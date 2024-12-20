Астрал
Налоговые изменения 2025

Налоговая реформа 2025 для «чайников»: подробное руководство для бизнеса 

Полагаем, что уже пришла пора составлять такого рода более или менее подробные «методички». Большинство поправок прочитаны, усвоены и стало понятно, как они будут применяться. Итак, начнем.

Налогообложение физлиц

Основные изменения — это введение прогрессивной шкалы для основных доходов и для дивидендов, появление новых вычетов. Рассмотрим прогрессивную шкалу, которая будет запущена в действие с начала 2025 года. Ставки будут такими (ст. 224 НК):

Ставка НДФЛ, %

Пороговые значения дохода, млн руб. в год

13%

2,4 и менее

15%

свыше 2,4 и не более 5

18%

свыше 5 и не более 20

20%

свыше 20 и не более 50

22%

свыше 50

По этим ставкам, в зависимости от размера, будут облагаться НДФЛ все основные доходы (п. 2.1 ст. 210 НК). Та же шкала используется:

  • ИП, получающими доходы от бизнес-деятельности, которые включаются в облагаемую. Пример: вознаграждение за оказанные услуги по договору ГПХ (ст. 210, 224 НК).

  • В отношении доходов иностранцев, имеющих «трудовой» патент, иностранных специалистов высокой квалификации, дистанционных трудящихся и других нерезидентов (см. абз. 37,10 п. 3 ст. 224 НК).

Но для доходов военнослужащих, которые они получают за участие в СВО, ставки останутся прежними:

  • 13% — к доходам до 5 млн руб.;

  • 15% — применительно к части превышения этого порога.

Такие же проценты применяются к выплатам граждан, работающих в регионах, которые приравнены к Крайнему Северу, к доходам резидентов районов с плохой экологией. При этом ставки применяются не ко всем доходам, а к той части, которая приходится на райкоэффициенты и процентные надбавки за труд в тяжелых условиях.

Иная, но тоже прогрессивная шкала будет применяться по отношению к доходам, поименованным в п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 214 НК. Это, в частности:

  • подарки — кроме ценных бумаг;

  • доходы от продаж имущества в целом, так и долей — кроме ценных бумаг;

  • страховые выплаты по соответствующим договорам;

  • выплаты по пенсионному обеспечению;

  • проценты по вкладам в банках в пределах России;

  • доходы по операциям с ценными бумагами, с производными финансовыми инструментами (есть исключения).

Налоговые базы подсчитываются в совокупности, по нарастающей с начала года. Прогрессивная шкала будет такая (ст. 224, 225 НК): до 2,4 млн руб. — 13%, с части суммы более 2,4 млн руб. — 15%. Аналогичные ставки действуют для НДФЛ с дивидендов — при условии, что получает их резидент России (ст. 210, 224 НК).

Облагаемую базу по прибыли от долевого участия нужно будет подсчитывать отдельно, не вместе с прочими налоговыми базами, обозначенными в п. 6 ст. 210 НК.

Рассчитывая налог по дивидендам, исключайте из совокупности налоговых баз базы по доходам, указанным в подп. 1, 2, 4–12 п. 6 ст. 210 НК. При расчете налога по этим иным доходам исключаются из базы доходы от долевого участия (п. 2, 3 ст. 214, п. 1.1 ст. 225 НК).

Перейдем к «детским» вычетам. В 2025 году на 100 000 рублей вырастет порог по доходам для их предоставления. Лимит будет равен 450 000 руб. Сами вычеты тоже увеличатся (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК):

  • 1 400 руб./мес. — на первого ребенка;

  • до 2 800 руб./мес. — на второго ребенка;

  • до 6 000 руб./мес. — на третьего, четвертого, пятого и т.д.;

  • до 12 000 руб./мес. — на ребенка-инвалида, который находится на попечении работника.

Заявление родителя получать не потребуется (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Вычет для тех, кто готов к труду и обороне в пределах своей возрастной группы, к тому же прошел диспансеризацию, составит 18 тыс. руб. за год (подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК). Нужно предоставить свидетельство о сдаче таких нормативов и справку о диспансеризации (подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК).

С 2025 года НДФЛ, который придется платить контролирующим лицам, перешедшим на уплату налога с фиксированной прибыли, будет увязан с числом контролируемых иностранных компаний (КИК, п. 2 ст. 227.2 НК):

Количество КИК

Размер фиксированной прибыли (руб.)

