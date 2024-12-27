Все изменения для пользователей ККТ в 2024–2025: памятка для бизнеса

До конца 2024 года продолжается действие моратория на проверки предприятий (постановление правительства от 14.12.2023 № 2140). Мораторий не полностью отменяет контроль, но ограничивает его.

Выездные и документарные проверки возможны лишь с согласия главы ФНС или его заместителя. Обнаруженные нарушения могут привести к проведению контрольной закупки, по которой затем будет выдано предписание. Если выявят нарушения, на бизнес могут наложить штраф.

В КоАП перечислены различные нарушения требований закона 54-ФЗ. Например, штраф за неиспользование ККТ зависит от объема финансовых операций, проведенных без нее:

Для ИП штраф составляет от 25% до 50% от суммы расчетов, произведенных без кассы, но не менее 10 000 рублей.

Для юрлиц эта сумма увеличивается до 75%–100% от суммы расчетов без кассового аппарата, при этом минимальная сумма штрафа составляет 30 000 рублей.

За нарушение порядка регистрации или перерегистрации онлайн-кассы, условий ее применения, за использование кассы, которая не соответствует требованиям:

штраф для ИП — 1 500–3 000 рублей;

штраф для юрлиц — 5 000–10 000 рублей.

Налоговая служба в 2024 году продолжает уделять внимание выявлению факторов риска, которые указывают на возможные нарушения в сфере использования онлайн-касс.

Среди таких факторов:

Чеки не передаются в ФНС более 60 дней после регистрации кассы.

За месяц количество возвратных чеков на 30% превосходит количество чеков на приход (исключение составляют ломбарды).

Чеки коррекции составляют более 30% от общего количества фискальных документов за 30 дней.

При продаже маркируемых товаров действует свыше 30 критериев риска, например, отсутствие маркировки в базе данных или реализация продукции, не введенной в оборот.

При камеральных проверках ФНС сверяет отчетность с данными из фискальных документов. Ведомство также выявляет нарушения в регистрации касс и кассовых чеках — в том числе отсутствие обязательных реквизитов.