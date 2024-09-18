Работа без онлайн-кассы: кто может не применять ККТ

В данной статье мы подробно рассмотрим, кому разрешено не использовать ККТ, а также углубимся в тонкости законодательства, регулирующего эту область.

Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) стало неотъемлемым условием ведения бизнеса в эпоху активной цифровизации и обновления нормативных требований. Многие предприниматели, особенно владельцы малого бизнеса и ИП, задаются вопросом о возможности ведения коммерческой деятельности без использования онлайн-кассы с целью оптимизации затрат и упрощения налоговой отчётности.

По общему правилу, установленному законом № 54-ФЗ, все коммерческие организации и предприниматели, осуществляющие продажу товаров или услуг, обязаны использовать ККТ. Однако некоторые категории предприятий могут осуществлять свою деятельность без применения кассового аппарата.

Зачем нужна онлайн-касса

Онлайн-касса – это устройство, применяемое для учёта продажи товаров и услуг. Оно выполняет различные функции, включая автоматизацию расчётов, хранение информации о проведенных финансовых операциях, синхронизацию с интернет-системами, а также передачу данных в налоговые органы.

Использование такого устройства помогает контролировать выполнение налогового законодательства и снижает риск возникновения нарушений.

Кто может работать без кассового аппарата

Согласно ст. 2 № 54-ФЗ, в России существуют определенные категории предпринимателей и организаций, которые освобождены от обязательного применения ККТ. Ниже поговорим подробнее о каждом таком типе исключения для ООО и ИП.

По видам деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций

Существует несколько видов бизнеса, которые могут не использовать ККТ вне зависимости от системы налогообложения, размера предприятия или типа коммерческой деятельности. Главный критерий — то, чем занимается само предприятие. К компаниям, которые могут принимать платежи без кассы, относятся:

киоски с газетами и журналами;

организации, которые продают ценные бумаги;

владельцы торговых точек на ярмарках и рынках (есть исключения);

предприниматели, которые продают мороженое в киосках или безалкогольные напитки в розлив;

продавцы бахил;

организации, которые оказывают образовательные услуги (государственные библиотеки, научно-исследовательские институты);

спортивные и физкультурные центры;

службы обслуживания жилища (товарищества собственников жилья, садовые товарищества);

дворцы культуры и т.д.

Всего выделяют более 20 типов бизнесов, которые имеют право работать без онлайн-кассы. Чтобы узнать весь список, ознакомьтесь со ст. 2 № 54-ФЗ.

По способам расчётов

Компании, которые принимают платежи через интернет, Систему быстрых платежей или особое приложение, могут работать без использования онлайн-кассы. Тем не менее, начиная с 1 марта 2025 года, использование кассы при проведении расчётов через СБП будет обязательным (согласно закону № 274-ФЗ).

По налоговым режимам

В 2024 году ИП, которые зарегистрированы как самозанятые и пользуются патентной системой налогообложения (ПСН), получают возможность работать без использования контрольно-кассовой техники. Это означает, что самозанятые предприниматели должны регистрировать чеки через приложение «Мой налог» и там же вносить налоговые платежи.

ПСН предлагает предпринимателям ряд преимуществ, включая отсутствие обязательства по ведению бухгалтерского учета (согласно ст. 346.52 НК) и освобождение от ряда налогов (необходимо только единовременно провести платёж сразу же после получения патента).

Отметим, что не все предприниматели на патенте имеют право не использовать онлайн-кассу. Исключением пользуются только те, кто занимается видами деятельности, перечисленными в статье 2 № 54-ФЗ. В свою очередь, ККТ настоятельно рекомендуется использовать ИП, работающим в следующих областях:

производство изделий из металла;

медицинские и фармацевтические услуги;

рыболовство;

ветеринария;

парикмахерские услуги;

ремонт различной бытовой техники, часов, компьютерной и коммуникационной техники;

автотранспортные и грузоперевозочные услуги.

Образовательные услуги

Самозанятые и предприниматели, работающие на ПСН в образовательной сфере, имеющие вид деятельности «Предоставление услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования для детей и взрослых», могут не применять кассу.

Но если они принимают платежи через Системы быстрых платежей, то ККТ использовать не нужно. Тем не менее если такие организации берут наличные, то они должны использовать ККТ.

Точки продаж с плохим интернет-соединением

Есть ситуации, когда индивидуальные предприниматели или юридические лица работают в условиях слабого интернет-соединения, что мешает нормальной работе кассового аппарата. В таких случаях юридически допускается не использовать ККТ. Вместо чека, который обычно печатается, предприятие обязано выдать покупателю бланк строгой отчетности.

Чтобы понять, можно ли отнести район вашей работы к труднодоступным, необходимо обратиться в региональное правительство. Именно эта организация имеет право присваивать такой статус.

