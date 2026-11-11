Расторжение договора: ключевые особенности и правила оформления

Временные рамки и определение даты прекращения обязательств

Временная точка прекращения отношений напрямую влияет на экономику сделки: по какой день начисляется пени, кто покрывает арендную плату за текущий период и когда поставщик вправе заблокировать отгрузки. Ошибки в датах ведут к прямым финансовым потерям.

Нормы ГК РФ не фиксируют единый срок для одностороннего отказа, поэтому период для предупреждения оптимально закладывать в текст сделки. В судебной практике ориентиром служат 30 дней на ответ по претензии, если иное не прописано в договоре. Сокращение этого срока допустимо, но он должен оставаться разумным, иначе суд признает претензионный порядок формальной отпиской.

Пример расчета сроков: 5 октября 2026 года арендатор принял предложение о расторжении без фиксации срока на ответ. Тридцатидневный период (ст. 191 ГК) начинает течь с 6 октября и завершается 4 ноября, приходящийся на государственный праздник (День народного единства). Окончание срока переносится на ближайший рабочий день — 5 ноября (ст. 193 ГК), вследствие чего подача иска становится правомерной с 6 ноября. Преждевременное обращение в арбитраж приведет к возврату материалов или оставлению иска без рассмотрения.