Цветочные тренды: что россияне выбирают к 8 марта

Международный женский день — праздник весны, нежности и внимания к женщинам, а его главным атрибутом на протяжении многих лет остаются цветы. И хотя первоначальный смысл 8 марта многими позабыт, традицию дарить женщинам букеты невозможно игнорировать, ведь после долгой зимы так хочется ярких красок.

Выяснили, какие цветы предпочитают дарить россияне и сколько тратили на их покупку в прошлые годы.

Тюльпаны, мимоза или экзотика

Повышенный спрос на цветы в праздничные дни прослеживается на всей территории России. При этом его уровень на протяжении последних двух лет оставался примерно на одном уровне.

Главными «весенними» цветами считаются тюльпаны — они прочно ассоциируются с Женским днем. Зародилась традиция случайно: в 70-е гг. прошлого столетия газета «Известия» опубликовала снимок сотрудника цветочного предприятия в Риге с множеством свежесрезанных тюльпанов. Цветы были выращены специально к Женскому дню. Фотография настолько впечатлила советских граждан, что с каждым годом популярность тюльпанов стала расти.

Сейчас тюльпаны занимают лидирующие позиции по количеству продаж. В 2023 и 2024 году в праздничный период продается порядка 1,8 млн цветов.

Альтернативой тюльпанам являются другие луковичные — гиацинты, фрезии и крокусы. Помимо эстетической привлекательности, их преимущество — в возможности выращивания к назначенной дате.

Частым выбором на 8 марта оказываются розы и хризантемы, причем востребованы они как по отдельности, так и в сочетании в одном букете. Их предпочитают те, кто придерживается традиционных взглядов и не готов к нестандартным решениям. И розы, и хризантемы воспринимаются как беспроигрышный вариант.

Еще один интересный вариант, который пока пользуется гораздо меньшим спросом — ирисы. В 2023 году было продано почти 6 000 штук, а в 2024 на 8% меньше.

А вот популярность мимозы, ставшей некогда символом весеннего тепла, постепенно уходит в прошлое, как в 2023, так и в 2024 году по данным Астрал.ОФД было продано в пределах 130 цветков. Основная причина — появление на рынке множества разнообразных цветов, в том числе продукции из зарубежных стран. В результате мимоза стала считаться пережитком прошлого, хотя и совершенно напрасно: сложно найти ей равных по благоухающему аромату и способности моментально создать солнечное настроение.

Есть в Международном женском дне место и не самым привычным цветам: иногда в качестве подарка на 8 марта покупатели выбирают таитянскую гардению, протею, амариллис и другую экзотику. Но это не самые распространенные варианты.

Что по стоимости

Стоимость мимозы варьировалась от 100 до 1000 рублей, но в среднем большая ветка стоила 500 рублей, более компактные экземпляры — 250–300 рублей.

В 2025 году цветы ожидаемо продолжат дорожать. Например, отпускные цены на тюльпаны растут и у зарубежных поставщиков, и у российских агрокомплексов. По прогнозам экспертов, стоимость тюльпанов в марте 2025 года вырастет на 20–30% по сравнению с прошлогодними ценами.

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Как выбрать идеальный букет

Цветы — по-настоящему универсальный подарок: эффектная композиция порадует и самых близких женщин, и, например, коллег. Но надеяться, что они будут рады любому букету, не стоит. Подготовили для вас советы, которые помогут не ошибиться в выборе:

Учитывайте стиль. Если вы точно знаете, какая композиция порадует человека, задача упрощается: кто-то любит сложные букеты, а для кого-то лучшим подарком станет корзина полевых ромашек. Если же о предпочтениях ничего не известно, лучше выбрать монобукеты без лишних элементов декора или трендовые композиции.

Ориентируйтесь на сезонность. Как правило, сезонные варианты в большинстве случаев оказываются и лучше, и доступнее. Например, все те же тюльпаны: к Женскому дню их выбор огромен и в целом более качественные экземпляры можно встретить весной. Если по каким-то причинам этот вариант не подходит, отдавайте предпочтение внесезонным цветам: герберы, хризантемы и розы уместны всегда.

Оцените свежесть и качество цветов. Обратите внимание на состояние лепестков и стеблей, выбирайте только свежие и здоровые цветы. Это гарантирует, что букет будет дольше радовать обладательницу. Свежие цветы имеют более насыщенные цвета и приятный аромат.

Самые долгостойкие цветы — хризантема, эустома, альстромерия и гербера.

А еще важно продумать упаковку. Вообще цветы без упаковки — не только красиво, но и экологично. Но если предстоит доставка, от нее лучше не отказываться: полиэтилен, сетка или ткань в этом случае — не только украшение.

Цветы в коробке или корзине подойдут, даже если вы не уверены, что у получательницы композиции есть ваза. Поэтому при отправке букета, например, в офис, такой вариант идеален: губка с водой и питательными веществами на дне упаковки продлевают жизнь композиции.

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