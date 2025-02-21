Интерес к теме транспортного ЭДО растёт. Подтверждаем цифрами

Специалисты ГК «Астрал» проанализировали запросы клиентов на тему транспортного ЭДО в 2023 году и сравнили их с 2024. Выяснилось, что в 2024 году количество запросов на тему приобретения, стоимости и вариантов перехода на обмен электронными перевозочными документами (ЭПД) выросло в 2 раза.

Рост запросов связан с изменением законодательства в части перехода на ЭПД.

Минтранс разместил проект закона, вносящего изменения в 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Законопроектом предлагается наделить Правительство правом устанавливать перечень видов грузов, при перевозке которых перевозочные документы формируются только в электронном виде.

Помимо общего и явного увеличения интереса к теме ЭПД, прослеживается динамика роста количества реальных документов, направленных в ГИС ЭПД. Среди перевозочных документов в электронном виде лидирует электронная транспортная накладная, на нее приходится почти 70% всего объёма трафика. Электронные путевые листы занимают второе место с объёмом трафика 9,5%.

Количество перевозочных документов, переданных оператором ИС ЭПД «Калуга Астрал» в 2024 выросло в 7 раз по сравнению с 2023 годом.

«Калуга Астрал» имеет большой и успешный опыт работы с электронными путевыми листами. Первый в России электронный путевой лист проведён ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга Астрал».

Тенденция к цифровизации документооборота в транспортной сфере продолжается.

Переходите на электронный обмен перевозочными документами вместе с «Калуга Астрал». Подключайтесь к 1С-ЭПД.

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