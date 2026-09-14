Специфика статуса ЛОП: оформление первого титула ЭТрН без прав грузоотправителя

Разграничение понятий: ЛОП и грузоотправитель

Специфика деятельности лица, осуществляющего погрузку, заключается в фактическом выполнении погрузочных работ. Данные функции может брать на себя складской комплекс, портовая инфраструктура, терминал либо сам поставщик, если передача продукции происходит на его территории. В стандартных схемах логистики функции отправителя и погрузчика сосредоточены у одной компании, из-за чего ЛОП не выносят в отдельную категорию. Однако при расхождении реального исполнителя погрузки и документального отправителя возникает необходимость использования этой роли.

Различие между ними обусловлено договорными обязательствами.

Статус грузоотправителя закрепляется за участником, который оформляет соглашение с перевозчиком и от чьего имени вверенный груз передается транспортной компании.

ЛОП несет ответственность исключительно за выполнение работ по погрузке на объекте.

Если эти задачи решает одно юридическое лицо, дополнительное выделение полномочий не требуется. При разделении функций сведения о ЛОП вносят в накладную в качестве самостоятельных данных, обособленных от реквизитов грузоотправителя.

Ключевой документ здесь — контракт: договор поставки, перевозки или иные соглашения, регламентирующие порядок отгрузки. Нормативно погрузка входит в зоны ответственности грузоотправителя, пока иное прямо не зафиксировано в соглашении сторон. Таким образом, юридическая квалификация ЛОП опирается исключительно на условия контракта, а не на факт заполнения накладной.