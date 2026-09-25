Сверка данных банка и ОФД: причины исчезновения сумм и методы устранения расхождений без штрафов

Сотни транзакций ежедневно, задержки подтверждений от нескольких секунд до минут, удержание комиссий операторами и эквайерами, а также параллельный поток наличных средств приводят к закономерному итогу: цифры в личном кабинете ОФД, банковской выписке и оборотной ведомости 1С практически никогда не совпадают идеально.
Корень проблемы кроется не в ошибках бухгалтерии, а в том, что три разные системы фиксируют различные события. ОФД регистрирует момент фискализации чека, банк — факт зачисления денежных средств, а учетная программа — дату проведения документа реализации. Между этими событиями могут проходить минуты или даже дни. Далее мы разберем, какие расхождения считаются штатными, в каких случаях возникает риск штрафа по статье 14.5 КоАП и как корректно вносить ручные корректировки в учет.
Главное: три источника — три разные даты
Прежде чем приступать к поиску «пропавших» сумм, необходимо четко понимать, какие именно данные подвергаются сравнению.
ОФД направляет в налоговую службу фискальные документы в ту секунду, когда касса формирует чек. Дата на чеке соответствует дате расчета согласно 54-ФЗ (статьи 1.1 и 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Если касса работает в офлайн-режиме, фискальный накопитель сохраняет информацию на срок до 30 дней и передает ее единым пакетом после восстановления соединения.
Банк фиксирует операцию по расчетному счету в момент фактического поступления денег. При переводах через СБП это происходит практически мгновенно (перевод исполняется незамедлительно, согласно п. 5.1 ст. 5 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ), а при эквайринговых расчетах — по графику Т+1 или Т+2 с учетом удержанной комиссии. Базовые правила безналичных расчетов регламентируются положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П.
Учетная система отражает выручку на основании документа реализации, а поступление денежных средств — отдельной проводкой по банковской выписке. Для связки этих событий используется счет 57 «Переводы в пути».
Пока эти три события регистрируются в разные даты, наличие расхождений является нормой. Нарушением это становится лишь в том случае, если чек не был пробит вообще или содержит некорректные реквизиты.
Типовые причины расхождений
Рассмотрим основные факторы, провоцирующие несовпадения в данных.
Задержка подтверждения СБП
Платеж инициирован в 23:59, чек сформирован в 23:59, а средства поступили на расчетный счет в 00:02 следующих суток. В системе ОФД операция относится к дню N, а в банковской выписке — к дню N+1. Это стандартная ситуация, которая допускается п. 5.1 ст. 5 ФЗ № 161-ФЗ (перевод в СБП должен исполняться незамедлительно, однако нормативная база допускает небольшой технологический интервал).
На текущий момент ФНС не выпустила официальных писем, жестко регламентирующих допустимый временной лаг между датой фискального документа и датой зачисления средств через СБП. На практике налоговая не рассматривает технологический разрыв в несколько минут как правонарушение, при условии, что чек был реально сформирован и передан оператору фискальных данных.
Комиссия оператора СБП и эквайрера
Банк зачисляет на расчетный счет сумму за вычетом своей комиссии. При этом кассовый чек пробивается на полную стоимость товара, которая и признается выручкой продавца. Комиссия же оформляется как отдельная хозяйственная операция.
Важно! Банковские услуги по осуществлению операций, включая переводы денег и расчетно-кассовое обслуживание, не облагаются НДС на основании пп. 3 п. 3 ст. 149 НК. Комиссии эквайера и оператора СБП, как правило, также не подлежат обложению НДС, поэтому банк не выставляет продавцу счет-фактуру и не предъявляет налог к вычету.
Корректная проводка выглядит так: выручка признается в полном объеме по чеку (Дебет 62 – Кредит 90.01), а комиссия учитывается как расход (Дебет 91.02 – Кредит 76 «Расчеты с банком-эквайером»).
