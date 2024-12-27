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Онлайн-кассы

Все изменения для пользователей ККТ в 2024–2025: памятка для бизнеса

В 2024 и 2025 годах для владельцев онлайн-касс появилось много законодательных новшеств. Расскажем о том, какие правила действуют сейчас, а какие вступят в силу в 2025 году.

Правила, которые действуют в 2024 году

Ограничения на проверки бизнеса

До конца 2024 года продолжается действие моратория на проверки предприятий (постановление правительства от 14.12.2023 № 2140). Мораторий не полностью отменяет контроль, но ограничивает его.

Выездные и документарные проверки возможны лишь с согласия главы ФНС или его заместителя. Обнаруженные нарушения могут привести к проведению контрольной закупки, по которой затем будет выдано предписание. Если выявят нарушения, на бизнес могут наложить штраф. 

В КоАП перечислены различные нарушения требований закона 54-ФЗ. Например, штраф за неиспользование ККТ зависит от объема финансовых операций, проведенных без нее:

  • Для ИП штраф составляет от 25% до 50% от суммы расчетов, произведенных без кассы, но не менее 10 000 рублей.

  • Для юрлиц эта сумма увеличивается до 75%–100% от суммы расчетов без кассового аппарата, при этом минимальная сумма штрафа составляет 30 000 рублей.

За нарушение порядка регистрации или перерегистрации онлайн-кассы, условий ее применения, за использование кассы, которая не соответствует требованиям:

  • штраф для ИП — 1 500–3 000 рублей;

  • штраф для юрлиц — 5 000–10 000 рублей. 

Налоговая служба в 2024 году продолжает уделять внимание выявлению факторов риска, которые указывают на возможные нарушения в сфере использования онлайн-касс.

Среди таких факторов:

  • Чеки не передаются в ФНС более 60 дней после регистрации кассы.

  • За месяц количество возвратных чеков на 30% превосходит количество чеков на приход (исключение составляют ломбарды).

  • Чеки коррекции составляют более 30% от общего количества фискальных документов за 30 дней.

При продаже маркируемых товаров действует свыше 30 критериев риска, например, отсутствие маркировки в базе данных или реализация продукции, не введенной в оборот.

При камеральных проверках ФНС сверяет отчетность с данными из фискальных документов. Ведомство также выявляет нарушения в регистрации касс и кассовых чеках — в том числе отсутствие обязательных реквизитов. 

Разрешительный режим 

Розничный магазин — завершающий этап при доставке продукции от производителя до потребителя. Работники магазинов должны убедиться в наличии кодов маркировки на товарах при их приемке от поставщика и передавать информацию о продаже маркированной продукции в систему мониторинга (ГИС МТ) «Честный ЗНАК». Передача информации происходит через кассу. Для этого она должна быть подключена к ОФД. Данные отправляются ОФД, а он передает информацию о маркировке в ГИС МТ. Реализация продукции, которые подлежат маркировке, без DataMatrix-кодов считается нарушением законодательства.

Контроль за продажей маркированных товаров усиливается. Теперь ГИС МТ подтверждает, можно реализовывать продукцию или нет. Для этого введен разрешительный режим, который помогает защитить потребителей от подделок и просрочки — в реализации такого товара система продавцу откажет.

Для тех продавцов, которые реализуют маркированные товары, ввели разрешительный режим продажи такой продукции на кассе. Он помогает защитить потребителей от подделок. 

Сейчас товары проверяются в онлайн-режиме. Он работает так:

  • Кассиры сканируют коды маркировки, и данные обрабатываются на кассе.

  • Кассовое ПО направляет запросы в ГИС МТ.

  • Система подтверждает или накладывает запрет на продажу.

Причины запрета на продажу товаров могут быть такими:

  • Отсутствие кода маркировки в системе.

  • Код уже выведен из оборота.

  • Блокировка кода по решению органов исполнительной власти.

  • Код не введен в оборот.

  • Некорректный результат проверки кода.

  • Истечение срока годности товара.

  • Реализация товара по цене ниже или выше максимальной розничной цены.

К декабрю 2024 года разрешительный режим применяется к 14 товарных категориям:

  • табачная, никотиносодержащая и безникотиновая продукция;

  • молочная продукция;

  • бутилированная вода;

  • пиво, напитки на основе пива и некоторые слабоалкогольные напитки;

  • безалкогольные напитки и соки;

  • парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с антимикробным действием и кожные антисептики;

  • БАДы;

  • обувь;

  • товары легкой промышленности;

  • фототовары;

  • шины;

  • духи и туалетная вода;

  • медицинские изделия;

  • кресла-коляски.

