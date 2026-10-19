Бухгалтерский учет на счете 60: полное руководство по расчетам с поставщиками

Неточности в отражении данных операций, такие как некорректное отображение авансовых платежей, перепутанные субсчета или несвоевременный зачет налога на добавленную стоимость (НДС), нередко становятся причиной замечаний со стороны налоговых органов во время камеральных или выездных проверок.

Порядок использования счета 60 строго регламентирован Планом счетов бухгалтерского учета, который применяется как коммерческими, так и государственными структурами. Данный счет является активно-пассивным: наличие дебетового сальдо свидетельствует о переплате в пользу поставщика или о факте выдачи аванса, тогда как кредитовое сальдо указывает на имеющуюся задолженность организации перед партнером.