Что изменилось в работе с КЭП для СФР с сентября 2026 года и как уже сейчас адаптироваться к изменениям

Нововведение касается не юридической силы подписи и не отзыва старых сертификатов, а набора технических свойств, зашитых в сам сертификат. Если их не окажется, шлюз СФР автоматически отклонит файл — даже при действующем сроке и правильном формате.

Под удар попадают в первую очередь организации и ИП, получившие КЭП в налоговом удостоверяющем центре (УЦ ФНС) до конца августа 2025 года, но со сроком действия, переходящим за 1 сентября 2026 года. Чтобы не пропустить отчетный период из-за технического сбоя, разберем все по порядку: что конкретно требует СФР, как проверить свою подпись, что делать с машиночитаемой доверенностью (МЧД) и какие шаги предпринять прямо сейчас.