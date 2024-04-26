Обязательное применение МЧД СФР с 11 марта 2024 года: кто может отчитываться без доверенности, переходный период

СФР с 11 марта 2024 года начал принимать отчеты от страхователей в электронном виде с машиночитаемыми доверенностями — МЧД СФР. Теперь документы больше не получится сдать на сайте фонда с помощью скан-копий бумажных доверенностей. Разбираемся, что поменялось для страхователей и как сейчас представлять отчеты в СФР.

Когда нужна МЧД СФР

Соцфонд поменял порядок получения данных и отчетов в электронном формате от предпринимателей и юрлиц. С 11 марта этого года больше нельзя загрузить на сайт фонда доверенности, которые оформлены не в виде МЧД — например, не подойдут скан-копии документов на бумаге.

Поэтому те юрлица и предприниматели, которые передают документы в Соцфонд не через генерального директора или самого ИП, должны выпустить МЧД СФР на сотрудника, который подает сведения.

МЧД в этом случае — внутренний формат доверенности от Соцфонда. Универсальный формат 003 СФР не принимает.

В том числе и из-за позиции СФР в сообществе звучат предложения исключить из закона 63-ФЗ возможность для органов власти не принимать универсальную доверенность. Но пока все это остается в рамках предложений.

Требование использовать МЧД появилось из-за изменений в законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». А именно, вступила в действие новая редакция ст. 17.5, в соответствии с которой подтвердить полномочия физического лица при предоставлении документов можно только с помощью машиночитаемой доверенности. Хотя полностью новая законодательная норма вступит в силу 1 сентября 2024 года (ст. 3 закона от 04.08.2023 № 457-ФЗ), СФР уже придерживается новых правил.

Теперь предоставлять документы в электронной форме на основе составленных после 11 марта бумажных доверенностей не получится, так как фонд их не примет.

Если доверенность была выпущена до этой даты, ее можно применять, чтобы предоставить данные в сервисе «Электронный листок нетрудоспособности» — но только до 1 мая 2024 года, а для других сервисов — до 1 июля 2024 года или до момента, когда у доверенности закончится срок действия, если это произойдет ранее этих дат.

МЧД СФР создают в соответствии с новым форматом, который установил Соцфонд в приказе от 11.10.2023 № 2016. Этот приказ действует с 7 января 2024 года.

Кто может не использовать МЧД СФР

Использовать МЧД СФР должны не все страхователи. Некоторые организации не обязаны оформлять электронные доверенности в новом формате. Это те юрлица и предприниматели, которые не сдают в СФР документы в электронном виде или сдают эти документы сами, а не с помощью уполномоченных сотрудников.

Руководители юрлиц и индивидуальные предприниматели вправе действовать от лица бизнеса без доверенности, поэтому МЧД им не нужна.

Следует отметить, что возможность отправлять отчеты в Соцфонд на бумаге есть только у тех организаций, где числится не больше 10 человек. Соответственно, если такие компании подают отчеты в бумажном виде и насчет больничных выплат взаимодействуют с СФР через руководителя, то МЧД им не требуется.

Подведем итог. Применять МЧД СФР в обязательном порядке не нужно компаниям:

представляющим отчеты и другие юридически значимые сообщения в СФР через генеральных директоров и ИП;

которые не обязаны подавать отчеты в электронном виде.

Остальные страхователи в этом году должны начать применять МЧД СФР. Сейчас действует переходный период: во время него доверенности на взаимодействие с Соцфондом, которые оформили раньше, продолжают действовать.

Передавать МЧД в СФР можно с помощью специальных сервисов. Например, такая возможность есть в 1С-Отчетность от «Астрала». Сформированную МЧД подписывает директор организации или ИП квалифицированной электронной подписью. Попробовать бесплатно

Сколько длится переходный период

Закон определяет переходный период для компаний, которые отправляют отчеты и сообщения в СФР через сотрудников или специалистов на аутсорсинге, действующих на основе сертификатов ЭП самих организаций.

Сертификаты подписи включают ФИО своего владельца — сотрудника, название организации, от которой действует владелец ЭП. Работник может подписать документ для СФР такой ЭП и предоставлять МЧД ему не понадобится.

Раньше отменить это правило хотели с 1 сентября 2023 года, но в итоге продлили до 31 августа 2024 года. До этой даты работники организаций могут передавать информацию и отчеты в СФР с помощью сертификата ЭП юрлица без сопровождения подписи электронной доверенностью. При этом сертификат должен быть выпущен до 31 августа 2023 года удостоверяющим центром, который получил аккредитацию после 1 июля 2020 года. С 1 сентября 2024 года организации должны будут начатьприменять МЧД по новым правилам.

Также временно продолжают действовать бумажные доверенности на предоставление электронных отчетов и данных в Соцфонд, которые оформили до 11 марта этого года. В сервисе «Электронный листок нетрудоспособности» предоставлять данные на основе бумажных доверенностей можно до 1 мая 2024 года, а для остальных сервисов и отчетности эта возможность продлена до 1 июля 2024.

После этой даты вместо бумажных доверенностей необходимо будет формировать МЧД СФР.

Как создать МЧД СФР

Создать МЧД СФР можно тремя основными способами:

в программах бухгалтерского и кадрового учета — например, в системе 1С;

в сервисах операторов электронного документооборота ;

в АРМ МЧД — это бесплатное программное обеспечение от СФР, которое размещено на сайте Соцфонда.

С помощью сервиса 1С-Отчетность можно быстро создать МЧД для представителя компании, который будет подавать отчетность и обмениваться документами с СФР. Также сервис позволяет загрузить ранее зарегистрированную МЧД для использования в Социальном фонде. Если сотрудник увольняется или его обязанности переходят другому работнику, МЧД с помощью сервиса можно отозвать.

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