Разрешительный режим не касается предпринимателей, которые:

  • освобождены от передачи данных через ОФД, то есть работают в автономном режиме;

  • освобождены от использования касс из-за работы в удаленных и труднодоступных районах;

  • не участвуют в обороте маркированных товаров;

  • указывают код товара вместо марки при продаже в общепите;

  • занимаются торговлей через вендинговые автоматы;

  • продают товары в интернет-магазинах и на маркетплейсах, выводя их из оборота при отправке клиенту.

Покупка за цифровые рубли

Еще в 2023 году стартовал эксперимент по использованию цифрового рубля, и ЦБ объявил об операциях с такой валютой — в том числе о возможности оплаты товаров. При таких расчетах кассовый аппарат следует использовать в стандартном порядке, а в чеке надо указывать способ оплаты «безналичными» (тег 1081).

Ограничения на наличные расчеты при сдаче металлолома

В 2024 году все расчеты с физическими лицами, сдающими лом и отходы цветных и черных металлов, должны проводиться исключительно безналичным способом. Владельцы приемных пунктов обязаны использовать кассу и выпускать чек, в котором признак операции будет указан как «Расход». В поле «сумма по чеку безналичными» прописывают выданную сумму.

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Что изменится в 2025 году

В 2025 году не ожидается резких изменений в правилах применения ККТ. Основные тенденции связаны с дальнейшей цифровизацией и автоматизацией процессов, а также с усилением контроля за оборотом товаров.

Главным образом, законы от 08.08.2024 № 273-ФЗ, № 274-ФЗ и № 284-ФЗ вводят изменения в порядок использования онлайн-касс. Большинство изменений начнут действовать с марта 2025 года. 

Упрощение процедуры перерегистрации ККТ

С марта 2025 года упростят процесс перерегистрации касс. Владельцам ККТ больше не придется обращаться в налоговую при замене фискального накопителя. Новый порядок предусматривает только отправку отчета через личный кабинет оператора фискальных данных.

Новый порядок регистрации касс

Кассу можно будет зарегистрировать в два раза быстрее: за 5 рабочих дней вместо 10.

Подать заявку на регистрацию или перерегистрацию кассы можно через ЛК оператора фискальных данных, на сайте налоговой службы или при личном визите в ФНС. С 01.09.2025 список дополнят портал Госуслуг и сервисы производителей касс.

Непредоставление доступа к устройству для проверки фискальных данных станет причиной того, что налоговая снимет кассу с учета в одностороннем порядке. Работа кассы может быть возобновлена только после предоставления доступа контролирующим органам.

Кассы на розничных рынках

С 1 марта 2025 года компании и предприниматели на ЕСХН смогут не использовать кассы, если имеют не более трех торговых точек на рынке и их складские площади не превышают 15 кв. м, при условии моментальной передачи товара покупателю. 

Некредитные потребительские кооперативы в сельском хозяйстве обязаны будут использовать кассы при розничной торговле на рынках, ярмарках и выставках с 1 сентября 2025 года.

ИП на патенте могут торговать без онлайн-кассы на регулярных ярмарках выходного дня с числом мест не более 50. Виды деятельности таких ИП перечислены в статье 346.43 НК.

Новые обязанности управляющих рынками компаний

С 1 марта 2025 года компании, управляющие рынками, получат контрольные функции. Они должны каждый месяц проверять через сайт ФНС наличие установленных и прошедших регистрацию кассовых аппаратов у продавцов, работающих на территории рынка. 

Если у продавца нет ККТ, УК должна:

  • уведомить его о том, что нужно установить кассу;

  • приостановить его работу на рынке.

Продавцу дадут 15 рабочих дней на исправление нарушения, после чего УК может в одностороннем порядке разорвать договор аренды торгового места.

Кроме того, УК нужно запрашивать копию карточки регистрации ККТ при оформлении арендного договора, если арендатор не освобожден от использования кассы.

Согласно закону № 284-ФЗ, УК несут административную ответственность за нарушения в предоставлении аренды торговых мест. Возможные штрафы:

  • для организаций: от 100 до 300 тыс. рублей за первое и от 300 тыс. до 1 млн рублей за повторное нарушение;

  • для должностных лиц: от 40 до 50 тыс. рублей за первое и от 50 до 80 тыс. рублей за повторное нарушение.

