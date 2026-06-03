Кто какой титул ЭТрН и ЭПЛ подписывает: полная памятка для всех участников перевозки

ЭТрН состоит из 8 титулов, ЭПЛ — из 6. У каждого титула свой подписант, свой тип подписи и свои правила тарификации. Ниже разобран каждый титул обоих документов, роли всех участников, нештатные сценарии и вопросы оплаты.
Обратите внимание: с 1 сентября 2026 года обязательными становятся не только ЭТрН, но и ЭЗЗ (электронный заказ-заявка) — на каждую перевозку с каждым перевозчиком. ЭПЛ обязателен только для перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В этой статье подробно разобраны титулы ЭТрН и ЭПЛ; структура ЭЗЗ рассматривается в отдельном материале.
Структура ЭТрН: 8 титулов и порядок подписания
Электронная транспортная накладная, формат которой утвержден приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@, включает 4 обязательных титула (Т1, Т2, Т3, Т4) и 4 дополнительных (Т5, Т6, Т7, Т8). Обязательные оформляют при каждой перевозке, дополнительные — только при необходимости.
Порядок подписания строго последовательный. Нельзя подписать Т2, пока не подписан Т1. Нельзя подписать Т3, пока не подписан Т2. QR-код для проверки ГИБДД формируется после подписания Т2.
Сводная таблица ЭТрН
Титул
Что фиксирует
Кто подписывает
Вид подписи
Обязательность
Тарификация
Т1
Условия договора, сведения о сторонах, водителе, грузе, сопроводительных документах
Грузоотправитель
УКЭП (руководитель/ИП) или УКЭП + МЧД (сотрудник)
Обязательный
Тарифицируется для грузоотправителя
Т2
Состояние груза при погрузке, замечания перевозчика
Перевозчик (логист через УКЭП + водитель через ПЭП)
УКЭП + МЧД (логист), ПЭП (водитель). Либо одна УКЭП, если ИП-водитель
Обязательный
Тарифицируется для перевозчика
Т3
Приемка груза получателем, расхождения, замечания
Грузополучатель
УКЭП + МЧД (сотрудник) или УКЭП (руководитель/ИП). Сотрудник склада может дополнительно подтвердить приемку через УНЭП, но это не заменяет подпись уполномоченного лица
Обязательный
Бесплатный
Т4
Сдача груза получателю, завершение перевозки
Перевозчик (логист через УКЭП + водитель через ПЭП)
УКЭП + МЧД (логист), ПЭП (водитель)
Обязательный
Бесплатный
Т5
Стоимость перевозки, данные первичного учета (данные перевозчика). Может использоваться для подтверждения расходов по ст. 252 НК
Перевозчик
УКЭП + МЧД
Опциональный
Тарифицируется при оформлении
Т6
Подтверждение стоимости перевозки, данные первичного учета (данные грузоотправителя). Может использоваться для подтверждения расходов по ст. 252 НК
Грузоотправитель
УКЭП + МЧД (сотрудник). Руководитель/ИП подписывает без МЧД
Опциональный
Тарифицируется при оформлении
Т7
Переадресовка: отметки при переадресовке груза
Перевозчик (по уведомлению от ГО или ГП)
УКЭП + МЧД
По ситуации
Тарифицируется при оформлении
Т8
Замена водителя или транспортного средства
Перевозчик
УКЭП + МЧД
По ситуации
Тарифицируется при оформлении
Ключевые правила по таблице
Титулы Т2 и Т4 подписываются по двойной схеме: сначала водитель ставит ПЭП (простую электронную подпись), затем логист перевозчика накладывает УКЭП. Водитель фиксирует фактическое состояние груза на месте, логист подтверждает от имени компании. Если перевозчик является ИП и сам сидит за рулем, двойная схема не нужна: достаточно одной УКЭП.
Т3 бесплатен для грузополучателя, Т4 бесплатен для перевозчика. Это снижает порог входа для тех участников, которые не инициируют перевозку, а лишь принимают груз или завершают процесс.
