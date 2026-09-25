Сверка данных банка и ОФД: причины исчезновения сумм и методы устранения расхождений без штрафов

Пошаговый алгоритм ежедневной сверки

Процесс сверки строится вокруг использования счета 57 в качестве транзитного узла, связывающего кассу, ОФД и банк.

Шаг 1. Выгрузка данных из трех источников за единый операционный день. Из ОФД необходим реестр фискальных документов с полями: номер ФД, дата и время, сумма, форма расчета (наличные/безналичные), признак способа расчета (тег 1214), признак предмета расчета (тег 1212). Из банка требуется выписка по расчетному счету с детализацией операций по СБП и эквайрингу. Из 1С нужна оборотно-сальдовая ведомость по счетам 50, 51, 57, 62, 76, 90.01.

Шаг 2. Сведение сумм по группам.

Наличные: сумма чеков ККТ с формой расчета «наличными» должна равняться обороту по Дебету 50 – Кредиту 90.01.

Эквайринг: сумма чеков ККТ с формой «безналичными» по эквайрингу равна обороту Дебет 57.03 – Кредит 62. Зачисления от банка-эквайера равны обороту Дебет 51 – Кредит 57.03, комиссия отражается как Дебет 91.02 – Кредит 76.

СБП: сумма чеков ККТ по СБП равна обороту Дебет 62 – Кредит 90.01. Зачисление денег на расчетный счет проводится как Дебет 51 – Кредит 62 напрямую (при мгновенном зачислении в тот же операционный день) или через транзит Дебет 57 – Кредит 62, затем Дебет 51 – Кредит 57 (если используется транзитный узел). Оборот по счету 57 должен закрываться в течение 1–3 рабочих дней.

Шаг 3. Проверка количества операций, а не только итоговых сумм. Ключевой контроль при автоматизированной сверке: количество подтвержденных платежей СБП должно строго совпадать с количеством пробитых чеков за тот же операционный интервал. Расхождение даже в одну операцию при совпадении общих сумм свидетельствует о том, что где-то был пробит лишний чек или, наоборот, одна операция пропущена.

Шаг 4. Выявление операций с разрывом «дата чека ≠ дата зачисления». Такие операции переносятся на счет 57 и закрываются в день фактического поступления денег. Если разрыв превышает 3 рабочих дня, необходимо выяснить причину: возможно, платеж «завис» в системе СБП или банк приостановил зачисление для проведения проверки в рамках 115-ФЗ.

Шаг 5. Документальное оформление всех ручных корректировок. Ручное исправление записей в учетной системе допустимо исключительно на основании первичного документа. Согласно ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ, таким документом выступает бухгалтерская справка, содержащая: дату, содержание факта хозяйственной жизни, сумму, обоснование правки (со ссылкой на выписку банка, отчет ОФД, письмо контрагента) и подпись ответственного сотрудника.

Пример: Кассир пробил чек на 5 400 ₽ через СБП в 23:57. Оплата зачислена банком в 00:04 следующих суток. Утренняя сверка демонстрирует: в ОФД операция числится за вчерашний день, в банке — за сегодняшний. Бухгалтер составляет справку: «Расхождение между датой фискального документа №… от 12.08.2026 и датой зачисления по банковской выписке от 13.08.2026 в размере 5 400 ₽ обусловлено технологической задержкой подтверждения перевода в СБП. Основание отражения выручки — фискальный документ. Основание отражения зачисления — банковская выписка». Внесение правок в первичную проводку не требуется, справка подшивается к пакету документов за день.