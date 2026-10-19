Бухгалтерский учет на счете 60: полное руководство по расчетам с поставщиками

Неточности в отражении данных операций, такие как некорректное отображение авансовых платежей, перепутанные субсчета или несвоевременный зачет налога на добавленную стоимость (НДС), нередко становятся причиной замечаний со стороны налоговых органов во время камеральных или выездных проверок.
Порядок использования счета 60 строго регламентирован Планом счетов бухгалтерского учета, который применяется как коммерческими, так и государственными структурами. Данный счет является активно-пассивным: наличие дебетового сальдо свидетельствует о переплате в пользу поставщика или о факте выдачи аванса, тогда как кредитовое сальдо указывает на имеющуюся задолженность организации перед партнером.
Что такое счет 60 в бухгалтерском учете
Данный счет аккумулирует в себе всю информацию, касающуюся взаиморасчетов с поставщиками и подрядными организациями. На нем фиксируются все хозяйственные операции, связанные с приобретением разнообразных активов и услуг у внешних партнеров, при этом момент фактической оплаты не имеет значения.
Бухгалтерский учет осуществляется по методу начисления: соответствующая запись вносится в момент принятия организацией обязательства, а не в день фактического перечисления денежных средств.
Какие операции отражаются в счете 60
По кредиту счета 60 отражается факт возникновения долга перед поставщиком в следующих ситуациях:
оприходование товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на основании товарных накладных или универсальных передаточных документов (УПД);
принятие к учету выполненных подрядных работ, подтвержденных соответствующими актами;
потребление различных услуг, таких как электроснабжение, телефонная связь, арендные платежи или транспортные услуги;
оформление неотфактурованных поставок, когда материальные ценности уже поступили на склад, но сопроводительная документация от контрагента еще не получена;
выявление излишков товарно-материальных ценностей в процессе приемки.
По дебету данного счета фиксируется процесс погашения возникших обязательств:
перечисление денежных средств в оплату счетов с расчетного счета или через кассу;
выплата авансовых платежей или предварительной оплаты;
проведение зачета взаимных требований в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса;
процедура возврата ранее полученного товара поставщику.
Компании, выступающие в роли генеральных подрядчиков, также применяют счет 60 для организации расчетов с субподрядчиками в рамках договоров строительного подряда и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Субсчета к счету 60
Действующий План счетов не предъявляет строгих требований к точной нумерации открываемых субсчетов. Конкретный их перечень каждая организация самостоятельно утверждает в своей учетной политике. Однако на практике минимально необходимый набор обычно состоит из двух основных субсчетов: один для учета основной задолженности, а второй — для отражения выданных авансов. Ниже представлена типовая структура субсчетов, которая наиболее часто применяется в современных бухгалтерских программных комплексах.
Счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Этот субсчет используется для отслеживания задолженности за полученные товарно-материальные ценности, работы и услуги, выраженной в рублях. Кредитовое сальдо по данному субсчету демонстрирует общую сумму, которую организация должна своим контрагентам. Дебетовые обороты формируются в моменты фактической оплаты или проведения зачета взаимных требований.
Аналитический учет необходимо вести в разрезе каждого поставщика и по каждому отдельному расчетному документу. Подобная детализация дает возможность четко отслеживать, какие счета уже оплачены, по каким имеется просрочка, а по каким документам срок платежа еще не наступил.
Счет 60.02 «Расчеты по выданным авансам»
На этом субсчете фиксируются суммы предварительной оплаты, перечисленные поставщикам. Дебетовое сальдо свидетельствует о том, что контрагент уже получил денежные средства, но еще не выполнил свои обязательства по поставке или оказанию услуг. После фактической поставки товаров или подписания акта выполненных работ сумма аванса засчитывается с помощью внутренней проводки между субсчетами.
Важно! Категорически не допускается смешивание данных субсчетов 60.01 и 60.02 в рамках разных договоров. Если в оборотно-сальдовой ведомости по одному и тому же контрагенту одновременно числится кредитовое сальдо на субсчете 60.01 и дебетовое на субсчете 60.02, это прямой признак того, что процедура зачета аванса не была проведена. Исправить данную ситуацию можно путем формирования проводки Дебет 60.01 – Кредит 60.02.
