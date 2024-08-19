МЧД в ЕИС: как использовать машиночитаемые доверенности для торгов и госзакупок

Машиночитаемые доверенности (МЧД) применяются в различных ситуациях, в том числе для участия в закупках. Рассмотрим возможности МЧД и процесс её создания в ЕИС.

Зачем нужна МЧД в ЕИС

Для участия в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ каждая организация должна зарегистрироваться в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). После этого компания получает доступ к электронным торговым площадкам (ЭТП) и может выбирать подходящие тендеры.

Поиск тендеров может осуществляться не руководителем, а его заместителями или менеджерами. Для работы в ЕИС и подписания документов от имени компании на ЭТП сотруднику необходимы МЧД и усиленная квалифицированная подпись физического лица (УКЭП).

МЧД — это аналог обычной печатной доверенности на представление интересов организации или индивидуального предпринимателя. Чтобы сотрудник мог самостоятельно заключать сделки на ЭТП, директор компании создает МЧД в ЕИС. Система интегрирована с торговыми площадками: она передает ЭТП всю информацию о доверенностях. Поэтому МЧД достаточно загрузить только в ЕИС, а отправлять документ на торговую площадку зачастую не требуется.

Как работать с МЧД на ЭТП? Обычно обмен данными происходит следующим образом:

Заказчик создает черновик контракта и отправляет неподписанный договор поставщику, выигравшему тендер. Сотрудник поставщика подписывает контракт в Личном кабинете ЭТП. ЭТП автоматически передает информацию о подписании документа в ЕИС. Заказчик входит в ЕИС, просматривает доверенность сотрудника и подписывает контракт. Система передает данные в базу торговой площадки. Из Личного кабинета ЭТП сотрудник поставщика получает информацию о том, что документооборот завершен.

Когда МЧД для закупок станет обязательной

Раньше представители компаний и индивидуальных предпринимателей имели возможность подписывать документы от имени доверителя с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) сотрудника. Однако с 1 сентября 2023 года удостоверяющие центры прекратили выдачу таких подписей. Тем, кто получил УКЭП сотрудника юрлица до этой даты, разрешено использовать подпись только до 1 сентября 2024 года.

С 1 сентября 2024 года для подписания любых электронных документов от имени работодателя сотруднику необходимо выпустить УКЭП физлица и получить у руководителя МЧД. Подготовьтесь к переходу на МЧД уже сейчас — попробуйте сервис Астрал Доверенность. Сервис поможет быстро заполнить доверенность для ЭДО с контрагентами или налоговой службой и автоматически отправит документ на регистрацию в реестре ФНС.

Какой вид доверенности нужен для ЕИС

В России существует несколько форматов машиночитаемых доверенностей. Минцифры разработало единый формат МЧД 003 (EMCHD_1), однако такие доверенности пока принимаются не везде.

Формат МЧД 003 используется на федеральных электронных торговых площадках. Документ можно создать в ЕИС или воспользоваться сервисом для формирования машиночитаемых доверенностей. Если вы планируете использовать доверенность для госзакупок, вам подойдет только форма, созданная в Единой информационной системе.

На коммерческих торговых площадках используются разные форматы МЧД. Перед заключением контракта уточните у ЭТП, какой вид доверенности они принимают.

Как получить машиночитаемую доверенность для ЕИС

В Единой информационной системе в сфере закупок есть три уровня прав:

Руководитель . Работник с таким уровнем прав может действовать от имени компании или индивидуального предпринимателя без доверенности. Руководитель может самостоятельно создавать МЧД.

Администратор . Сотрудник с этим уровнем прав может подписывать документы от имени компании после получения доверенности от Руководителя. Если Руководитель выпускает документ с правом передоверия, Администратор может передавать полномочия другим пользователям. Обратите внимание: Администратор может передавать только те полномочия, которыми наделен сам.

Пользователь. Это обычный сотрудник организации. Он может подписывать документы, если получит МЧД от Руководителя или Администратора.

Чтобы создать МЧД в ЕИС, сотруднику с правами Руководителя или Администратора необходимо:

1. Войти в Личный кабинет ЕИС.

2. Открыть раздел «Администрирование» и выбрать вкладку «Пользователи». Система выведет на экран список зарегистрированных сотрудников.

3. Найти пользователя, которого нужно наделить полномочиями. Кликнуть по иконке контекстного меню рядом с именем сотрудника. Перейти в раздел «Права доступа».

4. Выбрать права, которые вы хотите передать пользователю, и нажать на кнопку «Сохранить». Не для всех полномочий требуется МЧД.

5. Если среди выбранных полномочий есть те, для реализации которых нужна доверенность, ЕИС автоматически предложит сформировать документ. Система выведет на экран его черновик. Пользователю потребуется указать только дату выдачи и срок действия документа, а также информацию о представителе.

6. Нажать на кнопку «Подписать и разместить», чтобы заверить МЧД и отправить ее в реестр.

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