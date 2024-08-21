ГК Астрал представляет новое мобильное приложение «Астрал-ЭПД»

Представляем новое мобильное приложение «Астрал-ЭПД». Мобильное приложение подходит как для текущих пользователей сервиса 1С-ЭПД, так и для пользователей, у которых нет готового решения для обмена ЭТрН. Мобильное приложение помогает перевозчикам и получателям работать с ЭТрН.

ЭТрН (электронная транспортная накладная) — это аналог бумажной транспортной накладной, один из видов ЭПД. При работе с ЭТрН все участники цепочки перевозки, а именно: грузоотправители, перевозчики и грузополучатели формируют файлы обмена и отправляют их в ГИС ЭПД посредством ИС ЭПД от ГК «Астрал»

В ситуации, когда у перевозчика нет доступа к 1С для подписания документов УКЭП, мобильное приложение позволяет подписывать электронные перевозочные документы на смартфоне или планшете. Реализован функционал для водителя и для грузополучателя.

Функционал для водителя позволяет подписывать ЭТрН с помощью УКЭП, что юридически эквивалентно собственноручной подписи. Благодаря приложению, водитель может сделать это в любом месте, на любом устройстве (мобильный телефон, планшет) в любое время суток, независимо от логиста или диспетчера. После подписания документа водитель получает QR-код, который можно предъявить инспектору ГИБДД по требованию. QR-код после получения сохраняется в устройстве и доступен даже без интернета.

Функционал для грузополучателя также позволяет производить подписание документов в телефоне или на планшете.

На данный момент регистрация в мобильном приложении и подписание документов в нем осуществляется без дополнительной оплаты. Работа с приложением возможна в различных системах автоматизации перевозок, интегрированных с ИС ЭПД от ГК «Астрал». Благодаря роумингу между операторами ЭПД пользователь приложения сможет получать и обрабатывать ЭТрН от контрагентов, которые подключены к другому оператору.

Преимущества использования мобильного приложения и перехода на ЭПД

Упрощение работы с документами

Снижается вероятность потери или порчи документа.

Снижается вероятность ошибок в документообороте.

В случае ошибки можно подписать новый документ с исправлениями удалённо.

Повышается скорость работы с документами.

Документы хранятся 5 лет в ИС ЭПД, больше не требуется систематизировать хранение бумажных документов.

Крупные грузоотправители предпочитают работать с перевозчиками и грузополучателями, использующими электронный документооборот.

Документы автоматически отправляются между участниками перевозки, поэтому все заинтересованные стороны получат электронный оригинал документа, будут видеть основные статусы перевозки и существенно ускоряют взаиморасчеты, перевозчик быстрее получит оплату за перевозку.

Перевозчик может работать с различными системами автоматизации перевозок, а для подписания документов водителем использовать приложение «Астрал-ЭПД».

Как работает приложение «Астрал-ЭПД»

Для работы приложения необходимо наличие ЭП и Токена.

Перевозчик и грузополучатель могут подписать ЭТрН с указанием замечаний о состоянии или условиях погрузки груза, либо с указанием полной или частичной отмены.

Мобильное приложение доступно для операционных систем Android версии 9 и выше.

На данный момент приложение доступно руководителям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ближайшее время будет предусмотрена возможность добавления сотрудников ЮЛ и ИП.

Работа доступна только с электронным перевозочным документом типа ЭТрН.

Приглашаем всех участников перевозок подключаться к сервису 1С-ЭПД, чтобы перейти на обмен перевозочными документами в электронном виде и повысить эффективность своей работы.

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