Другие субсчета счета 60
В зависимости от специфики и масштабов деятельности компании могут открываться и дополнительные субсчета:
Субсчет
Назначение
60.03
Учет выданных векселей (отражение задолженности, обеспеченной собственными вексельными обязательствами).
60.21
Расчеты с поставщиками, выраженные в иностранной валюте.
60.22
Авансовые платежи, выданные в иностранной валюте.
60.31
Расчеты, деноминированные в условных единицах (например, рублевый эквивалент по курсу евро или доллара).
60.32
Авансовые платежи, выданные в условных единицах.
Выбор конкретных субсчетов напрямую зависит от того, сотрудничает ли компания с иностранными партнерами, применяет ли вексельную форму расчетов и ведется ли учет в условных денежных единицах.
Типовые проводки по счету 60
Ниже перечислены наиболее распространенные бухгалтерские проводки по счету 60, с которыми специалисты сталкиваются в повседневной работе:
Операция
Дебет
Кредит
Поступление материалов от поставщика
10
60.01
Оприходование товаров, предназначенных для перепродажи
41
60.01
Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств
08
60.01
Отражение стоимости услуг сторонних организаций (общехозяйственные расходы)
26
60.01
Отражение услуг, формирующих расходы на продажу
44
60.01
Выделение входного налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19
60.01
Перечисление денежной оплаты поставщику
60.01
51
Перечисление авансового платежа поставщику
60.02
51
Зачет ранее выданного авансового платежа
60.01
60.02
Проведение взаимозачета требований с контрагентом
60.01
62 (или 76)
Возврат товара поставщику (оформляется как сторно или обратная проводка)
60.01
41
Практический пример: Организация перечислила своему поставщику аванс в размере 120 000 рублей (проводка Дебет 60.02 – Кредит 51). Спустя неделю на склад поступил товар на ту же самую сумму (проводки Дебет 41 – Кредит 60.01 и Дебет 19 – Кредит 60.01 на сумму выделенного НДС). Бухгалтер обязан провести зачет: Дебет 60.01 – Кредит 60.02 на сумму 120 000 рублей. После выполнения этой операции сальдо по обоим субсчетам обнулится.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Система аналитического учета по счету 60 должна быть организована таким образом, чтобы в любой необходимый момент можно было оперативно извлечь следующую информацию:
список поставщиков, по которым имеются неоплаченные счета;
перечень контрагентов с просроченной дебиторской или кредиторской задолженностью;
данные о неотфактурованных поставках;
сведения о выданных авансовых платежах;
информация о выданных векселях (как оплаченных, так и просроченных).
Взаиморасчеты с поставщиками, входящими в группу взаимосвязанных организаций, должны учитываться обособленно для целей корректного формирования консолидированной финансовой отчетности.
Расчеты за товары и материалы
В момент поступления товарно-материальных ценностей бухгалтер формирует проводку Дебет 10 (или 41) – Кредит 60.01, опираясь на первичную документацию: товарную накладную (форма ТОРГ-12), универсальный передаточный документ (УПД), акт о приемке материалов (форма М-7) или иные документы, утвержденные в учетной политике компании. Если сопроводительные документы от поставщика еще не поступили, а товар уже находится на складе, его оприходуют в качестве неотфактурованной поставки по ценам, указанным в договоре. После получения недостающих документов первоначальная стоимость подлежит корректировке.
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Расчеты за работы и услуги
Выполненные работы и оказанные услуги принимаются к бухгалтерскому учету на основании подписанного акта. Конкретная проводка зависит от экономического характера расходов:
производственные услуги (например, переработка давальческого сырья): Дебет 20 – Кредит 60.01;
общепроизводственные расходы (такие как ремонт производственного оборудования): Дебет 25 – Кредит 60.01;
общехозяйственные расходы (аудиторские услуги, консалтинг): Дебет 26 – Кредит 60.01;
расходы, связанные с продажей (например, доставка товара конечному покупателю): Дебет 44 – Кредит 60.01.
