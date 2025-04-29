Изменения в применении ККТ в 2025 году

Новые сроки и способы регистрации и снятия с учета касс
Сокращение сроков
Раньше владельцам касс нужно было подавать заявление в налоговый орган и ждать 10 рабочих дней, пока кассу зарегистрируют, перерегистрируют или снимут с учета. С 1 марта 2025 года эти процедуры занимают вдвое меньше времени — до пяти рабочих дней (п. 7 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Дополнительные способы регистрации ККТ
До 1 сентября 2025 года зарегистрировать, перерегистрировать или снять кассу с учета можно одним из трех способов:
онлайн на сайте ФНС;
при личном посещении местного отделения налоговой;
через оператора фискальных данных (ОФД).
В начале осени появятся еще два дополнительных способа для регистрационных действий с ККТ — через производителя кассовой техники и на «Госуслугах» (п. 10 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.09.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Упрощение регистрационных действий
Благодаря взаимодействию с ОФД с 1 марта 2025 года зарегистрировать или перерегистрировать кассу стало легче.
Чтобы зарегистрировать кассу, владелец ККТ вносит в кассу регистрационный номер, а оператор ФД направляет информацию в налоговый орган (п. 3.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Если же потребуется перерегистрировать кассу, владельцу достаточно создать отчет с новыми параметрами ККТ и отчитаться в ФНС через ОФД (п. 4.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
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Право ФНС снять кассу с учета в одностороннем порядке
В ходе налоговой проверки инспектор может попросить владельца ККТ или ответственного сотрудника предоставить ему доступ к технике. Любые препятствия этому могут иметь неблагоприятные последствия для компании. Налоговая вправе снять кассу с учета, не информируя об этом собственника бизнеса.
Чтобы восстановить регистрацию ККТ, нужно предоставить доступ к ней налоговикам (п. 19 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
До 1 марта 2025 года у ФНС были только три причины для аннулирования регистрации кассы:
Касса не соответствует требованиям закона № 54-ФЗ.
Срок действия фискального накопителя закончился.
Организация или предприниматель прекратили свою деятельность (п.18 ст.4.2 закона от 22.05.2003 №54-ФЗ, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
С 1 марта 2025 года налоговые органы получили право снимать кассовые аппараты (ККТ) с учета без согласия владельца, если им не дадут доступ к фискальному накопителю для проверки данных. Если организация или индивидуальный предприниматель (ИП) откажутся предоставить инспекторам доступ к кассе, налоговая сможет официально снять ее с учета.
Чтобы снова зарегистрировать такую ККТ, владельцу придется сначала предоставить налоговым органам доступ к фискальному накопителю. Это правило закреплено в п. 18 статьи 4.2 закона № 54-ФЗ.
Новые правила в работе с ККТ и чеками
Дополнительный способ отправки чеков
Владельцы касс обязаны передавать чеки покупателям одним из способов — на бумаге или онлайн (п. 2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). В первом случае чек распечатывают и передают в руки, во втором — отправляют по СМС или на email покупателя.
С 1 марта 2025 года появился еще один электронный способ передачи чеков — через сервис «Мои чеки онлайн» от ФНС. Обязательное условие — согласие покупателя.
Продавец указывает в чеке контактные данные покупателя — номер телефона или адрес электронной почты. По своим контактам человек сможет зайти в сервис и проверить там наличие чека.
Новый способ передачи чеков не требует расходов на бумагу и отправку, поэтому владельцы касс смогут экономить.
Передача чека при оплате через СБП
С 1 марта 2025 года при совершении расчетов по СБП владельцы касс обязаны выдать покупателю чек. Раньше в этом месте закона был пробел: продавцы не понимали, нужна ли ККТ при оплате по СБП. Законодатели обратили внимание на недочет и устранили его (п. 2.2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Место нахождения кассы
С 1 марта 2025 года продавцы должны использовать кассу в том месте, где рассчитывается покупатель. Например, если при магазине автозапчастей работает шиномонтаж, то клиент вправе рассчитаться и получить чек на шиномонтаже, а не идти в магазин.
Для заведений общепита уточнили — кассовый аппарат можно поставить в месте, где хранятся наличные средства. Выносить ее каждому посетителю необязательно.
Раньше только при определенных расчетах кассу можно было использовать вне автоматического устройства, но не отсоединяя их друг от друга: например, когда расчеты проводились через вендинговый аппарат или покупатели оплачивали услуги автомойки. С 1 марта 2025 года все владельцы касс независимо от рода деятельности могут выносить кассу за пределы автоматического устройства.
Выдача чеков в общепите
До 1 марта 2025 года заведения общепита выдавали чек посетителю после того, как он оплачивал счет. Из-за такого порядка расчетов росло количество нарушений: в некоторых случаях официанты специально не выдавали покупателю чек, тем самым компании незаконно снижали налоговую нагрузку на бизнес.
После вступления в силу изменений, чек нужно передавать до момента расчетов (п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024). Планируется, что новый порядок выдачи чеков уменьшит количество нарушений и налоговых проверок, а расчеты станут более прозрачными.
Новые требования к кассам и чекам
С 1 марта 2025 года появились новые требования к чекам, а именно к качеству печати и размеру символов (раньше владельцы ККТ экономили на бумаге и краске, что сказывалось на читаемости чеков). Также установили требования к QR-коду — скорости и качеству его отображения на экранах автоматических устройств (п. 5 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Что касается касс, то они должны иметь индивидуальный корпус и один фискальный накопитель — это требование, которое относится к производителям кассовой техники (п. 1 ст. 4 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Кто вправе не применять кассы
С 1 марта 2025 года появилось право не применять кассы у предпринимателей, чья основная деятельность — образовательные и спортивные услуги. При этом должна быть соответствующая лицензия.
Важное условие — касса не используется в том случае, если оплата совершается в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа. Если человек оплачивает картой или наличными деньгами, то нужно использовать кассу (п. 13 ст. 2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Освобождение от применения ККТ действует и для пунктов, принимающих вторсырье, за исключением приема лома, черного и цветного металла, драгоценных металлов и камней (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024).
Поэтапный переход на ККТ в новых субъектах РФ
До 1 февраля 2025 года компании и ИП из новых регионов не применяли кассы в своей деятельности. Сейчас происходит переход на ККТ. Право не использовать кассы останется только у определенного бизнеса в зависимости от применяемой системы налогообложения и наличия работников.
С 1 февраля 2025 года использовать кассы должны все организации на ОСНО, УСН или ЕСХН без наемных сотрудников. Для остальных сроки перехода такие:
Владельцы бизнеса на УСН и ЕСХН, у которых есть работники, — с 1 марта 2025 года.
За ними перейдут на ККТ ИП с работниками — с 1 мая 2025 года.
Предприниматели и ИП на ОСНО и УСН без работников должны будут использовать кассы с 1 июня и 1 июля 2025 года соответственно.
Дольше всего освобождение продлится для ИП на ЕСХН и патенте без работников — до 1 августа 2025 года.
Таким образом, на постепенный переход к ККТ уйдет от одного до шести месяцев. После 1 августа 2025 года применять ККТ должны будут все организации и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.
Налоговый вычет на покупку ККТ
Правительство РФ ввело поддержку для владельцев ККТ, зарегистрированных в новых регионах — налоговый вычет на покупку кассы и связанные с этим услуги. Компании и ИП могут снизить налоговую базу до 28 тысяч рублей. Льгота действует на покупку одного экземпляра кассы или фискального накопителя, ПО, услуги по настройке ККТ и сопутствующие услуги (п. 3.2 ст. 346.21 НК).
Обязательные условия — касса зарегистрирована в новом субъекте РФ, включена в реестр ККТ, владелец применяет УСН «Доходы» или ПСН. Налоговый вычет можно получить за 2024 или 2025 год — владелец кассы выбирает период на свое усмотрение.
Новые правила работы с ККТ для рынков, ярмарок и управляющих ими компаний
С 1 марта 2025 года применять кассы должны практически все организации и ИП, торгующие на рынках и ярмарках. Освобождение останется лишь у некоторых продавцов.
ИП на ПСН. При каком виде деятельности разрешается не применять кассу, перечислено в пп. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64–66 п.2 ст. 346.43 НК. Например, изготовление уличных указателей, изделий народного промысла, производство молочной продукции и консервированных овощей и фруктов и т.д. Еще одно условие — не более 50 торговых мест на всей ярмарке.
Плательщики ЕСХН. Речь идет об организациях и ИП, которые платят единый сельхозналог. Условие для неприменения ККТ — расположение торговых точек на площади не более 15 кв.м. и не более трех торговых мест.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие розничные продажи. Они могут не применять ККТ до 2 сентября 2025 года — после этой даты освобождение не действует.
Соответствующие изменения закреплены в п. 2, 2,3 и 2.4 ст. 2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ № 274-ФЗ от 08.08.2024.
Изменения коснутся и управляющих рынками компаний. Перед заключением договора с арендатором они должны проверить, должен ли он применять ККТ и соблюдает ли это требование. Наличие кассы можно будет проверить на сайте налоговой (п. 6 ч. 1 ст. 14 закона № 271-ФЗ в ред. от 01.03.2025, ФЗ от 08.08.2024 N 273-ФЗ).
Также управляющие компании должны ежемесячно проводить проверки, чтобы удостовериться, применяют ли арендаторы ККТ. При выявлении нарушений управляющая компания должна остановить торговлю в точке нарушителя и вынести ему предписание — устранить нарушение в течение 15 рабочих дней, например, перерегистрировать кассу (п. 11 ч. 1 ст. 14 закона № 271-ФЗ, ФЗ от 08.08.2024 N 273-ФЗ).
Ввели новые штрафы для управляющих компаний, которые не исполняют свою обязанность по проверке продавцов на предмет использования ими касс.
Например, при первом нарушении компания получает предупреждение или штраф до 300 тыс. рублей, а при повторном — до 1 млн руб. Новые штрафы охватывают также должностных лиц: при первом нарушении — предупреждение или штраф до 50 тыс. рублей, при повторном — до 80 тыс. рублей.
Главное
Основные изменения по работе с ККТ в 2025 году такие:
Налоговая модернизировала сервис «Мои чеки онлайн» для отправки чеков покупателям в электронном виде.
При расчетах через СБП продавцы проводят операцию через ККТ.
Продавцы должны предоставить кассу покупателям в месте, где совершается оплата. Для общепита отдельное уточнение — кассу можно располагать в месте хранения наличных средств и не выносить к посетителям.
Заведения общепита выдают чеки до того, как гость оплатит счет.
Регистрационные действия с кассами, включая снятие с учета, сократили вдвое — до пяти рабочих дней (вместо 10).
Поставить кассу на учет можно через ее производителя или на «Госуслугах». Старые способы тоже никуда не делись: зарегистрировать ККТ можно на сайте ФНС, при личном посещении отделения ФНС и через ОФД.
ОФД полноценно участвуют в регистрации и перерегистрации касс — выступают посредником между собственником бизнеса и налоговой. Для перерегистрации ККТ понадобится меньше документов.
Налоговая вправе снять кассу с учета, не оповещая владельца, если тот будет препятствовать проверке.
Чеки должны быть читаемыми, поэтому владельцы должны настраивать яркость печати и выбирать определенную величину символов. Время появления QR-кода на экране автоматического устройства не должно затягиваться.
В новых субъектах РФ происходит поэтапный переход к применению ККТ: с 1 февраля до 1 августа 2025 года.
Предприниматели из новых областей получают от государства налоговый вычет в размере 28 тыс. руб.
Кассы должны применять все торговцы рынков и ярмарок, кроме некоторых предпринимателей и компаний (ИП на патенте, плательщики единого сельхозналога, с/х потребительские кооперативы). Уточняйте, когда именно можно не применять кассу.
Управляющие рынками компании обязаны проверять продавцов, используют ли те кассы. При обнаружении нарушений нужно вынести предписание и временно остановить работу торговой точки.
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