Без регистрации в государственной системе ГосЛог нельзя законно оказывать экспедиторские услуги. Подключение к 1С-ЭПД помогает пройти регистрацию и сразу начать работать с электронными перевозочными документам.
Структура ЭПЛ: 6 титулов
ЭТрН и ЭПЛ — это независимые документы. Они не связаны между собой технически, оформляются параллельно и имеют разные идентификаторы (УИД). Отсутствие ЭПЛ не блокирует оформление ЭТрН и наоборот.
Электронный путевой лист оформляется на рейс или смену. При этом один ЭПЛ может охватывать несколько рейсов в течение смены (приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390). ЭПЛ фиксирует допуск водителя и транспортного средства к работе. Формат ЭПЛ утвержден приказом ФНС от 17 февраля 2023 года № ЕД-7-26/116@. В отличие от ЭТрН, ЭПЛ подписывают преимущественно сотрудники одной организации: диспетчер (выпускающий), медработник, механик (контролер технического состояния) и водитель.
Сводная таблица ЭПЛ
Титул
Что фиксирует
Кто подписывает
Вид подписи
Примечание
Т1
Сведения о задании, маршруте, транспортном средстве, водителе
Организация (диспетчер/выпускающий)
УКЭП + МЧД (сотрудник) или УКЭП (руководитель/ИП)
Формируется до выезда
Т2
Результат предрейсового медосмотра
Медицинский работник
УКЭП медорганизации или УКЭП медработника (если в штате)
Допуск к рейсу по состоянию здоровья
Т3
Результат предрейсового техосмотра ТС
Контролер технического состояния (механик)
УКЭП + МЧД
Допуск ТС к эксплуатации
Т4
Показания одометра и время выезда
Водитель
ПЭП или УНЭП
Фиксация начала рейса
Т5
Показания одометра и время возврата
Водитель
ПЭП или УНЭП
Фиксация окончания рейса
Т6
Результат послерейсового медосмотра
Медицинский работник
УКЭП
Обязателен при перевозке пассажиров и опасных грузов
Тарифицируется в ЭПЛ только Т4 (для организации-владельца ТС). Остальные титулы входят в стоимость документа или бесплатны в зависимости от оператора ГИС ЭПД.
Что должен знать грузоотправитель
Грузоотправитель инициирует перевозку и подписывает Т1 (условия, данные о грузе, сторонах, водителе), Т6 (подтверждение стоимости перевозки, если оформляется).
Т1 подписывается первым во всей цепочке, без него дальнейшее подписание невозможно.
Какая подпись нужна
Руководитель организации или ИП подписывает Т1 своей УКЭП без дополнительных документов. Сотрудник (логист, менеджер по отгрузке) подписывает УКЭП с приложением машиночитаемой доверенности (МЧД). Без МЧД подпись сотрудника юридически ничтожна: оператор ГИС ЭПД не примет титул.
Когда грузоотправитель обязан оформлять ЭТрН
Согласно ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта», заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. ЭТрН оформляется, когда есть договор перевозки между отправителем и перевозчиком. Если компания перевозит груз собственным транспортом без заключения договора перевозки (грузоотправитель и перевозчик совпадают как одно юрлицо), ЭТрН не требуется.
Может ли грузоотправитель оформить ЭТрН за перевозчика
Нет. Каждый титул подписывает та сторона, которая указана в формате. Грузоотправитель не вправе подписать Т2 за перевозчика. Однако грузоотправитель может заполнить черновик Т1 с предварительными данными, которые перевозчик затем проверит и использует при формировании Т2.
Совпадение ГО и ГП в одном юрлице
Ситуация, когда грузоотправитель и грузополучатель являются одним юридическим лицом (например, перемещение товара между филиалами), не запрещает одному и тому же человеку подписать Т1 и Т3. Главное условие: у подписанта должна быть МЧД, покрывающая оба действия, либо это руководитель организации с правом подписи без доверенности.
