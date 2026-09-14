Специфика статуса ЛОП: оформление первого титула ЭТрН без прав грузоотправителя

Часто при отгрузке продукции со склада продавца в транспорт, заказанный покупателем, возникает ошибка: поставщик по привычке вносит себя в электронную накладную как грузоотправителя, и система отклоняет документ. Дело в том, что юридически грузоотправителем по договору доставки считается покупатель, а поставщику отводится иная процессуальная роль — лицо, осуществляющее погрузку (ЛОП).
Данную категорию участников логистической цепочки часто упускают из виду в стандартных инструкциях. Не обладая статусом экспедитора, перевозчика или грузоотправителя, ЛОП при определенных условиях берет на себя задачу по формированию и заверению первичного титула ЭТрН.
Разграничение понятий: ЛОП и грузоотправитель
Специфика деятельности лица, осуществляющего погрузку, заключается в фактическом выполнении погрузочных работ. Данные функции может брать на себя складской комплекс, портовая инфраструктура, терминал либо сам поставщик, если передача продукции происходит на его территории. В стандартных схемах логистики функции отправителя и погрузчика сосредоточены у одной компании, из-за чего ЛОП не выносят в отдельную категорию. Однако при расхождении реального исполнителя погрузки и документального отправителя возникает необходимость использования этой роли.
Различие между ними обусловлено договорными обязательствами.
Статус грузоотправителя закрепляется за участником, который оформляет соглашение с перевозчиком и от чьего имени вверенный груз передается транспортной компании.
ЛОП несет ответственность исключительно за выполнение работ по погрузке на объекте.
Если эти задачи решает одно юридическое лицо, дополнительное выделение полномочий не требуется. При разделении функций сведения о ЛОП вносят в накладную в качестве самостоятельных данных, обособленных от реквизитов грузоотправителя.
Ключевой документ здесь — контракт: договор поставки, перевозки или иные соглашения, регламентирующие порядок отгрузки. Нормативно погрузка входит в зоны ответственности грузоотправителя, пока иное прямо не зафиксировано в соглашении сторон. Таким образом, юридическая квалификация ЛОП опирается исключительно на условия контракта, а не на факт заполнения накладной.
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Механизм отражения ЛОП в ЭТрН: особенности титула 1 и блока 8
Документооборот ЭТрН включает восемь титулов, причем самый первый отведен под реквизиты отправителя груза. При стандартном сценарии этот блок оформляет сам грузоотправитель. Однако если фактическая отгрузка поручена сторонней организации, задача по созданию и заверению стартового титула переходит к ней. Для фиксирования такой специфики в структуре титула выделен специализированный блок — раздел 8.
Данные распределяются следующим образом: базовые сведения о грузоотправителе вносят в раздел 1, тогда как реквизиты ЛОП отражают в разделе 8. При этом самому грузоотправителю открывают доступ к документу в качестве адресата для получения экзепляра, несмотря на то, что за подписание первички отвечала иная сторона. В остальном процесс транспортировки стандартен: перевозчик подписывает прием и сдачу груза, а грузополучатель фиксирует факт приемки.
Важно: заполнение раздела 8 требуется исключительно при расхождении фигуры грузоотправителя и фактического погрузчика. Если отправитель выполняет погрузочные операции самостоятельно, выделять отдельного субъекта не нужно, и восьмой раздел остается незаполненным.
Три основных сценария, когда отгрузку выполняет не грузоотправитель
Ситуаций, где появляется ЛОП, немного, но встречаются они регулярно.
Сценарий
Грузоотправитель
Грузополучатель
ЛОП
Кто формирует титул 1
Самовывоз с привлечением сторонней доставки покупателем
Покупатель
Покупатель
Продавец
Продавец
Отгрузка с площадки хранения (портовый узел, терминал, сторонний объект)
Владелец груза
Получатель
Склад, терминал, порт
Склад
Самовывоз зерновой продукции с оформлением договора транспортировки
Покупатель
Покупатель
Продавец
Продавец
Первый сценарий — самовывоз — является наиболее распространенным. Когда покупатель забирает продукцию с объекта продавца и самостоятельно заключает договор с транспортной компанией, за ним одновременно закрепляются статусы грузоотправителя и грузополучателя. Продавец же отвечает исключительно за отгрузку и фигурирует в документах как лицо, осуществляющее погрузку. Подробную механику такой схемы со всеми возможными нюансами мы уже разбирали в отдельном материале о правилах оформления ЭТрН, поэтому здесь зафиксируем лишь итоговый принцип.
Во втором сценарии отгрузка продукции происходит с территории стороннего коммерческого склада, морского порта или логистического терминала. В этой ситуации собственник партии признается грузоотправителем, а организация, выполняющая физическую укладку товара в автотранспорт, наделяется правами ЛОП. Подобный порядок стандартно применяется в работе складов ответственного хранения и контейнерных площадок.
Третий сценарий касается транспортировки зернового сырья на условиях самовывоза и строится по аналогичной схеме: покупатель, оформивший договор перевозки, берет на себя функции отправителя и адресата, а поставщик выступает лицом, осуществляющим погрузку. Единственной специфической деталью здесь является внесение в накладную номера СДИЗ из системы ФГИС «Зерно», однако на юридический статус ЛОП это никак не влияет.