Расчеты по договорам
Каждый отдельный договор, заключенный с поставщиком, должен вестись как самостоятельный объект аналитического учета. Это дает возможность контролировать исполнение взятых обязательств, отслеживать установленные сроки оплаты и своевременно формировать акты сверки взаиморасчетов. В программных продуктах семейства «1С» аналитика по счету 60 традиционно включает три основных измерения: контрагент, договор и документ расчетов.
Авансы поставщикам
Выданные авансовые платежи должны учитываться на субсчете 60.02 строго обособленно от основной задолженности. Это прямое требование Инструкции по применению Плана счетов. При фактическом перечислении предоплаты формируется проводка Дебет 60.02 – Кредит 51.
После фактической поставки товара или подписания акта выполненных работ сумма аванса закрывается внутренней проводкой Дебет 60.01 – Кредит 60.02. Если поставщик не исполнил свои обязательства и вернул полученный аванс, делается обратная проводка: Дебет 51 – Кредит 60.02.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 60 демонстрирует начальные и конечные остатки, а также обороты за отчетный период в детальной разбивке по субсчетам, контрагентам и договорам. Этот отчет является ключевым инструментом для глубокого анализа взаиморасчетов с поставщиками.
Как правильно читать ОСВ по счету 60:
Кредитовое сальдо на субсчете 60.01 свидетельствует о наличии задолженности перед поставщиком: организация уже получила товар или услугу, но еще не произвела оплату.
Дебетовое сальдо на субсчете 60.02 указывает на выданные авансы: денежные средства перечислены, но товар или услуга еще не получены.
Дебетовое сальдо на субсчете 60.01 (так называемый «минус по кредиту») является сигналом об ошибке: с высокой долей вероятности предоплата была ошибочно отражена не на том субсчете.
Важно! Если в ОСВ по одному и тому же контрагенту одновременно присутствует кредитовое сальдо на субсчете 60.01 и дебетовое на субсчете 60.02, необходимо проверить, была ли проведена процедура зачета аванса. Итоговое сальдо в целом по счету может выглядеть корректным, но детальный учет по конкретным договорам будет искажен. Для более глубокого и детального анализа применяется карточка счета 60, которая отображает каждую отдельную проводку с обязательным указанием документа-основания.
Счет 60 и НДС
В процессе приобретения товаров, работ или услуг у плательщиков НДС организация обязана выделить входной налог отдельной проводкой: Дебет 19 – Кредит 60.01. Правовым основанием для принятия НДС к вычету согласно статьям 171 и 172 Налогового кодекса служат следующие условия:
наличие правильно оформленного счета-фактуры или УПД с выделенной суммой налога;
факт принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету;
использование приобретенных ценностей в видах деятельности, подлежащих обложению НДС.
При перечислении авансового платежа поставщику организация имеет право принять к вычету НДС с предоплаты при одновременном соблюдении ряда условий (пункт 9 статьи 172 НК):
контрагент выставил авансовый счет-фактуру;
в тексте договора прямо предусмотрено условие о предварительной оплате;
имеются банковские документы, подтверждающие фактическое перечисление аванса.
После фактической отгрузки этот вычет подлежит восстановлению, а к вычету принимается уже НДС по отгрузочному счету-фактуре. Если поставщик применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) и не является плательщиком НДС, входной налог не возникает. В этом случае вся сумма по счету целиком относится на стоимость приобретенных ценностей или на расходы организации.
Какие документы используются по счету 60
Любая запись по счету 60 в обязательном порядке должна быть подтверждена соответствующим первичным документом. Ниже приведен перечень наиболее часто используемых документов:
Документ
Для чего нужен
Договор поставки (подряда, оказания услуг)
Служит юридическим основанием для возникновения обязательств.
Товарная накладная (ТОРГ-12)
Подтверждает факт поступления товаров на склад.
Универсальный передаточный документ (УПД)
Заменяет собой сразу товарную накладную и счет-фактуру.
