Налоговая реформа 2025 для «чайников»: подробное руководство для бизнеса 

Основные изменения — это введение прогрессивной шкалы для основных доходов и для дивидендов, появление новых вычетов. Рассмотрим прогрессивную шкалу, которая будет запущена в действие с начала 2025 года. Ставки будут такими (ст. 224 НК):

Ставка НДФЛ, % Пороговые значения дохода, млн руб. в год 13% 2,4 и менее 15% свыше 2,4 и не более 5 18% свыше 5 и не более 20 20% свыше 20 и не более 50 22% свыше 50

По этим ставкам, в зависимости от размера, будут облагаться НДФЛ все основные доходы (п. 2.1 ст. 210 НК). Та же шкала используется:

Но для доходов военнослужащих, которые они получают за участие в СВО, ставки останутся прежними:

13% — к доходам до 5 млн руб.;

15% — применительно к части превышения этого порога.

Такие же проценты применяются к выплатам граждан, работающих в регионах, которые приравнены к Крайнему Северу, к доходам резидентов районов с плохой экологией. При этом ставки применяются не ко всем доходам, а к той части, которая приходится на райкоэффициенты и процентные надбавки за труд в тяжелых условиях.

Иная, но тоже прогрессивная шкала будет применяться по отношению к доходам, поименованным в п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 214 НК. Это, в частности:

подарки — кроме ценных бумаг;

доходы от продаж имущества в целом, так и долей — кроме ценных бумаг;

страховые выплаты по соответствующим договорам;

выплаты по пенсионному обеспечению;

проценты по вкладам в банках в пределах России;

доходы по операциям с ценными бумагами, с производными финансовыми инструментами (есть исключения).

Налоговые базы подсчитываются в совокупности, по нарастающей с начала года. Прогрессивная шкала будет такая (ст. 224, 225 НК): до 2,4 млн руб. — 13%, с части суммы более 2,4 млн руб. — 15%. Аналогичные ставки действуют для НДФЛ с дивидендов — при условии, что получает их резидент России (ст. 210, 224 НК).

Облагаемую базу по прибыли от долевого участия нужно будет подсчитывать отдельно, не вместе с прочими налоговыми базами, обозначенными в п. 6 ст. 210 НК.

Рассчитывая налог по дивидендам, исключайте из совокупности налоговых баз базы по доходам, указанным в подп. 1, 2, 4–12 п. 6 ст. 210 НК. При расчете налога по этим иным доходам исключаются из базы доходы от долевого участия (п. 2, 3 ст. 214, п. 1.1 ст. 225 НК).

Перейдем к «детским» вычетам. В 2025 году на 100 000 рублей вырастет порог по доходам для их предоставления. Лимит будет равен 450 000 руб. Сами вычеты тоже увеличатся (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК):

1 400 руб./мес. — на первого ребенка;

до 2 800 руб./мес. — на второго ребенка;

до 6 000 руб./мес. — на третьего, четвертого, пятого и т.д.;

до 12 000 руб./мес. — на ребенка-инвалида, который находится на попечении работника.

Заявление родителя получать не потребуется (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Вычет для тех, кто готов к труду и обороне в пределах своей возрастной группы, к тому же прошел диспансеризацию, составит 18 тыс. руб. за год (подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК). Нужно предоставить свидетельство о сдаче таких нормативов и справку о диспансеризации (подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК).

С 2025 года НДФЛ, который придется платить контролирующим лицам, перешедшим на уплату налога с фиксированной прибыли, будет увязан с числом контролируемых иностранных компаний (КИК, п. 2 ст. 227.2 НК):

Количество КИК Размер фиксированной прибыли (руб.) 1 27 990 000 2 52 718 000 3 75 445 300 4 98 172 600 5 и более 120 899 900

От обложения НДФЛ освобождены доходы от реализации, погашения (п. 17.2, 17.2–1 ст. 217 НК):

акций, долей участия в УК, срок владения — свыше пяти лет;

акций, облигаций, инвестпаев сферы хай-тек, срок владения — свыше года.

При этом должно выполняться условие, что выгодоприобретатель — налоговый резидент России, и размер дохода — не более 50 млн руб. С части превышения НДФЛ удерживается.