Налоговая реформа 2025 для «чайников»: подробное руководство для бизнеса 

Налогообложение физлиц
Основные изменения — это введение прогрессивной шкалы для основных доходов и для дивидендов, появление новых вычетов. Рассмотрим прогрессивную шкалу, которая будет запущена в действие с начала 2025 года. Ставки будут такими (ст. 224 НК):
Ставка НДФЛ, %
Пороговые значения дохода, млн руб. в год
13%
2,4 и менее
15%
свыше 2,4 и не более 5
18%
свыше 5 и не более 20
20%
свыше 20 и не более 50
22%
свыше 50
По этим ставкам, в зависимости от размера, будут облагаться НДФЛ все основные доходы (п. 2.1 ст. 210 НК). Та же шкала используется:
ИП, получающими доходы от бизнес-деятельности, которые включаются в облагаемую. Пример: вознаграждение за оказанные услуги по договору ГПХ (ст. 210, 224 НК).
В отношении доходов иностранцев, имеющих «трудовой» патент, иностранных специалистов высокой квалификации, дистанционных трудящихся и других нерезидентов (см. абз. 3–7,10 п. 3 ст. 224 НК).
Но для доходов военнослужащих, которые они получают за участие в СВО, ставки останутся прежними:
13% — к доходам до 5 млн руб.;
15% — применительно к части превышения этого порога.
Такие же проценты применяются к выплатам граждан, работающих в регионах, которые приравнены к Крайнему Северу, к доходам резидентов районов с плохой экологией. При этом ставки применяются не ко всем доходам, а к той части, которая приходится на райкоэффициенты и процентные надбавки за труд в тяжелых условиях.
Иная, но тоже прогрессивная шкала будет применяться по отношению к доходам, поименованным в п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 214 НК. Это, в частности:
подарки — кроме ценных бумаг;
доходы от продаж имущества в целом, так и долей — кроме ценных бумаг;
страховые выплаты по соответствующим договорам;
выплаты по пенсионному обеспечению;
проценты по вкладам в банках в пределах России;
доходы по операциям с ценными бумагами, с производными финансовыми инструментами (есть исключения).
Налоговые базы подсчитываются в совокупности, по нарастающей с начала года. Прогрессивная шкала будет такая (ст. 224, 225 НК): до 2,4 млн руб. — 13%, с части суммы более 2,4 млн руб. — 15%. Аналогичные ставки действуют для НДФЛ с дивидендов — при условии, что получает их резидент России (ст. 210, 224 НК).
Облагаемую базу по прибыли от долевого участия нужно будет подсчитывать отдельно, не вместе с прочими налоговыми базами, обозначенными в п. 6 ст. 210 НК.
Рассчитывая налог по дивидендам, исключайте из совокупности налоговых баз базы по доходам, указанным в подп. 1, 2, 4–12 п. 6 ст. 210 НК. При расчете налога по этим иным доходам исключаются из базы доходы от долевого участия (п. 2, 3 ст. 214, п. 1.1 ст. 225 НК).
Перейдем к «детским» вычетам. В 2025 году на 100 000 рублей вырастет порог по доходам для их предоставления. Лимит будет равен 450 000 руб. Сами вычеты тоже увеличатся (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК):
1 400 руб./мес. — на первого ребенка;
до 2 800 руб./мес. — на второго ребенка;
до 6 000 руб./мес. — на третьего, четвертого, пятого и т.д.;
до 12 000 руб./мес. — на ребенка-инвалида, который находится на попечении работника.
Заявление родителя получать не потребуется (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).
Вычет для тех, кто готов к труду и обороне в пределах своей возрастной группы, к тому же прошел диспансеризацию, составит 18 тыс. руб. за год (подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК). Нужно предоставить свидетельство о сдаче таких нормативов и справку о диспансеризации (подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК).
С 2025 года НДФЛ, который придется платить контролирующим лицам, перешедшим на уплату налога с фиксированной прибыли, будет увязан с числом контролируемых иностранных компаний (КИК, п. 2 ст. 227.2 НК):
Количество КИК
Размер фиксированной прибыли (руб.)
