Переход на ТС ПИоТ: ключевые изменения в продаже маркированных товаров и инструкция по настройке

В переходный период до 1 июля 2026 года допускалась работа по прежней схеме через токен X-API-KEY. Однако после этой даты действие токена прекращено: касса без настроенного ТС ПИоТ физически не сможет сформировать чек на маркированную продукцию, автоматически блокируя продажу.

Обязанность применения ТС ПИоТ закреплена постановлениями Правительства № 303 от 19.03.2020 и № 515 от 26.04.2019. В период внедрения интеграторы и розничные сети выявили три типовые проблемы: ошибки инициализации модуля, сбои связи с ГИС МТ и преждевременное истечение сроков лицензии. Ниже разобраны архитектура новой системы, способы решения проблем и алгоритм безопасной настройки.