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Маркировка товаров

Про маркировку лекарств, антисептиков и БАДов

Все три группы товаров — лекарства, БАДы и антисептики — подлежат обязательной маркировке: хоть сроки ее введения и были разные, но сейчас такую продукцию продавать без DataMatrix кодов нельзя. Разберемся, как правильно вести торговлю этих групп товаров, чтобы не попасть на штрафы.
Про маркировку лекарств, антисептиков и БАДов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сроки введения обязательной маркировки

Маркировка БАДов и антисептиков

Для этой группы товаров весной 2024 года произошли изменения в порядке маркировки:

  • С 1 марта 2024 года розничные точки должны были начать передавать сведения в «Честный ЗНАК» о продаже маркированных антисептиков и БАДов. Это значит, что на кассе нужно сканировать DataMatrix-код и через ОФД передавать данные в ГИС МТ.

  • С 1 мая 2024 года нужно начать отчитываться о движении этих товаров в объемно-сортовом виде с помощью электронного документооборота (ЭДО).

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Остатки БАДов маркировать не нужно — ими можно торговать до окончания срока годности, но с условием: данную продукцию должны были ввезти в РФ или изготовить до 30 сентября 2023 года.

Остатки антисептиков придется промаркировать: до 1 октября 2024 года нужно нанести маркировку на все остатки, если они не будут проданы до этой даты.

Маркировка лекарственных средств

Передача данных о движении маркированных лекарственных средств стартовала еще 1 июля 2020 года — с этой даты продажа немаркированных лекарств может обернуться для бизнеса большими штрафами.

Какие лекарства и БАДы точно нужно маркировать

Лекарства

Согласно закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ, с 1 июля 2020 года обязательная маркировка ЛС распространяется на все препараты, которые производятся или ввозятся на территорию России.

БАДы

К биологически активным добавкам относятся в том числе фруктозные сиропы, глюкоза, белковые концентраты, морские водоросли. В постановлении Правительства от 31.05.2023 № 886 содержится полный перечень кодов по классификатору ОКПД 2 — всего в списке около 30 видов продукции.

Вот некоторые позиции, которые подлежат обязательной маркировке:

  • Жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара.

  • Шоколадные изделия с начинкой.

  • Шоколад изделия без начинки.

  • Смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию.

  • Безалкогольные напитки.

  • Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля.

  • Отпрессованные таблетки, не содержащие какао.

  • Глутаминовая кислота и ее соли.

  • Лецитины и фосфоаминолипиды.

  • Морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу.

  • Жир из печени рыб и его фракции с содержанием витамина А не более 2500 МЕ/г.

  • Рыбий жир, масло и их фракции.

  • Не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала.

Антисептики

К антисептикам относятся дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук. Обязательной маркировке подлежат:

  • Кожные антисептики-дезинфицирующие средства: код ТН ВЭД ЕАЭС — 3808 94 800 0, код ОКПД 2 — 20.20.14.000.

  • Парфюмерно‑косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием: код ТН ВЭД ЕАЭС — 3304 99 000 0, код ОКПД 2 — 20.42.15.

Какие предусмотрены штрафы за отсутствие маркировки

Продажа продукции без маркировки грозит бизнесу внушительными штрафами:

  • для физических лиц — до 4 000 рублей;

  • для должностных лиц и ИП — до 10 000 рублей;

  • для юридических лиц — до 300 000 рублей.

Такие нарушения могут повлечь для владельца бизнеса даже уголовную ответственность — до трех лет лишения свободы, если они допущены в крупном или особо крупном размере.

Работать с обязательной маркировкой товаров легко, если пользоваться удобными сервисами. Астрал.Маркировка — это комплекс решений по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя. Выбирайте подходящий тариф для вашего бизнеса и будьте спокойны за соблюдение всех правил законодательства. 

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Как работать с маркировкой

Чтобы начать работать с маркировкой:

  1. Зарегистрируйтесь на портале «Честный ЗНАК».

  2. Чтобы перейти на ЭДО со своими контрагентами, заключите договор с оператором. ЭДО понадобится, чтобы проводить приемку и обмениваться с поставщиками электронными документами.

  3. Проведите тестирование работы ЭДО с контрагентами.

Чтобы продавать маркируемые товары в розницу, нужно:

  • Приобрести 2D-сканер для сканирования кодов на кассе.

  • При необходимости обновить кассовую программу. 

  • Уточнить у ОФД, входит ли в состав услуг отправка сведений в «Честный ЗНАК».

Подключите Астрал.ОФД — мы принимаем участие в проекте по маркировке товаров и передаем бесплатно чеки в систему «Честный ЗНАК».

Подключить

С 1 ноября 2024 года будет введен так называемый разрешительный режим при продаже антисептиков и БАДов на кассах. Это значит, что во время сканирования кода маркировки касса в режиме онлайн будет обращаться в ГИС МТ для его проверки. Товар нельзя будет продать, если:

  • в ГИС МТ нет данных о коде товара или вводе этого кода в оборот;

  • в системе есть сведения, что продукцию с этим кодом уже вывели из оборота;

  • товар просрочен;

  • товар запрещен к продаже по решению органа власти — например, истек срок действия сертификатов качества;

  • есть ошибка в составе кода.

Как передавать сведения по ЭДО

Для строгого соблюдения законодательства нужно определить, соответствует ли название и количество полученного товара с тем, что указано в электронном УПД (универсальном передаточном документе).

При обнаружении расхождений необходимо в течение трех рабочих дней с момента приемки товара составить корректировочную электронную накладную (универсальный корректировочный документ (УКД) или исправленный УПД (иУПД)).

Если все в порядке и расхождений нет, в течение трех рабочих дней с момента приемки товара электронный документ нужно подписать электронной подписью. Принимающая сторона может провести выборочную проверку товара.

Вряд ли какой-то бизнес готов продавать товар, подлежащий обязательной маркировке, без DataMatrix-кода. Но со всеми этапами маркировки и с правилами продажи маркированных товаров разобраться не всегда легко — в этом вам поможет комплекс решений Астрал.Маркировка. Маркировка «под ключ» и надежная работа сервиса — бизнес будет работать «как часы». Настройте все заранее, чтобы потом не платить штрафы!

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