1
27 990 000
2
52 718 000
3
75 445 300
4
98 172 600
5 и более
120 899 900
От обложения НДФЛ освобождены доходы от реализации, погашения (п. 17.2, 17.2–1 ст. 217 НК):
акций, долей участия в УК, срок владения — свыше пяти лет;
акций, облигаций, инвестпаев сферы хай-тек, срок владения — свыше года.
При этом должно выполняться условие, что выгодоприобретатель — налоговый резидент России, и размер дохода — не более 50 млн руб. С части превышения НДФЛ удерживается.
Снижение страховых взносов для МСП
Все МСП будут по-прежнему применять единый пониженный тариф 15% по страховым взносам, а для предприятий обрабатывающего производства тариф будет снижен аж до 7,6%. Причем при наличии прав на пониженные тарифы применять общие нельзя.
Согласно проекту постановления правительства (ID 150194), пониженный тариф в размере 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ будут применять субъекты МСП, основной вид деятельности которых относится к одному из следующих:
Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
Наименование группы
10
Производство пищевых продуктов
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожи и изделий из кожи
16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажных изделий
18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20
Производство химических веществ и химических продуктов
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27
Производство электрического оборудования
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30
Производство прочих транспортных средств и оборудования
31
Производство мебели
32
Производство прочих готовых изделий
33
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Условия для применения пониженных тарифов:
присутствие в реестре МСП;
основной вид деятельности — из перечня, установленного Правительством (см. выше, когда документ будет принят);
доля «профильных» доходов — минимум 70% как по итогам года, предшествующего переходу на тариф 7,6%, так и по итогам отчетного периода.
Если не соблюдается хотя бы одно из условий — нет права на применение спецтарифа.
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Изменения в части налогообложения прибыли
С 2025 года вырастет основная ставка по налогу на прибыль — с 20% до 25%. Бюджет России получит 8% (а с 2031 года — 7%). Региональные бюджеты и территория «Сириус» смогут рассчитывать на 17% (18% — с 2031 года).
С 2025 и до 2030 года для IT-компаний действует ставка 5%. С 2031 года им придется перейти на основные, если не появятся основания для применения других спецставок (п. 1, 1.15 ст. 284 НК).
В течение 2025–2030 годов субъекты РФ смогут понижать свою часть ставок в качестве меры поддержки для МСП из числа технологических организаций.
Временная спецставка 20% (3% — в госбюджет, 17% — региону) будет действовать с 2025 по 2030 годы для организаций с пользовательскими лицензиями на некоторые недра (в частности, в Красноярском крае, Якутии, на Чукотке).
С нового года налогоплательщики (исключения — 286.2 НК) способны применить федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) и снизить «федеральную» долю налога на прибыль на существенную часть расходов на приобретение, модернизацию, дооборудование, техническое перевооружение или создание ОС или НМА.
Право на федеральный инвестиционный налоговый вычет имеют:
предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых;
компании из сферы обрабатывающих производств (исключение — производители пищевых продуктов, напитков и табачных изделий);
предприятия, которые обеспечивают потребителей электроэнергией, газом и паром;
предприятия общепита;
гостиницы;
IT-компании.
Расходы, по которым использовали право на ФИНВ, не включаются в первоначальную стоимость и не учитываются посредством амортизации (п. 7 ст. 286.2 НК). Конкретный порядок по ФИНВ утвердит правительство. В любом случае решение о применении ФИНВ надо внести в учетную политику (п. 8 ст. 286.2 НК). Если будет принято решение не применять ФИНВ, то можно воспользоваться региональным инвестиционным налоговым вычетом. С 2025 года положения по нему стали бессрочны (ст. 5, ч. 1 ст. 8 закона от 12.07.24 № 176-ФЗ).
До 2 выросли следующие коэффициенты:
Применяемый к расходам для формирования первоначальной стоимости некоторых ОС и НМА. Прежде всего — ОС, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию российского производства (п. 1, 3 ст. 257 НК).
Повышающий, применяемый к первоначальной стоимости ряда продукции, видов оборудования, которые относятся к ОС.
Применяемый, чтобы определить объем НИОКР-расходов (по перечню, утв. постановлением Правительства от 24.12.2008 № 988), включаемых в прочие расходы.
