Чек-лист для бухгалтера на начало года

Необходимо начислить заработную плату за декабрь 2024 года. Это рекомендация для тех организаций, которые не сделали это в конце 2024 года.

Это последнее начисление заработной платы за 2024 год, по итогам которого нужно было сдать отчетность:

РСВ за 2024 год — до 27.01.2025;

персонифицированные сведения за декабрь 2024 года — до 27.01.2025;

ЕФС-1 раздел НС и ПЗ — до 27.01.2025;

ЕФС-1 раздел СТАЖ — до 27.01.2025;

уведомление НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в период с 01.01.25 по 22.01.25 — до 27.01.2025.

Не позднее 25 февраля 2025 года сдайте в налоговую расчет 6-НДФЛ за 2024 год.

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В обязательном порядке проверьте обновление бухгалтерских программ в связи с увеличением МРОТ — с 1 января 2025 года его сумма составляет 22 440 руб.

Напоминаем, что для малого бизнеса из реестра МСП действуют пониженные тарифы страховых взносов к части выплат физлицам. С января 2025 года выплаты свыше 1,5 МРОТ (сумма 33 660 руб.), облагаются по ставке — 15%. До 2025 года пониженный тариф применялся в отношении сумм, превышающих размер МРОТ.