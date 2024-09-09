Заполнение декларации по косвенным налогам при импорте товаров

Декларацию по косвенному налогу должны сдавать все компании и ИП, которые ввозят в Россию товар из стран ЕАЭС. Рассказываем, как заполнить этот документ

Российские компании, импортирующие товары из стран, входящих в ЕАЭС, должны уплачивать косвенные налоги: акциз и НДС. Чтобы отчитаться об уплате налогов, необходимо предоставить в Федеральную налоговую службу специальную декларацию и первичные документы. Разберёмся в том, когда следует подавать декларацию по косвенным налогам и как её заполнить.

Кто должен сдавать декларацию по косвенным налогам

Заполнять декларацию по косвенным налогам должны российские компании и индивидуальные предприниматели, импортирующие товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2024 году в ЕАЭС входят:

Российская Федерация;

Республика Беларусь;

Республика Казахстан;

Киргизская Республика;

Республика Армения.

Все импортёры обязаны уплачивать в федеральный бюджет НДС по ставке 10% или 20%. Это относится ко всем налогоплательщикам, включая организации и ИП на упрощённой системе налогообложения. Если компания ввозит подакцизные товары, ей также нужно уплатить акциз.

С помощью декларации по косвенным налогам компания отчитывается перед ФНС об уплате «ввозного» НДС и акциза.

Подробные сведения о порядке уплаты налогов при ввозе товаров в Россию можно найти в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой (приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014).

Сроки сдачи декларации по косвенным налогам

Декларацию сдают раз в месяц. Отправлять нулевой отчёт не требуется. Компании должны заполнять декларацию только в том случае, если в течение месяца:

была учтена импортная продукция;

наступил срок платежа по лизинговому договору.

Документ должен быть отправлен не позднее 20-го числа того месяца, который следует за отчётным периодом. Например, если товары были приняты на учёт в июле 2024 года, то декларация должна быть подана до 20 августа 2024 года.

Для налогоплательщиков, признанных резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ), действуют особые правила. Согласно п. 20.1 разд. III прил. № 18 к Договору о ЕАЭС, им необходимо заполнить две декларации:

Отчёт с разделом 1 нужно сдать не позднее 20-го числа того месяца, который следует за месяцем принятия ввезённых товаров на учёт. Отчёт с разделами 1 и 1.1 требуется сдать не позднее 20-го числа того месяца, который следует за месяцем, когда истекают 180 календарных дней с даты принятия ввезённых товаров на учёт. При этом в декларации указывают сведения как о реализованной, так и о нереализованной продукции.

Как выглядит бланк декларации

Обновлённая форма декларации по косвенным налогам была утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/238@ от 12.04.2023. Документ состоит из следующих частей:

титульного листа;

раздела 1 с информацией об исчисленной сумме НДС;

раздела 1.1 с данными о сумме НДС, которую уплачивает резидент свободной экономической зоны;

разделов 2 и 3 со сведениями о сумме акциза.

Титульный лист и раздел 1 должны заполнять все компании и индивидуальные предприниматели. Раздел 1.1 нужен только резидентам СЭЗ, а разделы 2 и 3 — только тем, кто импортирует подакцизные товары.

Как заполнить декларацию по косвенным налогам

Рекомендации по заполнению декларации по косвенным налогам представлены в приложении № 2 к приказу ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017.

Пронумеруйте страницы, начиная с титульного листа. Пустые страницы сдавать не нужно. Вписывайте информацию заглавными печатными буквами. Если заполняете декларацию от руки, используйте чёрные, синие или фиолетовые чернила.

Скачать образец декларации можно на этой странице. Далее мы опишем процесс заполнения каждого раздела отчёта.

Титульный лист

На титульном листе укажите следующие данные:

ИНН компании или предпринимателя. Номер нужно вписывать, начиная с первой «клетки» слева. При указании ИНН юрлица в двух последних «клетках» потребуется поставить прочерки. КПП организации. Индивидуальный предприниматель в этом поле ставит прочерк. Номер корректировки. Если компания подаёт сведения впервые за отчётный период, в поле необходимо вписать «0--». При заполнении первой корректировки укажите «1--», второй — «2--» и так далее. Код налогового периода. Все коды перечислены в приложении № 1 к приказу № СА-7-3/765@. Отчётный год. Код ИФНС, в которую бухгалтер отправит отчётность. Код, который указывает на то, в какую ИФНС будет отправлена декларация: по месту нахождения или по месту учёта компании. Например, код «220» вписывают, если документ будет сдан по месту нахождения обособленного подразделения российской организации. Коды указаны в приложении № 2 к приказу № СА-7-3/765@. Полное название компании или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя. Для компаний, проходящих через реорганизацию или ликвидацию: код мероприятия (из приложения № 3), ИНН и КПП реорганизованного юрлица. Номер телефона. Количество страниц в декларации. Данные лица, которое подтверждает достоверность указанной информации, то есть данные ИП, директора компании или представителя налогоплательщика.

