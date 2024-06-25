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Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

С 2024 года применять МЧД для отчетности обязана значительная часть бизнеса. Какие машиночитаемые доверенности нужно использовать для отправки отчетов в налоговую службу, Социальный фонд и другие ведомства? Разбираемся в новых правилах.
Как сформировать МЧД для сдачи отчетности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сдача отчетности по доверенности: что изменилось в 2024 году

Во многих компаниях заполнением и сдачей отчетности занимается не сам руководитель, а бухгалтер, с которым организация заключает трудовой договор или ГПД. Для отправки отчетов такому сотруднику необходима доверенность на подписание документов от лица предприятия.

Ранее директор мог оформить на имя бухгалтера доверенность в печатном виде, но с 1 марта 2024 года для подачи документов в ФНС необходимо использовать машиночитаемую доверенность (МЧД). Это связано со вступлением в силу закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 года, который внес поправки в Налоговый кодекс.

В п. 3 ст. 29 НК появилось новое правило: теперь уполномоченный представитель организаций или ИП, которые по закону обязаны сдавать налоговую отчетность в электронной форме, должен применять МЧД.

Кого касаются эти требования? Сдавать в ФНС электронную отчетность необходимо:

  • организациям и ИП, которые были признаны крупнейшими налогоплательщиками;

  • компаниям и ИП, у которых среднесписочная численность сотрудников за предыдущий год составила более 100 человек, а также новым предприятиям, которые наняли на работу более 100 человек;

  • плательщикам налога на добавленную стоимость, которые обязаны сдавать декларации по НДС.

Если в организации оформлением налоговой отчетности занимается штатный бухгалтер или работник на ГПД, то с 1 марта 2024 года индивидуальному предпринимателю или директору юрлица необходимо оформлять на имя этого сотрудника МЧД с полномочиями на подпись документов для ФНС.

Налоговая рекомендует оформлять доверенности формата 5.02, однако до 28 февраля 2025 года будут приниматься доверенности и старого формата 5.01. Обратите внимание: передоверить полномочия или наделить полномочиями сразу нескольких сотрудников можно только с помощью МЧД формата 5.02.

Напоминаем, что в 2024 году перейти на машиночитаемые доверенности также должны работники, которые для сдачи отчетности используют усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) сотрудника юрлица. Правительство разрешило применять такую подпись, если она была выпущена до 31 августа 2023 года. Но с 1 сентября 2024 года вместо нее бухгалтеры обязаны использовать УКЭП физлица и МЧД от работодателя.

Это правило касается всех сотрудников, которые сдают отчетность в электронной форме в любое из ведомств или подписывают другие документы от лица руководителя.

Какая МЧД нужна для сдачи отчетности

В России используется несколько форматов машиночитаемой доверенности. Единый формат МЧД версии 003 (EMCHD_1) пока что применяют не во всех ведомствах. Поэтому перед отправкой документов в контролирующие органы необходимо уточнить, с какой разновидностью доверенности работает эта госструктура.

Налоговая служба

ФНС разработала собственные форматы машиночитаемых доверенностей — 5.01 и 5.02. Формат 5.02 — это усовершенствованная версия МЧД, с помощью которой представитель может передоверять свои полномочия другим сотрудникам.

До 28 февраля 2025 года ФНС будет принимать доверенности обоих форматов, после — только формата 5.02. Налоговая также собирается начать поддержку единого формата 003. Сформировать МЧД можно на специальном портале ФНС или в сервисе Астрал Доверенность.

Социальный фонд

Соцфонд использует собственный формат МЧД СФР. Для отправки ЕФС-1 и другой отчетности, которую ранее подавали в Пенсионный фонд, требуется не доверенность, а уведомление о предоставлении полномочий представителю. Его можно подготовить прямо в 1С с помощью модуля 1С-Отчетность.

Служба статистики

Пока что Росстат не принимает машиночитаемые доверенности. Если вам необходимо сдавать статистическую отчетность, рекомендуем оформить доверенность в печатном виде и отправить ее в ФСГС. Чтобы получить более точные инструкции, обратитесь в территориальный орган Росстата.

Росалкогольтабакконтроль

ФСКАТР (бывшая ФСРАР, Росалкогольрегулирование) обязывает бизнес использовать машиночитаемые доверенности при работе с ЕГАИС. Для отправки документов от лица компании бухгалтеру необходимо получить единую доверенность формата 003. Быстро оформить единую МЧД можно с помощью Астрал Доверенность.

Росприроднадзор

Росприроднадзор пока не дал официальных разъяснений о применении МЧД. Рекомендуем обратиться за консультацией в территориальное подразделение службы.

Таможенная служба и Центробанк

ФТС и ЦБ принимают единую МЧД формата 003. Создать машиночитаемую доверенность можно в Личном кабинете на сайте ведомств или в сервисе Астрал Доверенность.

В каждой МЧД должен быть указан соответствующий набор полномочий. Например, если сотрудник занимается сдачей отчетности в ФТС, в доверенность нужно добавить полномочие на подписание документов для этой структуры.

Как создать МЧД для отчетности в Астрал Доверенность

С помощью сервиса Астрал Доверенность можно сформировать МЧД для отчетности в ФНС и единую доверенность формата 003. Благодаря простому интерфейсу программы создание документа не отнимет много времени. Пользователю потребуется:

1. Нажать на кнопку «Создать доверенность» и выбрать тип МЧД.

2. Заполнить документ: указать дату выдачи и срок действия доверенности, внести информацию о доверителе и представителе, выбрать полномочия лица, которое будет использовать МЧД.

3. Нажать на кнопку «Подписать и отправить в Реестр» и заверить МЧД с помощью УКЭП директора юрлица или индивидуального предпринимателя. Если доверенность заполняет не руководитель организации, а сотрудник, который не имеет права подписывать документы, ему нужно нажать на кнопку «Запросить подписание» и дождаться ответа директора.

Чтобы использовать МЧД для сдачи отчетности, необходимо зарегистрировать доверенность в ведомстве. Астрал Доверенность автоматически отправит МЧД в распределенный реестр ФНС для проверки и регистрации документа.

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Астрал
ЭДО

Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

С 2024 года применять МЧД для отчетности обязана значительная часть бизнеса. Какие машиночитаемые доверенности нужно использовать для отправки отчетов в налоговую службу, Социальный фонд и другие ведомства? Разбираемся в новых правилах.

Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

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