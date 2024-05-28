Налоги с маркетплейсов: как выбрать подходящую систему налогообложения

Рассмотрим, как платят налоги продавцы с маркетплейсов и какая система налогообложения лучше всего подходит для интернет-торговли.

Исследование агентства Data Insight показывает, что в конце 2023 года на площадках Ozon и Wildberries работало приблизительно 550 тысяч продавцов. В 2024 году этот показатель увеличится. Почему маркетплейсы привлекают столько предпринимателей? Они обеспечивают продавцам возможность рекламировать свою продукцию и привлекать новых клиентов со всей страны. Рассмотрим, как платят налоги продавцы с маркетплейсов и какая система налогообложения лучше всего подходит для интернет-торговли.

Кто может продавать товары онлайн

В России на маркетплейсах могут работать предприятия любой организационно-правовой формы. И компании, и физлица могут стать продавцами. Главное для физических лиц — получение статуса ИП или оформление как самозанятого.

Юридические лица

В России ООО могут осуществлять практически любой вид деятельности, включая розничную продажу товаров через интернет. Этот тип бизнеса рекомендуется тем, кто планирует со временем превратить свою компанию в крупное предприятие. В отличие от имущества индивидуальных предпринимателей, собственность участников ООО разделена на личную и бизнес-имущество, поэтому если у компании возникнут долги, то личные средства учредителей не пострадают.

ООО можно учредить самостоятельно или совместно с деловым партнёром. Учредителями ООО могут стать:

физические лица, включая граждан России и других стран, а также индивидуальных предпринимателей;

юридические лица: предприятия, зарегистрированные в России и за её пределами;

муниципальные образования и субъекты Российской Федерации.

Обратите внимание: регистрация юридического лица не произойдёт, если:

суд лишил учредителя права заниматься коммерческой деятельностью;

менее трёх лет назад учредитель был участником ООО, которое подало в ЕГРЮЛ недостоверные сведения или было исключено из реестра с долгами перед бюджетом.

Также существуют ограничения для чиновников и военнослужащих. Эти ограничения описаны в статье 17 закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 и в статье 10 закона № 76-ФЗ от 27.05.1998 соответственно.

Для регистрации юрлица необходимо выбрать название компании, её юридический адрес, определить размер уставного капитала и долей участников, принять устав общества. Минимальный размер уставного капитала ООО составляет 10 тысяч рублей. Затем следует подать в регистрирующую ИФНС пакет документов. Это можно сделать лично или онлайн.

Индивидуальные предприниматели

Индивидуальные предприниматели, в сравнении с юрлицами, обладают большим количеством ограничений: например, ИП не могут открыть ломбард, производить медикаменты или торговать крепким алкоголем. Единый перечень ограничений для ИП ещё не составлен. Поэтому будущий предприниматель должен сам уточнить, какие препятствия могут возникнуть в отрасли, которую он выбрал.

ИП имеют право заниматься розничной торговлей, включая онлайн-торговлю. Ограничения установлены только для предпринимателей на некоторых системах налогообложения. О них мы поговорим в другом блоке.

Статус ИП может получить любой дееспособный гражданин России или иностранец. Однако существуют ограничения для граждан, которые:

уже зарегистрированы как ИП;

были лишены права заниматься коммерческой деятельностью;

прекратили свою деятельность как ИП по требованию суда менее года назад;

были исключены из ЕГРИП по требованию ФНС менее 3 лет назад.

Для регистрации ИП необходимо выбрать налоговую систему, заполнить заявление по форме № Р21001 и представить документы в Федеральную налоговую службу. Если документы представляются в электронной форме, платить госпошлину не нужно.

Самозанятые

Для ведения бизнеса не обязательно открывать ООО или становиться ИП. Если предприниматель не планирует нанимать работников и не рассчитывает на годовой доход более 2,4 млн рублей, он может выбрать статус самозанятого. Таким образом, он освобождается от необходимости предоставления отчётов, открытия расчётного счёта и покупки онлайн-кассы. Самозанятый должен только формировать чеки в приложении «Мой налог» и платить налог на профессиональный доход.

Самозанятые могут продавать на маркетплейсах только товары своего производства. При этом им запрещено продавать продукцию, которая подлежит маркировке или акцизу.

Чтобы получить статус самозанятого, нужно установить приложение «Мой налог» и отправить через приложение фото своего паспорта. Подробная инструкция по регистрации предоставлена на сайте Федеральной налоговой службы.

Как выбрать форму бизнеса

Для наглядности собрали данные о различных формах бизнеса в одну таблицу.

