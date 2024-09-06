Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ

С 2025 года начинает действовать проактивный порядок предоставления вычетов по НДФЛ. Учет доходов персонала и расчет вычетов является важной частью обязанностей бухгалтера в организации. Опишем основные нововведения, коснувшиеся льгот по НДФЛ.

Гражданам больше не нужно подавать заявку и декларацию для оформления социальных льгот. Сотрудники ФНС планируют ввести процедуру автоматического начисления компенсаций по внесенному НДФЛ. Государственные органы будут возвращать налоги за фитнес, лечение, медикаменты, благотворительность, обучение.

Данные о положенных вычетах будут отражаться в личном кабинете каждого гражданина. Для получения средств налогоплательщикам потребуется лишь указать свои банковские реквизиты.

Поправки в налоговое законодательство 2024 года

Согласно новым поправкам в НК власти делают шаги в направлении более справедливого распределения налоговых обязанностей. Повышенная ставка применяется в отношении субъектов с увеличенными личными и корпоративными доходами.

Большинство изменений вступает в силу 1 января 2025 года. Одни из наиболее важных нововведений коснутся НДФЛ и налоговых вычетов. Опишем основные поправки более подробно.

Прогрессивная ставка НДФЛ

Власти вводят новый механизм вычисления налоговой ставки. Согласно измененному порядку сумма отчислений зависит от размера и вида прибыли гражданина. Чем выше облагаемая база, тем больше платеж в пользу бюджета.

Свежие корректировки вводят 5-ступенчатую систему расчета НДФЛ.

Доходы за год Ставка НДФЛ до 2,4 млн 13% до 5 млн 15% до 20 млн 18% до 50 млн 20% от 50 млн 22%

Налог по повышенному тарифу начислят не на всю прибыль субъекта. Его применяют только к той части, которая превышает пороговое значение.

В частности, если годовой доход равен 2,6 млн руб., то гражданин рассчитывает взнос по двум ставкам. Сумму до 2,4 млн декларируют по 13%, а остаток в 200 тыс. — по 15%. Таким образом, повышенный тариф действует только на разницу, превышающую установленный лимит.

Прогрессивная шкала не принимает во внимание прибыль субъекта за месяц или квартал. Она учитывает общую сумму поступлений за год согласно ст. 216 НК.

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Особенности расчета НДФЛ

При определении подоходного налога гражданам нужно помнить, что в облагаемую базу входят поступления от:

Выполнения рабочих обязанностей.

Выигрышей от лотерей, игр.

Отчислений для участников инвестиционного товарищества.

Прибыли от контролируемых иностранных организаций.

Иных доходов.

В расчетах не учитывают прибыль от долевого участия, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, цифровых прав и активов. Если основным доходом лица является зарплата, перечислением налогов занимается работодатель.

Нововведения не коснутся большинства россиян. Согласно статистическим данным, повышенную ставку будет платить не более 3% трудоспособного населения.

Поправки в НК не действуют в отношении участников СВО, получающих денежное довольствие и дополнительные льготы. Они платят налог 13% при доходах до 5 млн. руб. Данные правила применяют к военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, сотрудникам Прокуратуры и других исполнительных органов.

В отношении самозанятых сохраняют ставку от 4% до 6%. Для участников режима НПД не увеличивается максимальная прибыль за год, она будет составлять так же 2,4 млн руб.

Налоговые вычеты по НДФЛ

Вдвое повышаются размеры вычетов для родителей с двумя и более детьми. Стандартная сумма компенсации на второго ребенка увеличивается до 2,8 тыс. руб. За третьего и каждого последующего будут выплачивать до 6 тыс. руб.

Проиндексировали вычеты для:

Попечителей, приемных родителей и опекунов.

Несовершеннолетних детей-инвалидов.

Учащихся очно, ординаторов, студентов, аспирантов, интернов до 24 лет, если они являются инвалидами I или II группы.

Стандартная суммы вычетов на инвалидов составит 12 тыс. руб. Максимальный размер дохода за год для стандартного вычета на детей возрастает до 450 тыс. руб.

В целях снижения общей заболеваемости и популяризации здорового образа жизни предусмотрена новая отдельная категория вычетов для граждан:

Сдавших физкультурно-спортивные нормативы.

Получивших знак отличия и подтвердивших его.

Льгота будет предоставлена за период, когда физическому лицу подтвердили сдачу нормативов и вручили знак. Важное условие для предоставления вычета — прохождение диспансеризации.

Сумма возмещения составит 18 тыс. руб. в течение налогового периода. Оформить его можно с помощью работодателя. Вычет применяется единовременно, в выбранный месяц налогового периода.

Иные изменения в отношении НДФЛ

Законодатель предусмотрел серию поправок в отношении контролируемых иностранных компаний или КИК. С 2025 года на прибыль лица будет влиять число управляемых организаций. Например, при контроле над одной фирмой фиксированный доход составит 27 990 000 руб., двух — 52 718 000 руб.

Введены ограничения на использование льгот по НДФЛ при продаже ценных бумаг, если период владения менее 5 лет. Правило действует для субъектов с годовой прибылью свыше 50 млн руб. В данной ситуации размер предельной ставки установлен на уровне 15%.

Региональные власти вправе повышать с 0,7 до 1 понижающий коэффициент для расчета налоговой базы по НДФЛ на доходы от реализации объектов недвижимой собственности.

С 2026 года согласно ФЗ № 179-ФЗ семьи с двумя и более детьми будут получать ежегодную семейную выплату. Она введена для сокращения налоговой нагрузки и компенсации части внесенного НДФЛ. На выплату может рассчитывать каждый трудоустроенный гражданин с доходом до 1,5-кратной величины прожиточного минимума в регионе.

Среди важных условий для оформления льгот — российское гражданство и резидентство, постоянное проживание в пределах РФ. На доплаты не могут претендовать лица, которые не вносили НДФЛ в год, предшествующий году обращения.

Назначать и переводить выплаты будут органы СФР. Основание для оказания услуги — заявление родителя, опекуна, усыновителя. Документы можно направить через портал госуслуг или лично. Их принимают в территориальных органах СФР или любых региональных подразделениях МФЦ.

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