Изменения в использовании касс в общественном питании

Согласно закону № 274-ФЗ, с 1 марта 2025 года кафе и рестораны должны выдавать чеки сразу после оформления заказа, а не перед уходом гостей.

Электронные чеки можно отправлять в приложение «Мои чеки онлайн»

С 1 марта 2025 года покупатели смогут получать электронные чеки от продавцов через приложение «Мои чеки онлайн». Но чтобы отправлять клиенту электронный чек, владельцу ККТ сначала нужно получить от него согласие с таким способом передачи фискальных документов. 

В чеке должен быть указан номер телефона или адрес электронной почты покупателя.

Освобождение от использования онлайн-касс

С 1 марта 2025 года предприниматели в сфере физкультуры, спорта и образования могут не применять онлайн-кассы для безналичных расчетов с клиентами. Но они обязаны использовать кассы при наличных расчетах или применении электронных платежных средств. Чтобы не использовать кассу в образовательной деятельности, требуется наличие лицензии.

Внедрение онлайн-касс в новых регионах РФ

Организации и предприниматели в новых регионах РФ должны будут подключиться к системе онлайн-касс в течение переходного периода с 1 февраля до 1 августа 2025 года.

Сроки внедрения касс для различных категорий бизнеса:

  • компании на общем налоговом режиме — с 1 февраля 2025 года;

  • компании на УСН или ЕСХН с сотрудниками, работающими по ТК, — с 1 марта 2025 года;

  • ИП с сотрудниками, работающими по ТК, — с 1 мая 2025 года;

  • ИП без работников на ОСН — с 1 июня 2025 года;

  • ИП без работников на УСН — с 1 июля 2025 года;

  • ИП без сотрудников на ЕСХН и ПСН — с 1 августа 2025 года.

Введение офлайн-режима проверки маркируемых товаров. Распространение онлайн-проверок на другие группы товаров

С 1 марта 2025 года вводится офлайн-проверка на кассах для всех категорий маркируемых категорий, кроме безалкогольных напитков. 

Онлайн-проверка распространяется на другие группы продукции. С 5 февраля 2025 года она будет проводиться для безалкогольных напитков в стекле, полимерной и алюминиевой упаковке (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе).

С 1 марта 2025 года онлайн-проверка вводится для кресел-колясок и медизделий.

С 1 июня 2025 года это требование распространяется также на все безалкогольные напитки, упакованные в кеги, Tetra Pak и иную тару.

При проведении онлайн-проверки кассовый аппарат передает запрос в систему «Честный ЗНАК». Если продажа не запрещена, продукцию можно реализовать. Однако если время ожидания ответа от ГИС МТ превышает 1,5 секунды, система автоматически переключается на офлайн-проверку.

Для успешной офлайн-проверки в учетной системе продавца появится база данных кодов маркировки, содержащая информацию о принимаемых и блокируемых кодах. Эта база будет обновляться каждые два часа автоматически. Также ЦРПТ объявил о создании локального модуля «Честный ЗНАК», который обеспечивает автоматическое обновление базы данных заблокированных кодов маркировки в фоновом режиме.

Ответственность за нарушения в сфере применения ККТ

За нарушение порядка использования онлайн-кассы бизнес ждут штрафы и другие негативные последствия.

За неприменение ККТ штрафы (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

  • на должностное лицо — 25–50% суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тыс. рублей;

  • на юрлицо — штрафы от 75–100% суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей. 

За повторное неприменение ККТ, если сумма расчетов без нее составила больше 1 млн рублей, должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет, а деятельность компании приостановить на срок до 90 суток.

За невыдачу покупателю кассового чека штрафы (ч. 6 ст. 14.5 КоАП):

  • на должностное лицо — 2 тыс. рублей;

  • на юрлицо — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей.

За применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, применение ее с нарушением порядка регистрации, сроков и условий перерегистрации, а также порядка и условий использования: (ч. 5 ст. 14.5 КоАП):

  • на должностное лицо — штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей;

  •  на юрлицо — предупреждение или от 5 до 10 тыс. рублей.

Такой же штраф предусмотрен для тех, кто не заключил договор с ОФД, чтобы передавать чеки в налоговую.

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