1

27 990 000

2

52 718 000

3

75 445 300

4

98 172 600

5 и более

120 899 900

От обложения НДФЛ освобождены доходы от реализации, погашения (п. 17.2, 17.2–1 ст. 217 НК):

  • акций, долей участия в УК, срок владения — свыше пяти лет;

  • акций, облигаций, инвестпаев сферы хай-тек, срок владения — свыше года.

При этом должно выполняться условие, что выгодоприобретатель — налоговый резидент России, и размер дохода — не более 50 млн руб. С части превышения НДФЛ удерживается.

Снижение страховых взносов для МСП

Все МСП будут по-прежнему применять единый пониженный тариф 15% по страховым взносам, а для предприятий обрабатывающего производства тариф будет снижен аж до 7,6%. Причем при наличии прав на пониженные тарифы применять общие нельзя.

Согласно проекту постановления правительства (ID 150194), пониженный тариф в размере 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ будут применять субъекты МСП, основной вид деятельности которых относится к одному из следующих:

Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014

Наименование группы

10

Производство пищевых продуктов

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

20

Производство химических веществ и химических продуктов

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Условия для применения пониженных тарифов:

  • присутствие в реестре МСП;

  • основной вид деятельности — из перечня, установленного Правительством (см. выше, когда документ будет принят);

  • доля «профильных» доходов — минимум 70% как по итогам года, предшествующего переходу на тариф 7,6%, так и по итогам отчетного периода.

Если не соблюдается хотя бы одно из условий — нет права на применение спецтарифа.

Подготовка и отправка отчетности по налогам становится проще с решениями компании «Астрал». Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет формировать и передавать отчеты в налоговую и другие контролирующие органы с любого устройства, подключенного к интернету. Сервис 1С-Отчетность сохраняет привычный интерфейс программы учета 1С, но добавляет новые функции, упрощая отправку и контроль на всех этапах подачи отчетов.

Изменения в части налогообложения прибыли

С 2025 года вырастет основная ставка по налогу на прибыль — с 20% до 25%. Бюджет России получит 8% (а с 2031 года — 7%). Региональные бюджеты и территория «Сириус» смогут рассчитывать на 17% (18% — с 2031 года).

С 2025 и до 2030 года для IT-компаний действует ставка 5%. С 2031 года им придется перейти на основные, если не появятся основания для применения других спецставок (п. 1, 1.15 ст. 284 НК).

В течение 2025–2030 годов субъекты РФ смогут понижать свою часть ставок в качестве меры поддержки для МСП из числа технологических организаций.

Временная спецставка 20% (3% — в госбюджет, 17% — региону) будет действовать с 2025 по 2030 годы для организаций с пользовательскими лицензиями на некоторые недра (в частности, в Красноярском крае, Якутии, на Чукотке).

С нового года налогоплательщики (исключения — 286.2 НК) способны применить федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) и снизить «федеральную» долю налога на прибыль на существенную часть расходов на приобретение, модернизацию, дооборудование, техническое перевооружение или создание ОС или НМА. 

Право на федеральный инвестиционный налоговый вычет имеют:

  • предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых;

  • компании из сферы обрабатывающих производств (исключение — производители пищевых продуктов, напитков и табачных изделий);

  • предприятия, которые обеспечивают потребителей электроэнергией, газом и паром;

  • предприятия общепита;

  • гостиницы;

  • IT-компании.

Расходы, по которым использовали право на ФИНВ, не включаются в первоначальную стоимость и не учитываются посредством амортизации (п. 7 ст. 286.2 НК). Конкретный порядок по ФИНВ утвердит правительство. В любом случае решение о применении ФИНВ надо внести в учетную политику (п. 8 ст. 286.2 НК). Если будет принято решение не применять ФИНВ, то можно воспользоваться региональным инвестиционным налоговым вычетом. С 2025 года положения по нему стали бессрочны (ст. 5, ч. 1 ст. 8 закона от 12.07.24 № 176-ФЗ).

До 2 выросли следующие коэффициенты:

  • Применяемый к расходам для формирования первоначальной стоимости некоторых ОС и НМА. Прежде всего — ОС, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию российского производства (п. 1, 3 ст. 257 НК).

  • Повышающий, применяемый к первоначальной стоимости ряда продукции, видов оборудования, которые относятся к ОС.

  • Применяемый, чтобы определить объем НИОКР-расходов (по перечню, утв. постановлением Правительства от 24.12.2008 № 988), включаемых в прочие расходы.