Разметка банка под АУСН
Для организаций и ИП, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), банк самостоятельно маркирует каждую операцию признаками: «Доход», «Расход» или «Неналоговая база». В случае с эквайрингом и СБП банк обычно устанавливает признак «Неналоговая база», чтобы предотвратить двойной учет, поскольку доход уже был зафиксирован через кассовый аппарат и ОФД. Это положение прямо закреплено в методических рекомендациях ФНС по АУСН.
Если банк ошибся с разметкой, налогоплательщик вправе самостоятельно скорректировать признак операции в личном кабинете клиента. Порядок такой корректировки регулируется статьями 14 и 15 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Возвраты и частичные отмены
Возврат средств через СБП создает отдельную банковскую операцию и требует формирования чека «возврат прихода». Если первоначальный чек был пробит с ошибкой и не был скорректирован, привязать чек возврата будет не к чему — в таком случае потребуется оформление чека коррекции.
Наличная выручка в общем потоке
Наличные деньги не проходят через банковский счет, но обязательно фиксируются в ОФД. При сверке они должны отражаться в блоке «инкассация»: Дебет 57 – Кредит 50, а затем Дебет 51 – Кредит 57. Расхождения появляются, когда кассир сдает наличность не в тот же день, когда был пробит чек: между фискализацией и фактическим зачислением наличных на счет может пройти от 1 до 3 рабочих дней.
Пошаговый алгоритм ежедневной сверки
Процесс сверки строится вокруг использования счета 57 в качестве транзитного узла, связывающего кассу, ОФД и банк.
Шаг 1. Выгрузка данных из трех источников за единый операционный день. Из ОФД необходим реестр фискальных документов с полями: номер ФД, дата и время, сумма, форма расчета (наличные/безналичные), признак способа расчета (тег 1214), признак предмета расчета (тег 1212). Из банка требуется выписка по расчетному счету с детализацией операций по СБП и эквайрингу. Из 1С нужна оборотно-сальдовая ведомость по счетам 50, 51, 57, 62, 76, 90.01.
Шаг 2. Сведение сумм по группам.
Наличные: сумма чеков ККТ с формой расчета «наличными» должна равняться обороту по Дебету 50 – Кредиту 90.01.
Эквайринг: сумма чеков ККТ с формой «безналичными» по эквайрингу равна обороту Дебет 57.03 – Кредит 62. Зачисления от банка-эквайера равны обороту Дебет 51 – Кредит 57.03, комиссия отражается как Дебет 91.02 – Кредит 76.
СБП: сумма чеков ККТ по СБП равна обороту Дебет 62 – Кредит 90.01. Зачисление денег на расчетный счет проводится как Дебет 51 – Кредит 62 напрямую (при мгновенном зачислении в тот же операционный день) или через транзит Дебет 57 – Кредит 62, затем Дебет 51 – Кредит 57 (если используется транзитный узел). Оборот по счету 57 должен закрываться в течение 1–3 рабочих дней.
Шаг 3. Проверка количества операций, а не только итоговых сумм. Ключевой контроль при автоматизированной сверке: количество подтвержденных платежей СБП должно строго совпадать с количеством пробитых чеков за тот же операционный интервал. Расхождение даже в одну операцию при совпадении общих сумм свидетельствует о том, что где-то был пробит лишний чек или, наоборот, одна операция пропущена.
Шаг 4. Выявление операций с разрывом «дата чека ≠ дата зачисления». Такие операции переносятся на счет 57 и закрываются в день фактического поступления денег. Если разрыв превышает 3 рабочих дня, необходимо выяснить причину: возможно, платеж «завис» в системе СБП или банк приостановил зачисление для проведения проверки в рамках 115-ФЗ.
Шаг 5. Документальное оформление всех ручных корректировок. Ручное исправление записей в учетной системе допустимо исключительно на основании первичного документа. Согласно ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ, таким документом выступает бухгалтерская справка, содержащая: дату, содержание факта хозяйственной жизни, сумму, обоснование правки (со ссылкой на выписку банка, отчет ОФД, письмо контрагента) и подпись ответственного сотрудника.
