Чек-лист для бухгалтера на начало года

Учетная политика
Все необходимые изменения в учетной политике организации утверждают в конце года. Соответственно учетную политику на 2025 год компании обновили в декабре 2024 года.
В начале года необходимо проверить настройки бухгалтерских программ, чтобы все хозяйственные операции отражались правильно — в соответствии с обновленной учетной политикой.
Заработная плата
Необходимо начислить заработную плату за декабрь 2024 года. Это рекомендация для тех организаций, которые не сделали это в конце 2024 года.
Это последнее начисление заработной платы за 2024 год, по итогам которого нужно было сдать отчетность:
РСВ за 2024 год — до 27.01.2025;
персонифицированные сведения за декабрь 2024 года — до 27.01.2025;
ЕФС-1 раздел НС и ПЗ — до 27.01.2025;
ЕФС-1 раздел СТАЖ — до 27.01.2025;
уведомление НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в период с 01.01.25 по 22.01.25 — до 27.01.2025.
Не позднее 25 февраля 2025 года сдайте в налоговую расчет 6-НДФЛ за 2024 год.
Сдавайте отчетность по сотрудникам с помощью решений от «Астрал». Модуль 1С-Отчетность понравится бухгалтерам, которые используют продукты «1С» и хотят решать все задачи в привычной программе. А онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0 подойдет пользователям, которые работают в другой учетной системе. С его помощью отправлять документы можно с любого компьютера и из любой точки мира.
В обязательном порядке проверьте обновление бухгалтерских программ в связи с увеличением МРОТ — с 1 января 2025 года его сумма составляет 22 440 руб.
Напоминаем, что для малого бизнеса из реестра МСП действуют пониженные тарифы страховых взносов к части выплат физлицам. С января 2025 года выплаты свыше 1,5 МРОТ (сумма 33 660 руб.), облагаются по ставке — 15%. До 2025 года пониженный тариф применялся в отношении сумм, превышающих размер МРОТ.
Дебиторская и кредиторская задолженность
Включите в план сверку по дебиторской и кредиторской задолженности, а также проверку наличия первичных учетных документов.
Особенно обратите внимание на этот вопрос, если приняли решение о смене системы налогообложения. Например, если организация с ОСНО решила перейти с 1 января 2025 года на упрощенку, то кредиторская задолженность на 31.12.2024 должна быть подтверждена актами сверок. При переходе данная задолженность должна быть учтена в налогооблагаемой базе для УСН. ИФНС обязательно при камеральной проверке бухгалтерской отчетности потребует расшифровать эти суммы. Лучше к этому вопросу подготовиться заранее.
Контроль ЕНС
Закажите сверку с ИФНС по единому налоговому счету для контроля формирования текущего сальдо.
Единый налоговый счет ввели, чтобы упростить перечисление и учет налогов. По итогам каждого отчетного периода необходимо контролировать текущее сальдо, чтобы избежать возникновения недоимки и начисления пеней.
Срок действия КЭП и МЧД
Проконтролируйте сроки действия электронных подписей и МЧД. Некоторые отчеты можно сдавать только в электронном виде. Чтобы не допустить блокировку расчетного счета с применением штрафных санкций, электронная подпись руководителя должна быть с актуальным сроком действия. Оформить такую КЭП можно через сервис Астрал Подпись или в налоговой инспекции.
Напоминаем, что с 1 сентября 2024 года машиночитаемая доверенность нужна всем компаниям и ИП, у которых представители от имени организации или ИП подписывают электронные документы.
МЧД подписывает руководитель с помощью КЭП. Сотруднику для работы с МЧД нужна ЭП физлица. Ее тоже можно получить в сервисе Астрал Подпись.
Формировать МЧД удобно в сервисе Астрал Доверенность. Можно использовать готовые шаблоны или создавать свои, следить за сроками действия и статусами доверенностей через встроенный реестр. Есть возможность добавлять МЧД из других источников, отзывать их и загружать в форматах PDF, XML или ZIP.
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Проверьте и внесите в календарь сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности:
До 27 января 2025 года нужно было сдать:
декларацию по НДС;
отчет по товарам, подлежащим прослеживаемости.
Предстоит сдать отчетность:
декларацию по налогу на прибыль — не позднее 25 марта 2025 года;
декларацию по налогу на УСН (для ООО) — не позднее 25 марта 2025 года;
декларация по налогу на УСН (для ИП) — не позднее 25 апреля 2025 года;
бухгалтерская отчетность — не позднее 31 марта 2025 года;
уведомление по транспортному налогу за 2024 год — не позднее 25 февраля 2025 года;
уведомление по земельному налогу за 2024 год — не позднее 25 февраля 2025 года.
Проверьте в учетных программах обновления форм сдачи отчетности — с 2025 года практически все отчеты нужно заполнять по новым формам.
Так как с января 2025 года упрощенцы, у которых доходы в 2024 году превысили 60 млн руб., стали плательщиками НДС, в бухгалтерских программах появились новые ставки НДС — 5% и 7%, помимо общепринятых 20% и 10%. Необходимо сделать правильные настройки в учетной программе.
Сдавайте электронную отчетность с помощью удобных решений от «Астрал». Пользователи 1С могут выбрать «1С-Отчетность» и решать задачи в привычном интерфейсе, а онлайн-сервис «Астрал Отчет 5.0» по достоинству оценят пользователи, которые работают в другой системе. Перед отправкой все отчеты автоматически проверяются на наличие ошибок. Важные задачи всегда под контролем — сроки сдачи отчетности и окончания сертификатов.
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