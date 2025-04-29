Изменения в применении ККТ в 2025 году

Новые сроки и способы регистрации и снятия с учета касс

Сокращение сроков

Раньше владельцам касс нужно было подавать заявление в налоговый орган и ждать 10 рабочих дней, пока кассу зарегистрируют, перерегистрируют или снимут с учета. С 1 марта 2025 года эти процедуры занимают вдвое меньше времени — до пяти рабочих дней (п. 7 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).

Дополнительные способы регистрации ККТ

До 1 сентября 2025 года зарегистрировать, перерегистрировать или снять кассу с учета можно одним из трех способов: онлайн на сайте ФНС;

при личном посещении местного отделения налоговой;

через оператора фискальных данных (ОФД). В начале осени появятся еще два дополнительных способа для регистрационных действий с ККТ — через производителя кассовой техники и на «Госуслугах» (п. 10 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.09.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).

Упрощение регистрационных действий

Благодаря взаимодействию с ОФД с 1 марта 2025 года зарегистрировать или перерегистрировать кассу стало легче. Чтобы зарегистрировать кассу, владелец ККТ вносит в кассу регистрационный номер, а оператор ФД направляет информацию в налоговый орган (п. 3.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024). Если же потребуется перерегистрировать кассу, владельцу достаточно создать отчет с новыми параметрами ККТ и отчитаться в ФНС через ОФД (п. 4.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024). «Астрал.ОФД» — онлайн-сервис для передачи данных чеков в ФНС и ЦРПТ.

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Право ФНС снять кассу с учета в одностороннем порядке