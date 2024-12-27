Все изменения для пользователей ККТ в 2024–2025: памятка для бизнеса

Правила, которые действуют в 2024 году
Ограничения на проверки бизнеса
До конца 2024 года продолжается действие моратория на проверки предприятий (постановление правительства от 14.12.2023 № 2140). Мораторий не полностью отменяет контроль, но ограничивает его.
Выездные и документарные проверки возможны лишь с согласия главы ФНС или его заместителя. Обнаруженные нарушения могут привести к проведению контрольной закупки, по которой затем будет выдано предписание. Если выявят нарушения, на бизнес могут наложить штраф.
В КоАП перечислены различные нарушения требований закона 54-ФЗ. Например, штраф за неиспользование ККТ зависит от объема финансовых операций, проведенных без нее:
Для ИП штраф составляет от 25% до 50% от суммы расчетов, произведенных без кассы, но не менее 10 000 рублей.
Для юрлиц эта сумма увеличивается до 75%–100% от суммы расчетов без кассового аппарата, при этом минимальная сумма штрафа составляет 30 000 рублей.
За нарушение порядка регистрации или перерегистрации онлайн-кассы, условий ее применения, за использование кассы, которая не соответствует требованиям:
штраф для ИП — 1 500–3 000 рублей;
штраф для юрлиц — 5 000–10 000 рублей.
Налоговая служба в 2024 году продолжает уделять внимание выявлению факторов риска, которые указывают на возможные нарушения в сфере использования онлайн-касс.
Среди таких факторов:
Чеки не передаются в ФНС более 60 дней после регистрации кассы.
За месяц количество возвратных чеков на 30% превосходит количество чеков на приход (исключение составляют ломбарды).
Чеки коррекции составляют более 30% от общего количества фискальных документов за 30 дней.
При продаже маркируемых товаров действует свыше 30 критериев риска, например, отсутствие маркировки в базе данных или реализация продукции, не введенной в оборот.
При камеральных проверках ФНС сверяет отчетность с данными из фискальных документов. Ведомство также выявляет нарушения в регистрации касс и кассовых чеках — в том числе отсутствие обязательных реквизитов.
Разрешительный режим
Розничный магазин — завершающий этап при доставке продукции от производителя до потребителя. Работники магазинов должны убедиться в наличии кодов маркировки на товарах при их приемке от поставщика и передавать информацию о продаже маркированной продукции в систему мониторинга (ГИС МТ) «Честный ЗНАК». Передача информации происходит через кассу. Для этого она должна быть подключена к ОФД. Данные отправляются ОФД, а он передает информацию о маркировке в ГИС МТ. Реализация продукции, которые подлежат маркировке, без DataMatrix-кодов считается нарушением законодательства.
Контроль за продажей маркированных товаров усиливается. Теперь ГИС МТ подтверждает, можно реализовывать продукцию или нет. Для этого введен разрешительный режим, который помогает защитить потребителей от подделок и просрочки — в реализации такого товара система продавцу откажет.
Для тех продавцов, которые реализуют маркированные товары, ввели разрешительный режим продажи такой продукции на кассе. Он помогает защитить потребителей от подделок.
Сейчас товары проверяются в онлайн-режиме. Он работает так:
Кассиры сканируют коды маркировки, и данные обрабатываются на кассе.
Кассовое ПО направляет запросы в ГИС МТ.
Система подтверждает или накладывает запрет на продажу.
Причины запрета на продажу товаров могут быть такими:
Отсутствие кода маркировки в системе.
Код уже выведен из оборота.
Блокировка кода по решению органов исполнительной власти.
Код не введен в оборот.
Некорректный результат проверки кода.
Истечение срока годности товара.
Реализация товара по цене ниже или выше максимальной розничной цены.
К декабрю 2024 года разрешительный режим применяется к 14 товарных категориям:
табачная, никотиносодержащая и безникотиновая продукция;
молочная продукция;
бутилированная вода;
пиво, напитки на основе пива и некоторые слабоалкогольные напитки;
безалкогольные напитки и соки;
парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с антимикробным действием и кожные антисептики;
БАДы;
обувь;
товары легкой промышленности;
фототовары;
шины;
духи и туалетная вода;
медицинские изделия;
кресла-коляски.