Акт выполненных работ (оказанных услуг)
Подтверждает факт приемки работ или услуг.
Счет-фактура
Является основным документом для принятия НДС к вычету.
Платежное поручение
Подтверждает факт осуществления оплаты.
Акт сверки взаиморасчетов
Используется для согласования остатков задолженности с контрагентом.
Акт о расхождениях (ТОРГ-2)
Фиксирует факты недостачи или излишков, выявленные при приемке.
Данные документы должны храниться не менее пяти лет после того года, в котором они использовались для составления финансовой отчетности (статья 29 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Для отдельных категорий документов (например, связанных с основными средствами или убытками прошлых лет) сроки хранения могут быть увеличены в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
Как вести расчеты с поставщиками и подрядчиками
Организация эффективного взаимодействия с поставщиками включает в себя несколько последовательных этапов:
Заключение договора. В нем четко фиксируются условия поставки, сроки исполнения, порядок оплаты и ответственность сторон.
Приемка товаров (работ, услуг). Осуществляется проверка соответствия фактически полученного объема и качества заявленному в сопроводительных документах. При выявлении расхождений составляется соответствующий акт.
Отражение в учете. На основании полученных первичных документов бухгалтер формирует проводки по счету 60.
Контроль оплаты. Осуществляется постоянный мониторинг сроков платежей для предотвращения просрочек и избежания штрафных санкций, предусмотренных договором.
Сверка расчетов. На регулярной основе (ежеквартально или по итогам финансового года) с контрагентами подписываются акты сверки взаиморасчетов.
Инвентаризация обязательств. Непосредственно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация расчетов: данные бухгалтерского учета сверяются с подтверждающими документами и актами сверки.
Построение грамотного аналитического учета должно гарантировать возможность быстрого получения исчерпывающей информации по любому поставщику, договору или первичному документу.
Как счет 60 отражается в бухгалтерском балансе
Поскольку счет 60 является активно-пассивным, в бухгалтерском балансе его показатели отражаются развернуто:
Дебетовое сальдо (выданные авансы, субсчет 60.02) включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность» актива баланса.
Кредитовое сальдо (задолженность перед поставщиками, субсчет 60.01) включается в строку 1520 «Кредиторская задолженность» пассива баланса.
Категорически запрещается сворачивать дебетовое и кредитовое сальдо по разным контрагентам. Каждый остаток должен быть отражен в своем соответствующем разделе баланса.
Пример: По состоянию на 31 декабря у организации дебетовое сальдо по субсчету 60.02 составляет 500 000 рублей (авансы, выданные поставщикам), а кредитовое сальдо по субсчету 60.01 равно 300 000 рублей (долг за полученные материалы). В бухгалтерском балансе это отразится следующим образом: строка 1230 увеличится на 500 000 рублей, а строка 1520 увеличится на 300 000 рублей.
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Пример оформления операций по счету 60
Рассмотрим полный цикл взаиморасчетов с поставщиком на конкретных числовых данных.
Исходные данные: ООО «Альфа» заключило договор с ООО «Бета» на поставку материалов. Условия договора: предоплата в размере 50%, остаток суммы выплачивается после поставки. Общая стоимость материалов составляет 240 000 рублей, в том числе НДС 20% (40 000 рублей).
Этап 1. Перечисление аванса (120 000 рублей)
Операция
Дебет
Кредит
Сумма
Перечислен аванс поставщику
60.02
51
120 000
Принят к вычету НДС с аванса (при наличии авансового счета-фактуры)
68.02
76.ВА
20 000
Этап 2. Поступление материалов
Операция
Дебет
Кредит
Сумма
Оприходованы материалы
10
60.01
200 000
Выделен входной НДС
19
60.01
40 000
Принят к вычету НДС по поступлению
68.02
19
40 000
Восстановлен НДС с ранее полученного аванса
76.ВА
68.02
20 000
Зачтен ранее выданный аванс
60.01
60.02
120 000
Этап 3. Окончательный расчет (120 000 рублей)
Операция
Дебет
Кредит
Сумма
Перечислена окончательная оплата за материалы
60.01
51
120 000
После выполнения всех перечисленных операций сальдо по счету 60 становится равным нулю, что свидетельствует о полном исполнении обязательств обеими сторонами.