ООО ИП Самозанятый Количество участников От 1 до 50 человек 1 человек 1 человек Требуется ли уставный капитал Минимум 10 тысяч рублей Не нужен Не нужен Какую ответственность несёт бизнесмен Отвечает только средствами и имуществом ООО Отвечает личными средствами Отвечает личными средствами Какую отчётность нужно сдавать Бухгалтерскую, налоговую, экологическую отчётность, отчётность по сотрудникам Налоговую и экологическую отчётность, отчётность по сотрудникам Сдавать отчётность не требуется Есть ли ограничения по уровню дохода Только на упрощённой системе налогообложения Только на специальных налоговых режимах Максимальный годовой доход — 2,4 млн рублей Можно ли совмещать несколько налоговых режимов Нельзя Можно совмещать патент с ОСНО, УСН или ЕСХН Нельзя Сколько сотрудников можно нанять Зависит от системы налогообложения Зависит от системы налогообложения Запрещено нанимать работников Можно ли продать бизнес Можно продать долю участника или компанию полностью Невозможно Невозможно

Как платить налоги при работе на маркетплейсе

Компании и ИП, использующие маркетплейсы для продажи своей продукции, обязаны платить такие же виды налогов, что и продавцы из офлайн-магазинов. Количество и типы налоговых платежей зависят от выбранного предпринимателем режима налогообложения.

В 2024 году в России существует шесть налоговых режимов для коммерческой деятельности различных форм. Однако только четыре из них применимы к торговле на онлайн-площадках.

Общая система налогообложения

Общая система налогообложения (ОСНО) доступна юридическим лицам и ИП. Если при регистрации компания или индивидуальный предприниматель не заявили о переходе на другой налоговый режим, этот режим применяется автоматически. Для бизнеса на ОСНО отсутствуют ограничения по числу сотрудников или размеру годового дохода.

Корпорации, которые пользуются ОСНО, уплачивают корпоративный налог на прибыль (ставка 20%) и НДС. У ИП предусмотрен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставкой 13% или 15% и НДС. Ставка НДС зависит от вида деятельности компании: от того, что именно она продаёт или какие услуги оказывает.

Организации и ИП должны ежеквартально подавать декларацию по НДС. Предприниматели сдают форму 3-НДФЛ для отчёта по НДФЛ раз в год. Декларация по налогу на прибыль подаётся компаниями ежеквартально или ежемесячно в зависимости от схемы внесения авансовых платежей.

Упрощённая система налогообложения

Упрощённая система налогообложения (УСН) доступна для компаний и ИП. Вместо НДС и налога на прибыль или НДФЛ такой бизнес переводит в бюджет Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. Существует два варианта «упрощёнки»:

УСН «Доходы». В этом случае налоговой базой признаётся доход компании или ИП. Ставка налога составляет 6% или 8% в зависимости от размера выручки и средней численности сотрудников в компании. УСН «Доходы минус расходы». Налог уплачивается с разницы между доходами и расходами. Ставка составляет 15% или 20%.

В обоих случаях плательщики УСН сдают налоговую декларацию раз в год.

Организации и индивидуальные предприниматели должны соблюдать ограничения при использовании режима УСН. Предприятия могут нанять не более 130 сотрудников. Сумма годового дохода компании не должна превышать 200 млн рублей без учёта коэффициента-дефлятора.

Единый сельскохозяйственный налог

Стать плательщиками ЕСХН могут только производители сельскохозяйственной продукции, при этом выручка от сельхоздеятельности должна составлять не менее 70% от общего дохода ИП или компании. Этот налог заменяет налог на прибыль организаций и НДФЛ, который исчисляется с дохода ИП.

Стандартная ставка ЕСХН составляет 6%. Налог нужно платить раз в полгода, а декларацию следует сдавать раз в год. Помимо Единого налога некоторые компании и ИП на режиме ЕСХН также платят НДС.

Налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход — это специальный режим для самозанятых. Но ИП также могут перейти на этот режим, если они отвечают всем требованиям к плательщикам НПД.

У этого спецрежима есть ряд ограничений:

доход плательщика НПД должен составлять не более 2,4 миллиона рублей в год;

нанимать сотрудников и работать по трудовому договору в другой компании запрещено;

совмещать НПД с другими налоговыми режимами нельзя.

Плательщики налога на профессиональный доход могут продавать на маркетплейсе только товары своего изготовления. Перепродажа продукции других производителей запрещена в соответствии с частью 2 статьи 4 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Ставки НПД для самозанятых и ИП составляют: 4% при расчётах с физическими лицами и 6% при расчётах с юридическими лицами и ИП. Если самозанятый заключил с маркетплейсом договор на размещение, то доходом будет считаться выручка от продаж товаров физлицам, а ставка налога составит 4%. Если же плательщик НПД подписал договор на продвижение, то прибыль будет приходить напрямую от маркетплейса, поэтому ставка будет равна 6%.

Плательщикам НПД не нужно переводить в бюджет налог на доходы физических лиц. Подавать декларацию по налогу на профессиональный доход не нужно, так как налоговая служба получает всю необходимую информацию о доходах через приложение «Мой налог».