Разрешительный режим не касается предпринимателей, которые:
освобождены от передачи данных через ОФД, то есть работают в автономном режиме;
освобождены от использования касс из-за работы в удаленных и труднодоступных районах;
не участвуют в обороте маркированных товаров;
указывают код товара вместо марки при продаже в общепите;
занимаются торговлей через вендинговые автоматы;
продают товары в интернет-магазинах и на маркетплейсах, выводя их из оборота при отправке клиенту.
Покупка за цифровые рубли
Еще в 2023 году стартовал эксперимент по использованию цифрового рубля, и ЦБ объявил об операциях с такой валютой — в том числе о возможности оплаты товаров. При таких расчетах кассовый аппарат следует использовать в стандартном порядке, а в чеке надо указывать способ оплаты «безналичными» (тег 1081).
Ограничения на наличные расчеты при сдаче металлолома
В 2024 году все расчеты с физическими лицами, сдающими лом и отходы цветных и черных металлов, должны проводиться исключительно безналичным способом. Владельцы приемных пунктов обязаны использовать кассу и выпускать чек, в котором признак операции будет указан как «Расход». В поле «сумма по чеку безналичными» прописывают выданную сумму.
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Что изменится в 2025 году
В 2025 году не ожидается резких изменений в правилах применения ККТ. Основные тенденции связаны с дальнейшей цифровизацией и автоматизацией процессов, а также с усилением контроля за оборотом товаров.
Упрощение процедуры перерегистрации ККТ
С марта 2025 года упростят процесс перерегистрации касс. Владельцам ККТ больше не придется обращаться в налоговую при замене фискального накопителя. Новый порядок предусматривает только отправку отчета через личный кабинет оператора фискальных данных.
Новый порядок регистрации касс
Кассу можно будет зарегистрировать в два раза быстрее: за 5 рабочих дней вместо 10.
Подать заявку на регистрацию или перерегистрацию кассы можно через ЛК оператора фискальных данных, на сайте налоговой службы или при личном визите в ФНС. С 01.09.2025 список дополнят портал Госуслуг и сервисы производителей касс.
Непредоставление доступа к устройству для проверки фискальных данных станет причиной того, что налоговая снимет кассу с учета в одностороннем порядке. Работа кассы может быть возобновлена только после предоставления доступа контролирующим органам.
Кассы на розничных рынках
С 1 марта 2025 года компании и предприниматели на ЕСХН смогут не использовать кассы, если имеют не более трех торговых точек на рынке и их складские площади не превышают 15 кв. м, при условии моментальной передачи товара покупателю.
Некредитные потребительские кооперативы в сельском хозяйстве обязаны будут использовать кассы при розничной торговле на рынках, ярмарках и выставках с 1 сентября 2025 года.
ИП на патенте могут торговать без онлайн-кассы на регулярных ярмарках выходного дня с числом мест не более 50. Виды деятельности таких ИП перечислены в статье 346.43 НК.
Новые обязанности управляющих рынками компаний
С 1 марта 2025 года компании, управляющие рынками, получат контрольные функции. Они должны каждый месяц проверять через сайт ФНС наличие установленных и прошедших регистрацию кассовых аппаратов у продавцов, работающих на территории рынка.
Если у продавца нет ККТ, УК должна:
уведомить его о том, что нужно установить кассу;
приостановить его работу на рынке.
Продавцу дадут 15 рабочих дней на исправление нарушения, после чего УК может в одностороннем порядке разорвать договор аренды торгового места.
Кроме того, УК нужно запрашивать копию карточки регистрации ККТ при оформлении арендного договора, если арендатор не освобожден от использования кассы.
Согласно закону № 284-ФЗ, УК несут административную ответственность за нарушения в предоставлении аренды торговых мест. Возможные штрафы:
для организаций: от 100 до 300 тыс. рублей за первое и от 300 тыс. до 1 млн рублей за повторное нарушение;
для должностных лиц: от 40 до 50 тыс. рублей за первое и от 50 до 80 тыс. рублей за повторное нарушение.
