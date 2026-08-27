Госуслуги не распознают электронную подпись: пошаговое руководство по устранению ошибок

Экспресс-чек-лист: 5 проверок за 2 минуты

Прежде чем переходить к сложным настройкам, быстро проверьте эти базовые параметры. Каждая проверка занимает не более 30 секунд.

№ Что проверить Где смотреть Норма 1 Срок действия сертификата Свойства сертификата (вкладка «Состав» в браузере или раздел «Сертификаты» в КриптоПро CSP) Дата окончания не наступила 2 Лицензия КриптоПро CSP Приложение КриптоПро CSP, вкладка «Общие» Версия 5.0 и выше, статус лицензии «Активна» 3 Модель носителя (токена) Диспетчер устройств (Windows) или системная информация (macOS) Корректно определяется (напр., Рутокен ЭЦП 3.0, JaCarta-2 ГОСТ). Рутокен ЭЦП 2.0 может вызывать сбои, рекомендуется замена. 4 Версия браузера Меню «О браузере» Яндекс Браузер (последней версии) или Chromium-GOST. Стандартные Chrome/Edge требуют ручной настройки плагинов. 5 Единый плагин Госуслуг Список расширений браузера Установлен и включен. Искомое название: «Единый плагин Госуслуг» (IFCPlugin). Не путать с «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», который используется для других площадок.

Если все пять пунктов в порядке, но подпись по-прежнему не распознается, переходите к пошаговой инструкции.