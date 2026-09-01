Переход на ТС ПИоТ: ключевые изменения в продаже маркированных товаров и инструкция по настройке

В переходный период до 1 июля 2026 года допускалась работа по прежней схеме через токен X-API-KEY. Однако после этой даты действие токена прекращено: касса без настроенного ТС ПИоТ физически не сможет сформировать чек на маркированную продукцию, автоматически блокируя продажу.
Обязанность применения ТС ПИоТ закреплена постановлениями Правительства № 303 от 19.03.2020 и № 515 от 26.04.2019. В период внедрения интеграторы и розничные сети выявили три типовые проблемы: ошибки инициализации модуля, сбои связи с ГИС МТ и преждевременное истечение сроков лицензии. Ниже разобраны архитектура новой системы, способы решения проблем и алгоритм безопасной настройки.
Что такое ТС ПИоТ и зачем он нужен
Ранее кассовое ПО обращалось к базе данных системы «Честный знак» (ГИС МТ) напрямую. Из-за отсутствия единого стандарта разработчики реализовывали обмен данными по-разному, что приводило к ошибкам: часть касс некорректно обрабатывала ответы, а часть пропускала товары с невалидными кодами.
ТС ПИоТ решает эту проблему, выступая единым стандартизированным посредником между кассой и ГИС МТ. Все запросы на проверку кода маркировки проходят через него по защищенному каналу. Целостность обмена гарантируется криптографической подписью на уровне ФМУ (фискального модуля управления).
Результат: если «Честный знак» запрещает продажу (код не зарегистрирован, товар выведен из оборота, истек срок годности или партия снята с продажи), касса блокирует формирование чека. Обойти эту блокировку на уровне кассового ПО невозможно.
Как выглядит процесс продажи через ТС ПИоТ
Для кассира внешне процесс не меняется: сканирование товара, оплата, выдача чека. Технические изменения происходят «под капотом»:
При включении и подключении к сети модуль ТС ПИоТ регистрируется в ГИС МТ.
Кассир сканирует код DataMatrix, и касса передает его в модуль.
ТС ПИоТ отправляет запрос на проверку в ГИС МТ. Если интернет недоступен, проверка выполняется по локальной базе через Локальный модуль «Честного знака» (ЛМ ЧЗ).
Система возвращает вердикт: продажа разрешена или запрещена.
При положительном ответе в чек ККТ записывается код маркировки и факт проверки через ТС ПИоТ (идентификатор запроса и временная метка).
Данные о выбытии товара в офлайн-режиме уходят в ГИС МТ автоматически после восстановления связи.
Передачу фискальных данных в ФНС и систему «Честный ЗНАК» при каждой продаже маркированного товара обеспечивает Астрал.ОФД, который также включает мониторинг работы касс, просмотр статусов чеков и техподдержку 24/7.
Ключевые компоненты системы: ЛМ ЧЗ 2.5.1 и ФМУ
Переход на новую архитектуру затрагивает не только сам модуль ТС ПИоТ. Параллельно критически важны два связанных компонента:
ЛМ ЧЗ версии 2.5.1 (Локальный модуль «Честного знака»). Хранит на кассе актуальную копию данных о кодах маркировки и обеспечивает офлайн-проверку при сбоях интернета. Версия 2.5.1 является обязательной, так как старые версии локального модуля несовместимы с новым посредником.
ФМУ (фискальный модуль управления). Обеспечивает криптографическую защиту связи между ТС ПИоТ и государственными базами данных, подписывая каждый запрос и ответ. Без корректно установленного ФМУ инициализация ТС ПИоТ невозможна.
Все три элемента (ТС ПИоТ, ЛМ ЧЗ 2.5.1, ФМУ) работают как единый стек. Сбой в любом из них блокирует продажу маркированного товара.
Три главные проблемы переходного периода и их решения
Интеграторы кассового оборудования зафиксировали три устойчивых типа сбоев. Все они решаемы, но требуют диагностики.
Проблема 1. Модуль не инициализируется
При первом запуске ТС ПИоТ должен зарегистрироваться в ГИС МТ. Если регистрация не проходит, проверка кодов невозможна.
Причины: устаревшая прошивка ККТ; отсутствие обновлений в кассовом ПО (для 1С критически важен патч от февраля 2026 года); некорректная установка ФМУ или отсутствие сертификата криптозащиты.
Решение: обновить прошивку до версии из реестра совместимости на сайте честныйзнак.рф. Перед настройкой обязательно проверьте модель ККТ и ПО через «Калькулятор совместимости». Если модели нет в реестре, запросите сроки обновления у производителя.
Проблема 2. Не проходит проверка связи с ГИС МТ
Модуль инициализировался, но при проверке кода выдает ошибку соединения.
Причины: нестабильный интернет; блокировка трафика корпоративными файрволами или прокси-серверами; временные сбои на серверах ГИС МТ из-за высокой нагрузки.
Решение: проверить сетевые настройки (открыть необходимые порты, добавить адреса серверов ГИС МТ в исключения). Убедиться, что ЛМ ЧЗ обновлен до версии 2.5.1 для корректной работы офлайн-режима. При стабильных сбоях обратиться в техподдержку ЦРПТ.
Проблема 3. Лицензия истекает раньше оплаченного срока
Модуль ТС ПИоТ является платным. Лицензия (обычно на 12 месяцев) приобретается на каждую кассу отдельно у разработчика модуля (например, АО «ЕСП» для модуля ЕСМ-3ЭЛ).
Причины: автоматическая активация лицензии в момент покупки, а не установки (разница может составлять месяцы); техническая ошибка на стороне разработчика; несоответствие условий договора с посредником.