Изменения в использовании касс в общественном питании
Согласно закону № 274-ФЗ, с 1 марта 2025 года кафе и рестораны должны выдавать чеки сразу после оформления заказа, а не перед уходом гостей.
Электронные чеки можно отправлять в приложение «Мои чеки онлайн»
С 1 марта 2025 года покупатели смогут получать электронные чеки от продавцов через приложение «Мои чеки онлайн». Но чтобы отправлять клиенту электронный чек, владельцу ККТ сначала нужно получить от него согласие с таким способом передачи фискальных документов.
В чеке должен быть указан номер телефона или адрес электронной почты покупателя.
Освобождение от использования онлайн-касс
С 1 марта 2025 года предприниматели в сфере физкультуры, спорта и образования могут не применять онлайн-кассы для безналичных расчетов с клиентами. Но они обязаны использовать кассы при наличных расчетах или применении электронных платежных средств. Чтобы не использовать кассу в образовательной деятельности, требуется наличие лицензии.
Внедрение онлайн-касс в новых регионах РФ
Организации и предприниматели в новых регионах РФ должны будут подключиться к системе онлайн-касс в течение переходного периода с 1 февраля до 1 августа 2025 года.
Сроки внедрения касс для различных категорий бизнеса:
компании на общем налоговом режиме — с 1 февраля 2025 года;
компании на УСН или ЕСХН с сотрудниками, работающими по ТК, — с 1 марта 2025 года;
ИП с сотрудниками, работающими по ТК, — с 1 мая 2025 года;
ИП без работников на ОСН — с 1 июня 2025 года;
ИП без работников на УСН — с 1 июля 2025 года;
ИП без сотрудников на ЕСХН и ПСН — с 1 августа 2025 года.
Введение офлайн-режима проверки маркируемых товаров. Распространение онлайн-проверок на другие группы товаров
С 1 марта 2025 года вводится офлайн-проверка на кассах для всех категорий маркируемых категорий, кроме безалкогольных напитков.
Онлайн-проверка распространяется на другие группы продукции. С 5 февраля 2025 года она будет проводиться для безалкогольных напитков в стекле, полимерной и алюминиевой упаковке (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе).
С 1 марта 2025 года онлайн-проверка вводится для кресел-колясок и медизделий.
С 1 июня 2025 года это требование распространяется также на все безалкогольные напитки, упакованные в кеги, Tetra Pak и иную тару.
При проведении онлайн-проверки кассовый аппарат передает запрос в систему «Честный ЗНАК». Если продажа не запрещена, продукцию можно реализовать. Однако если время ожидания ответа от ГИС МТ превышает 1,5 секунды, система автоматически переключается на офлайн-проверку.
Для успешной офлайн-проверки в учетной системе продавца появится база данных кодов маркировки, содержащая информацию о принимаемых и блокируемых кодах. Эта база будет обновляться каждые два часа автоматически. Также ЦРПТ объявил о создании локального модуля «Честный ЗНАК», который обеспечивает автоматическое обновление базы данных заблокированных кодов маркировки в фоновом режиме.
Ответственность за нарушения в сфере применения ККТ
За нарушение порядка использования онлайн-кассы бизнес ждут штрафы и другие негативные последствия.
За неприменение ККТ штрафы (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):
на должностное лицо — 25–50% суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тыс. рублей;
на юрлицо — штрафы от 75–100% суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.
За повторное неприменение ККТ, если сумма расчетов без нее составила больше 1 млн рублей, должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет, а деятельность компании приостановить на срок до 90 суток.
За невыдачу покупателю кассового чека штрафы (ч. 6 ст. 14.5 КоАП):
на должностное лицо — 2 тыс. рублей;
на юрлицо — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей.
За применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, применение ее с нарушением порядка регистрации, сроков и условий перерегистрации, а также порядка и условий использования: (ч. 5 ст. 14.5 КоАП):
на должностное лицо — штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей;
на юрлицо — предупреждение или от 5 до 10 тыс. рублей.
Такой же штраф предусмотрен для тех, кто не заключил договор с ОФД, чтобы передавать чеки в налоговую.
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