Частые ошибки при работе со счетом 60
Отражение предоплаты на субсчете 60.01 вместо 60.02. Это приводит к существенному искажению структуры задолженности. В оборотно-сальдовой ведомости появляется дебетовое сальдо по субсчету, который изначально предназначен исключительно для кредитовых остатков. Способ исправления: необходимо сторнировать ошибочную проводку и корректно отразить аванс на надлежащем субсчете.
Незачтенные авансы. После фактической поставки товара бухгалтер иногда забывает провести процедуру зачета (Дебет 60.01 – Кредит 60.02). В результате по одному и тому же контрагенту одновременно числится и дебиторская, и кредиторская задолженность, что искажает показатели баланса.
Отсутствие аналитики по договорам. Если учет ведется исключительно в разрезе контрагентов без необходимой детализации по конкретным договорам, становится невозможным корректно сверять расчеты и контролировать исполнение взятых обязательств.
Несвоевременное отражение неотфактурованных поставок. Товар физически находится на складе, документов нет, и в учете операция не отражена. Подобная ситуация искусственно занижает как активы, так и обязательства организации.
Ошибки при вычете НДС. Вычет заявлен при отсутствии счета-фактуры, по неверной налоговой ставке или до фактического принятия товара к учету. В таком случае налоговая инспекция откажет в вычете и доначислит налог вместе с пенями.
Пропуск сверки с контрагентами. Без регулярного проведения сверок расхождения обнаруживаются лишь в момент инвентаризации или налоговой проверки, когда исправить ситуацию становится значительно сложнее.
Совет: Рекомендуется проверять оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 ежемесячно. Особое внимание следует уделять дебетовому сальдо по субсчету 60.01 (явный признак ошибки) и на «зависшие» суммы авансов по субсчету 60.02 при наличии фактов поступлений от того же самого контрагента.
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Часто задаваемые вопросы
Является ли счет 60 активным или пассивным?
Счет 60 классифицируется как активно-пассивный. Дебетовое сальдо (выданные авансы) отражается в активе баланса в виде дебиторской задолженности. Кредитовое сальдо (долг перед поставщиками) показывается в пассиве как кредиторская задолженность. Сворачивать остатки по разным контрагентам категорически запрещено.
Кто кому должен по счету 60?
Кредитовое сальдо означает, что организация должна поставщику: товар или услуга уже получены, но оплата еще не произведена. Дебетовое сальдо означает, что поставщик должен организации: аванс перечислен, но товар еще не поставлен. Направление задолженности легко определить по субсчету: 60.01 обычно имеет кредитовый остаток, а 60.02 — дебетовый.
Нужно ли закрывать счет 60?
Счет 60 закрывается автоматически в тот момент, когда обязательства исполнены обеими сторонами: товар поставлен, оплата произведена, а аванс зачтен. Специальных проводок по искусственному «закрытию» счета в конце месяца или года не требуется. Если сальдо остается, это означает наличие незавершенных расчетов, которые законно переходят на следующий отчетный период.
Почему счет 60 может быть «красным»?
«Красное» (отрицательное) сальдо в оборотно-сальдовой ведомости всегда сигнализирует об ошибке в сформированных проводках. Чаще всего причина кроется в том, что предоплата была ошибочно отражена не на субсчете 60.02, а на 60.01. Другой возможный вариант: одна и та же оплата была проведена в программе дважды. Для исправления необходимо найти ошибочный документ и скорректировать соответствующую проводку.
Когда следует проверять счет 60?
Как минимум, ежемесячно при процедуре закрытия отчетного периода. В обязательном порядке — перед составлением квартальной и годовой финансовой отчетности, а также перед подписанием актов сверки с контрагентами и при подготовке к возможной налоговой проверке. Регулярный контроль позволяет выявить и устранить ошибки до того, как они негативно повлияют на отчетность и налоговые обязательства компании.
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