Что должен знать перевозчик
Перевозчик подписывает Т2 (прием груза), Т4 (сдача груза), а также опциональные Т5 (стоимость перевозки), Т7 (переадресовка) и Т8 (замена водителя/ТС). Это самый нагруженный участник по количеству титулов.
Двойное подписание: водитель + логист
Типовая схема для транспортных компаний с наемными водителями выглядит так:
Водитель на месте погрузки ставит ПЭП на Т2, фиксируя фактическое состояние груза и замечания.
Логист (диспетчер) в офисе накладывает УКЭП + МЧД, подтверждая титул от имени перевозчика.
Аналогичная процедура повторяется при сдаче груза: водитель ставит ПЭП на Т4, логист подтверждает УКЭП.
Такая схема позволяет разделить ответственность: водитель отвечает за фактическую фиксацию, юридическую силу документу придает УКЭП компании.
Одно подписание самим водителем
Если водитель является ИП-перевозчиком, он подписывает Т2 и Т4 своей УКЭП единолично. Двойная схема не нужна, МЧД тоже: ИП действует от своего имени. Это же правило применяется, если ИП одновременно водитель и перевозчик.
Договор аренды ТС с экипажем
При аренде транспортного средства с экипажем (ст. 632 ГК) перевозчиком выступает арендодатель, предоставивший экипаж. Он и подписывает титулы перевозчика (Т2, Т4). Арендатор в этой ситуации может быть грузоотправителем или заказчиком перевозки, но титулы перевозчика ему не принадлежат.
Пример: компания «Альфа» арендует грузовик с водителем у компании «Бета». «Альфа» подписывает Т1 как грузоотправитель. «Бета» подписывает Т2 и Т4 как перевозчик. Водитель, состоящий в штате «Бета», ставит ПЭП.
Что должен знать водитель
Водитель не является самостоятельной стороной ЭТрН. Он участвует в подписании Т2 и Т4 через ПЭП в рамках двойной схемы перевозчика. Если водитель одновременно ИП-перевозчик, он подписывает УКЭП (см. раздел выше).
Замечания по грузу
При погрузке водитель вправе внести замечания о состоянии груза в свою часть Т2: повреждения упаковки, несоответствие количества, нарушение температурного режима. Эти замечания фиксируются в титуле до наложения УКЭП логистом. После подписания УКЭП изменить содержание титула нельзя.
Отсутствие интернета в зоне погрузки/выгрузки
Операторы ГИС ЭПД предусматривают офлайн-режим: водитель формирует и подписывает свою часть титула в мобильном приложении, данные сохраняются локально. При появлении связи титул автоматически отправляется оператору. Юридически подпись считается наложенной в момент ее фактического создания, а не в момент доставки оператору.
Водители по ГПХ или часто сменяющиеся водители
Для каждого водителя, работающего по договору ГПХ, перевозчик настраивает доступ к ПЭП через мобильное приложение оператора ГИС ЭПД. ПЭП привязана к номеру телефона или учетной записи конкретного физлица. При смене водителя на рейсе оформляется титул Т8 (замена водителя), после чего новый водитель подписывает последующие титулы своей ПЭП.
Что должен знать грузополучатель
Грузополучатель подписывает один обязательный титул: Т3 (приемка груза), это бесплатный титул, не требующий оплаты оператору ГИС ЭПД.
Как подписать Т3
Руководитель или ИП подписывает УКЭП. Сотрудник (кладовщик, приемщик) подписывает УКЭП + МЧД. Дополнительно сотрудник склада может подтвердить приемку через УНЭП (усиленную неквалифицированную подпись, например, через «Госключ»), но это не заменяет подпись уполномоченного лица через УКЭП.
Приемка на складе временного хранения (СВХ)
Если груз принимает склад, не являющийся грузополучателем, Т3 все равно подписывает грузополучатель, указанный в Т1. Склад может выступать уполномоченным представителем грузополучателя при наличии МЧД, выданной грузополучателем на сотрудника склада.