Раздел 1

В разделе 1 указывают сумму НДС, которую компания перечислила в федеральный бюджет, а также дополнительные сведения. Нужно внести следующие данные:

строка 010 — код муниципального образования согласно ОКТМО. Его можно найти на сайте Федеральной информационной адресной системы;

строка 030 — сумма налога к уплате. Она должна быть равна сумме строк 031–035, в которые вписывают размер НДС по разным объектам;

строка 040 — стоимость товаров, которые не облагаются «ввозным» НДС;

строка 050 — размер налога, который исчислил резидент СЭЗ.

Раздел 1.1

Раздел 1.1 был добавлен в декларацию после выхода приказа ФНС № ЕД-7-3/238@. Этот раздел предназначен для участников свободных экономических зон. Такие налогоплательщики имеют право на отсрочку по уплате «ввозного» НДС. Участники СЭЗ должны заполнить и сдать раздел 1.1, когда с даты принятия товаров на учёт почти прошло 180 дней.

В разделе 1.1 нужно указать реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (строки 020–040) и сумму НДС к оплате (строки 050–080).

Раздел 2

Раздел 2 содержит информацию об акцизе, уплаченном компанией по всем видам подакцизных товаров, кроме этилового спирта. Сюда нужно внести общую сумму акциза и рассчитать акциз по каждому виду продукции отдельно. Бухгалтер указывает:

код страны, с территории которой налогоплательщик ввёз товар. Код указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

код вида подакцизного товара . Коды перечислены в приложении № 5 к приказу ФНС № СА-7-3/765@;

код единицы измерения продукции согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения;

процентное содержание этилового спирта в товаре или мощность двигателя, объём или количество товара, размер налоговой базы. Эти данные указываются только при ввозе спиртосодержащей продукции, мотоциклов и легковых автомобилей. В остальных случаях в поле нужно поставить прочерк.

Если одной страницы раздела 2 недостаточно, бухгалтер может добавить дополнительные листы.

Раздел 3

В раздел 3 вписывают сведения об акцизе, уплаченном при импорте этилового спирта из любого сырья. В этом разделе нужно указать:

код вида спирта и код вида подакцизной продукции, для изготовления которой предназначен этот спирт (согласно приложению № 5 к приказу ФНС № СА-7-3/765@);

код признака применения ставки акциза (согласно приложению № 6);

размер налоговой базы;

регистрационный номер извещения об уплате авансового платежа акциза.

Какие документы нужно приложить к декларации по косвенным налогам

Предприниматель должен предоставить в Федеральную налоговую службу не только декларацию о косвенных налогах, но и пакет документов, подтверждающих импорт товара и уплату налогов. Список этих бумаг дан в п. 20 разд. 3 прил. № 18 к Договору о ЕАЭС. Организация должна подготовить следующие документы:

заявление о ввозе товаров;

выписку банка, которая подтвердит то, что организация уплатила косвенные налоги;

транспортные документы или другие бумаги, которые подтвердят перемещение товаров между странами;

счета-фактуры, оформленные при отгрузке;

договоры, на основании которых была приобретена продукция;

договор комиссии или поручения, агентский договор (если такие договоры заключались);

информационное сообщение (необходимо в отдельных случаях, например, если продукция импортируется при участии комиссионера).

Как отправить декларацию в ФНС

Декларация по косвенным налогам должна быть представлена в инспекцию ФНС по месту регистрации. Бумажные отчёты разрешено сдавать только компаниям и индивидуальным предпринимателям, у которых среднесписочная численность сотрудников за прошлый год составила не более 100 человек. Остальные организации должны отправлять декларации в электронной форме через специальные сервисы для сдачи отчётности.

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Штраф за несдачу декларации по косвенным налогам

Компанию могут наказать как за непредставление самой декларации, так и за несдачу документов-приложений.

Нарушение Наказание Правовое обоснование Непредставление декларации в установленный срок Для организации: штраф в размере 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц «просрочки». Минимальный размер штрафа — 1 тысяча рублей Ч. 1 ст. 119 НК Для должностных лиц: штраф в размере от 300 до 500 рублей Ч. 1 ст. 15.6 КоАП Отправка бумажной декларации вместо электронной (в тех случаях, когда компания обязана сдавать электронный отчёт) Штраф в размере 200 рублей Ст. 119.1 НК Несдача документов-приложений (заявления о ввозе товаров, счетов-фактур и пр.) Штраф в размере 200 рублей за каждый документ Ч. 1 ст. 126 НК

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