Решение: проверить дату активации в личном кабинете. При расхождении зафиксировать его (скриншоты) и обратиться в поддержку с требованием пересчитать срок.
Важно! Если лицензия истечет и не будет продлена, касса полностью потеряет возможность проверять коды маркировки, что остановит продажи.
Штрафы за нарушение правил маркировки
Отдельной санкции за отсутствие модуля ТС ПИоТ нет, но продажа маркированного товара без корректной проверки квалифицируется как нарушение правил маркировки и порядка применения ККТ.
Нарушение
Штраф для ИП
Штраф для юрлица
Производство или продажа товаров без маркировки
5 000 – 10 000 ₽
50 000 – 300 000 ₽
Нарушение порядка и сроков передачи сведений в ГИС МТ
1 000 – 10 000 ₽
50 000 – 100 000 ₽
Дополнительные риски — конфискация немаркированного товара. Для крупных объемов табачной, алкогольной или продовольственной продукции предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.1 УК, для лекарственных средств — по ст. 238.1 УК.
Пошаговый план проверки и настройки
Если модуль ТС ПИоТ еще не настроен, действуйте по следующему алгоритму:
Проверьте совместимость. Используйте «Калькулятор совместимости» на сайте честныйзнак.рф. Введите модель ККТ и версию ПО.
Обновите ПО и прошивку. Установите актуальную прошивку ККТ, драйверы и релиз кассовой программы (для 1С проверьте наличие патча поддержки ТС ПИоТ в личном кабинете пользователя).
Установите компоненты. Приобретите лицензию через личный кабинет разработчика (например, ЕСП), установите модуль ТС ПИоТ и обновите ЛМ ЧЗ строго до версии 2.5.1.
Настройте сеть. Откройте необходимые порты и добавьте адреса серверов ГИС МТ в исключения файрвола и прокси.
Проведите тестовую продажу. Отсканируйте товар с заведомо невалидным кодом — касса должна заблокировать продажу. Затем отсканируйте валидный код — чек должен сформироваться с идентификатором проверки.
Обучите кассиров. Объясните, что обойти блокировку невозможно. Товар с невалидным кодом необходимо отложить и передать ответственному сотруднику.
Пример из практики: сеть из 12 магазинов настраивала ТС ПИоТ на 47 кассах. На 4 кассах модуль не инициализировался из-за устаревшей прошивки (решено удаленным обновлением за 2 дня). На 2 кассах связь блокировал корпоративный прокси (решено добавлением адресов в исключения). Общее время настройки сети составило 8 рабочих дней.
Что будет с интернет-магазинами
Облачные кассы, используемые интернет-магазинами, также обязаны поддерживать работу с ТС ПИоТ. Ответственность за настройку лежит на поставщике облачного решения, но проверить готовность необходимо самостоятельно. Запросите у провайдера подтверждение внесения решения в реестр совместимости. Если подтверждение не получено, рекомендуется временно приостановить продажу маркированных товаров или сменить поставщика кассовых услуг.
Для комплексной работы с маркировкой — от заказа кодов до вывода товара из оборота — можно использовать Астрал.Маркировка, которая закрывает весь цикл работы с маркированной продукцией в одном сервисе.
Итоги и практические рекомендации
Переход на ТС ПИоТ меняет техническую архитектуру, но не усложняет работу кассира. Главный риск для розницы — несоблюдение сроков: после 1 июля 2026 года касса без настроенного модуля физически не сможет продать маркированный товар.
Три действия, которые необходимо выполнить в первую очередь:
Проверить совместимость каждой кассы на честныйзнак.рф.
Убедиться, что на всех кассах установлен Локальный модуль версии 2.5.1 (без него не работает ни онлайн-, ни офлайн-проверка).
Проверить сроки действия лицензий ТС ПИоТ в личном кабинете разработчика и продлить их заблаговременно.
Откладывать настройку не рекомендуется: при массовом обращении в техподдержку ЦРПТ и производителей касс сроки реагирования существенно увеличиваются.
Передача фискальных данных и работа с маркировкой
Настройте отправку данных в контролирующие органы и учет маркированной продукции — в готовых сервисах.
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Часто задаваемые вопросы
Можно ли продолжать работать через токен X-API-KEY после 1 июля 2026 года?
Нет. С этой даты токен перестает действовать. Все проверки должны проходить исключительно через модуль ТС ПИоТ. Продажа без модуля будет заблокирована на уровне кассы.
Сколько стоит лицензия и на какой срок она выдается?
Лицензия приобретается на каждую кассу сроком на 12 месяцев. Стоимость определяет разработчик модуля, например, ЕСП, и она может отличаться для стационарного и облачного оборудования. Актуальные тарифы доступны в личном кабинете разработчика или у сервисного партнера.
Что произойдет, если пропадет интернет в момент продажи?
ТС ПИоТ автоматически переключится на офлайн-режим и проверит код по локальной базе через ЛМ ЧЗ 2.5.1. Продажа не остановится, а данные о выбытии уйдут в ГИС МТ после восстановления связи (старые версии ЛМ ЧЗ в связке с ТС ПИоТ не работают).
Нет. Модуль необходим исключительно для точек продаж, осуществляющих розничную реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Касса есть в реестре совместимости, но модуль все равно не работает. Куда обращаться?
В первую очередь проверьте: актуальность прошивки ККТ, версию ЛМ ЧЗ (строго 2.5.1) и корректность установки ФМУ. Если все компоненты обновлены, обратитесь в техподдержку ЦРПТ или к производителю кассы, предварительно зафиксировав код ошибки и версии всех установленных компонентов.
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