Кроме того, существуют удалённые районы и населенные пункты со слабым интернет-соединением. К ним относятся территории, определенные приказом Минкомсвязи № 616:

где численность населения не более 10 000 человек;

которые классифицируются как военные участки.

В этих районах вполне допустимо не использовать онлайн-кассу. Тем не менее техника должна присутствовать и функционировать в автономном режиме.

Компании, которые используют сторонние курьерские службы

Полная ответственность за использование ККТ падает на компанию, предоставляющую курьерские услуги. Эта организация может упростить процесс, используя смарт-терминал или внедрив мобильный эквайринг.

Однако повышенное внимание к соблюдению законов со стороны ИП или ООО остаётся важным. Важно заключить агентский договор с руководством компании и убедиться, что они действительно принимают меры по печати чеков и передаче фискальных данных в налоговые органы.

Лица, сотрудничающие с маркетплейсами

То же касается и тех случаев, когда ИП решают распространять свои товары через маркетплейсы. Здесь можно подписать договор и оформить следующие условия:

маркетплейс действует как агент. В этом случае все ответственности за создание чека и отправку фискальных данных возлагаются на него.

маркетплейс выступает в роли «цифровой витрины магазина». В таком случае сам предприниматель должен использовать ККТ.

При нарушении правил на ИП или ООО будет наложена санкция, например, штраф за отсутствие онлайн-кассы, за отказ от регистрации ККТ в ФНС и т.д.

Что делать, если бизнес не попадает в список исключений и нужно применять кассу

Если свою деятельность предприниматель не может отнести к одному из предложенных видов работ, где онлайн-касса необязательна, следует строго придерживаться требований закона. Это включает обязанность:

приобрести онлайн-кассу, соответствующую всем нормативам, включая возможность отправки электронных чеков;

купить и установить фискальный накопитель, который должен быть учтён в Реестре ФНС, поддерживать актуальный формат фискальных данных (ФФД 1.2, 1.1 или 1.05), а также быть зарегистрированным в ФНС;

подключить торговую точку к сети интернет;

зарегистрировать кассу в налоговой и выполнить подключение к оператору фискальных данных для передачи сведений о расчетах в ФНС до начала использования кассы;

проверить, что чеки из ККТ содержат все обязательные реквизиты.

Чтобы все фискальные данные были переданы в ФНС, пользователи ККТ могут купить тариф онлайн-сервиса Астрал.ОФД. Помимо основной функции, сервис обладает такими возможностями, как отслеживание заполняемости фискального накопителя, отправка чеков покупателям по SMS и email, мониторинг работы торговых точек. Также в Личном кабинете сервиса вы сможете проводить аналитику и составлять разного рода отчеты (например, анализ прибыльности торговых точек, сравнение объемов продаж). А ролевая модель поможет сотрудникам управлять учетными записями и иметь доступ к разным функциям. Пользователи могут приобрести разные тарифы, исходя из срока действия ФН: «ОФД на год» — стандартный формат работы с оператором фискальных данных для тех, кто продает подакцизные товары;

«ОФД на 15 месяцев» — отличный вариант для тех, кому годовой подписки недостаточно (например, для сферы услуг);

«ОФД на 36 месяцев» — долгосрочный тариф для крупного бизнеса в разных сферах.

Как отчитываться, если ИП осуществляет работу без ККТ

Для предпринимателей, осуществляющих расчеты с физическими лицами без использования кассы, необходимо выдавать клиенту бланк строгой отчетности (№ 290-ФЗ) после того, как товар оплачен или услуга оказана. Вместе с этим, ИП также может выдавать квитанции или торговые чеки, подтверждающие факт приёма денежных средств от клиента.

Популярные вопросы

Нужен ли кассовый аппарат на рынке?

Согласно ст. 2 № 54-ФЗ, право не использовать ККТ остается за организациями и ИП, выбравшими ЕСХН и продающими свою продукцию на рынках, фестивалях и выставках, расположенных не более чем на трех торговых площадках, общая площадь которых (с учетом места для хранения товаров) не превышает 15 кв. метров.

Нужна ли онлайн-касса при оптовой торговле?

Всё зависит от того, какие принимаются платежи. Если оптовик рассматривает только безналичный расчёт, ККТ можно не применять. Однако если он принимает наличные деньги, то касса обязательна.

Нужен ли кассовый аппарат в такси?

Таксисты также должны использовать ККТ. Однако сам терминал можно не брать с собой в машину. Достаточно лишь формировать электронные чеки или QR-коды, которые содержат данные об оказанной услуге.

Какой документ выдать покупателю, если нет кассового аппарата?

В таких случаях клиентам выдаются бланки строгой отчетности.

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