Фиксация расхождений при приемке
Расхождения (недостача, повреждения, пересортица) фиксируются непосредственно в Т3: грузополучатель указывает фактические характеристики груза, обстоятельства приемки и замечания. Эти данные становятся юридически значимым доказательством для претензионной работы. Отдельный акт о расхождениях по-прежнему может составляться параллельно, но Т3 в ЭТрН уже содержит для этого все необходимые поля.
Грузополучатель отказывается подключаться к ЭПД
С 1 сентября 2026 года бумажная транспортная накладная утрачивает юридическую силу. Грузополучатель, не подключенный к ЭПД, не сможет подписать Т3, а перевозка не будет считаться завершенной. Практические аргументы для таких контрагентов: Т3 бесплатен, подключение к оператору ГИС ЭПД для подписания входящих документов занимает 1 рабочий день, а УНЭП через «Госключ» оформляется бесплатно и не требует покупки токена.
Что должен знать экспедитор
Экспедитор не всегда является стороной ЭТрН. Его роль зависит от того, принимает ли он груз во владение.
Экспедитор принимает груз во владение
Если экспедитор принимает груз (по договору транспортной экспедиции с условием владения), его роль в ЭТрН определяется условиями договора: он может выступать грузоотправителем, перевозчиком или отдельной стороной, участвующей в перевозке. В реквизите «Заказчик» (п. 1а) указывается фактический заказчик перевозки. Экспедитор подписывает титулы в соответствии со своей ролью.
Экспедитор не принимает груз
Если экспедитор только организует перевозку, не принимая груз во владение, он не подписывает титулы ЭТрН. Грузоотправителем остается фактический отправитель, перевозчиком выступает привлеченная транспортная компания. Экспедитор в этом случае может иметь доступ к документу для просмотра, но юридически значимых подписей не ставит.
Цепочка: ГО → Экспедитор → Перевозчик → ГП
При сложных логистических цепочках, когда экспедитор привлекает субперевозчика, оформляются две ЭТрН: первая — между грузоотправителем и экспедитором (если экспедитор принимает груз), вторая — между экспедитором и перевозчиком. Каждая ЭТрН имеет свой комплект титулов и свой порядок подписания.
ЭПЛ: кто подписывает какой титул
Медицинский работник: Т2 и Т6
Медработник подписывает результат предрейсового (Т2) и послерейсового (Т6) медосмотра. Подпись ставится УКЭП медицинской организации, если осмотр проводит сторонняя медорганизация, или УКЭП штатного медработника, если он есть в штате перевозчика. В обоих случаях медработник должен иметь действующую лицензию на медицинскую деятельность (для организации) или соответствующую квалификацию (для штатного специалиста).
Механик (контролер технического состояния): Т3
Механик подписывает Т3, фиксируя результат предрейсового технического осмотра ТС. Подпись: УКЭП + МЧД. Контролер технического состояния должен соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, установленным приказом Минтранса от 31.07.2020 № 282.
Может ли механик быть из сторонней организации? Да. Закон не запрещает привлекать контролера технического состояния по договору аутсорсинга. На практике это работает двумя способами:
Аутсорсинг (механик по договору, фактически работает на автоколонну). Сторонняя организация предоставляет специалиста, который проводит осмотры на площадке перевозчика. Он подписывает Т3 УКЭП своей организации или своей личной УКЭП + МЧД от перевозчика (зависит от условий договора).
Сторонний автосервис (договор подряда). Автосервис проводит осмотр и подписывает Т3 УКЭП организации-подрядчика. В этом случае в ЭПЛ указываются реквизиты сервисной организации.
Можно ли одновременно подписать Т2 и Т3
Формально порядок подписания ЭПЛ последовательный: Т1 → Т2 → Т3 → Т4. Медосмотр (Т2) и техосмотр (Т3) могут проходить параллельно по времени, но в системе ЭПД титулы подписываются строго один за другим. На практике задержка между подписанием Т2 и Т3 составляет минуты, поэтому параллельность не создает проблем.
