухгалтерском учете. 

Александр Васильев
Дробление бизнеса

Неочевидные риски для всех участников схем по дроблению бизнеса

Налоговая проверка может выявить у предпринимателя признаки дробления бизнеса. Но в отличие от обычной кражи, в процессе искусственного создания нескольких юрлиц с целью незаконной налоговой оптимизации все не так очевидно.

Налоговые проверки

⏰ Уже завтра вы узнаете, как защитить себя при налоговых проверках

Получите советы адвоката и построите эффективную линию защиты своих прав при налоговых проверках.

Клерк
ВЭД

Как вести учет ВЭД в 2024 году: изменения, документация и налоги

Бухгалтерский учет ВЭД фиксирует все действия, которые связаны с экспортом, импортом товаров, капитала или услуг, а также там отражается статус важных документов — это контракты, налоговые и таможенные декларации, инвойсы и т. д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ВЭД

Россия начнет торговлю с Ираном

Страны ЕАЭС будут торговать с Ираном: снимут ограничения на ввоз товаров, а также установят специальный режим для экспортеров.

Интересные материалы

DocsInBox
Отчетность

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

Предприятия и ИП — участники алкогольного рынка должны регулярно подавать алкодекларации в соответствующие ведомства. Рассказываем, что это за отчет, как и куда он подается в 2024 году, в какие сроки.

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы