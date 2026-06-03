Кто какой титул ЭТрН и ЭПЛ подписывает: полная памятка для всех участников перевозки

ЭТрН состоит из 8 титулов, ЭПЛ — из 6. У каждого титула свой подписант, свой тип подписи и свои правила тарификации. Ниже разобран каждый титул обоих документов, роли всех участников, нештатные сценарии и вопросы оплаты.

Обратите внимание: с 1 сентября 2026 года обязательными становятся не только ЭТрН, но и ЭЗЗ (электронный заказ-заявка) — на каждую перевозку с каждым перевозчиком. ЭПЛ обязателен только для перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В этой статье подробно разобраны титулы ЭТрН и ЭПЛ; структура ЭЗЗ рассматривается в отдельном материале.