Два водителя на одном ТС
Если на одном транспортном средстве работают два водителя посменно (например, на дальних маршрутах), оформляется один ЭПЛ с указанием обоих водителей. Каждый водитель подписывает Т4 (выезд) и Т5 (возврат) за свою смену. Медосмотр (Т2) проходят оба водителя до начала рейса.
Замена водителя в ЭПЛ (в отличие от ЭТрН) невозможна. Если водитель меняется не в рамках заранее запланированной посменной работы, а по непредвиденным обстоятельствам, необходимо оформить новый ЭПЛ на нового водителя.
Нештатные ситуации: титулы Т7 и Т8 ЭТрН
Титул Т7: переадресовка
Т7 оформляется перевозчиком при фактическом выполнении переадресовки груза. Подписывает перевозчик (УКЭП + МЧД). Перевозчик действует на основании указания от грузоотправителя или грузополучателя.
Титул Т8: замена водителя или ТС
Т8 оформляется при замене водителя или транспортного средства в процессе перевозки. Подписывает перевозчик (УКЭП + МЧД). После подписания Т8 новый водитель получает доступ к ЭТрН и подписывает последующие титулы своей ПЭП.
Повреждение ТС в пути
При поломке транспортного средства в пути перевозчик оформляет Т8 с указанием нового ТС. Если перевозчик привлекает субподрядчика для завершения доставки, это уже новый договор перевозки и новая ЭТрН. Исходная ЭТрН в таком случае завершается с соответствующими отметками.
Можно ли исправить ошибку в подписанном титуле
Нет. После наложения УКЭП содержание титула неизменяемо: это базовое свойство электронной подписи. Аннулировать ЭТрН также нельзя. При обнаружении ошибки оформляется исправленный экземпляр ЭТрН (исправление «попарно»): создается новая ЭТрН с правильными данными, связанная с исходной. Исходный экземпляр сохраняется в системе со статусом «исправлен».
Именно поэтому ряд операторов ГИС ЭПД предлагает сценарий предварительного согласования: содержание титулов сначала согласовывается сторонами через ПЭП, и только после согласования накладывается УКЭП.
Совет: используйте сценарий предварительного согласования для крупных и дорогих грузов. Количество циклов согласования между сотрудником склада и водителем не ограничено, а исправить черновик проще, чем выпускать новую ЭТрН.
Изменение маршрута в ходе перевозки
Если меняется только маршрут (объезд, пробка, ремонт дороги), но грузополучатель и адрес доставки остаются прежними, Т7 не оформляется. Транспортная накладная фиксирует стороны и условия перевозки, а не пошаговый маршрут. Т7 нужен только при изменении грузополучателя или адреса назначения.
Тарификация: за что платить и кому
Операторы ГИС ЭПД тарифицируют не документ целиком, а отдельные титулы. Это принципиальный момент: бесплатные титулы действительно бесплатны для подписанта, а платные оплачиваются той стороной, которая их формирует.
Тарификация ЭТрН
Титул
Кто платит
Стоимость
Т1
Грузоотправитель
Тарифицируется
Т2
Перевозчик
Тарифицируется
Т3
Грузополучатель
Бесплатно
Т4
Перевозчик
Бесплатно
Т5
Перевозчик
Тарифицируется при оформлении
Т6
Грузоотправитель
Тарифицируется при оформлении
Т7
Перевозчик
Тарифицируется при оформлении
Т8
Перевозчик
Тарифицируется при оформлении
Конкретные тарифы зависят от оператора ГИС ЭПД и выбранного пакета. Перед подключением сравните условия нескольких операторов: разница в стоимости одного титула при большом объеме перевозок может составлять существенную сумму за год.
Тарификация ЭПЛ
В ЭПЛ тарифицируется Т4 (для организации-владельца ТС). Остальные титулы, как правило, входят в стоимость документа. Уточняйте условия у своего оператора ГИС ЭПД.