На величину которого можно увеличить включаемую в прочие расходы сумму затрат, связанных с лицензионными и сублицензионными соглашениями по ПО и БД из единого реестра российского ПО (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).
Хорошие новости для тех, кто участвует в инвестиционных проектах регионов РФ. С 2029 года и далее пониженные ставки налога на прибыль будут им доступны и тогда, когда объем капвложений составит меньше 300 млрд руб.
Новшества для УСН
Отменят повышенные ставки 8 и 20%, применять будут ставки 6 и 15%, если регионы не введут иные. Увеличат пороги как для перехода на УСН, так и для того, чтобы остаться на спецрежиме.
С нового года лимит для перехода — 337,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК). Если в 2024 году вы уже работали на УСН и заработали более 265,8 млн, то не придется ждать целый год: сможете применять УСН прямо с 1 января 2025 года.
Условия: ваш доход за 9 месяцев 2024 года по УСН и по ОСНО не превысил 337,5 млн и уведомление подано вовремя. Желающие остаться на УСН не должны заработать более 450 млн руб., и остаточная стоимость ОС не должна превысить 200 млн руб. Показатели по-прежнему будут индексироваться, но на дефлятор текущего (не следующего) года.
Ключевое новшество — НДС на УСН. Если упрощенец заработал в 2024 году свыше 60 млн рублей — придется с 1 января 2025 года платить НДС.
Если по итогам 2024 года упрощенец освобожден от НДС, но, скажем, уже в апреле 2025 года заработал нарастающим итогом 61 млн руб., то с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения, придется платить НДС. Причем упрощенцам дали выбор: работать на общих ставках 20%, 10% или выбрать спецставки 5% (при доходе от 60 млн до 250 млн) и 7% (если доход свыше 250 млн и до 450 млн руб.).
Нужно учитывать, что на спецставках в большинстве случаев нет права на вычет «входного» и «ввозного» НДС. Если выбрать спецставки, придется работать на них 12 кварталов подряд (три года), если компания или ИП раньше не утратят право на УСН. Перейти с общепринятых ставок на специальные можно в любое время.
Также для «оптимизаторов», которые дробили единые процессы, разделяя их на множество якобы самостоятельных ИП и фирм, чтобы сохранить право на спецрежимы и экономить на налогах, объявлена амнистия. Это возможность при выполнении ряда условий не платить доначисления, пени, штрафы, выявленные в связи с дроблением проверками 2022–2024 годов (при некоторых условиях — только 2022–2023 годы).
Другие нововведения: туристический налог, налог на дорогое имущество, акцизы
С 2025 года туристический налог (гл. 33.1 НК) будут платить фирмы и частные лица, владеющие гостиницами, а также аналогичными помещениями из спецреестра, которые предоставляют их физическим лицам для размещения на определенное время (ст. 418.2 НК). Налог уплачивается лишь тогда, когда он введен в соответствующем муниципалитете: Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе или на федеральной территории «Сириус» (ст. 418.1 НК).
Новый налог будет исчисляться со стоимости услуг проживания за минусом НДС и самого турналога, а ставки в пределах 1% будут устанавливаться на местах. Минимальная величина — 100 руб. за количество суток проживания (п. 1 ст. 418.7 НК), сроки уплаты — до 28 дня месяца, который следует за завершившимся кварталом. Декларация подается до 25 дня этого же месяца (ст. 418.6, 418.8, п. 1 ст. 418.9 НК).
По объектам, чья кадастровая стоимость превысила 300 млн руб., налог
на имущество организаций и физических лиц составит 2,5% (ст. 380, 406 НК),
а земельный — 1,5% (по участкам, предельные ставки по которым до 2025 года составляли 0,3% — участки под жилфондом, садоводческие, п. 1 ст. 394 НК).
Появились новые продукты, облагаемые акцизом, — смеси для вейпов (925 руб./кг) и никотиновое сырье (2,2 руб./мг), также акцизами облагаются некоторые спиртсодержащие лекарства, средства, препараты и газ природный, используемые для аммиачного производства (облагается акцизом его получение).
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