Пример: Кассир пробил чек на 5 400 ₽ через СБП в 23:57. Оплата зачислена банком в 00:04 следующих суток. Утренняя сверка демонстрирует: в ОФД операция числится за вчерашний день, в банке — за сегодняшний. Бухгалтер составляет справку: «Расхождение между датой фискального документа №… от 12.08.2026 и датой зачисления по банковской выписке от 13.08.2026 в размере 5 400 ₽ обусловлено технологической задержкой подтверждения перевода в СБП. Основание отражения выручки — фискальный документ. Основание отражения зачисления — банковская выписка». Внесение правок в первичную проводку не требуется, справка подшивается к пакету документов за день.
Реестр фискальных документов можно получить в личном кабинете Астрал.ОФД. Там есть система фильтров и отслеживание статуса каждого чека в ФНС, а аналитические отчеты выгружаются в Excel. Для интеграции с учетной системой каждому клиенту предоставляется пользовательский API.
Когда расхождение — это нарушение
Разберем, в каких случаях несовпадение данных квалифицируется как правонарушение, когда оно признается штатной ситуацией, а когда попадает в так называемую «серую зону».
Нарушение
Денежные средства поступили на счет, но чек не был пробит. Это классифицируется как неприменение контрольно-кассовой техники согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП:
для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — штраф от 25% до 50% суммы расчета, но не менее 10 000 ₽;
для юридических лиц — штраф от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.
Повторное нарушение при совокупной сумме расчетов без применения ККТ от 1 млн руб. влечет дисквалификацию должностного лица на срок от 1 года до 2 лет; для ИП и юридических лиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).
Штатная ситуация
Разрыв в датах между ОФД и банком в пределах одного-двух рабочих дней при полном совпадении сумм и наличии пробитого чека. Расхождение, связанное с комиссией эквайрера, также является нормой: часть выручки не поступила на счет, так как была удержана банком.
Спорная зона
Технический сбой: оплата через СБП прошла у покупателя, но чек не сформировался (отсутствует связь с ОФД, зависла касса, произошел сбой платежного модуля). Формально это квалифицируется как неприменение ККТ. На практике ситуация исправляется путем формирования чека коррекции.
Чек коррекции при техническом сбое СБП
Порядок формирования чека коррекции регламентирован п. 4 ст. 4.3 ФЗ № 54-ФЗ. Такой чек формируется:
до того момента, как ФНС узнала о нарушении (например, до начала выездной или камеральной проверки);
с обязательным указанием основания коррекции (номер и дата документа-основания, обычно это акт или служебная записка о сбое);
с признаком расчета «приход» и типом коррекции «самостоятельная операция».
Алгоритм оформления сбоя:
Составить служебную записку от кассира с фиксацией времени, суммы, причины несформированного чека и ID транзакции СБП.
Приложить выгрузку из банка, подтверждающую факт поступления средств.
Сформировать чек коррекции с указанием служебной записки в качестве основания. В формате фискальных данных (ФФД) 1.2 группа реквизитов «Основание для коррекции» включает тег 1174 и содержит: тип коррекции (тег 1173) — «самостоятельная операция», дату документа основания (тег 1178), номер документа основания (тег 1179). Эти реквизиты утверждены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Направить в ФНС уведомление о самостоятельно обнаруженном нарушении.
Согласно примечанию к ст. 14.5 КоАП, налогоплательщик освобождается от административной ответственности при одновременном соблюдении трех условий:
нарушение обнаружено самостоятельно и о нем добровольно заявлено в налоговый орган до того, как ФНС узнала о нем;
на момент подачи заявления инспекция не располагала сведениями о данном нарушении;
представленные сведения и документы достаточны для установления события правонарушения.