Какие налоговые системы нельзя использовать при работе с онлайн-площадками

Автоматизированная упрощённая система налогообложения

АУСН — это экспериментальная форма налогового режима, доступная для юрлиц и ИП, зарегистрированных в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Согласно статье 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, автоматизированную УСН не могут использовать организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут коммерческую деятельность на основе договоров поручения или комиссии, а также агентских договоров. Поскольку в большинстве случаев маркетплейсы функционируют как агенты, компании на АУСН не могут работать на этих площадках. Однако предприятия на АУСН могут создать собственный интернет-магазин и продавать товары самостоятельно.

Патентная система налогообложения

ПСН — это специальный налоговый режим, который доступен только индивидуальным предпринимателям. Эта система не подходит для работы на маркетплейсах. Согласно пункту 1 части 3 статьи 346.43 НК, предприниматели на ПСН не могут продавать товары дистанционно: через интернет, телемагазины и по телефону.

Это ограничение установлено из-за того, что ФНС определяет стоимость патента, основываясь на площади торгового помещения и количестве магазинов у ИП. При дистанционных продажах определить площадь помещения становится невозможным.

Вместо этого ИП могут создать свой сайт и продавать товары через него, используя патент на розничную торговлю. Это разрешено, если у предпринимателя есть торговая точка, которая одновременно служит и обычным магазином, и складом для товаров из интернет-магазина, и пунктом выдачи заказов. Подробные разъяснения даны в письме Департамента налоговой политики Минфина № 03-11-11/43120 от 22.05.2020.

Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах

Итак, выбор налогового режима зависит от организационно-правовой формы бизнеса.

Юридическое лицо

Компания для работы на маркетплейсе может выбрать одну из трёх систем: общую, упрощённую или Единый сельскохозяйственный налог.

Индивидуальный предприниматель

Несмотря на то что в России шесть систем налогообложения для ИП, для работы на маркетплейсах подходят только четыре: общая, упрощённая, ЕСХН и НПД.

Самозанятый

Самозанятым доступен только один режим — налог на профессиональный доход.

Как изменить налоговый режим

Если текущий налоговый режим не подходит для работы на маркетплейсах, вы можете перейти на другую систему налогообложения. Общий порядок действий выглядит так:

Убедитесь, что ваш бизнес соответствует ограничениям системы, на которую вы хотите перейти. На спецрежимах действуют ограничения трёх видов: по количеству сотрудников, объёму годового дохода и виду деятельности. На ОСНО ограничений такого рода нет. Подготовьте заявление о переходе на новую систему налогообложения. Форма заявления зависит от системы, на которую вы собираетесь перейти. Отправьте в Федеральную налоговую службу комплект документов: заявление и документы, подтверждающие, что ваша деятельность соответствует требованиям выбранной системы налогообложения.

Как учесть доход при работе на маркетплейсе

С каждой транзакции маркетплейс удерживает определённый процент. Это плата за формирование электронного чека, хранение товара на складе, упаковку и доставку продукции. Размер комиссии у каждой площадки свой. Маркетплейсы могут предлагать особые условия для малого бизнеса и для самозанятых.

Тем не менее компании и индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать налог с общей суммы продаж без учёта комиссии. Единственное исключение — ИП и юридические лица на УСН «Доходы минус расходы». Они могут учесть комиссию как один из расходов и уменьшить налог.

Чтобы узнать сумму дохода от продаж, нужно обратиться к отчёту о реализации, который хранится в Личном кабинете на сайте маркетплейса.

Рассмотрим учёт дохода на примере.

Допустим, что ООО «Панда» продало двадцать чехлов для смартфона. Стоимость одного чехла для потребителя — 300 рублей. Размер комиссии с продажи двадцати чехлов составил 1 570 рублей.

Если «Панда» работает на ОСНО или УСН «Доходы», налоговая база будет равна: 300 х 20 = 6 000 рублей. Эту сумму нужно умножить на налоговую ставку. Если же «Панда» использует УСН «Доходы минус расходы», она может учесть комиссию в расходах. В этом случае налогооблагаемый доход составит: 300 х 20 – 1 570 = 4 430 рублей.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли представлять агентские договоры в ФНС?

Вместе с налоговой отчётностью не требуется предоставлять агентские договоры. Однако такие документы необходимо хранить в течение пяти лет. ФНС может потребовать эти документы во время налоговой проверки.

Как заплатить налоги с маркетплейса, если отчёт ещё не пришёл, но я знаю сумму платежа?

В этом случае следует дождаться поступления отчёта о реализации. Платить налоги нужно на основании документа, в котором указана сумма доходов компании или ИП.

Отправить в ФНС налоговую декларацию и уведомления об исчисленных суммах налогов можно онлайн. Модуль 1С-Отчётность позволить заполнять документы прямо в «1С». А с помощью онлайн-сервиса Астрал Отчёт 5.0 бухгалтер сможет получить доступ к отчётности с любого устройства и из любой точки мира.

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