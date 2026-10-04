Сертификат НУЦ Минцифры: что это такое и для чего он нужен

Поскольку иностранные обозреватели не имеют в своей базе доверия к корневому сертификату НУЦ по умолчанию, при посещении порталов госуслуг, банковских систем и ряда онлайн-магазинов пользователи могут сталкиваться с сообщениями о потенциально опасном или незащищенном соединении.

Эту ситуацию можно исправить двумя путями: вручную добавив корневой сертификат НУЦ в хранилище доверенных на своем устройстве либо перейдя на использование веб-браузера, где такая поддержка уже реализована на уровне разработчика. В этом материале мы подробно разберем принцип работы данной системы, кому на самом деле требуется эта процедура и как правильно произвести установку в различных операционных средах.