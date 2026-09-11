Личный кабинет налогоплательщика: полное руководство по цифровому сервису ФНС

Сведения об имущественных активах и доходах

Платформа предоставляет исчерпывающие данные по всем видам начислений: налогу на имущество, транспортному, земельному сборам, а также НДФЛ. Во вкладке «Имущество» перечислены все объекты, закрепленные за гражданином и подлежащие налогообложению: жилые помещения, домовладения, земельные наделы и автомобили. Сведения о недвижимых объектах транслируются из Росреестра, а информация о транспортных средствах поступает от ГИБДД и органов Гостехнадзора.

Если в данных выявлена неточность (например, автомобиль уже продан, но налог продолжает начисляться), необходимо направить уведомление через личный кабинет, выбрав опцию «Объект мне не принадлежит». Информация будет оперативно скорректирована, и обновления отобразятся в системе. Стоит помнить, что за точность исходных данных отвечают профильные регистрирующие ведомства, а не налоговая служба.

Раздел «Доходы» содержит детализацию поступлений от работодателей и иных налоговых агентов, а также сведения об уплаченных страховых взносах. Электронные версии справок по форме 2-НДФЛ доступны для скачивания за последние пять лет. Документ снабжен визуализацией усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС, что придает ему полную юридическую силу: такие справки без проблем принимаются банковскими учреждениями при оформлении кредитов, визовыми центрами и органами опеки.

Особого внимания заслуживает блок, посвященный доходам по банковским вкладам. Сумма налога, подлежащая уплате за 2025 год, уже рассчитана специалистами ФНС и интегрирована в единое налоговое уведомление. Финансовые организации передали сведения о начисленных процентах в автоматическом режиме, поэтому пользователю не требуется производить самостоятельные вычисления — достаточно погасить итоговую сумму на ЕНС в срок до 1 декабря.