Заявление подается через личный кабинет ККТ на сайте ФНС в свободной форме. Утвержденного унифицированного бланка не существует — в заявлении указываются обстоятельства нарушения, реквизиты сформированного чека коррекции (ФПД, ФД, дата), ID транзакции СБП и подтверждающие документы.
Обязательные реквизиты чека при оплате через СБП
Форматы фискальных документов утверждены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (ФФД 1.2). При оплате через СБП в чеке обязательно должны присутствовать:
форма расчета — «безналичными»;
сумма расчета безналичными (тег 1081);
признак способа расчета (тег 1214) — обычно «полный расчет» (значение 4), если товар передан и оплачен одновременно;
признак предмета расчета (тег 1212);
ИНН покупателя — при расчетах между юридическими лицами и ИП (тег 1228);
QR-код с реквизитами чека.
Задержка подтверждения СБП не влияет на признак способа расчета: если товар передан в момент оплаты, тег 1214 = 4 «полный расчет». Значения «предоплата 100%» (1) или «аванс» (3) применяются только тогда, когда чек пробивается до фактической передачи товара.
Комиссия эквайрера: расход или уменьшение выручки
Позиция Минфина и ФНС на текущую дату однозначна: комиссия банка является самостоятельным расходом, а не уменьшением выручки. Основание — п. 1 ст. 249 НК: доходом признается выручка от реализации, определяемая исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары. Удержание комиссии — это операция между продавцом и банком, не имеющая отношения к расчетам с покупателем.
Проводки:
Операция
Дебет
Кредит
Выручка по чеку эквайринга
62
90.01
Начислен НДС с выручки
90.03
68.02
Списание себестоимости
90.02
41
Отражена задолженность банка
57.03
62
Зачислены средства от банка (за минусом комиссии)
51
57.03
Комиссия банка
91.02
57.03
Услуги банка по эквайрингу освобождены от НДС по пп. 3 п. 3 ст. 149 НК, поэтому «входной» НДС по комиссии в бухгалтерском учете не возникает.
Счет 57 или прямое зачисление на 51
Использование счета 57 «Переводы в пути» обязательно, когда между моментом расчета с покупателем и моментом зачисления денег на расчетный счет существует временной разрыв. Это классическая схема для эквайринга: чек пробит сегодня, деньги поступят завтра.
Для СБП, где зачисление происходит в течение секунд, счет 57 формально не требуется: можно проводить операцию сразу как Дебет 51 – Кредит 62. Однако при большом объеме операций и ежедневной сверке удобнее использовать счет 57 как единый транзитный узел для всех безналичных расчетов, чтобы разница между чеком и выпиской автоматически отражалась остатком на этом счете.
Разграничение баз при совмещении режимов
Если один расчетный счет обслуживает деятельность как на ОСНО, так и на ПСН (или УСН и ПСН), процесс сверки усложняется: банк не различает, к какому налоговому режиму относится каждая конкретная операция. Разграничение осуществляет сам налогоплательщик посредством организации раздельного учета.
Механика процесса:
Разделить кассы: для деятельности на ПСН использовать отдельную кассу (или отдельную секцию ККТ с указанием признака системы налогообложения по тегу 1055).
В чеке обязательно указывать применяемую СНО (тег 1055).
В 1С привязать каждый чек к субконто «Виды деятельности» или использовать отдельные счета для учета выручки (например, 90.01.1 для ОСНО/УСН, 90.01.2 для ПСН).
При сверке с банком дополнительно фильтровать поступления по признаку кассы, с которой был пробит чек.
Прямого нормативного акта, детально регламентирующего сверку при совмещении режимов через один счет, не существует — практика опирается на общие требования к организации раздельного учета.
Возврат через СБП без исходного чека коррекции
Стандартный возврат: покупатель возвращает товар — продавец пробивает чек с признаком расчета «возврат прихода» (тег 1054, значение 2) и осуществляет перевод на карту или счет покупателя через СБП.