Являются ли Т5/Т6 заменой акта выполненных работ
Т5 (данные перевозчика о стоимости) и Т6 (подтверждение стоимости грузоотправителем) фиксируют финальную стоимость перевозки и могут использоваться для подтверждения расходов перед ФНС. Однако Т5/Т6 не являются полноценной заменой акта выполненных работ (оказанных услуг) в смысле ст. 720 ГК. Если договор между сторонами предусматривает подписание акта, его по-прежнему нужно оформлять. Т5/Т6 подтверждают стоимость перевозки в рамках транспортной накладной, а акт фиксирует исполнение обязательств по договору в целом.
Роуминг между операторами ГИС ЭПД
Если грузоотправитель и перевозчик подключены к разным операторам ИС ЭПД, обмен ЭТрН возможен через роуминг — бесплатный, работает в реальном времени. Роуминг ЭПЛ на текущий момент не поддерживается: все участники подписания ЭПЛ (диспетчер, медик, механик, водитель) должны работать через одного оператора.
Часто задаваемые вопросы
Может ли водитель подписать ЭТрН без участия логиста? Да, если водитель является ИП-перевозчиком. В этом случае он подписывает Т2 и Т4 единолично своей УКЭП. Наемный водитель подписывает только ПЭП-часть в рамках двойной схемы, окончательную юридическую силу титулу придает УКЭП логиста.
Что будет, если грузополучатель не подпишет Т3? Перевозка не будет считаться завершенной. Перевозчик не сможет подписать Т4, а грузоотправитель не получит подтверждения доставки для учета расходов. С 1 сентября 2026 года, когда бумажная ТН утратит силу, отсутствие подписанного Т3 означает юридически незакрытую перевозку.
Нужна ли МЧД для водителя, подписывающего ПЭП? Нет. ПЭП водителя не требует МЧД. Машиночитаемая доверенность нужна сотрудникам, подписывающим титулы УКЭП от имени организации (логист, диспетчер, кладовщик). Водитель с ПЭП подтверждает фактические обстоятельства, а не совершает юридически значимое действие от лица компании.
Сколько ЭПЛ оформлять, если на маршруте два водителя посменно? Один ЭПЛ на рейс с указанием обоих водителей. Каждый подписывает Т4 и Т5 за свою смену. Предрейсовый медосмотр (Т2) проходят оба до начала рейса.
Можно ли оформить Т7 (переадресовку) задним числом? Нет. Титул Т7 подписывается УКЭП с фиксацией даты и времени. Подписать титул «задним числом» технически невозможно: метка времени формируется оператором ГИС ЭПД автоматически. Если переадресовка произошла, а Т7 не был оформлен вовремя, перевозчику придется оформить исправленный экземпляр ЭТрН с правильными данными (аннулирование ЭТрН невозможно).
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Выводы и практические рекомендации
ЭТрН состоит из 8 титулов (4 обязательных, 4 дополнительных), ЭПЛ — из 6. Порядок подписания строго последовательный: пропустить титул или подписать не в своей очереди невозможно.
Грузоотправитель отвечает за Т1и Т6, перевозчик — за Т2, Т4, Т5, Т7, Т8, грузополучатель — за Т3. Водитель участвует через ПЭП в двойной схеме подписания Т2 и Т4 (если не является ИП-перевозчиком). Медик подписывает Т2 и Т6 ЭПЛ, механик подписывает Т3 ЭПЛ.
Три действия, которые стоит выполнить до 1 сентября 2026 года:
Оформите МЧД на всех сотрудников, которые будут подписывать титулы от имени организации. Без МЧД подпись сотрудника не принимается оператором.
Настройте ПЭП для водителей через мобильное приложение оператора ГИС ЭПД. Проверьте работу в офлайн-режиме: водитель должен уметь подписать титул без интернета.
Согласуйте с контрагентами подключение к ЭПД. Грузополучатели, не подключенные к оператору ГИС ЭПД, не смогут подписать Т3, а без Т3 перевозка юридически не завершена.
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