Обмен документами, подписание и отправка электронных накладных
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Порядок заверения титула 1: требования к подписи и распределение полномочий
Титул 1 за лицо, осуществляющее погрузку, подписывает тот, кто отвечает за отгрузку и оформление документов на площадке: логист, кладовщик или руководитель. Подписывают его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Сотруднику дополнительно нужна машиночитаемая доверенность (МЧД), а руководителю организации или ИП МЧД не требуется: они подписывают от имени юрлица напрямую.
Подписант титула 1 со стороны ЛОП
Тип подписи
Штатный сотрудник (кладовщик, логист)
УКЭП физлица и МЧД
Руководитель организации или ИП
УКЭП юрлица/ ИП (без МЧД)
Распределение зон ответственности между ЛОП и грузоотправителем определяется участниками сделки по взаимной договоренности. Все нюансы рекомендуется согласовать и зафиксировать еще до прибытия транспорта на объект: кто именно формирует титул 1, чьи реквизиты вносятся в раздел 8 и кто получает экземпляр накладной. Такой подход исключит задержки на погрузке и избавит от необходимости переоформлять ЭТрН из-за автоматического указания продавца в качестве отправителя.
Типичные ошибки
Ниже приведены распространенные недочеты, из-за которых приходится корректировать оформление накладной.
Продавца по привычке указывают как грузоотправителя. В случае самовывоза, если договор транспортировки оформлен покупателем, статус грузоотправителя закрепляется за покупателем, тогда как продавец выступает лицом, осуществляющим погрузку. Соответственно, реквизиты продавца должны быть зафиксированы в разделе 8, а не в разделе 1.
Смешение статусов ЛОП и перевозчика. Подтверждение факта погрузки в титуле 2 выполняет водитель в момент приемки груза к транспортировке. Это действие принципиально отличается от заполнения титула 1: второй титул фиксирует передачу груза транспортной компании, а первый титул с разделом 8 содержат информацию об отправителе и фактическом погрузчике.
Попытка объединить несколько пунктов отгрузки в одной накладной. Каждая точка погрузки требует составления отдельного экземпляра ЭТрН, сформировать единый документ невозможно даже при использовании одного транспортного средства.
Отождествление лица, осуществляющего погрузку, и погрузочного ордера. ЛОП является полноправным участником процесса перевозки, в то время как погрузочный ордер представляет собой специальный документ на приемку груза, используемый преимущественно при морских и мультимодальных перевозках. К структуре титулов ЭТрН он отношения не имеет.
Совет: до начала отгрузочных работ зафиксируйте в договоре, какая из сторон является грузоотправителем, а какая — лицом, осуществляющим погрузку. Это предотвратит возникающие сложности при формировании титула 1 еще до прибытия автотранспорта.
Итоги
Лицо, осуществляющее погрузку, подключается к процессу транспортировки в качестве стороны, выполняющей физическую загрузку товара и подписывающей в определенных ситуациях титул 1 ЭТрН. Данный статус становится актуальным, когда грузоотправитель по документам и фактический исполнитель погрузки не совпадают: при самовывозе продавец загружает транспорт покупателя, а при отправке с арендованной площадки работы проводит терминал или порт. Реквизиты ЛОП отражаются в разделе 8 титула 1, при этом грузоотправителю направляется экземпляр документа.
Для предотвращения задержек на этапе погрузки необходимо заблаговременно определить порядок формирования титула 1 и распределение реквизитов по разделам, а сам документооборот по всем титулам ЭТрН осуществлять через одного оператора.
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Популярные вопросы
Чем лицо, осуществляющее погрузку, отличается от грузоотправителя?
Грузоотправитель — это сторона договора перевозки, от имени которой груз передается транспортной компании. Лицо, осуществляющее погрузку, отвечает исключительно за физическую загрузку на объекте. Чаще всего эти функции выполняет одна организация, однако при их разграничении ЛОП выделяется в самостоятельную роль, а его реквизиты фиксируются в разделе 8 титула 1.
На каком основании лицо осуществляет погрузку?
Правовым фундаментом выступают договорные обязательства: условия контракта поставки, договора перевозки или отдельные соглашения по сделке. По общему правилу организация погрузки входит в обязанности грузоотправителя, если контрактом эти задачи не переложены на иного участника, приобретающего статус ЛОП.
Может ли покупатель выступать лицом, осуществляющим погрузку?
Данный статус закрепляется за той стороной, которая физически осуществляет укладку товара в транспорт. В схеме самовывоза покупатель совмещает роли грузоотправителя и грузополучателя, а отгрузку и оформление первого титула берет на себя продавец (он и становится ЛОП). Покупатель выступит в качестве ЛОП лишь в зеркальной ситуации, когда обязанность по погрузке контрактом возложена на него.
Какой подписью заверить документы со стороны ЛОП?
Первый титул подписывается с помощью УКЭП. Для обычного сотрудника обязательна МЧД, тогда как руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю МЧД не требуется.
Допустимо ли одной ЭТрН охватить несколько пунктов погрузки?
Нет, такой порядок не предусмотрен. Каждая отдельная точка отгрузки требует формирования самостоятельной электронной транспортной накладной.
Лицо, осуществляющее погрузку, и погрузочный ордер — это одинаковые понятия?
Нет. ЛОП представляет собой процессуальную роль участника перевозки в системе ЭТрН. Погрузочный ордер — это самостоятельный документ, подтверждающий приемку товара, применяемый преимущественно в сфере морских и мультимодальных грузоперевозок.
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