Проблемная ситуация: первоначальный чек был пробит с ошибкой (например, на неверную сумму), чек коррекции не оформлялся, и теперь покупатель требует возврат средств. В этом случае необходимо выполнить три действия:
Оформить чек коррекции на обнуление исходной операции (признак расчета должен быть обратным к исходному: если ошибка была в чеке с признаком «приход», формируется чек коррекции с признаком «возврат прихода» на сумму ошибочного чека).
Сформировать корректный чек с признаком «приход» на верную сумму.
Пробить чек возврата прихода на фактическую сумму, возвращаемую покупателю.
Ссылка на исходный чек в реквизите «Дополнительный реквизит чека» (тег 1192) является обязательной, если это технически реализуемо. При отсутствии такой возможности необходимо зафиксировать основание с помощью бухгалтерской справки.
Автоматизация ежедневной сверки
Полностью автоматическая сверка возможна при соблюдении трех условий:
ОФД предоставляет API для выгрузки реестра фискальных документов в машиночитаемом формате.
Банк предоставляет выписку по СБП с уникальным идентификатором операции (Operation ID), который совпадает с реквизитом в чеке.
В учетной системе настроена загрузка обоих потоков данных и правила их сопоставления по сумме, дате (с допуском ±1 день) и уникальному идентификатору.
Скрипт сверки должен: подключаться к почте или API банка, выгружать реестры, скачивать данные ОФД, построчно сопоставлять их, помечать расхождения цветом и формировать итоговый протокол. Выявленные расхождения передаются кассиру или бухгалтеру для разбора в тот же день, пока причину еще можно восстановить по памяти.
Минимальный уровень автоматизации — ежедневный отчет с двумя цифрами: количество чеков ОФД за день и количество зачислений СБП за день. Разница даже в одну операцию служит сигналом к ручному разбору.
Сверка кассовых данных и пояснения по расхождениям для налоговой
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Часто задаваемые вопросы
Считается ли нарушением, если чек пробит на минуту раньше зачисления по СБП?
Нет. Согласно ст. 1.2 ФЗ № 54-ФЗ, обязанность пробить чек возникает непосредственно в момент расчета. Моментом расчета в СБП считается момент подтверждения платежа плательщиком, а не момент фактического зачисления средств на счет получателя. Задержка зачисления в пределах технологического интервала не образует состава правонарушения по ст. 14.5 КоАП.
Можно ли не использовать счет 57 при работе только через СБП?
Формально да, если зачисление происходит в тот же операционный день. Этот выбор должен быть закреплен в учетной политике организации (ст. 8 ФЗ № 402-ФЗ). Однако при смешанных расчетах (СБП + эквайринг) счет 57 обязателен для эквайринга, поэтому проще использовать его и для СБП ради единообразия учета.
Как ФНС узнает о непробитом чеке при оплате через СБП?
Через сверку данных банков (которые обязаны передавать сведения об операциях СБП в рамках ФЗ № 161-ФЗ и по специальным запросам ФНС) с журналами ОФД. Расхождение между поступлениями на счет и пробитыми чеками является типовым триггером для запроса пояснений и последующей налоговой проверки.
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Достаточно ли бухгалтерской справки как основания для ручной правки в 1С?
Да, если справка полностью отвечает требованиям ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ: содержит все обязательные реквизиты, ссылку на первичные документы (выписку, отчет ОФД, служебную записку) и подпись ответственного лица. Дополнительные документы (акт сверки с банком, письмо ОФД) прикладываются в качестве приложений.
Выставляет ли банк-эквайер счет-фактуру на комиссию?
Как правило, нет: банковские операции по переводу средств освобождены от НДС по пп. 3 п. 3 ст. 149 НК. Банк формирует ежемесячный отчет (или мемориальный ордер) на сумму удержанных комиссий, который служит первичным документом для отражения расхода. Счет-фактура выставляется только по услугам, не относящимся к банковским операциям — точный состав услуг необходимо уточнять в договоре с банком.
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