  • На величину которого можно увеличить включаемую в прочие расходы сумму затрат, связанных с лицензионными и сублицензионными соглашениями по ПО и БД из единого реестра российского ПО (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).

Хорошие новости для тех, кто участвует в инвестиционных проектах регионов РФ. С 2029 года и далее пониженные ставки налога на прибыль будут им доступны и тогда, когда объем капвложений составит меньше 300 млрд руб.

Новшества для УСН

Отменят повышенные ставки 8 и 20%, применять будут ставки 6 и 15%, если регионы не введут иные. Увеличат пороги как для перехода на УСН, так и для того, чтобы остаться на спецрежиме.

С нового года лимит для перехода — 337,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК). Если в 2024 году вы уже работали на УСН и заработали более 265,8 млн, то не придется ждать целый год: сможете применять УСН прямо с 1 января 2025 года.

Условия: ваш доход за 9 месяцев 2024 года по УСН и по ОСНО не превысил 337,5 млн и уведомление подано вовремя. Желающие остаться на УСН не должны заработать более 450 млн руб., и остаточная стоимость ОС не должна превысить 200 млн руб. Показатели по-прежнему будут индексироваться, но на дефлятор текущего (не следующего) года.

Ключевое новшество — НДС на УСН. Если упрощенец заработал в 2024 году свыше 60 млн рублей — придется с 1 января 2025 года платить НДС.

Если по итогам 2024 года упрощенец освобожден от НДС, но, скажем, уже в апреле 2025 года заработал нарастающим итогом 61 млн руб., то с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения, придется платить НДС. Причем упрощенцам дали выбор: работать на общих ставках 20%, 10% или выбрать спецставки 5% (при доходе от 60 млн до 250 млн) и 7% (если доход свыше 250 млн и до 450 млн руб.).

Нужно учитывать, что на спецставках в большинстве случаев нет права на вычет «входного» и «ввозного» НДС. Если выбрать спецставки, придется работать на них 12 кварталов подряд (три года), если компания или ИП раньше не утратят право на УСН. Перейти с общепринятых ставок на специальные можно в любое время.

Также для «оптимизаторов», которые дробили единые процессы, разделяя их на множество якобы самостоятельных ИП и фирм, чтобы сохранить право на спецрежимы и экономить на налогах, объявлена амнистия. Это возможность при выполнении ряда условий не платить доначисления, пени, штрафы, выявленные в связи с дроблением проверками 2022–2024 годов (при некоторых условиях — только 2022–2023 годы).

Другие нововведения: туристический налог, налог на дорогое имущество, акцизы

С 2025 года туристический налог (гл. 33.1 НК) будут платить фирмы и частные лица, владеющие гостиницами, а также аналогичными помещениями из спецреестра, которые предоставляют их физическим лицам для размещения на определенное время (ст. 418.2 НК). Налог уплачивается лишь тогда, когда он введен в соответствующем муниципалитете: Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе или на федеральной территории «Сириус» (ст. 418.1 НК).

Новый налог будет исчисляться со стоимости услуг проживания за минусом НДС и самого турналога, а ставки в пределах 1% будут устанавливаться на местах. Минимальная величина — 100 руб. за количество суток проживания (п. 1 ст. 418.7 НК), сроки уплаты — до 28 дня месяца, который следует за завершившимся кварталом. Декларация подается до 25 дня этого же месяца (ст. 418.6, 418.8, п. 1 ст. 418.9 НК).

По объектам, чья кадастровая стоимость превысила 300 млн руб., налог
на имущество организаций и физических лиц составит 2,5% (ст. 380, 406 НК),
а земельный — 1,5% (по участкам, предельные ставки по которым до 2025 года составляли 0,3% — участки под жилфондом, садоводческие, п. 1 ст. 394 НК).

Появились новые продукты, облагаемые акцизом, — смеси для вейпов (925 руб./кг) и никотиновое сырье (2,2 руб./мг), также акцизами облагаются некоторые спиртсодержащие лекарства, средства, препараты и газ природный, используемые для аммиачного производства (облагается акцизом его получение).

Сдавайте отчетность с помощью решений от «Астрал». Модуль 1С-Отчетность понравится бухгалтерам, которые используют продукты «1С» и хотят решать все задачи в привычной программе. А онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0 подойдет пользователям, которые работают в другой учетной системе. С его помощью отправлять документы можно с любого компьютера и из любой точки мира.

Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса

Существенная экономия времени. Отправь заявку и мы расскажем все об электронном документообороте

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFJcsoXW

Начать дискуссию